С этого года алименты стали считать по минимальной заработной плате

Нововведение в разы снизило суммы выплат на содержание детей.

В этом году мамы, получающие алименты от своих «бывших», стали получать значительно меньше денег. Все потому что с 4 января в Казахстане алименты стали высчитывать не по размеру средней заработной платы, как это было раньше, а исходя из минимальной заработной платы. Для сравнения: в конце прошлого года сумма средней заработной платы составляла около 75 тысяч тенге. А минимальная заработная плата — чуть больше 18 тысяч тенге.

— Действительно, при подсчете получатся, что одинокая мама получит около 4 тысяч тенге, вместо 18. Разница большая. Однако нужно уточнить, что нововведение распространяется только на неработающих отцов, все остальные платят как и раньше по 25, 33 и 50 процентов от заработной платы, — объясняет главный специалист департамента по исполнению судебных актов Айжан Абсаликова.

Нововведение значительно облегчило жизнь безответственным папам. Хотя до этого в стране их быт только усложняли. Мужчины, которые не платили по счетам, попадали в «черный» список неплательщиков. Они не могли получить кредит или выезжать за границу.

Правда, сейчас ко всему прочему добавился еще один пункт. Если за родителем числится задолженность по алиментам, то он будет отдавать ребенку половину своей зарплаты до тех пор, пока не выплатит весь долг.

— Бывает такое, что отец месяцами или годами не работал. За это время накопилась некая сумма, которую он должен вернуть своему ребенку. Как только он устаивается на работу, из его заработной платы будет высчитываться по 50 процентов, до погашения задолженности, — подтверждают в департаменте по исполнению судебных актов.