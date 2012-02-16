Начальник отдела Дорожной полиции, подполковник Сымбат Торебеков (кабинет № 300) принимает в будни с 15:00 до 17:00 часов.

Его заместитель — майор полиции Жаркын Кошубаев (кабинет № 301) – в рабочие дни с 10:00 до 12:00.

Водительские удостоверения, изъятые за нарушения, выдают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, также без перерывов в субботу (выдают права в отделении административной практики, находится на первом этаже здания).

Согласовывать проектную документацию можно в понедельник, вторник, среду и четверг с 10:00 до 12:00 (группа дорожного надзора, кабинет № 302), обработка документов – с 15:00 до 17:00 часов, выезд на место согласования в субботу с 9:00 до 12:00 часов. Ответственные – майор полиции Иван Разуваев и старший лейтенант полиции Александр Ненахов.