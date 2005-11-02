Карлаг переехал в интернет

— С чем связывают Караганду за пределами Казахстана? С космосом, Карметкомбинатом и Карлагом. В Караганду приезжают люди из бывшего СССР, Германии, Польши, Румынии, США и других стран, чтобы увидеть место, где в 30-50 годы прошлого века находился один из крупнейших концлагерей Советского Союза. Приезжают, чтобы узнать о судьбе своих родственников, репрессированных в годы террора, — говорит карагандинская журналистка Екатерина Кузнецова. – Это внимание можно было бы использовать в интересах города – приезжающие готовы платить за любую информацию в архиве. Но кому это у нас интересно, кого это волнует?

Одной из «визитных карточек» Караганды Екатерина Кузнецова называет интернет-сайт, полностью посвященный Карлагу. Набрав в строке поиска адрес «www.karlag.kz», любой желающий получит доступ к нужной информации: документам об истории террора в СССР, истории Карлага, к спискам репрессированных, отбывавших срок в лагере, фамилиям расстрелянных, воспоминаниям бывших узников, газетным публикациям и многому другому. Главная страница сайта оформлена лаконично — вышка охранника, колючая проволока. Всего два цвета: черный и белый. Строго и стильно.

– Над созданием виртуального Карлага работали вдвоем, — продолжает Кузнецова. — Я как автор многих публикаций и редактор сайта. Технической стороной, оформлением и поддержкой сайта занимался администратор и веб-дизайнер Вячеслав Бахарев. Идея создания веб-страницы возникла у Вячеслава в прошлом году. Мне идея понравилась. Я собирала свой архив о Карлаге почти двадцать лет. Многих политических сидельцев застала еще в живых, собирала их воспоминания, со многими переписывалась. Люди мне доверяли, присылали дневники, письма, фотографии. Кроме того, я собрала много материала и о тех, кто был по другую сторону «колючки» – об охране, работниках НКВД. Уверена, наш сайт будет интересен всем, кого волнует история СССР. Он не только расширит кругозор, но и внесет свою лепту в восстановление правды о прошлом.

На создание электронной страницы ушел год. Но работа продолжается и сейчас. По словам редактора, в настоящее время на сайте выложена всего десятая часть собранной информации.

— О нашем сайте знают в России, Украине, Польше, Германии. К нам уже поступают письма с просьбами кого-то разыскать, что-то узнать.

А на казахстанском конкурсе интернет-сайтов AWARD-2005, итоги которого будут подведены в первых числах ноября, «Карлаг» сейчас занимает первую позицию в номинации «Культура, история, краеведение».

Казалось бы, полный успех и всеобщее внимание налицо. Но… похоже, что в Караганде исторический сайт как бы и не нужен. Во всяком случае, никакой поддержки на официальном уровне он не получил.

— Два года назад в Караганде был советник президента России Андрей Илларионов. Он очень интересовался Карлагом, побывал на Спасском кладбище. Я помогла ему разыскать в архиве дело его деда, который умер в лагере и похоронен в Спасске. Во время нашей поездки на Спасское кладбище аким области Камалтин Мухамеджанов публично пообещал мне поддержку. Мол, как только возникнут трудности в работе – обращайтесь. Тогда мне ничего не было нужно. А сейчас проблемы появились. Поддержание работы сайта стоит денег, а наш проект некоммерческий, мы работаем без денег. И вот на II областной конференции НПО, которая состоялась летом, аким сказал: «Мы поможем профинансировать наиболее интересные проекты». И тогда я и директор Центра правовой помощи СМИ Ольга Диденко обратились лично к г-ну Мухамеджанову. В письме попросили оказать финансовую поддержку сайту, приложили всю необходимую документацию.

Через некоторое время пришел обескураживающий ответ. Директор департамента внутренней политики лишь сухо сообщал, что и письмо, и документы получены. Более пространное объяснение Екатерина Кузнецова получила, созвонившись с чиновником:

— Он мне сказал: «Документы были высланы поздно и опоздали к конкурсу». Я удивилась: «А разве был конкурс? О нем объявляли в газетах? Что-то я не припомню». Ведь для того, чтобы провести конкурс, необходимо разработать его условия, опубликовать их в официальной прессе. Ничего этого не было. Поэтому ссылка на какой-то мифический конкурс – это просто административная уловка. В конце концов, нам лишь предложили еще раз принять участие в «конкурсе» на будущий год. Что ж, спасибо за внимание!

Мы поняли, что в обозримом будущем «karlag.kz» на бюджетную поддержку может не рассчитывать.

У Екатерины Кузнецовой было желание рассказать о сайте акиму лично. Подходящий случай представился недавно.

— Меня пригласили на встречу акима области с работниками СМИ. Но вот в списки приглашенных внести забыли. Так что попасть на встречу оказалось невозможно. И это после сорока лет работы в карагандинских СМИ…

Чем закончится история с поддержкой сайта, неизвестно. Скорее всего, ничем. Вопрос задан – ответ отослан. Галочка поставлена.