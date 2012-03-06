Это единоразовая выплата, которая производится из республиканского бюджета.
С накопительной пенсионной системой мы живем уже 14 лет, но за это время доверия к ней не прибавилось. Вкладчики по-прежнему уверены, что деньги на их счетах обесцениваются. Потому что доходность пенсионных фондов ниже уровня инфляции. Не спасают положение даже государственные гарантии. Многие вкладчики не знают, что при выходе на пенсию им положена компенсация из бюджета и как ее получить.
Право на возмещение
Жительница Абая Мария Рябоконь вышла на заслуженную пенсию в 2010 году. Сразу обратилась в пенсионный фонд. Там клиентке выдали все ее накопления за минусом вознаграждения и комиссии за снятие денег. Сумма получилась небольшая – около 100 тысяч тенге. Но при этом менеджеры пенсионного фонда не объяснили своей вкладчице, что она имеет право на возмещение госгарантий с учетом уровня инфляции.
— В пенсионном фонде мне выдали выписку со счета и сказали спуститься в банк, чтобы получить свои деньги, — говорит Мария Рябоконь. — Больше мне ничего не сообщили. Поэтому я не знала, что имею право на компенсацию из бюджета, и не обращалась за ней.
Конечно, сотрудники пенсионных фондов не обязаны информировать своих вкладчиков о чужих услугах. Ведь назначением выплат из бюджета занимается ГЦВП. Однако из уважения к своим клиентам, на деньги которых и существуют фонды, можно было бы давать им консультации.
— Право на возмещение госгарантий у нас наступило в 2003 году, — объясняет советник председателя правления НПФ «Республика» Алия Ахмалишева, — когда в силу вступила статья 6 Закона «О пенсионном обеспечении». В ней сказано, что государство гарантирует сохранность всех обязательных пенсионных взносов плюс уровень инфляции на день выплаты. Однако выплачивать деньги людям начали только в 2009 году. До того времени эта норма закона не работала: не было подзаконных актов.
Расчет денежной компенсации
Действительно, норма закона о государственной гарантии начала работать всего три года назад. Но это вовсе не значит, что те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых до 2009 года, не могут получить выплату из бюджета. Могут. Правда, перед этим нужно удостовериться, положена ли каждому конкретному человеку такая компенсация.
— Эту выплату мы называем разницей, — объясняет начальник отдела пенсионного обеспечения департамента по контролю и социальной защите населения Хабара Набиева. — Это единоразовая выплата, которая производится из республиканского бюджета. Она определяется как разница между суммой обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой накоплений в пенсионном фонде на момент выхода на пенсию.
Другими словами, компенсацию новоиспеченному пенсионеру в ГЦВП будут считать так. Сначала возьмут сумму обязательных пенсионных взносов, которые он отчислял в фонд, и индексируют ее с учетом уровня инфляции. Причем делаться это будет по сложной формуле. Пенсионные накопления разобьют по месяцам, а потом каждый взнос в отдельности будут умножать на уровень инфляции, который был в указанный месяц года. Полученный результат сравнят с той суммой, которую вкладчик получил в своем фонде. Если первая цифра будет больше второй, то разницу между ними выплатит государство в виде компенсации.
— Это делается с учетом того, что большинство пенсионных фондов у нас имеют какие-то убытки, — говорит Хабара Набиева. — Государство берет на себя обязанность покрыть их. Ведь возможно, что какие-то фонды не только не заработали для своих вкладчиков инвестиционный доход, но еще и «влезли» в их обязательные взносы.
Разница может оказаться отрицательной. Это значит, что ваш накопительный пенсионный фонд хорошо отработал. И поэтому выплаты из бюджета его вкладчику не положены.
Выше инфляция или доход?
На прошлой неделе глава Национального банка Григорий Марченко ошарашил вкладчиков. Они-то были уверены, что пенсионные фонды обеспечивают низкий уровень доходности. Подтверждали это и их руководители.
— Вкладчики часто высказываются в адрес пенсионных фондов, что у них недостаточный доход, — говорила на одной из пресс-конференций в Караганде заместитель председателя правления АО «НПФ Народного банка Казахстана» Майра Кичигина. — До 2007 года доходность фондов была гораздо выше инфляции. Но сейчас такие макроэкономические показатели в стране, что доходность фондов не опережает инфляцию.
Однако главный банкир Казахстана заявил, что это не так. По его подсчетам оказалось, что доходность пенсионных фондов в полтора раза перекрывает уровень инфляции.
— За 14 лет накопленная инфляция составила 218 процентов, накопленная доходность ГНПФ – 341 процент, — цитирует слова Григория Марченко портал Bnews.kz, — то есть в полтора раза больше. Поэтому, когда раздаются крики, что, мол, за последние пять лет общая сумма пенсионных накоплений стала на треть ниже суммы перечисленных взносов, это неправильно. Это подлог. Потому что давно известно, что у нас просто была высокая инфляция в 2007-2008 году. Но не потому, что правительство работала плохо. Причина была очень простая — резкий рост цен на продовольствие и энергоносители на мировых рынках…
Если верить главному банкиру Казахстана, то получается, что все остальные финансисты народ обманывают. Но если истина в словах г-на Марченко, тогда зачем государство придумало механизм компенсации? Ему бюджетные деньги некуда девать? Ведь, по словам министра труда и социальной защиты населения Гульшары Абдыкаликовой, ежегодно около двух миллиардов тенге уходят из республиканского бюджета на возмещение госгарантий новоиспеченным пенсионерам.
— Заявление установленного образца.
— Удостоверение личности (паспорт, вид на жительство, удостоверение лица без гражданства).
— СИК.
— РНН.
— Копия документа о регистрации по месту проживания.
— Справка о сумме пенсионных взносов, фактически внесенных в пенсионный фонд с учетом уровня инфляции (выдается в ГЦВП).
— Справка о наличии индивидуального пенсионного счета и сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов на дату приобретения права на пенсионные выплаты (выдается в пенсионном фонде).
Пакет документов нужно сдать в ГЦВП по месту жительства. В течение 10 дней после этого пенсионера должны известить о назначении выплаты.
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Ну то, что «не обязаны информировать своих вкладчиков о чужих услугах» это еще пол беды, да и не удивительно, но поражает опять бюрократия засевшая глубоко на наших просторах в виде списка документов. Ну ведь все эти данные есть и в ГЦВП и в пенсионном фонде. Нет же надо погонять пенсионеров. Зачем внедряли ИИН если опять РНН СИК Уд. личности таскать копии. Когда же госдарство будет сперва доделывать дело, а потом бить себя в грудь. Ну ведь все знают чуть, что если ты заинтересовал государство, они через несколько часов будут иметь все данные о тебе, и сколько у тебя пенсия и где ты живешь, каждое движение
практически фиксируется, но не на благо граждан.
Dimonnt
06 марта, 2012 в 18:35
Спасибо редакции за статью, почерпнул полезную информацию.
Ph
06 марта, 2012 в 20:14
100 000 накопелений, ничего не перепутали?. У меня за два года 300 000. За 14 лет 100 000. Это в год 7143тг. В месяц 595тг. Тоесть в среднем человек получал 6000 тг в месяц?
Алекс
08 марта, 2012 в 16:50
За 14 лет накопленная инфляция составила 218 процентов, накопленная доходность ГНПФ – 341 процент, – цитирует слова Григория Марченко портал Bnews.kz, – то есть в полтора раза больше. Это примерно в месяц накопленная доходность ГНПФ составляла 24,3%, что не соответствует тем распечаткам, которые я получал от ГНПФ, когда состоял в этом фонде. Из-за этого я вышел из этого фонда.
Геннадий
15 мая, 2012 в 09:52
г.Марченко.вам не надоело вешать лапшу нам на уши.Может вы и сможите жить на ваши пенсионные накопления,а мы нет. Перечислила в НПФ 424835тенге,(42года на предприятии ,имею медаль за многолетний добросовестный труд) к выплате 636484т.тенге.При обналичивании сняли подоходный налог 31509т.тенге.Вот такая действительность. Инвестиционный доход значительно ниже инфляции,подала заявление об выплате госгарантии,насчитали 108 тенге( например в 2010г. в фонде Улар-Умит инв.доход получился -16303тенге).Как считают?знают только они.КОМУ то насчитывают десятки тысяч,.а то и больше.
надежда
10 декабря, 2012 в 15:17
Добрый день. Прочитала статью, но хотелось бы подробнее узнать, где можно прочитать о применяемых коэффициентах уровня инфляции по годам при начислении компенсации. У меня с 1998 года по июль 2009 года пенсионные отчисления находились в НФ «Улар умит», пока не заметила, что по результатам года инвестиционный доход минусовый. Каким образом будет исчисляться мне компенсация?
Галина
19 марта, 2013 в 12:35
У меня с 1998 года по июль 2003 года пенсионные отчисления находились в НФ “Курмет”, потом его закрыли.С 2003 по 2012 перевела накопления в НФ «Республика » и с 2013 до 01.01.2014 — в НФ «ГПНФ» . Каким образом будет исчисляться мне компенсация?
(Я с 01.01.2014 пенсионер и до сих пор не получила компенсацию).
Азора
18 июля, 2014 в 10:01
Я вышла на пенсию в ноябре 2008г. Согласно закону о пенсионном обеспечении, ст 6 от 2003г. у меня наступило право на возмещение госгарантий, о котором я не знала, а в ГЦВП и не сказали. Могу ли я сейчас обратиться в ГЦВП с заявлением о возмещении госгарантий? Закон-то вступил в силу на дату назначения пенсии.
Нина Александровна
27 марта, 2015 в 12:41
Товарищи пенсионеры, это не онлайн консультация с ГЦВП, никто тут вам грамотно ответы не даст, все на Жамбыла 1, давайте-давайте, не толпимся…
физрук
27 марта, 2015 в 13:24
Мне 49 лет .У меня инвалидность -первая группа-бессрочно (пожизненно).Я получил с ЕНПФ.св.пенсионн.накоплению. Теперь я могу получить еще инфляционные гос.гарантие? А мне в ГЦВП сказали что ждать до пенсионного возраста.а некоторые говорят уже получали.
Мубарак
19 декабря, 2015 в 10:00
От куда такая информация?
На сайте ГЦВП (http://www.gcvp.kz/ru/infografika) нет ни слова про эту компенсацию и тем более список документов.
Юрий
19 января, 2016 в 11:52
здравствуйте.я вышла на пенсию 2 декабря 2016 года.но у меня не приняли заявление на выплату инфляционных.сказали что это заявление я должна буду написать только в январе.а Вы пишите что в течении 10 дней должны выплатить после выхода на пенсию.т.е они должны сразу принять заявление…
наталья
04 декабря, 2016 в 10:19
здравствуйте.у меня аналогичная ситуация, которую описала корреспондент наталья
04 декабря, 2016 в 10:19. Я вышла на пенсию 7 сентября 2017 года,но у меня не приняли заявление на выплату инфляционной ризница пенсионных накоплений, сказали что это заявление я должна написать только в октябре и приняли заявление без указания даты. В постановлении правительства и ваших комментариях, указано, что в течении 10 дней после выхода на пенсию человек имеет право на начисление и выплату инфляционной компенсации. Но в Бостандыкском ГЦВП мне сказали, что они не видят базу данных, т.к. открывается она на месяц позже и сроки регулируются из Астаны, а денежная выплата будет только в середине ноября 2017 года. Кто контролирует процедуру начисления и соблюдение сроков и несет ответственность за такую волокиту.
Ирина
05 октября, 2017 в 11:49
Я 5 июля 2017 года вышла на пенсию, меня интересует начисление инфляции на пенсионные накопления. Почему то кто то получает по 100 000-200 000 тенге, а мне начисляли 32 937 тенге , прошу пояснить по какому расчёту получилась такая сумма.
Татьяна
28 сентября, 2017 в 15:53
Я вышла на пенсию 1 октября 2016 года.
Мне начислили инфляционные 30 тыс тг.
Хотя другие получают по 100 000 по 200 000 тг.
Прошу пояснить по какому расчету получилась такая сумма.
Айгуль
10 октября, 2017 в 21:10