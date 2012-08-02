Позвонив на единый городской номер, карагандинцы могут задавать любые вопросы энергетикам.
Теперь чтобы пожаловаться на работу контролеров, высказать претензии по поводу установки новых счетчиков или узнать, почему в доме отключили свет карагандинцам не придется обрывать телефоны компании «Караганды Жарык». Задать все интересующие вопросы можно набрав всего один номер – 50-60-70. Это телефон новой информационно-справочной службы, которую запустили энергетики.
— Мы давно к этому готовились, ждали. Месяц тестировали работу справочной. Проводили курсы для 24 специалистов, которые отвечают на звонки. Чтобы они знали как вести себя в стрессовых ситуациях, когда звонят возмущенные потребители, — рассказывает пресс-секретарь компании Айткуль Омарова.
Теперь все работает. Телефонный звонок автоматически переводится тем специалистам, которые нужны. К примеру если вы хотите оставить жалобу или предложение, то вас попросят набрать «единицу». Так же можно соединиться с аварийной службой, узнать информацию по техническим условиям для подключения к электричеству, рассказать о неисправном счетчике или вызвать мастера на дом. Ответы на все вопросы специалисты дают сразу же по телефону.
Пока Call-центр работает до 6 часов вечера, только соединение с аварийной службой происходит круглосуточно. В планах компании сделать работу справочно-информационной службы бесперерывной.
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Ага. теперь можно легко дозвониться когда хочешь чтобы тебя послали куда подальше
постоянный читатель
13 августа, 2012 в 15:44
точно. Толку от такого сервиса. Сегодня звонила чтобы узнать по плановым отключениям по Юго-Востоку, все равно отправляют на номер 31-58-53 , а там вообще трубку не берут. Вот уже пол-дня дозвониться пытаюсь
Татьяна
23 августа, 2013 в 10:45
Мда, от звонка в кол центр остались только отрицательные эмоции. Позвонил в коллцентр сегодня в 18:17 соединили с оператором, задал вопрос о том когда ожидать электричество на улице Карбышева, а в ответ только нервный тон мол высоковольтная авария, работают… и спешно бросили трубку. Осадок от такого звонка сильнейший.
Алдей
29 декабря, 2014 в 18:39
Никакую информацию не дают . Отправляют дозваниваться по тем же телефонам 562727 ,по которым как и раньше дозвонится нельзя.и еще отвечают очень грубо
Могли и не запускать. Лишние люди , лишняя работа , лишние затраты .
Наталья
09 августа, 2016 в 10:42
Звонили буквально несколько минут назад, ответить нам не спешили, отвечали грубо и не выслушивали, помимо всего у них и телефон работает ужасно. В общем толку то никакого
Новый
01 сентября, 2016 в 16:06
Ужасно. Света нет с 17.30. Звонить начала с 20.00 в этот центр и до сих пор звоню. Ни Кто не берет. Зачем тогда это придумали. В чем смысл. Сколько времени уже прошло, а Света нет. Безобразие ((((
Злость
08 июня, 2017 в 22:20
Да толку от этих не людей нет, даже не пытайтесь. У них обед и по выходным они не работают. Бедные устают работать и с нами общатся.
Евгений Кузнецов
18 июня, 2017 в 21:18