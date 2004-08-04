«Вы загубили здоровье нашего ребенка!»

Карагандинка Елена Васецкая подала в суд на Министерство здравоохранения РК. За то, что ее новорожденную дочку Настеньку еще в роддоме заразили туберкулезным лимфоденитом, сделав укол сербской вакциной БЦЖ. За то, что после этой прививки, совсем крохотная малютка оказалась под скальпелем хирурга. За то, что теперь малышке необходимо длительное лечение. От Минздрава Елена Георгиевна требует возмещения морального ущерба. Сумма иска — 13 миллионов 600 тысяч тенге.



По сути, на этой неделе, судья района имени Казыбек би рассмотрит уже второй иск Елены Васецкой, касающийся злополучной сербской вакцины. В прежнем своем заявлении Елена Георгиевна попыталась призвать к ответу карагандинских медиков — работников родильного дома, в котором была сделана прививка и областное Управление здравоохранения.

Первое разбирательство было недолгим. Суд решил, что родительница несправедливо обвиняет карагандинских врачей в болезни своей дочки Настеньки. Не они виноваты в том, что после прививки у ребенка воспалились лимфоузлы. На юридическом языке это называется «ненадлежащий ответчик».

Мама Елены Васецкой Людмила Кузьминична представляла интересы своей дочери в суде. Она рассказала нам о том, что предшествовало этому вердикту:

– Сотрудница роддома поясняла судье, что всем малышам они вкалывали ту вакцину, которую получили. Врачи просто не могли усомниться в ее качестве – за качество и состав препарата отвечает Облздрав и Министерство здравоохранения. Не сделать этот укол тоже не могли – это грозило им увольнением. Примерно тоже самое говорили представители карагандинского Облздрава. Тогда судья предложила мне поменять ответчика на Министерство здравоохранения. Может, я ошибаюсь, но мне хочется все свои претензии высказать именно Министерству. На первом суде я практически ничего не говорила. Но знаю, что по закону мне положено слово. И этим своим правом я обязательно воспользуюсь.

УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ

У Людмилы Кузьминичны уже заготовлена речь. Наш с ней разговор был, как мне показалось, небольшой репетицией. Эти доводы я слышал уже не раз и не от одной мамы и бабушки пострадавшего ребенка. Но озвучить их в зале суда решилась, похоже, только эта семья.

— Сербская вакцина в республике использовалась впервые, — говорит Людмила Кузьминична. – Никто не знал, как она себя поведет. Так нам скажут позже. Но, когда детям только начали делать эту прививку, Министерству здравоохранения нужно было повысить контроль и бдительность. А положение дел показывает, что ситуация была пущена на самотек. Вакцину стали использовать в августе прошлого года. Уже через два месяца – в октябре, по заявлению некоторых врачей, появились первые малыши с увеличенными лимфоузлами в подмышечных впадинах. И, тем не менее, в декабре, в январе, вплоть до 17 февраля 2004 года вакцину продолжали ежедневно колоть малышам. Несмотря на то, что пугающая статистика говорила сама за себя. Далее, 17 февраля Минздрав, наконец, наложил табу на использование сербской прививки. Там, наконец, поняли, что препарат не предупреждает туберкулез, а наоборот, заражает малюток. И что? Тишина. Вместо того, чтобы обратиться к мамочкам через телевидение, радио, газеты, посоветовать им осмотреть малышей — не появилась ли шишечка? — и порекомендовать, что делать, Минздрав испугавшись огласки, отмалчивается. Врачи тихонько шушукаются между собой, а своевременное лечение, которое могло бы уберечь детей от операций не проводится. Упущено время. В итоге, когда мы пришли с внучкой к участковому педиатру, та нам в лоб заявила, что у девочки запущенная форма лимфоденита. Шишечка того и гляди лопнет. Замечу, что с того дня, как нашей крошке сделали прививку, прошло почти три месяца. А если бы мы не пришли? Воспаленный лимфоузел бы лопнул?..

«СМЕШНО ОБВИНЯТЬ МАМАШ»

— Людмила Кузьминична, врачи говорят, что родители, когда купают ребеночка, сами должны были заметить подозрительные уплотнения на его теле. Иначе, какие ж они родители?

— Я скажу, что шишечку мы не заметили, потому что в подмышку не заглядывали. И никто туда не заглядывает. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, как можно разглядеть это уплотнение? Чтобы ее увидеть, малышке нужно практически вывернуть руку. А двухмесячный ребеночек ручки себе выворачивать не даст, он наоборот прижимает их к телу. Что ж мама будет их силком выламывать? Она новорожденного малыша осторожно моет намыленной тряпочкой. И, в-третьих, не надо свою вину сваливать на мам… В марте, в апреле начинают пачками резать детей. Вячеслав Иванов (хирург, заведующий отделением внелегочного туберкулеза областного объединения «Фтизиатрия», что на Узенке, – авт.) единственный специалист в этой области с 8 часов утра до 8 вечера не отходит от операционного стола, делает по 12 операций в день. Столько было малышей, которым требовалась срочная операция. В помощь Иванову в областной детской больнице, что на 45-м квартале открыли еще две операционные. Кто довел до этого? Мамаши?.. Смешно слышать такое обвинение.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

— Хорошо, зараженным малышам сделали операции, — продолжает Людмила Кузьминична. – А мамочкам вручили целую кучу антибиотиков. Мол, давайте малюткам, ежедневно после каждого кормления (пять раз в день!) в течение четырех месяцев. Через четыре недели такого лечения мы не знали, что с ребенком делать. Печень и почки нашей крошки с лекарствами не справлялись. На коже у Настеньки появились болячки, началась рвота. Дочь бегает по врачам: что делать?

— Я говорила, что у моего ребенка диатез, понос, рвота и все это из-за лекарств. Мне врачи отвечали: «Это неподходящее питание, это соки», — изображая докторшу с успокоительными нотками в голосе, вспоминает дочь Людмилы Кузьминичны Елена Васецкая.

– У врачей мы спрашивали: «Может уменьшить дозы лекарств?» – подхватывает бабушка маленькой Настеньки. – В ответ слышали: «Нет, из министерства пришла методика. Следовать велено ей, и ни шагу в сторону!» Всех детей под одну гребенку: один срок, одно количество таблеток. Разве так лечат? Ведь у каждого свой организм, у каждого свой иммунитет, каждого необходимо обследовать и уже потом индивидуально назначать лечение. И наблюдать за его состоянием здоровья. Мы оказались в тупике. Боялись, что вообще потеряем малышку. Потому поехали в Ростов-на-Дону, там врачи обследовали нашу девочку и отменили лечение антибиотиками. Едва это случилось, как у нашей крошки прошел диатез, понос и рвота. О чем это говорит? Лишь о том, что нельзя по одной методике лечить всех подряд.

«НИ НА ЧТО НЕ РАССЧИТЫВАЕМ»

— И в заключении… – как бы подвела итог своего выступления Людмила Кузьминична. — Здоровье нашей малютки подорвано. И мы требуем, как посоветовали российские врачи, ежегодного обследования ребенка. Здесь этого, насколько я поняла, не предвидится. И нам нужно ездить в Россию. Помимо обследования, врачи рекомендовали санаторно-курортное лечение. Мы хотим возить ребенка в Боровое. Но бесплатно сейчас ничего не делается. Месяц моя дочь с внучкой лечились в Ростове, еще месяц в Минеральных водах. И все эти поездки уже обошлись нам в две тысячи долларов. Нам нужны деньги, чтобы вытянуть ребенка из болезни. Когда одна машина нарушает правила и врезается в другую, водитель-виновник оплачивает ремонт. Вы загубили здоровье нашего ребенка, может быть, не умышленно, но загубили его вы. Вы и должны его восстановить.

— Людмила Кузьминична, почему у вас нет адвоката? Вы ведь решили судиться не с кем-нибудь, а с министерством. По сути, с государством. И надеетесь одолеть его без помощи профессионального юриста?

— Честно? Мы ни на что не рассчитываем. Не думаем, что от государства можно чего-то добиться. Зачем тратиться на адвоката?

— Тогда зачем вообще вам нужен этот суд?

— Для того, чтобы выполнить свой долг перед ребенком. Мы должны попробовать сделать все, что в наших силах. Чтобы потом не жалеть, что не боролись и чего-то не доделали. Ребенок сам пока не может за себя постоять. За него в ответе мы.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

…Судебное заседание состоялось в понедельник, 2 августа, в Казыбекбийском районном суде. На процесс из столицы прибыли главный педиатр республики Бекбай Хайруллин, главный специалист комитета госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Гульнур Кембабанова и юрист комитета Айсулу Сагимбекова.

После того, как судья выслушала речь Людмилы Кузьминичны, право выступить перешло к представителям Минздрава. Они говорили о том, что при закупке сербской вакцины законодательство нарушено не было. Что в будущем поствакцинальные последствия не отразятся на здоровье детей. И что иск Васецких представители Минздрава не признают.

Уже под «занавес» первого заседания слово по очередности дошло до главного педиатра страны Бекбая Хайруллина. Его речь была эмоциональной, трогательной и убедительной.

— Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась с детьми, на самом деле наша кровоточащая рана, — говорил Людмиле Кузьминичне главный детский врач Казахстана. — Поверьте мне, это трагедия не только вашей семьи, но и моей. Как только Министерство здравоохранения запретило использовать сербскую вакцину, педиатрам всех областей было отправлено указание начать поквартирный обход привитых детей. Методика лечения, разработанная специалистами Минздрава, предусматривает индивидуальный подход к каждому малышу. Я хочу сказать, что ваша внучка не останется без внимания врачей. Я бы хотел лично осмотреть вашу девочку, дать прямое поручение докторам областного Управления здравоохранения, чтобы они наблюдали за ее состоянием. Но из ваших уст прозвучал упрек в том, что в Минздраве сидят люди, которые заражают детей, убивают их. От этих слов у меня сердце екнуло… Я понимаю ваше состояние, разделяю беду, которая постигла вашу семью. Но поверьте, недопустимо обвинять нас в том, что мы это сделали умышленно…

* * *

Похоже, этот судебный процесс первый в своем роде. Даже за десять минут до начала заседания ни мне, ни Людмиле Кузьминичне с дочерью не верилось, что эти слушания состоятся. Но тем не менее важные столичные врачи посчитали необходимым явиться в Караганду, чтобы лично оправдываться перед мамой, чья малышка заболела туберкулезным лимфаденитом, после перенесла операцию и теперь требует длительного лечения. И это, на мой взгляд, уже маленькая победа Васецких. Хотя они по-прежнему не верят в благоприятный для себя исход этого дела.

«Новый Вестник» намерен следить за ходом судебных разбирательств. Подробности — в наших ближайших номерах.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ОДНОЙ МАЛЮТКИ

Таких в республике сотни

(Из искового заявления в суд района имени Казыбек би)

* Настенька Васецкая родилась 5 декабря 2003 года весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 53 сантиметров.

* 8 декабря — на третий день жизни малютке сделали прививку от туберкулеза БЦЖ серии 0480203.

* 4 марта 2004 года — участковый педиатр семейно-врачебной амбулатории заметила увеличенный лимфоузел в левой подмышке. А фтизиопедиатр заключила, что эта опухоль — «осложнение после прививки БЦЖ». Девочке выписан антибиотик «изониазит».

* 10 марта — фтизиотерапевт завела медицинскую карточку, в которой отметила «поствакцинальный лимфоденит подмышечных лимфоузлов слева».

* 15 марта – хирург областного объединения «Фтизиатрия» Вячеслав Иванов констатирует «обцедирующий туберкулез подмышечных лимфоузлов слева». Требуется операция под общим наркозом.

* Спустя три дня 19 марта – в ходе операции были вырезаны три лимфоузла. Анастезия длилась полчаса.

СПРАВКА

В Караганде сербской противотуберкулезной вакциной укололи 5376 детей.

Из них 2758 — новорожденные.

По данным Карагандинского Облздрава на 19 мая нынешнего года лимфотический узел в подмышечной впадине увеличился у 95 грудничков. Из них 67 были прооперированны.