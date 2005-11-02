— С чем связывают Караганду за пределами Казахстана? С космосом, Карметкомбинатом и Карлагом. В Караганду приезжают люди из бывшего СССР, Германии, Польши, Румынии, США и других стран, чтобы увидеть место, где в 30-50 годы прошлого века находился один из крупнейших концлагерей Советского Союза. Приезжают, чтобы узнать о судьбе своих родственников, репрессированных в годы террора, — говорит карагандинская журналистка Екатерина Кузнецова. – Это внимание можно было бы использовать в интересах города – приезжающие готовы платить за любую информацию в архиве. Но кому это у нас интересно, кого это волнует?
Одной из «визитных карточек» Караганды Екатерина Кузнецова называет интернет-сайт, полностью посвященный Карлагу. Набрав в строке поиска адрес «www.karlag.kz», любой желающий получит доступ к нужной информации: документам об истории террора в СССР, истории Карлага, к спискам репрессированных, отбывавших срок в лагере, фамилиям расстрелянных, воспоминаниям бывших узников, газетным публикациям и многому другому. Главная страница сайта оформлена лаконично — вышка охранника, колючая проволока. Всего два цвета: черный и белый. Строго и стильно.
– Над созданием виртуального Карлага работали вдвоем, — продолжает Кузнецова. — Я как автор многих публикаций и редактор сайта. Технической стороной, оформлением и поддержкой сайта занимался администратор и веб-дизайнер Вячеслав Бахарев. Идея создания веб-страницы возникла у Вячеслава в прошлом году. Мне идея понравилась. Я собирала свой архив о Карлаге почти двадцать лет. Многих политических сидельцев застала еще в живых, собирала их воспоминания, со многими переписывалась. Люди мне доверяли, присылали дневники, письма, фотографии. Кроме того, я собрала много материала и о тех, кто был по другую сторону «колючки» – об охране, работниках НКВД. Уверена, наш сайт будет интересен всем, кого волнует история СССР. Он не только расширит кругозор, но и внесет свою лепту в восстановление правды о прошлом.
На создание электронной страницы ушел год. Но работа продолжается и сейчас. По словам редактора, в настоящее время на сайте выложена всего десятая часть собранной информации.
— О нашем сайте знают в России, Украине, Польше, Германии. К нам уже поступают письма с просьбами кого-то разыскать, что-то узнать.
А на казахстанском конкурсе интернет-сайтов AWARD-2005, итоги которого будут подведены в первых числах ноября, «Карлаг» сейчас занимает первую позицию в номинации «Культура, история, краеведение».
Казалось бы, полный успех и всеобщее внимание налицо. Но… похоже, что в Караганде исторический сайт как бы и не нужен. Во всяком случае, никакой поддержки на официальном уровне он не получил.
— Два года назад в Караганде был советник президента России Андрей Илларионов. Он очень интересовался Карлагом, побывал на Спасском кладбище. Я помогла ему разыскать в архиве дело его деда, который умер в лагере и похоронен в Спасске. Во время нашей поездки на Спасское кладбище аким области Камалтин Мухамеджанов публично пообещал мне поддержку. Мол, как только возникнут трудности в работе – обращайтесь. Тогда мне ничего не было нужно. А сейчас проблемы появились. Поддержание работы сайта стоит денег, а наш проект некоммерческий, мы работаем без денег. И вот на II областной конференции НПО, которая состоялась летом, аким сказал: «Мы поможем профинансировать наиболее интересные проекты». И тогда я и директор Центра правовой помощи СМИ Ольга Диденко обратились лично к г-ну Мухамеджанову. В письме попросили оказать финансовую поддержку сайту, приложили всю необходимую документацию.
Через некоторое время пришел обескураживающий ответ. Директор департамента внутренней политики лишь сухо сообщал, что и письмо, и документы получены. Более пространное объяснение Екатерина Кузнецова получила, созвонившись с чиновником:
— Он мне сказал: «Документы были высланы поздно и опоздали к конкурсу». Я удивилась: «А разве был конкурс? О нем объявляли в газетах? Что-то я не припомню». Ведь для того, чтобы провести конкурс, необходимо разработать его условия, опубликовать их в официальной прессе. Ничего этого не было. Поэтому ссылка на какой-то мифический конкурс – это просто административная уловка. В конце концов, нам лишь предложили еще раз принять участие в «конкурсе» на будущий год. Что ж, спасибо за внимание!
Мы поняли, что в обозримом будущем «karlag.kz» на бюджетную поддержку может не рассчитывать.
У Екатерины Кузнецовой было желание рассказать о сайте акиму лично. Подходящий случай представился недавно.
— Меня пригласили на встречу акима области с работниками СМИ. Но вот в списки приглашенных внести забыли. Так что попасть на встречу оказалось невозможно. И это после сорока лет работы в карагандинских СМИ…
Чем закончится история с поддержкой сайта, неизвестно. Скорее всего, ничем. Вопрос задан – ответ отослан. Галочка поставлена.
|Дословно
«ЭТО – САМОЕ ГЛАВНОЕ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»
Из письма Петра Феликсовича Казначеева, советника Администрации Президента Российской федерации:
«Уважаемая Екатерина Борисовна! Большое Вам спасибо за эту информацию и за труд по увековечению памяти репрессированных. Мне, как человеку, у которого дед, бабушка, прадед и прабабушка были репрессированы, кажется, что в наше время то, что делаете Вы — это и есть самое главное с исторической точки зрения. Важнее всякой политики, партий и прочей мишуры…»
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
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Большое спасибо Вам за Вашу работу, за информацию. Моя мать была 10 лет в этих ужасных лагерях, два года в смешанном лагере, в 1949 году были открыты спецлагеря для политических и её перевели в «Кингир», затем в «Степ-Лаг».Пройдя через «советский ад», обожённые тюрьмами, лагерями, ссылками, члены нашей семьи не вспоминали вслух прожитого кошмара. Эта тема была запретной: слишком глубокие раны могли быть вскрыты словами. Я 10 лет воспитывалась в детдоме. После смерти моих родителей я нашла письма, документы, фотографии. Скоро должна выйти моя книга»Отверженные родиной». Было бы очень интересно ознакомиться с материалом бывших узников этих ужасных лагерей, чтобы глубже понять, что пришлось пережить нашим предкам. Существет ли возможность посетить эти лагеря? С уважением Генриетта Гётте, Германия
Аноним
10 мая, 2007 в 00:12
Уважаемая госпожа Гетте! Возможно, мы могли бы помочь.
Если у Вас есть возможность, свяжитесь, пожалуйста, со мной: marina@nv.kz
Марина Фунтикова, корреспондент «НВ»
Аноним
10 мая, 2007 в 14:15
Дорогая Марина, у меня большая просьба: в Карлаге умер или расстрелян брат моей бабушки Иоганн (Иван) Яковлевич Квадрициус, род. 7.5.1900 в Мюльгаузендорфе (Михайловка), переименован в 1915 году, Шведского округа, Херсонской обл. Арестован в Айгенфельде, Азербайджан в 1939 году(?), в конце 50-х годов его жене Сюзанне сообщили в Джезказгане, что он умер. Детей у него не было. Можно ли получить точные сведения о нём: когда, где и причины смерти?
Аноним
13 мая, 2007 в 12:58
Выше написанная статья- просьба о розыске сведений об Иване Яковлевиче Квадрициусе не была подписана отправителем, которым являюсь я-Генриетта Гётте, Германия
Аноним
14 мая, 2007 в 19:46
Я Сергей Яковлевич из Херсонской области..
мой e-mail: sqwaer@meta.ua
рад буду пообщатся
Аноним
04 апреля, 2008 в 15:15
Уважаемая Марина!Можно ли что-то узнать про моего двоюродного деда Никольского Иосифа Петровича/в миру ТЕтушкин/.Он закончил Духовную семинарию в МОскве,жена -Антонина Евгеньевна Рождественская,они познакомились на балу в МОСКВЕ.Служил дед в селе Рассказово,до 1932г.был со старшим сыном в Карлаге.Сын вышел в 1932,а куда делся его отец и наш дед никто не знает.
Панкратова Галина Викторовна
24 июля, 2012 в 01:50
здравствуйте марина!можно ли узнать про моего деда каспаев жаркей.он был репрессирован в поселоке долинка.а сам он в ныне акмолинская обл.,шортандинский район,село ключи проживал в то время. прошу Вас сообщить мне что нибудь о нем,где он похоронин или после он остался жив может.заранее большое спасибо.
карлыгаш
24 апреля, 2013 в 23:34
Люди подскажите пожалуйста адрес сайта карлага со списками, а то сслка http://www.karlag.kz не действительна. Заранее спасибо!!!
Талгат Муратов
14 мая, 2013 в 20:39
как реабилитировать деда репрессированного 30- годы в КарЛАГ
Муталип
19 декабря, 2014 в 21:47
Здравстуйте, Марина! Можно мне помочь, найти следы прадеда Денисова Василия Ивановича, был осужден тройкой НКВД в Кзыл-Орде, работал в водхозе, счетоводом, дата ареста -24.12.1937, приговор тройки — 30.12.1937г. — 10 лет ИТЛ. Думаем, что направлен в Карлаг. Год рождения — 1880 г.р., Красное село, Новохоперский уезд, Воронежской обл. Приблизительно до 1927г. был священником в с.Ново-Гольском Новохоперского р-на Воронежской обл. Заранее, огромное спасибо.
Татьяна
09 мая, 2015 в 00:31
Здравствуйте,Марина! Если возможно,помогите найти информацию о брате прадеда. Смирнягин Павел Федосеевич, 1896 г.р. расстрелян в 1937г. какой-либо информации больше нет, возможно есть семья, мы не знаем Спасибо!
Людмила
01 декабря, 2015 в 15:04
здравствуйте марина!можно ли узнать про моего пра деда каспаев жаркей.он был репрессирован в поселоке долинка.а сам он в ныне акмолинская обл.,шортандинский район,село ключи проживал в то время. прошу Вас сообщить мне что нибудь о нем,где он похоронин или после он остался жив может.заранее большое спасиб
Баян
27 марта, 2016 в 10:27
Здравствуйте Марина! у меня к вам большая просьба,моя бабушка Толубаева Нуркайша 1923г рождения, с 1943-44гг где-то до 1947г находилась в Карлаге как жена изменника Родины.она работала на шахте Кузембаева. И мне ооочень важно знать кто был ее бригадиром, все возможные сведения о нем. Потому что он может оказаться моим дедом.Бабушка моя давно умерла, про этого бригадира мы узнали после смерти бабушки от тети от сводной сестры моего отца. Мой отец с 1947 года рождения до сегодняшнего дня он сам не знал кто его настоящий отец, просто обидно если он так и не узнав о нем уйдет из жизни.Пожалуйста помогите разыскать его. Заранее благодарна!
Эльмира
20 апреля, 2016 в 19:30
Здравия всем!
Большое спасибо за добрые дела.
Как и многие, прошу о помощи найти след моей бабушки Кутаковой Валентины Васильевны репрессированной в Москве в 1938 и сосланной. Родственники говорили, что она умерла уже возвращаясь домой в Москву, но не доехала.
С благодарностью Марина Корнеева.
Марина Станиславовна Корнеева
09 мая, 2016 в 02:52
От Цечоева Тагира Шахмурзаевича
Прож.: РФ, инд. 386203, Республика Ингушетия,
Сунженский район, г.п. Сунжа,
Ул. Нурадилова, д. 44
Тел.+7 928 7934252
Заявление
Прошу Вас, помочь найти хоть какие сведения о моем деде (о месте отбывания наказания, о месте погребения), ингуш, депортирован из села Верхний Алкун ЧИАССР 1944 г. Цечоев Дзейт Висангиреевич (Весенгиреевич), осужден по подозрению в краже скота в 1945-46гг. в с. Качиры, Павлодарской области Казахской ССР , (приговор 6-10 лет) был этапирован после приговора в пос. Долинка Карагандинской области ( КАРЛАГ) Казахской ССР, далее его судьба неизвестна. Предположительно ему тогда было 35-45 лет. Помогите, очень просим ВАС, и где еще можно искать.
Заранее благодарны!!!
Цечоев Т.Ш.
Тагир
11 мая, 2016 в 19:58
Здравия всем!
Большое спасибо за добрые дела.
Как и многие, прошу о помощи найти след моей мамы Семченко Галины Павловны из Херсонская обл.Украина. Родственники говорили, что она была осуждена по 58 статье и в лагере в 1956 году родила девочку Наталью…
С благодарностью Наталья Борецкая.
Наталья Борецкая
15 августа, 2016 в 07:55
Здравствуйте!
Хочу попросить Вас помочь найти родителей моей мамы.
Ее удочерили в 1955 году в Областном доме ребенка г. Караганда решение об усыновлении июль 1955 года, в Сталинском райсовете запись решение 13/14 от 09,08,1955 года в документах числилась Конова Лариса 05.12.1951 при усыновлении получила фамилию Речкунова Лариса Григорьевна. В детский дом попала при неизвестных обстоятельствах данными о родителях не располагает. При усыновлении сказали что родители были осуждены по политическим. Возможно есть родная сестра данными о которой также не распологаем.
Анна
04 декабря, 2016 в 11:17
Анна, обратитесь в архивы.
Государственный архив г. Караганды
100017, г. Караганда, Бакинская, 41
+7 (7212) 51–36–21
+7 (7212) 51–22–38
+7 (7212) 31–97–98
Государственный архив Карагандинской области
100009, г. Караганда, Ержанова, 6
КО
04 декабря, 2016 в 12:50
здравствуйте!! у меня родители тоже были в карлаге. есть ли они в списках отец КУРДЕЛЬЧУК РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЕГО ЗАБРАЛИ С УКРАИНЫ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 58 СТАТЬЕ И МАМА ЛОБАЧЕВА ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА С БЕЛОРАССИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ТОЖЕ ПО 58 СТАТЬЕ
татьяна
10 мая, 2017 в 12:52
Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, каким образом можно выяснить детали пребывания в ИТЛ «Карлаг» ГУЛАГа НКВД СССР (Караганда) моего деда Макарова Михаила Степановича 29.08.1887г.р., родившегося и проживавшего в деревне Лезно, Чудовского района, Новгородской области. Также интересует возможность выяснить статус его реабилитации, его судьбу в части окончания жизни. Заранее благодарю за ответ.»
С уважением к Вам и Вашему благородному делу Петянина Лариса Альбертовна.
Лариса
17 сентября, 2017 в 14:40