В Жанаарке готовят ретро-фестиваль

В июне в поселок Атасу съедутся те, кто полвека назад собирал из старых деталей аппаратуру и создавал в районе первые ВИА. Приглашены гости из России и Германии.

Организаторы говорят, что еще с осени «носятся» с идеей масштабного музыкального проекта в сельской глубинке. Открыли под это дело общественный фонд «Шабыт-2012». Член союза художников разработал эмблему (силуэт джигита, поднявшего над головой электрогитару). Выпустили рекламные буклеты. Создали сайт http://atasu.org, который регулярно обновляется.

Один из инициаторов фестиваля — Сагадат Карипбеков — по крупицам собирает информацию о своих земляках-эстрадниках. Сегодня Сагадат — предприниматель. Но в прошлом работал следователем. Старые связи в полиции помогают ему разыскивать нужных людей. За полгода усиленных поисков Сагадат столько успел «накопать», что ему в пору уже садиться за летопись жанааркинской эстрады.

Папа Кифель

— Родоначальником жанааркинской эстрады надо считать покойного Василия Францевича Кифеля, который уехал в Германию и там умер, — рассказывает предприниматель. — Мы нашли в Германии его семью. Василий Францевич, или, как его называют, папа Кифель, не имел музыкального образования, он был железнодорожником. И страстно любил музыку. В шестидесятых годах он играл на первом в селе саксофоне. Вы можете себе представить саксофон в нашем казахском ауле в середине прошлого века? Я тоже не мог. Оказывается, как было дело. Он на вокзале в Караганде познакомился с одним, извиняюсь, бомжом. Разговорились. Выяснилось, что этот бомж — профессор музыки, преподаватель по классу саксофона ленинградской консерватории. Просто человек опустился. Василий Францевич забрал его к себе, отмыл. И этот бомж целый год у него жил, учил хозяина играть на саксофоне. Кифель создал первый в Жанаарке духовой оркестр, первый ВИА. От него пошли все остальные коллективы.

Кровь из носа

— Один из первых жанааркинских ансамблей появился на железной дороге. И у них не было басовой гитары. Тогда какой-то поклонник музыки, слесарь, из обыкновенной гитары сделал басовую, а струны взял со старого пианино. И таких трогательных эпизодов в этих историях немало. К примеру, есть такой поселок Актау. Он от нас в 130 километрах. Туда можно добраться только летом. Зимой — на вертолете или на каком-нибудь большом тракторе. Там коллектив образовался в 1971 году. Четверо музыкантов еще живы. И рассказывают, что первые гитары они сделали из березовых досок. Потом купили к ним в культтоварах девятирублевые звукосниматели. С такими инструментами выступали. И так хорошо себя показали, что их пригласили на телевизионную передачу. Но, когда их увидел музыкальный режиссер, он пришел в ужас и в студию не пустил. Естественно, с их кондовой аппаратурой всю технику можно было спалить. Но им повезло: вмешался Жаксыкельды Сейлов, знаменитый слепой композитор, руководитель ансамбля «Каракоз», который был почти как «Дос-Мукасан». Он прямо с филармонии забрал комплект аппаратуры и подарил музыкантам. И они отыграли концерт в телеверсии. Хотя до того ни разу в городе не выступали. Так волновались, что у одного пошла кровь носом. А подаренная аппаратура у них до сих пор есть.

Сварщики и массажисты

Вместе с заслуженными артистами на сельском стадионе выступят машинисты тепловоза и слесари, учителя и бухгалтеры, воспитательницы и сварщики. А также полицейский, массажист, сварщик, электрик и даже один сотрудник авиакосмического агентства.

Много лет прошло с тех пор, как эти люди, не зная нот, исполняли популярные песни, ориентируясь на записи на магнитных лентах и виниловых пластинках. И выходили на сцену с микрофоном от магнитофона «Романтика».

Организаторы собрали пару десятков черно-белых фотографий с аульных концертов советской поры. На них парни с роскошными шевелюрами до плеч, прямо как у каких-нибудь «Самоцветов». И девушки в смешных туфлях, по-мужски надетых поверх носков.

Многие коллективы давно распались. Кого-то из музыкантов уже нет в живых. Кто-то не может выступать из-за плохого здоровья. Но если от ВИА остался хотя бы один музыкант, способный сыграть или спеть, организаторы стараются воссоздать ансамбль, приглашая туда молодых исполнителей.

Многие уехавшие за рубеж жанааркинцы узнали о предстоящем событии из интернета. И собираются навестить родной поселок в день фестиваля. Гулянья с дискотекой и салютами продлятся два дня. Сначала выступят все старики, потом — молодежь.

Программа рассчитана на три с половиной часа. И это еще не все местные знаменитости. Связаться с некоторыми сельскими эстрадниками, имена которых когда-то знали во всех окрестных аулах, до сих пор не удалось. Но устроители концерта не теряют надежды.

— Кроме Кифеля был у нас второй классный саксофонист, — продолжает Сагадат. — У него кличка была Кыла. Говорят, жизнь его не сложилась. Человек начал пить. И пропал. Сейчас я ищу его по всем городам и весям. Пока не нашел. Но, если найду, мы его красиво оденем, привезем на фестиваль, дадим инструмент — пусть сыграет что-нибудь!

— Зачем вам все эти хлопоты?

— Всем организаторам фестиваля уже за 50. Это жизненный этап, когда нужно посчитать, что ты сделал, а чего — нет.