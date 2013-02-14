Операции на головном мозге станут проще
В карагандинском областном медицинском центре запущено новое оборудование, стоимостью 50 миллионов тенге. Это «Пентеро-900» — операционный нейрохирургический микроскоп знаменитой немецкой компании «Карл Цейс». В Казахстане таких микроскопов всего два, второй находится в Астане, однако там этот прибор пока не используют.
Зато карагандинским нейрохирургам стало в операционной гораздо комфортнее. Часть их работы делается автоматически. Прибор настраивает сам себя после нажатия всего на одну кнопку. Благодаря новому компьютеризированному микроскопу доктор может полностью сосредоточиться на операции.
— Это новое поколение микроскопов, — пояснил nv.kz Габит Махамбаев, заведующий отделением нейрохирургии. — Понятно, что золотым стандартом у нас является микрохирургия, что мы все операции делаем под микроскопом. Но раньше приходилось самим выбирать увеличение, глубину раны, освещение и так далее. Теперь все гораздо проще. «Пентеро» считается самым лучшим микроскопом из тех, что выпускает «Карл Цейс». Там компьютер интегрирован в микроскоп. Хирург еще до операции задает параметры, которые ему нужны. Дальше микроскоп уже сам производит корректировку. Хирургу надо сделать только наведение на рану — куда он будет смотреть. Его руки освобождаются. Ему больше не нужно все время что-то поправлять, переставлять. Он может безостановочно делать операцию.
Кроме всего прочего микроскоп может производить видеозапись операции и передавать информацию на расстояние в режиме онлайн. В ближайшем будущем планируется подключить микроскоп к интернету. Тогда в сложных ситуациях хирурги смогут прямо во время операций посоветоваться со своими коллегами, которые будут получать изображение оперируемого участка сидя в своих кабинетах в других клиниках, городах или даже странах. Пока микроскоп к всемирной сети не подсоединен, возможность вывода информации используют для мастер-классов. Молодые специалисты, расположившись в конференц-зале, могут наблюдать за работой опытных хирургов. Еще совсем недавно это было в принципе невозможно: при операции на головном мозге в микроскоп не мог заглянуть никто, кроме самого хирурга и его ассистента.
— Что даст приобретение нового микроскопа вашим пациентам?
— Аппарат однозначно лучше. Но конечный итог все равно зависит от человека, который проводит операцию. Сам по себе аппарат ничего не может. Он позволяет ускорять работу. Но для нас, хирургов, это не главный критерий. Важно качество работы. Но если освещенность поля и увеличение становятся лучше, то, бесспорно, и работа будет лучше.
— Это умный микроскоп, — добавляет Гамаль Токсамбаев, заместитель директора по лечебной работе. — Он не начнет работать, если какой-то параметр будет неправильно заложен. Немцы просчитали все, что нужно. Немецкие инженеры к нам приезжали и все настроили. Будут обслуживать микроскоп три года. Дальше срок гарантии истекает. Однако все понимают, что это немецкое оборудование. Оно не ломается и служит много лет.
Нейрохирурги областного медицинского центра делают в среднем 15 операций в неделю. Теперь все плановые вмешательства будут проводится только с помощью германского микроскопа. Старое оборудование оставили для экстренных случаев. Его задействуют, если поступит больной с травмой, которому понадобится срочная помощь, а новый микроскоп окажется занятым.
Справка
Легендарная фирма Carl Zeiss начиналась со скромной мастерской, основанной немецким изобретателем Карлом Цейсом в 1846 году. Он делал уникальные микроскопы. В 19 веке спрос на оптические приборы был невелик. Но по мере того, как технический прогресс набирал обороты, расширялся и Carl Zeiss. Сегодня это крупнейшая компания, специализирующаяся на точной механике и оптике.
Система получения изображения фирмы Zeiss находится на борту межпланетный зонд ESA`s, который летит к Марсу. Микроскопы Zeiss используются при реставрации тысячелетней китайской терракотовой армии и знаменитых полотен эпохи Итальянского Возрождения. Съемки трилогии «Властелин Колец» производились объективами камер Ultra Prime фирмы Carl Zeiss, за что компания получила «технического» Оскара.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33980 материалов.
Посетители оставили 197478 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Г.Махамбаев один из лучших врачей в Казахстане,26.11.2011 он делал мне операцию(удаление астроцитомы) и благодаря БОГУ и ему,хорошему!врачу,я живу.Побольше таких врачей и всего им нужного.Бог в помощь!
Pythone Kas
15 февраля, 2013 в 14:36
Если это тот который в восстановительном оперирует, то я слышал, что даже новосибирские хирурги отправляли пациентов в Караганду. «не надо к нам приезжать , у вас свой есть, не хуже нашего!»
пациент
15 февраля, 2013 в 16:46
Для меня Габит Махамбаев самый лучший нейрохирург .У каждого кто нуждается в помощи наших хирургов должен быть шанс на выздоровление кто бы он ни был ,ведь болезнь это большое горе для всех ,не кому не пожелаю таких страданий и боли особенно страдание матерей за своих детей. Желаю крепкого здоровья ,всех благ и долгих лет жизни нашему Габиту Джандильдиновичу
Адил
26 декабря, 2016 в 14:09
Уникальный хирург!!! Всю жизнь буду благдарна ему. Долгих лет жизни Вам Габит Джангельдинович!!!
Жазира
24 февраля, 2013 в 21:31
Микроскопа таких в республике два, но работать на нем может только Махамбаев Габит Жангельдинович.Я жив благодаря ему.
Рустам
20 февраля, 2015 в 15:52
Меня оперировал Г.Махамбаев 18 марта 2015 года,скоро месяц! Я прекрасно себя чувствую) Крепко жму его золотые руки!!! Я восхищаюсь Вами. Дай Аллах Вам всего самого прекрасного!
Айгерим
11 апреля, 2015 в 22:58
Добрый день!
Подскажите, пжта, где работает Г.Махамбаев?
Райгуль
08 июля, 2015 в 20:48
Быть может он помог кому то, но были недавно на приеме…содрали 6 000 тенге…Да, для здоровья не жалко, но ничего путного не сказал.все что говорил мы и без того знали. когда сказали ему, что нам дальше делать он пожал плечами и назначил лечение, которые мы уже проходили….Впечатление, конечно, не ахти. думали, действительно хорош…в обычной поликлинике лечение проходим. тут хотя бы объяснят по человеческий, а не задирают нос.
Асия
27 сентября, 2015 в 14:00
Мы тоже обращались к нему. У меня отец болел сильно. Единственная надежда была на него. Нам так его хвалили. Все кто слышал о нашей ситуации говорили что он только может помочь. И незнаю как остальные его пациенты чувствуют себя после операции но мой отец умер. Трудно было к нему попасть, я с утра до вечера сидела каждый день перед его дверью. И результат был самым ужасным для нас.
А...
09 апреля, 2017 в 20:56