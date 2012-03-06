Молодые пенсионеры не знают о своём праве на компенсацию

Это единоразовая выплата, которая производится из республиканского бюджета.

С накопительной пенсионной системой мы живем уже 14 лет, но за это время доверия к ней не прибавилось. Вкладчики по-прежнему уверены, что деньги на их счетах обесцениваются. Потому что доходность пенсионных фондов ниже уровня инфляции. Не спасают положение даже государственные гарантии. Многие вкладчики не знают, что при выходе на пенсию им положена компенсация из бюджета и как ее получить.

Право на возмещение

Жительница Абая Мария Рябоконь вышла на заслуженную пенсию в 2010 году. Сразу обратилась в пенсионный фонд. Там клиентке выдали все ее накопления за минусом вознаграждения и комиссии за снятие денег. Сумма получилась небольшая – около 100 тысяч тенге. Но при этом менеджеры пенсионного фонда не объяснили своей вкладчице, что она имеет право на возмещение госгарантий с учетом уровня инфляции.

— В пенсионном фонде мне выдали выписку со счета и сказали спуститься в банк, чтобы получить свои деньги, — говорит Мария Рябоконь. — Больше мне ничего не сообщили. Поэтому я не знала, что имею право на компенсацию из бюджета, и не обращалась за ней.

Конечно, сотрудники пенсионных фондов не обязаны информировать своих вкладчиков о чужих услугах. Ведь назначением выплат из бюджета занимается ГЦВП. Однако из уважения к своим клиентам, на деньги которых и существуют фонды, можно было бы давать им консультации.

— Право на возмещение госгарантий у нас наступило в 2003 году, — объясняет советник председателя правления НПФ «Республика» Алия Ахмалишева, — когда в силу вступила статья 6 Закона «О пенсионном обеспечении». В ней сказано, что государство гарантирует сохранность всех обязательных пенсионных взносов плюс уровень инфляции на день выплаты. Однако выплачивать деньги людям начали только в 2009 году. До того времени эта норма закона не работала: не было подзаконных актов.

Расчет денежной компенсации

Действительно, норма закона о государственной гарантии начала работать всего три года назад. Но это вовсе не значит, что те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых до 2009 года, не могут получить выплату из бюджета. Могут. Правда, перед этим нужно удостовериться, положена ли каждому конкретному человеку такая компенсация.

— Эту выплату мы называем разницей, — объясняет начальник отдела пенсионного обеспечения департамента по контролю и социальной защите населения Хабара Набиева. — Это единоразовая выплата, которая производится из республиканского бюджета. Она определяется как разница между суммой обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой накоплений в пенсионном фонде на момент выхода на пенсию.

Другими словами, компенсацию новоиспеченному пенсионеру в ГЦВП будут считать так. Сначала возьмут сумму обязательных пенсионных взносов, которые он отчислял в фонд, и индексируют ее с учетом уровня инфляции. Причем делаться это будет по сложной формуле. Пенсионные накопления разобьют по месяцам, а потом каждый взнос в отдельности будут умножать на уровень инфляции, который был в указанный месяц года. Полученный результат сравнят с той суммой, которую вкладчик получил в своем фонде. Если первая цифра будет больше второй, то разницу между ними выплатит государство в виде компенсации.

— Это делается с учетом того, что большинство пенсионных фондов у нас имеют какие-то убытки, — говорит Хабара Набиева. — Государство берет на себя обязанность покрыть их. Ведь возможно, что какие-то фонды не только не заработали для своих вкладчиков инвестиционный доход, но еще и «влезли» в их обязательные взносы.

Разница может оказаться отрицательной. Это значит, что ваш накопительный пенсионный фонд хорошо отработал. И поэтому выплаты из бюджета его вкладчику не положены.

Выше инфляция или доход?

На прошлой неделе глава Национального банка Григорий Марченко ошарашил вкладчиков. Они-то были уверены, что пенсионные фонды обеспечивают низкий уровень доходности. Подтверждали это и их руководители.

— Вкладчики часто высказываются в адрес пенсионных фондов, что у них недостаточный доход, — говорила на одной из пресс-конференций в Караганде заместитель председателя правления АО «НПФ Народного банка Казахстана» Майра Кичигина. — До 2007 года доходность фондов была гораздо выше инфляции. Но сейчас такие макроэкономические показатели в стране, что доходность фондов не опережает инфляцию.

Однако главный банкир Казахстана заявил, что это не так. По его подсчетам оказалось, что доходность пенсионных фондов в полтора раза перекрывает уровень инфляции.

— За 14 лет накопленная инфляция составила 218 процентов, накопленная доходность ГНПФ – 341 процент, — цитирует слова Григория Марченко портал Bnews.kz, — то есть в полтора раза больше. Поэтому, когда раздаются крики, что, мол, за последние пять лет общая сумма пенсионных накоплений стала на треть ниже суммы перечисленных взносов, это неправильно. Это подлог. Потому что давно известно, что у нас просто была высокая инфляция в 2007-2008 году. Но не потому, что правительство работала плохо. Причина была очень простая — резкий рост цен на продовольствие и энергоносители на мировых рынках…

Если верить главному банкиру Казахстана, то получается, что все остальные финансисты народ обманывают. Но если истина в словах г-на Марченко, тогда зачем государство придумало механизм компенсации? Ему бюджетные деньги некуда девать? Ведь, по словам министра труда и социальной защиты населения Гульшары Абдыкаликовой, ежегодно около двух миллиардов тенге уходят из республиканского бюджета на возмещение госгарантий новоиспеченным пенсионерам.