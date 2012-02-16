Для карагандинских инспекторов отменили профилактический день.
Раньше понедельники были в дорожной полиции не рабочими днями. Водители называли их выходными, сами инспекторы – профилактическими днями. То есть население в эти дни не принимали, а «занимались своими делами», поясняют в полиции.
Теперь в ГАИ можно приезжать по понедельникам, прием граждан ведется. Кстати, по субботам в дорожной полиции теперь работают до четырех дня.
Напомним, отдел дорожной полиции находится по улице Прогресса 1а, рядом с Управлением дорожной полиции.
Его заместитель — майор полиции Жаркын Кошубаев (кабинет № 301) – в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Водительские удостоверения, изъятые за нарушения, выдают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, также без перерывов в субботу (выдают права в отделении административной практики, находится на первом этаже здания).
Согласовывать проектную документацию можно в понедельник, вторник, среду и четверг с 10:00 до 12:00 (группа дорожного надзора, кабинет № 302), обработка документов – с 15:00 до 17:00 часов, выезд на место согласования в субботу с 9:00 до 12:00 часов. Ответственные – майор полиции Иван Разуваев и старший лейтенант полиции Александр Ненахов.
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А кто мне скажет, для чего (или кого) надо проходить мед.осмотр при замене прав? в частности гинеколога??? Что, моя не беременность влияет на знание правил дорожного движения? Ещё б стоматолога в обходной лист внесли…
АЙКА
16 февраля, 2012 в 12:18
Всяко в дороге может случиться
Зарина
16 февраля, 2012 в 18:23
Дауж). Действительно бред)
Алекс
17 февраля, 2012 в 14:27
Вообще-то лист просто стандартный. Галочки ставят,кого нужно пройти. Гениколага не надо проходить)
Леночек Весея
29 марта, 2017 в 09:51
Я тоже возмущена этой медкомиссией!!! 8300 отдай, а по факту не все врачи нужны для вождения. Говорю про црб г. Шемонаиха (терапевт на мои вопросы про экг отвечает, мне некогда у меня госзакупки). еще один способ срубить денег с населения.
екатерина
20 сентября, 2017 в 10:25
Блин вот классно жеж!!!
Жаль что я только сегодня об этом узнала((((
Леночка
19 июня, 2012 в 07:55
Блин фотографу респект!!! Грамотное фото!
Григорий
04 октября, 2013 в 21:17
Почему не на одном номере телефона ГАИ никто никогда не поднимает трубку, от кого вы прячитесь?
ринат
22 декабря, 2014 в 09:18
здраствуйте скажите пожалуста хочу вытащить мужа сделать сюрприз скока нужно заплатить
гаухар
30 сентября, 2015 в 03:39
вытащить мужа???
Миаден
30 сентября, 2015 в 09:21
вытащить права мужа
гаухар
30 сентября, 2015 в 03:40
Почему не пишут обед до скольки никто в ГАИ никогда правильно на вопросы не отвечают приходится 5раз задавать один и тот же вопрос
Samat
05 февраля, 2016 в 14:55
Информация неправильная.. не работают они по понедельникам
еркеш
14 марта, 2016 в 12:12
В субботу можно снять машину с учета? И до скольки?
Маржан
23 августа, 2016 в 20:51
Можно до обеда. Знаю,ваше сообщение давнишние. Но может другим пригодится.
Леночек Весея
29 марта, 2017 в 09:46
На пивзаводе в гаи обед с часу до трех!но вчера в пол третьего уже окошко открыли
Юля
22 октября, 2016 в 09:34
Здраствуйте, у вас можно взять справку о оом что машина не состоит в залоге, сколько стоить будет?
Валентина
24 октября, 2016 в 15:23
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,СЕЙЧАС я успею произвести оплату об обладании Налога на автотранспортное средство,ехав с Конгресс холла до Обл.Гаи — по КОКЧЕТАВСКОЙ ТРАССЕ???
Евгений
13 декабря, 2016 в 15:58
Обложении Налога…..
Евгений
13 декабря, 2016 в 16:01
Никто тел не поднимает
У
Erik
03 марта, 2017 в 19:49
А я вот в МРЭО дозвонилась. Но,это было бесполезно. Ответили,что нужно ехать к ним. Консультации по телефону они не дают.
Леночек Весея
29 марта, 2017 в 09:49