В этом году лидеру «Nirvana» исполнилось бы 45 лет.
Отмечать юбилей Курта Кобейна будут в клубе «Свинцовый Дирижабль». На сцене карагандинские группы «F’uhgawz», «OGO», «Кукумбер», «Вангоги», а также Карлос и Tenshi Reijii (экс «Cry Baby»). Все будут исполнять песни группы «Nirvana».
Концерт «Неделя ДО…» состоится 12 февраля. Отсюда и название: юбилей Кобейна мировая музыкальная тусовка будет отмечать 20 числа. Начало в 18:00. Адрес клуба: ул. Ерубаева, 4а.
Цитаты: так говорил Курт Кобейн
Клуб 27
Возраст 27 лет — роковой для музыкантов. Кроме Курта Кобейна в 27 погибли Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Эми Уайнхаус. Из российских рокеров – Александр Башлачёв, Игорь Чумычкин (гитарист группы «Алиса»), Эдуард Старков (лидер группы «Химера»). Полный список «Клуба 27» доступен здесь.
Просмотреть Клуб «Свинцовый Дирижабль» на карте большего размера
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Цитата — это выражение какого-либо созидателя из его статей или же попросту чьё-либо высказывание из интервью. Свои корни термин цитата берёт от латинского слова citatio, какое включает в себя множество параметров. К примеру в юридической латыни это выражение толкуют как «доказываю правоту». Данное значение представляет первостепенную задачу цитирования: базируясь на чьё-то воззрение, цитата позволяет доказать свою точку зрения или упомянуть подтверждения в пользу той или иной гипотезы. В русском языке слово «цитата» стало появляться в 1820-х годах, а в разнообразных словарях и того позже.
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цитаты шнурова про любовь
FrancisPioda
26 июля, 2017 в 03:09
Караганда славится любовью к рок-музыкантам. Вот ещё новость:
В Караганде был открыт памятник Виктору Цою
Источник: http://www.kinomannia.ru/2017/09/pamyatnik-tsoy.html
Алексеи
02 октября, 2017 в 17:21