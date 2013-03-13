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Нововведение в разы снизило суммы выплат на содержание детей.
В этом году мамы, получающие алименты от своих «бывших», стали получать значительно меньше денег. Все потому что с 4 января в Казахстане алименты стали высчитывать не по размеру средней заработной платы, как это было раньше, а исходя из минимальной заработной платы. Для сравнения: в конце прошлого года сумма средней заработной платы составляла около 75 тысяч тенге. А минимальная заработная плата — чуть больше 18 тысяч тенге.
— Действительно, при подсчете получатся, что одинокая мама получит около 4 тысяч тенге, вместо 18. Разница большая. Однако нужно уточнить, что нововведение распространяется только на неработающих отцов, все остальные платят как и раньше по 25, 33 и 50 процентов от заработной платы, — объясняет главный специалист департамента по исполнению судебных актов Айжан Абсаликова.
Нововведение значительно облегчило жизнь безответственным папам. Хотя до этого в стране их быт только усложняли. Мужчины, которые не платили по счетам, попадали в «черный» список неплательщиков. Они не могли получить кредит или выезжать за границу.
Правда, сейчас ко всему прочему добавился еще один пункт. Если за родителем числится задолженность по алиментам, то он будет отдавать ребенку половину своей зарплаты до тех пор, пока не выплатит весь долг.
— Бывает такое, что отец месяцами или годами не работал. За это время накопилась некая сумма, которую он должен вернуть своему ребенку. Как только он устаивается на работу, из его заработной платы будет высчитываться по 50 процентов, до погашения задолженности, — подтверждают в департаменте по исполнению судебных актов.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Супер!можно вообще не работать!все равно копейки начислят…а мамам что делать?издеваются как хотят!и для чего это сделали?
Вика
13 марта, 2013 в 14:54
мать-одиночка получает вообще 1600тг в месяц, как что ваще писайтесь от радости что хоть 4 тысячи получите.
Мария-Мирабелла
13 марта, 2013 в 15:18
Это делаеться что бы развода меньше было,и я считаю, что это правильно, а вообще лучше было бы если всем так сделали не смотря работает или нет, вот тогда точно задумались бы, я сам разводе не хотел но так получилось, и жена мне говорит ты только не пей работу не теряй!!!!
Саке
20 декабря, 2013 в 11:36
Я вообще не понимаю, раз мужчина сам не хочет содержать своего ребенка, зачем его заставлять. В конце концов, женщина сама выбирает папу своему ребенку, и значит сама должна отвечать, а не требовать… Это мое личное мнение. Не хочет помогать и «До свиданья!!!» Мы женщины народ сильный, сами справимся. В первую очередь, для себя рожаем!!!
Ольга
13 марта, 2013 в 16:44
молодец мамочка! нам женщинам надо рассчитывать только на себя!
Мария-Мирабелла
13 марта, 2013 в 17:43
Когда Вам, Ольга, не будет хватать на садик или еду или одежду для ребенка, тогда Вы вспомните и про отца, который когда-то хотел этого ребенка тоже. Ответственность лежит на обоих родителях одинаковая! Мужик не Вам на шубу должен деньги, а на содержание своего собственного ребенка!
Оксана
14 марта, 2013 в 17:03
У каждого на этот счет свое мнение! Я лучше на вторую работу пойду, чем буду унижаться и выпрашивать у мужиков что-то!!!
Ольга
15 марта, 2013 в 09:34
то время, которое вы потратите на вашу вторую работу, лучше уделить ребенку! Вы получается по сути где-то пожертвуете счастьем своего ребенка.
Дани
26 ноября, 2013 в 14:53
Да что Вы говорите, мать сама должна поднимать, а он благоверный поматроил и бросил, так что ли получается, он обязан, и это не нам матерям решать, я лично тоже в свое время осталась одна с ребенком,уехала в большой город и начала пахать, доработалась до коммерческого директора и с финансами слава богу нет проблем, но я настаиваю на оплате алиментов, что сказать к слову не платилось ни разу за 3,5 года, мне эти подачки не нужны, но это деньги ребенка, я даже счет открыла для дочери, чтоб алименты капали туда и когда дочери будет 18 лет она и снимет их сама, я просила бывшего отказаться от дочери официально и он будет освобожден от выплат, но он этого не хочет видите ли, а ведь когда он будет стар и немощен, он может написать на дочь, чтоб она его содержала, при этом всем он не дает мне доверенность на вывоз дочери заграницу, на отдых, т.е. ни сам не дам и тебе не разрешу , так вот и я со своей стороны на данный момент подключила адвоката чтоб решил данную ситуацию.Девочки Вы дуры кто решил что с понтом гордый и сама поднимет ребенка, да Вы поднимете ни кто не сомневается, а если он в старости возьмет и так поступит, а кто покажет со своей стороны бумажку о долге, тот по крайней мере убережет свое дитя от моральной боли.
Махаббат
31 января, 2014 в 15:43
послушай Ольга сама небось не когда не была в такой ситуации, и не знаешь что это такое одна с ребенком поэтому помолчи и не умничай
Аня
29 марта, 2014 в 00:00
Правильно сделали а если мало то найдите работу и работайте сами виноваты если не жевется с мужем то он не обязан вас всех кормить или думали войдите замуж родите ребенка разведетесь и будите сидеть на мужа бывшего шее кто виновать если вы семью не можете сохранить правильно говорится муж голова жена.шея куда шея повернется туда и голова это Ваш выбор был вас некто замуж насильно не отдавал а если вышли замуж.то чего бы вам не стоило надо сохранить семью хотя бы ради детей первую очередь о детей нужно думать при разводе как им будет трудно жить без. Одного родителя но восновном без отца Вы об этом подумали или Вы ребенку скажите правду типа ой доченка или сынок вот мы с папай. Поругались и развелись а о вам не подумали. И.т.д
Сулейман
05 февраля, 2017 в 17:52
Ужас просто, позор папашам, сейчас каждый безработный — бизнессмен, хорошо устроились, 4000 отдал в месяц и гулять, а мамы кормите, одевайте, обувайте, он же по закону заплатил, какие к нему претензии?
Лена
13 марта, 2013 в 17:04
А у нас обратная история.Жил 12 лет с семьей,содержал несовершеннолетних детей двух и жену неработающую. Развелся. Выплыли алименты за три года, оказывается пока жил жена судебным приказом назначила алименты и лежал судебный приказ на полке 3 года. Дочь старшая живет со мной, младшая с мамой, но плачу алименты на двоих детей жене. Денег не жалко, жалко человеческая подлость.А наши все законы пишут у,,,,,,,,,,,,,!
Рустам
22 декабря, 2013 в 14:15
Нодо было головой думать прежде чем разводится а не цену себе набивать а че ты хочеш што Б он тебе все свою зарплату отдавал да крутая ты через чур мало или работай и корми и обувай некто не виноват если ты с мужем не хочеш жить и еще при этом все зарплату иметь а он как сам будет жить ему тоже надо жить как то
Сулейман
05 февраля, 2017 в 17:57
Я считаю нашему правительству должно быть стыдно за такое, как можно содержать ребенка на 4000 тенге, надеяться на порядочность мужчин нельзя, просто мужчины будут работать неофициально, и никаких проблем.
Алена
13 марта, 2013 в 19:33
это просто ужас ! как эти 4 тысячи могут помочь ? по закону мама и папа имеют одинаковые права и обязанности по отношению к ребенку , хорошо теперь например я буду так же как и отец детей выделять на них 4000 тысячи + его 4000 =8000 что на эти деньги можно дать ребенку в месяц ? это пол раза в магазин сходить ! пусть чиновники которые это придумали попробуют содержать хотя бы месяц своих детей на эту сумму !
Аида
13 марта, 2013 в 19:55
алименты вообще пора отменить, как совдеповское наследие. А то слишком много развелось любительниц пожить на холяву, получая алименты от бывшего мужа и живя с новым мужем-сожителем. Сейчас любая жещина может кинуть мужика на алименты, разведясь с ним по выдуманной причине и забирая ребенка себе. У нас государство ведь только женщин защищает, нью-матриархат.
alexx
13 марта, 2013 в 20:45
Alexx, если это Ваша гражданская позиция, то Вы конкретный лошара..
Дмитрий
13 марта, 2013 в 21:39
Ну-ка, Дмитрий, обоснуй свое высказывание, иначе ты балаболка! Кстати, сейчас у нас государство имеет статус верховного вождя, так сказать, и оно устанавливает правила семейных отношений(в отличии от народных традиций наших предков, когда женщина не имела права разводится по собственному желанию и делать аборты). Ну а раз женщины, да и мужики, типа Дмитрия поддерживают роль нашего государства в регулировании семейных отношений, то пускай тогда и не жалуются на алименты в 4000 тг.
alexx
14 марта, 2013 в 00:06
alexx, какая нафиг халява?? вы даже если и 10-15 тысяч в месяц отдаете их может не хватать! Элементарно зайдите в отделы детской одежды, игрушек, посмотрите на цены! я уже молчу про то. что у нас детских садов не хватает и ребенка приходится отдавать в частный садик, в котором оплата минимум составляет 20 тысяч тенге!
Татьянка
21 марта, 2013 в 19:54
слушай alexx вот из-за таких как ты уродов столько детей без отцов растут вы ж щас все умные стали уже не знаете как отмазаться чтоб собственным детям не платить прям зла не хватает сам бы попробовал с ребенко на эти копейки прожить!
Аня
29 марта, 2014 в 00:12
Опана я согласен с тобой целый матриархат. Жены либо сядут на шею мужа. Либо развод зная что он будет содержать ее алиментами. А не как раньше понятие мужик дома начинает проподать. Дали волю госпожам
Женис
19 июля, 2016 в 12:57
Правельно говоришь Я полностью согласен с тобой
Сулейман
05 февраля, 2017 в 17:58
alexx,простите,а где халява?алименты это ваша помощь ВАШЕМУ РЕБЕНКУ !!!Так же новый муж вашей жены может сказать,почему я должен обеспечивать,когда родной отец не платит ни копейки???просто вы сейчас думаете не мозгами,а другим местом…
Вика
14 марта, 2013 в 09:59
Дорогая Вика, я в данный момент живу с девушкой она с ребёнком , у меня своих 2 детей , но я никого не ущимляю ни в чём, я помогаю совим детям не меньше как и ребёнку своей девушки, это я к тому что я только не могу дать своим детям полноценной отцовской любви , а если какая нить мадам сошлась с другим и он ей предъявляет что это не мой ребёнок и я его содержать не буду, то это просто простите за откровенность не девушка на всю жизнь а так всего мимолётка какая то для него , или он просто настолько мелочный что возможно у них в семье еду ещё по граммам разливать будут и всё считать , Я к тому что когда мужчина взял на себя груз ответственности в виде девушки с ребёнком то просто стыдно говоряить потом что я не буду содержать этого ребёнка , в жизни много всяких ситуаций и семьи расходятся из за всякого , но дети тут не причём , и есть хорошая пословица Не те мать и отец кто зачал а те кто ВОСПИТАЛ
Николай
14 марта, 2013 в 12:38
а почему ребенка при разводе суд всегда(!) отдает матери, а не отцу? И еще половину совместно нажитого имущества, даже если жена ни дня не работала? И еще в добавок алименты, даже если муж не хочет разводится. Отсюда вывод- что брак сейчас, в нашем гос-ве это лохотрон, где женщина может обобрать мужика до нитки и забрать у него дитя, нанеся моральную травму. Государство, а не мужчина- сегодня хозяин в семье, к сожалению…
alexx
14 марта, 2013 в 13:50
Alexx, что за слабохарактерность и нытье — во всем виновата женщина и государство, а я такой замечательный и вообще красвчег… Половину совместно нажитого имущества — действительно, зачем ей с ребенком, все же твое, а они пусть сами себя обеспечивают. Ребенку вобще ничего не принадлежит, он еще ни теньгушки не заработал, а уже государство обеспечило его правами на нное кол-во ТВОИХ квадратных метров. И потом чудак-человек удивляется — почему же жена сволочь такая неблагодарная ушла от него, да еще и что-то там от него требует.. Все с Вами понятно…
Дмитрий
14 марта, 2013 в 14:15
а ты Дима, готов безвоздмезно отдать брачным аферисткам или неверным женам свое кровно нажитое имущество и потраченное на них время? Тогда кто из нас лошара? Таких как я бабы называют козлами, потому что, им не удается меня обмануть, а таких как ты- лохами, потому что тебя можно поиметь , подкаблучника.
alexx
14 марта, 2013 в 14:47
В этом и есть суть — быть мужчиной — обеспечивать свою женщину!! Откуда вы взялись-то такой?! Вас кто воспитывал вообще?!
Оксана
14 марта, 2013 в 17:14
Брачные аферистки? Ну, бывает такое конечно, да вот только слишком «крутая» афера получается — женщина задумала тебя кинуть, выследила тебя, соблазнила, уговорила взять себя замуж, родила от тебя ребенка (а то и несколько), а потом проявила свою алчную натуру — выставила тебя бедолагу из теремка, да еще и шантажирует детьми, денег требует! Ох и мошенницы эти бабы — ты на нее заявление накатай, может наши правоохранительные органы разберутся правильно — вернут тебе теремок, а ее заставят безвозмездно тебя обстирывать, кормить, ну и чем черт не шутит, что нибудь и по интимной части — если суд так постановит. И справедливость однозначно восторжествует.
Тебе самому то от своей логики не смешно? Если уж и бывают брачные аферисты, так в основном мужики — терять то если не выгорит, вроде бы и нечего, на крайняк в тех трусах что пришел в чужой теремок, в тех и уйдешь…
Дмитрий
14 марта, 2013 в 17:53
alexx, я с вами солидарен полностью, как вас тут не хают,я уверен вы нормальный и правильный человек и в любом случае поможете своему малышу! Девушки есть всякие, нормальные и приспособленки. Для первых как и для ребенка ни жалко ни чего конечно,но проблема в том что последних гораздо больше чем первых и очень жаль что от этого страдают дети!
tino
03 июля, 2013 в 16:16
Alexx,а нужен ли вам этот ребенок, чтобы его вам отдать, если вы его даже содержать отказываетесь?
Natali
15 мая, 2013 в 05:44
Девушки равнять всех под одну гребенку не надо! Кто любит своих детей он и так будет их содержать! без постановлений суда! А Алекс в какой-то мере
прав, что много сейчас женщин при условии что отец одевает и дает деньги на необходимое еще и в суд подают та как им не достают ься денежки!!
Вася
14 марта, 2013 в 11:12
Какую-то ересь Вы несете Василий, поддерживая товарища на которого ссылаетесь… Покажите мне ту женщину, которая просто так, без основательно уйдет от своего «замечательного, любящего» мужа, к тому же являющегося отцом их общих детей, только для того чтобы получать алименты… Глупость несусветная — Вы просто задумайтесь хотя бы чуть-чуть чем поддерживать ханжескую реплику одного эгоиста. Еще такая вещь — средняя зарплата, как нам вещает статистика 100 000 тенге. По закону на одного ребенка алименты составят 25 000 тенге.. Как по Вашему — хватает ли этих денег чтобы содержать ребенка? А если детей двое, то 33 000 на обоих…? И это при условии что папа работает, получает эту явно завышенную среднюю зарплату в белую…
Мужики, ну серьезно, давайте оставаться мужиками во всем, а не валить, что все разводы и прочие беды исключительно из-за баб..
Дмитрий
14 марта, 2013 в 14:05
Браво Дмитрий!вот слова НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!БОЛЬШОЕ СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ ЗА ТАКОГО СЫНА!!!
Вика
14 марта, 2013 в 14:39
основание для ухода жены из семьи может быть разным- например, роман с другим мужчиной. Что скажешь, такого не бывает? И кто виноват в этом случае в развале семьи?
alexx
14 марта, 2013 в 14:58
И даже если так, то ребенок твой при чем? Он то в чем виноват? Почему ты хочешь лишить его права на крышу над головой, на нормальное питание, одежду образование и прочее? Дети родителям ничего не должны, зато родители обязаны своему ребенку! Повзрослей хотябы чуть-чуть, а то у тебя какие-то подростковые понятия о долге и обязанностях.
Дмитрий
14 марта, 2013 в 17:44
Дима, почему ты все время говоришь об обязанностях мужчин, но не упоминаешь о долге женщин? Из- за таких как ты, и вымирает русская нация, потому что позволяют женщинам командовать над собой. Почитай статистику рождаемости в России и Казахстане. Не хотят жещины сейчас рожать, а хотят развлекаться.
alexx
14 марта, 2013 в 18:26
кто то в правительстве платит большие алименты, вот и подсуетился
ВЕСНА
14 марта, 2013 в 12:22
Николай,вашим женщинам повезло с вами!но не все же такие!если к примеру ,в жизни я встречала ситуации,когда семья расспадалась,ребенок с мамой,а папа начинает отрыватся,нигде толком не работает,к ребенку не приходит,так вообще не помогает,если работает,то не долго,пьет.и если раньше его испугать суммы набегающие за то время,пока он не работает,то сейчас ему явно будет наплевать…я про таких подонков говорила,мне искренне жаль таких детей и мам…а если женщина получает алименты,она же не пойдет их тратить на себя,они по любому пойдут на ребенка,на садик,на учебу…
Вика
14 марта, 2013 в 13:47
А в основном?рукоприкладство,пьянки,невнимание к жене и детям.из 1000 может 3 уходят к другому.а остальные 997 терпят до последнего и подают на развод…и кстати,есть гордые женщины,они не подают на раздел имущества и алименты,пашут как лошади,чтобы обеспечить детей,и к сожелению их надолго не хватает,не доживают до внуков…
Вика
14 марта, 2013 в 15:43
а у меня другая статистика. Я знаю многих порядочных мужиков, не пьющих, работающих, но разведенных. Вся их вина была в том, что они много работали, стараясь обеспечить свою семью.
alexx
14 марта, 2013 в 18:19
Alexx, да прекрати ты уже бредить.. Из-за таких как я вымирают русские??? У меня двое замечательных детей, так что свою минимальную лепту в генофонд я внес. По поводу развлечений: по моему мнению что мужчины, что женщины имеют совершенно равные права на развлечения, на занятия спортом, на вождение автомобиля и так далее. Абсолютно непонятно Важе желание смотреть на женщину как на какую-то собственность навроде того же автомобиля. Каким-то мракобесием и средневековием попахивает!
Дмитрий
14 марта, 2013 в 22:48
Дима, двое детей, это хорошо, ну вот смотри, завтра, допустим твоя жена найдет другого, ведь ты сам признаешься, что такое может быть. И в итоге, ты останешься один, без половины имущества и будешь обязан платить 33% от зарплаты. По твоему, это будет справедливо? С точки зрения государства- справедливо.
alexx
15 марта, 2013 в 00:50
Alexx, ну если гипотетически так случится, то я не то что обязан — буду больше даже платить — дети то мои.. И чтобы там между папой и мамой не случилось, они всегда остануться моими и я приложу все усилия, чтобы это было не просто биологическое понятие. Так что как не крути, а мы в ответе за тех кого приручили))) Ну, примерно так, если перефразировать мои вышесказанные мысли.
Дмитрий
15 марта, 2013 в 13:46
Дима, я считаю, что это несправедливо- давать женщине право разрушать семью. А алименты- это уже следствие, а не причина. Сейчас, в тех странах, где в семьях командуют женщины происходит вырождение народа. Там же, где хозяин- мужчина, наоборот, население растет быстрыми темпами, и без всяких алиментов и пособий.
alexx
15 марта, 2013 в 15:24
Alexx, раноправие это не про тебя. Я думаю, что фраза: Больше всего на свете я не люблю рассизм и негров,- как нельзя четко отражает то, на чем ты настаиваешь. Т.е. с ориентацией все в порядке — к женщинам ты вроде как не равнодушен, однако категорически против того факта, что твои и ее хотелки вещи равноценные, так же как и одинаковые у вас права… Может стоит тогда рассмотреть вопрос отъезда в ту страну, где, как ты надеешься, полно твоих сторонников?
Дмитрий
15 марта, 2013 в 16:22
если ты сторонник равноправия Дима, тогда ты не против того, чтобы девушек призывали в армию наравне с юношами в 18 лет? Ведь должно быть равноправие, по твоему. А страной, про которую ты намекал, является например Россия, до 1917 года, после которого большевики дали женщине больше прав, разрешили впервые в мире делать законно аборты и заставили вкалывать на производстве наравне с мужиками. Да женщины и сами против равноправия, кроме оголтелых феминисток. А может быть ты тоже женщина, раз так безоговорочно защищаешь их?
alexx
15 марта, 2013 в 17:54
Alexx, ну к чему эти попытки позадираться? Честно, утомил уже… начинал с отмены алиментов, потом все свел к темной Рашке 17-го года, какой-то деревенской глубинке. Так ты и до крепостного права все сведешь.. Не уже ли твой идеал женщины это какое-то темное, запуганное, бессловестное существо, полностью подчиненное прихотям своего господина? Садизм, однако…
Дмитрий
15 марта, 2013 в 18:14
Алекс, Вы реальный жлоб, да из принципа таких как ВЫ алиментами гнобить надо,Вы за несчастные 4000 и 25 тыс такую дискуссию развели аж плакать ахота , Вы знаете что ребенок не питается воздухом, ему нужно хорошее питание, вещи , витамины, образование, да садик стоит минимум 12 т.т при этом постоянные поборы , если б вы жили с одним ребенком посчитайте расходы, я не говорю о развлечениях ребенка, как мне жаль вашу жену и детей на хлебе и воде сидят наверное. И если девушка решит родить то значит она испытывает какие либо чувства к этому человеку, а на деньги развести типа используя брак,можно и без детей.
Махаббат
31 января, 2014 в 15:59
Махаббат прежде чем рожать о чем вы думали,
И теперь мужики виноваты да ?
Бай
19 ноября, 2014 в 15:41
Дима, мы говорим на разных языках и я не вижу смысла общаться с тобой дальше.
alexx
15 марта, 2013 в 18:39
Сложная дискуссия. Уж больно такой хороший алекс, моралист. Явно сам через всё это г не проходил. В итоге не хороший как всегда мужик.
Серик
05 октября, 2013 в 12:32
набарот мужыкам надо платить алименты! что же это все чтоб по зарабатовать выходят замуж щас, это беспредел
Кенжан
04 ноября, 2013 в 19:48
Я в шоке!Сегодня меня до слез до вели когда я узнала,что сумма 4000 на содержание ребенка так унизительно! Почитала коменты вообще в шоке значит мы бабы аферистки вас “мужчин “грабим и алименты на себя тратим а вот теперь подробно я когда легла рожать малыша меня оставили без машины без денег а после всего еще сказали что я должна платить ему а не он сыну!Кто еще аферист из нас брачный ?!Мы или вы так сказать мужчины“!Нет сейчас мужчин они все стали подобием !
наталья
06 ноября, 2013 в 16:09
Наталья а вы похоже на Алекса, он говорил что все бабы бл… а вы типа все мужики сво…! похоже вы читали не все коменты , то что выше…… Люди разные бывают, и это никак не зависит не от рассы не от пола или вероисповидания! Люди будьте ЛЮДЬМИ!!! как бы это не звучало тафтологически или банально……….
Виктор
13 ноября, 2013 в 11:55
А вообще государство должно было бы платить алименты из собственных фондов, а с мужиков, недобросовестных, уж с зарплаты изымать или по судам потаскать, зато матери б не мучились в поисках бывшых………. Есть конечно доля правды даже у эгоиста Алекса, бывают женщины которые не разрешают встречаться (даже если платиш алименты) с детьми из вредности или с целью….Стервы одним словом… и такие бывают, надо признать. Люди разные бывают.
Виктор
13 ноября, 2013 в 12:07
Виктор на это есть суд.
Махаббат
31 января, 2014 в 16:00
Наше замечательное правительство возложило все на плечи женщин: и пенсионный возраст для них увеличило, сэкономив на этом 31 млд. дол., и воспитание детей, так как отцам-иудам для уплаты алиментов заменила среднюю зарплату на минимальную! Я про тех оТЦОВ, у которых одна извилина в голове — не бывшей вы алименты платите, а своему ребенку! И на могилу к вам эти дочери и сыновья не придут.
Елена
17 декабря, 2013 в 10:12
В Казахстане определена черта бедности — 4700 тенге. Высокопарно говорящие отцы, вы держите своих детей ЗА чертой бедности!!!!
Елена
17 декабря, 2013 в 10:21
почему такая не справедливость!! что это в наше время 4000 тенге??? что правительство нам предлагает на них купить??? никто не застрахован от развода. это жизнь!! в России вычисляют алименты по размеру средней заработной платы, примерно выходит 7000 рублей! почему же и у нас нельзя было оставить???!!!!!!!!!
Анеля
29 января, 2014 в 13:02
Анеля, я с Вами согласно, стыд и позорище эти 4000 мясо 3 кг, и то доплатить придется, я аж обомлела , 4000 тыс а в месяце в среднем 30 дней это выходит наше государство думает что мы вырастим наше будущее на 133 тенге в день , а это как кто подскажет ?! Сейчас футболка на базаре на ребенка стоит самая дешевая 1000 тенге, одна стирка и хана ей, а если ребенок маленький , то мин цена 3000 тенге, получается что наши дети как голодранцы должны быть, слава богу я могу себе позволить, свою дочь одевать как с картинки, покупать игрушки, давать денег на подарки друзьям на день рождение, а жаль девочек кто один и беспомощен, противно читать тех мужиков которые пишут, ой нам надо платить, МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ, идите в банк спермы и за один разок с рукой Вам и заплатят так же за ваших деток и не такую ничтожну. сумму 4000 тенге, а 10 000 за порцию, а Вы старайтесь и делайте по несколько заходов.
Махаббат
31 января, 2014 в 16:07
Не позорьтесь мелочники, пишите лучше сразу отказ от ребенка и все в чем проблема ?! И Ваши копейки в попу себе, да подальше.
Махаббат
31 января, 2014 в 16:11
Люди добрые, подскажите пожалуйста,если нахожусь в оф.браке с отцом моего ребенка, при этом он никакого участия не принемет в воспитании нашего совместного ребенка,существует ли какой нибудь закон о взыскании алиментов без развода….?
Наиля
12 февраля, 2014 в 13:55
Вешайтесь брачные аферистки!
Бай
19 ноября, 2014 в 15:43
А вы уважаемые женщины все сделали чтобы сохранить семью? Или когда вы с пузом идете в ЗАГс, чтобы привязать к себе отца вашего ребенка, вопросы об алиментах не стоят?
Татьяна
23 декабря, 2014 в 16:43