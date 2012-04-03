Расколовшийся дом в «Бесобе» на всякий случай обесточили

Жители пришли возмущаться в акимат

У владельцев квартир в покосившемся здании немало претензий и вопросов к руководству города. Аким города Бауржан Абдишев попытался лично успокоить людей. А его заместитель призвал не слушать тех, кто призывает воздействовать на власти голодовками и митингами.

После того, как восьмиподъездная пятиэтажка раскололась надвое, власти рекомендовали жителям просевшей половины срочно съезжать. Владельцы квартир из уцелевшей части остаются пока дома. Однако после паники, которая случилась во время стихийной эвакуации, было решено на несколько дней отключить весь дом от электроснабжения. «Чтобы в случае чего не произошло замыкания», — сказал аким города Бауржан Абдишев. Какой случай имеется в виду, он уточнять не стал. Но все и без того догадались, о чем речь.

— За два дня дом «ушел» на 45 сантиметров в сторону улицы Гудермесской, — сказал активист Юрий Долинский, житель уцелевшей половины. — Несложно посчитать, что такими темпами через две недели он упадет. Уже пошли слухи, что с первого по четвертый подъезды тоже накренились. Никто из геодезистов не отвечает, нужно ли нам тоже переезжать, увозить ли мебель и детей.

— Когда у меня будет предварительный отчет от компании «КазМИРР», которая сейчас проводит исследования, мы примем решение, — ответил градоначальник. — Я не думаю, что наклон будет увеличиваться каждый день. Речи сегодня не идет о выселении первых четырех подъездов.

По мнению Бауржана Абдишева, те жильцы, которые, съезжая, увозили с собой буквально все – вплоть до смесителей и ламината, явно переборщили. Аким считает, что рано все рушить и разбирать. Он пообещал защитить оставленные квартиры от мародеров: каждый подъезд охраняет полиция.

— А есть гарантия, что дом будет стоять? – беспокоились собравшиеся.

— Ничего не могу сказать, — ответил аким. — Специализированная организация даст нам рекомендации – укрепить дом или демонтировать.

На вопрос, что будет, если дом все-таки придется снести, аким ничего определенного не ответил. Даже временное жилье для всех, кто в нем нуждается, власти предоставить не могут. Бауржан Абдишев посоветовал людям самим искать себе кров. Шесть семей, которым вообще некуда было податься, податься, еще в понедельник отвезли в бывшее общежитие, расположенный в 16 микрорайоне Майкудука. Если будет больше нуждающихся, их поселят в Дом ветеранов. Аким сразу всех предупредил, что это временное государственное жилье далеко не так комфортно, как то, что люди сделали себе в «Бесобе»

Что делать с кредитами

Является ли дом аварийным, будет известно только через две недели. А проблемы с долгами перед банками надо решать уже сейчас.

— Два года назад по программе «Молодая семья» мы с супругой получили квартиру, — выступил один из жильцов. – Теперь до пятого апреля мы должны заплатить по кредиту. Сегодня утром мне звонят с «Жилстройбанка», говорят, чтобы сегодня я заплатил 35 тысяч тенге. Я им объяснил что меня выселили. Они отвеилит, что акимат должен предоставить официальное письмо. Но такого нет. Мне сказали: «Тогда это ваши проблемы, платите».

— По всем дольщикам, которые по госпрограмме двинулись в «Жилстройбанке», мы предпримем меры, — заверил градоначальник. — По всем остальным, кто напрямую с застройщиком работал, я тоже прошу составить списки. И после этого мы со всеми банками работу проведем и окажем все необходимое содействие.

Обещая помощь, руководство города просило народ также отнестись к ситуации с пониманием и проявить терпение. Заместитель акима по вопросам ЖКХ Мухтар Адамбеков рассказал, что сам слышал, как молодые люди из проблемного дома говорили крамольные речи. Пытались убедить соседей, что без массовой голодовки власти ни о ком заботиться не станут.

— Такие саботажные действия ни к чему не приведут! – сказал Мухтар Адамбеков. — Я просто вас прошу решать все в рабочем конструктивном порядке.

— Жильцы все понимают, — примиряющее заключил аким. — Мы же видим, какой контингент там живет: это все законопослушные, нормальные люди. А вовсе не те, кто приехал из соседних стран и не знают наших законов.