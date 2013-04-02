Правительство Казахстана одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин

Сегодня, 2 апреля, все документы были отправлены в мажилис парламента

Сегодня на заседании правительства одобрены законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Документ уже отправлен в мажилис парламента. Теперь его будут рассматривать депутаты. От них зависит, в каком возрасте казахстанские женщины будут выходить на пенсию: в 58 лет, как сейчас, или в 63 года, как планируется.

Ели верить правительству, то оно повышает пенсионный возраст для женщин исключительно из соображений заботы о них. Оказывается, прекрасная половина наших граждан за свою трудовую жизнь не успевает накопить достаточно денег на старость. А добавленные к сроку пять лет дадут им эту возможность. По данным министерства труда и социальной защиты населения, наши пенсионные сбережения наших женщин — 3,8 миллиарда тенге, что составляет 45 процентов от накоплений всех казахстанцев. К тому же на счетах женщин на 25 процентов меньше денег, чем у мужчин.

Министр труда Серик Абденов понимает, что это связано с оплатой труда. Слабая половина казахстанцев получает меньше, чем сильная. Да и к тому же женщины ходят в декретные отпуска. А в это время у них не идут пенсионные отчисления. Поэтому правительство хочет дать им возможность накопить больше денег, повысив пенсионный возраст. Правда, это повышение планируется делать поэтапно.

— Надо переходить именно плавно, потому что есть опыт, который мы имели в 1998 году, — сказал Серик Абденов. – Чтобы женщины, которые до 2018 года выходят на пенсию, не ощутили той сильной нагрузки по повышению пенсионного возраста. Предполагается, что повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться по полгода в год, в течение 10 лет.

Если старт повышению дадут в следующем году, то к 2016 году планка поднимется до уровня 59 лет, к 2018 – до 60 лет, а в 2024 году она остановится на уровне 63 лет. Тех же, кому предстоит выйти на заслуженный отдых в нынешнем году, эта реформа не коснется.

Кроме того правительством решен вопрос о создании единого накопительного пенсионного фонда. Его собственником станет правительство Казахстана. Все пенсионные накопления граждан должны быть консолидированы в ЕНПФ до 1 июля 2013 года. При этом храниться пенсионные накопления будут в Национальном банке, который является банком-кастодианом.

Глава Нацбанка Казахстана Григорий Марченко поддержал принятие этих законопроектов. «Нацбанк поддерживает правительство, — сказал он. – Эти законопроекты обозначают ключевые вопросы – обеспечение равенства для женщин в период их выхода на пенсию.