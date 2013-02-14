У карагандинских нейрохирургов появился новейший «умный» микроскоп (видео)

Операции на головном мозге станут проще

В карагандинском областном медицинском центре запущено новое оборудование, стоимостью 50 миллионов тенге. Это «Пентеро-900» — операционный нейрохирургический микроскоп знаменитой немецкой компании «Карл Цейс». В Казахстане таких микроскопов всего два, второй находится в Астане, однако там этот прибор пока не используют.

Зато карагандинским нейрохирургам стало в операционной гораздо комфортнее. Часть их работы делается автоматически. Прибор настраивает сам себя после нажатия всего на одну кнопку. Благодаря новому компьютеризированному микроскопу доктор может полностью сосредоточиться на операции.

— Это новое поколение микроскопов, — пояснил nv.kz Габит Махамбаев, заведующий отделением нейрохирургии. — Понятно, что золотым стандартом у нас является микрохирургия, что мы все операции делаем под микроскопом. Но раньше приходилось самим выбирать увеличение, глубину раны, освещение и так далее. Теперь все гораздо проще. «Пентеро» считается самым лучшим микроскопом из тех, что выпускает «Карл Цейс». Там компьютер интегрирован в микроскоп. Хирург еще до операции задает параметры, которые ему нужны. Дальше микроскоп уже сам производит корректировку. Хирургу надо сделать только наведение на рану — куда он будет смотреть. Его руки освобождаются. Ему больше не нужно все время что-то поправлять, переставлять. Он может безостановочно делать операцию.

Кроме всего прочего микроскоп может производить видеозапись операции и передавать информацию на расстояние в режиме онлайн. В ближайшем будущем планируется подключить микроскоп к интернету. Тогда в сложных ситуациях хирурги смогут прямо во время операций посоветоваться со своими коллегами, которые будут получать изображение оперируемого участка сидя в своих кабинетах в других клиниках, городах или даже странах. Пока микроскоп к всемирной сети не подсоединен, возможность вывода информации используют для мастер-классов. Молодые специалисты, расположившись в конференц-зале, могут наблюдать за работой опытных хирургов. Еще совсем недавно это было в принципе невозможно: при операции на головном мозге в микроскоп не мог заглянуть никто, кроме самого хирурга и его ассистента.

— Что даст приобретение нового микроскопа вашим пациентам?

— Аппарат однозначно лучше. Но конечный итог все равно зависит от человека, который проводит операцию. Сам по себе аппарат ничего не может. Он позволяет ускорять работу. Но для нас, хирургов, это не главный критерий. Важно качество работы. Но если освещенность поля и увеличение становятся лучше, то, бесспорно, и работа будет лучше.

— Это умный микроскоп, — добавляет Гамаль Токсамбаев, заместитель директора по лечебной работе. — Он не начнет работать, если какой-то параметр будет неправильно заложен. Немцы просчитали все, что нужно. Немецкие инженеры к нам приезжали и все настроили. Будут обслуживать микроскоп три года. Дальше срок гарантии истекает. Однако все понимают, что это немецкое оборудование. Оно не ломается и служит много лет.

Нейрохирурги областного медицинского центра делают в среднем 15 операций в неделю. Теперь все плановые вмешательства будут проводится только с помощью германского микроскопа. Старое оборудование оставили для экстренных случаев. Его задействуют, если поступит больной с травмой, которому понадобится срочная помощь, а новый микроскоп окажется занятым.