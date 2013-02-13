В Караганде простились с бывшим банкиром Андреем Беляевым

Его похоронят сегодня на родине, в Баянауле Павлодарской области

Вчера вечером в Караганде прощались с бывшим главой «Валют-Транзит Банка» Андреем Беляевым. Сегодня, 13 февраля, Айтбакы Белялова (это его настоящее имя) похоронят на родине, в Баянауле Павлодарской области.

Прощались с Андреем Беляевым в одном из ресторанных комплексов Караганды. Здесь собралось около 300 человек. Попрощаться с экс-банкиром пришли его родственники, друзья, бывшие работники предприятий, некогда входивших в финансово-промышленную ассоциацию «Валют-Транзит». Среди приглашенных были и вкладчики.

Друзья и соратники выступали с речами, вспоминали о том, каким был Андрей Беляев. На прощание пришел бывший генеральный директор угольного департамента АО «Испат Кармет» Григорий Презент. С речью выступал экс-аким Карагандинской области Камалтин Мухамеджанов. Он рассказал, что Андрей Беляев приехал из России в Казахстан тогда, когда Казахстан переживал тяжелые кризисные времена.

— Тогда, в начале 90-х годов, во всей Караганде горела только одна лампочка на станции «Караганда-Сортировочная», — говорил Камалтин Мухамеджанов. – Я руководил регионом в трудные годы. Тогда мы не могли уговорить предпринимателей вкладывать инвестиции в экономику. А Андрей Андреевич был первым, кто это сделал. Благодаря ему в Караганде начался строительный бум. Он привозил к нам российских звезд. Бюджет Караганды тогда составлял всего 4 миллиарда тенге. А он только за один год вложил в развитие города 14 миллиардов тенге.

После него слово взял бывший руководитель департамента по физической культуре и спорту Валерий Громов. Он был советником у Беляева. Валерий Громов длинных речей не говорил. Он прочел наизусть одно из стихотворений банкира.

На прощание приехала супруга покойного Алия Алкеева, ее отец и братья. Она с речами не выступала. У Андрея Беляева осталось три дочери Нурзия, Альнура, Альжан и сын Айтжан. Никто из них на прощание с отцом в Караганду не приехал.

Напомним, заключенный Айтбакы Белялов скончался в ночь на 11 февраля в областном медицинском центре Караганды. В больницу его доставили из колонии АК 159/18, которая находится в поселке Карабас. В реанимационном отделении он умер от инфаркта миокарда.