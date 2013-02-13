Его похоронят сегодня на родине, в Баянауле Павлодарской области
Вчера вечером в Караганде прощались с бывшим главой «Валют-Транзит Банка» Андреем Беляевым. Сегодня, 13 февраля, Айтбакы Белялова (это его настоящее имя) похоронят на родине, в Баянауле Павлодарской области.
Прощались с Андреем Беляевым в одном из ресторанных комплексов Караганды. Здесь собралось около 300 человек. Попрощаться с экс-банкиром пришли его родственники, друзья, бывшие работники предприятий, некогда входивших в финансово-промышленную ассоциацию «Валют-Транзит». Среди приглашенных были и вкладчики.
Друзья и соратники выступали с речами, вспоминали о том, каким был Андрей Беляев. На прощание пришел бывший генеральный директор угольного департамента АО «Испат Кармет» Григорий Презент. С речью выступал экс-аким Карагандинской области Камалтин Мухамеджанов. Он рассказал, что Андрей Беляев приехал из России в Казахстан тогда, когда Казахстан переживал тяжелые кризисные времена.
— Тогда, в начале 90-х годов, во всей Караганде горела только одна лампочка на станции «Караганда-Сортировочная», — говорил Камалтин Мухамеджанов. – Я руководил регионом в трудные годы. Тогда мы не могли уговорить предпринимателей вкладывать инвестиции в экономику. А Андрей Андреевич был первым, кто это сделал. Благодаря ему в Караганде начался строительный бум. Он привозил к нам российских звезд. Бюджет Караганды тогда составлял всего 4 миллиарда тенге. А он только за один год вложил в развитие города 14 миллиардов тенге.
После него слово взял бывший руководитель департамента по физической культуре и спорту Валерий Громов. Он был советником у Беляева. Валерий Громов длинных речей не говорил. Он прочел наизусть одно из стихотворений банкира.
На прощание приехала супруга покойного Алия Алкеева, ее отец и братья. Она с речами не выступала. У Андрея Беляева осталось три дочери Нурзия, Альнура, Альжан и сын Айтжан. Никто из них на прощание с отцом в Караганду не приехал.
Напомним, заключенный Айтбакы Белялов скончался в ночь на 11 февраля в областном медицинском центре Караганды. В больницу его доставили из колонии АК 159/18, которая находится в поселке Карабас. В реанимационном отделении он умер от инфаркта миокарда.
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И он вернулся тог(Д)а-ТОГА-это адежа такая где-то там в древности.
ТОГА-это адежа такая где-то там в древности
13 февраля, 2013 в 11:52
домохозяйка [12.2.2013 22:19] http://www.caravan.kz/article/57823
Косил под казаха, больше похож на корейца. Остап Бендер отдыхает. Двойника в гроб подсунул, небось, пластику сделает и на острова .
Так и надо нашим продажным агашкам.
домохозяйка
13 февраля, 2013 в 11:55
все в стиле сегодняшнего дня, но агашкам то что от этого станется ? им наоборот ништяк. столько вопросв ушли под землю, типа.
пациент
13 февраля, 2013 в 18:30
Все таки он много для Караганды сделал.
Был бы на свободе я уверена вернул бы долги. А ликвидкомиссия все что построено разрушила,распродала ничего содержать несмогла, только меняются без конца. Это говорит о безграмотности.
Кредиты людьми возвращаются, куда они идут!?
Интересно к тем кто разрушил В-Транзит, если окажутся на его месте, после смерти придут столько людей!?
А почему дети не приехали?
Имашевна Караганда
13 февраля, 2013 в 19:26
Потому и не приехали, что он жив и здоров, переживёт ещё нас с вами. Но не в этой стране, конечно же
Мышок
29 апреля, 2014 в 11:46
Вспомните как все было на самом деле, да и в архивах НВ покопайтесь. А то все Беляев -Беляев. А про этих как то молчат все. http://www.qwas.ru/kazakhstan/akzhol-party/id_52435/
11:30 29.03.2007
На Украине и в Казахстане рейдеры работали по одной схеме
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По мнению большинства финансовых аналитиков, отзыв в декабре 2006 года Агентством финансового надзора лицензии у «Валют-Транзит банка» стал итогом управленческой политики совета директоров во главе со Стивеном Ли Джонсоном.
Еще в октябре-ноябре г-н Джонсон рапортовал об успехах в переговорах с Национальным банком по вопросу выделения стабилизационного займа размером в 10 млрд. тенге, и поэтому решение об отзыве лицензии для многих стало неожиданным. Между тем, причиной отзыва лицензии и введения в банке временной администрации стала стремительная распродажа активов ВТБ. К примеру, за время своего «управления» Джонсон успел продать новое 20-этажное здание «Валют-Транзит банка» на левобережье Астаны.
Высотное здание в самом сердце столицы было продано за 2 млрд. тенге при рыночной стоимости не менее 4,5 миллиарда. Кто стал счастливым покупателем, неизвестно, зато теперь по Астане упорно ходят слухи, что здание было перепродано третьему лицу уже по цене около 10 млрд. тенге.
Информация о том, что новое руководство ВТБ во главе со Стивеном Ли Джонсоном активно распродает активы, не была коммерческой информацией. В прессе эта процедура даже преподносилась как благо. Однако после сомнительной сделки с астанинской высоткой председатель АФН г-н Дунаев принял решение об отзыве лицензии у «Валют-Транзит банка». Только вот к этому моменту активов у банка почти не осталось.
Victor
13 февраля, 2013 в 23:36
Не умер он… Ушёл…место себя подсунул труп другого человека. Обман вскроется через несколько лет… по случайности, но он уже будет вне досягаемости…
Федя Викулов
13 февраля, 2013 в 23:36
Согласен. Тоже не верю в его «трагическую смерть». Уже давно где-нибудь на островах отдыхает.
Мышок
29 апреля, 2014 в 11:42
Да уж,стилистика статьи хромает,пятый класс,вторая четверть…А ещё возмутила статья в газете «НВ» на бумажном носителе,типа «Как жил Беляев во времена расцвета своей империи»…Убожество полнейшее по изложению атериала.
Светлаков
14 февраля, 2013 в 02:58
Каккая красивая была сказка. Приехала семья на Родину. Скинулись с еще двумя семьями (впоследствии вице-президентами «Валют-Транзита»), прикупили обменник. Стали расти, умело вкладывая деньги и доросли за короткий срок (время было такое)до большой ассоциации! Главное в бизнесе — идея, что и стало в последующем слоганом компании: «от идеи — к успеху». Это официальная летопись «Валют-Транзита». А экс-аким, сам того не подозревая, разрушил сказку. Оказалось, что с ведома властей в Караганде легализовали «темных» денег, более 3-х годовых бюджетов областного центра. Последующие события неудивительны…
Виктор Павлович
14 февраля, 2013 в 09:07
Нет Беляева — нет долгов. Обычный сценарий.
Urgen Drews
22 февраля, 2013 в 08:42
Светлая память. Соболезноую всем близким (удар ниже пояса).
Ирина
18 мая, 2013 в 03:23
Вечная память этому большому человеку!!!Я ему могу только спасибо сказать,за всё…..!Ведь Караганда только благодаря ему рассцвела!!!Вечная память!!!Оболгали и уничтожили….!
Людмила
08 октября, 2017 в 04:46