В Караганде отметят день рожденья Курта Кобейна

В этом году лидеру «Nirvana» исполнилось бы 45 лет.

Отмечать юбилей Курта Кобейна будут в клубе «Свинцовый Дирижабль». На сцене карагандинские группы «F’uhgawz», «OGO», «Кукумбер», «Вангоги», а также Карлос и Tenshi Reijii (экс «Cry Baby»). Все будут исполнять песни группы «Nirvana».

Концерт «Неделя ДО…» состоится 12 февраля. Отсюда и название: юбилей Кобейна мировая музыкальная тусовка будет отмечать 20 числа. Начало в 18:00. Адрес клуба: ул. Ерубаева, 4а.

Цитаты: так говорил Курт Кобейн

Меня зовут Курт, я пою и играю на гитаре, а вообще, я ходячая и разговаривающая бактериальная инфекция…

У меня есть послание к нашим фанам. Если вы по каким-либо причинам ненавидите гомосексуалистов, людей с другим цветом кожи и женщин, пожалуйста, сделайте нам одолжение… ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ. ВАШУ МАТЬ! Не приходите на наши концерты, не покупайте наши записи…

До тех пор пока мне не исполнилось 9 лет, я был твердо уверен в том, что стану либо рок-звездой, либо астронавтом, либо президентом…

Я люблю всех — вот что грустно…

Если меня посадят в тюрьму, по крайней мере, не надо будет раздавать автографы.

Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщикомЯ не боюсь смерти. Когда ты умираешь, твоя душа продолжает жить и становится абсолютно счастливой. Полный покой после смерти, перерождение в кого-то другого — вот самая большая надежда моей жизни…

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