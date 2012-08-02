Компания «Караганды Жарык» запустила собственную справочную службу

Позвонив на единый городской номер, карагандинцы могут задавать любые вопросы энергетикам.

Теперь чтобы пожаловаться на работу контролеров, высказать претензии по поводу установки новых счетчиков или узнать, почему в доме отключили свет карагандинцам не придется обрывать телефоны компании «Караганды Жарык». Задать все интересующие вопросы можно набрав всего один номер – 50-60-70. Это телефон новой информационно-справочной службы, которую запустили энергетики.

— Мы давно к этому готовились, ждали. Месяц тестировали работу справочной. Проводили курсы для 24 специалистов, которые отвечают на звонки. Чтобы они знали как вести себя в стрессовых ситуациях, когда звонят возмущенные потребители, — рассказывает пресс-секретарь компании Айткуль Омарова.

Теперь все работает. Телефонный звонок автоматически переводится тем специалистам, которые нужны. К примеру если вы хотите оставить жалобу или предложение, то вас попросят набрать «единицу». Так же можно соединиться с аварийной службой, узнать информацию по техническим условиям для подключения к электричеству, рассказать о неисправном счетчике или вызвать мастера на дом. Ответы на все вопросы специалисты дают сразу же по телефону.

Пока Call-центр работает до 6 часов вечера, только соединение с аварийной службой происходит круглосуточно. В планах компании сделать работу справочно-информационной службы бесперерывной.