«Довели до ручки»

— Я уже думал, что делать. Хотел мебель всю изрезать, с хозяйкой магазина расправиться, да меня жена остановила, — вспоминает обманутый покупатель. Сейчас он спокоен и весел. Спустя три месяца ему вернули деньги вместо товара. Вместе с ним в редакцию обратились еще четыре человека. Все они в одном мебельном салоне заказали предметы интерьера, заплатили за них, но так и не стали счастливыми обладателями мягких уголков, столов и стульев.

ИСТОРИЯ №1

Айдарбек Сунгат — один их тех, кто решил идти до конца. Он намерен судиться с хозяйкой мебельного магазина, в котором ему доставили столько хлопот. А ведь все начиналось так хорошо… Он с родственниками искал стол и стулья. Модели, показанные в магазине на Юго-Востоке, им понравились, и они, определившись с выбором, отдали задаток.

— Это было пятого октября, мы заключили договор на покупку овального стола, отдали аванс — 182 тысячи. Обговорили дату доставки — второго ноября — и разошлись, — рассказывает Айдарбек. — Время приходит — мебели нет. Я пошел разбираться. Они говорят: «Извините, у нас задержка с доставкой. Мы вам еще скидку сделаем десять процентов, только подождите».

Такой довод покупателя убедил. Айдарбек согласился подождать еще немного. Но когда услышал «подождите еще» в очередной раз, решил обратиться в общество по защите прав потребителей. Там посоветовали не тянуть и составить предсудебную претензию.

— Я столько сил и нервов потратил. Обратился в полицию с заявлением, на другой день мне сказали, что дело не будут рассматривать. Якобы установить местонахождение хозяйки магазина не представляется возможным, — рассказывает покупатель. — Поэтому мне предложили сразу обратиться в суд. Но и там мне отказали по каким-то причинам.

Время шло. Ни денег, ни мебели не было. По словам сотрудников магазина, товар «застрял на границе».

ИСТОРИЯ №2

— Мы в начале года пришли за мягкой мебелью. Нам сказали, что из Новосибирска придет через месяц. Попросили всю сумму сразу заплатить, мы заплатили. В феврале звоним, спрашиваем: «Мебель пришла?» В ответ: «Нет, только из-за вашей мебели фирма не будет гнать фуру, вы подождите неделю-другую». Ждем, — рассказывают супруги Жамантаевы. — А потом нам заявляют: пришла мебель, но не ваша. Еще неделю подождите. Мы не стали ждать, стали требовать вернуть деньги.

На этом любезность рабочих закончилась. Покупателям откровенно заявили, что они зря пришли, мол, денег нет, возвращать нечего.

— Охота, знаете, как-то было ее наказать. Так же нельзя обращаться с людьми. Мы два месяца спали на полу, так как старую мебель уже вывезли. Собирались сидеть в магазине и клиентов отбивать, всем говорить, чтобы не связывались, — говорят супруги. — Потом тоже написали досудебную претензию. И хозяйка магазина позвонила. Сама. Говорит: «Приходите за деньгами».

УТРОМ ДЕНЬГИ — ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

Примерно по такому же сценарию развивались события и у остальных клиентов мебельного салона. Одним говорили, что товар не пришел, вторым — что задерживается в пути, третьих уверяли, что вот-вот мебель привезут.

— Мне вообще сказали, когда я к ним приехала, что мебель уже ко мне домой повезли. Это потом я поняла, что им нужно было меня выпроводить. Потому что домой приехала, а никакой мебели, естественно, не было, — сообщает еще одна раздосадованная бабушка.

Все эти люди своего добились. Деньги им все-таки вернули. Только спустя месяцы. И сейчас директор мебельного магазина считает, что «выносить сор из избы нечего»:

— Деньги уже возвращены, какой может быть разговор? Если есть те, кому я еще не вернула деньги, пусть предоставляют доказательства. Я при чем?

Сейчас Айдарбек Сунгат как раз занимается этим. Он собирает доказательства, чтобы снова обратиться в суд и добиться возмещения морального вреда.

Ликбез Что нужно знать, чтобы не попасть в подобную ситуацию? За ответом на этот вопрос мы обратились к специалистам. Надеемся, их советы будут вам полезны. Особенно они пригодятся тем, кто в ближайшее время собирается посетить мебельный салон.

Итак, с чего нужно начинать. Будьте внимательнее при заключении сделок. Если вы выбрали магазин, то удостоверьтесь, что у хозяина есть лицензия.

— Если лицензии нет, следовательно, деятельность незаконная. В этом случае нужно идти прямиком в налоговую или прокуратуру. Вам в качестве доказательств могут показать договор аренды и так далее, на эти документы не обращайте внимания и требуйте лицензию, — подсказывает юрист Талгат Ханов. — По вопросу предоплаты все немного сложнее. 80 процентов аванса — это большая сумма. Но в законодательстве не определена сумма предоплаты. Поэтому каждый магазин устанавливает свои расценки. И тут уж на ваше усмотрение — соглашаться на такие условия или нет.

Если вас все устраивает — вы заключаете договор. При этом в нем указываете сроки доставки. Можете включить пункт — штраф за невыполнение договора.

— Если договор не выполняется, нужно подготовить исковое заявление о взыскании суммы, приложить чек или еще что-то в качестве подтверждения, — объясняют в прокуратуре области. — Причем в таких случаях нужно все делать сразу. Не ждать.