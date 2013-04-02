Сегодня, 2 апреля, все документы были отправлены в мажилис парламента
Сегодня на заседании правительства одобрены законопроект об увеличении пенсионного возраста для женщин. Документ уже отправлен в мажилис парламента. Теперь его будут рассматривать депутаты. От них зависит, в каком возрасте казахстанские женщины будут выходить на пенсию: в 58 лет, как сейчас, или в 63 года, как планируется.
Ели верить правительству, то оно повышает пенсионный возраст для женщин исключительно из соображений заботы о них. Оказывается, прекрасная половина наших граждан за свою трудовую жизнь не успевает накопить достаточно денег на старость. А добавленные к сроку пять лет дадут им эту возможность. По данным министерства труда и социальной защиты населения, наши пенсионные сбережения наших женщин — 3,8 миллиарда тенге, что составляет 45 процентов от накоплений всех казахстанцев. К тому же на счетах женщин на 25 процентов меньше денег, чем у мужчин.
Министр труда Серик Абденов понимает, что это связано с оплатой труда. Слабая половина казахстанцев получает меньше, чем сильная. Да и к тому же женщины ходят в декретные отпуска. А в это время у них не идут пенсионные отчисления. Поэтому правительство хочет дать им возможность накопить больше денег, повысив пенсионный возраст. Правда, это повышение планируется делать поэтапно.
— Надо переходить именно плавно, потому что есть опыт, который мы имели в 1998 году, — сказал Серик Абденов. – Чтобы женщины, которые до 2018 года выходят на пенсию, не ощутили той сильной нагрузки по повышению пенсионного возраста. Предполагается, что повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться по полгода в год, в течение 10 лет.
Если старт повышению дадут в следующем году, то к 2016 году планка поднимется до уровня 59 лет, к 2018 – до 60 лет, а в 2024 году она остановится на уровне 63 лет. Тех же, кому предстоит выйти на заслуженный отдых в нынешнем году, эта реформа не коснется.
Кроме того правительством решен вопрос о создании единого накопительного пенсионного фонда. Его собственником станет правительство Казахстана. Все пенсионные накопления граждан должны быть консолидированы в ЕНПФ до 1 июля 2013 года. При этом храниться пенсионные накопления будут в Национальном банке, который является банком-кастодианом.
Глава Нацбанка Казахстана Григорий Марченко поддержал принятие этих законопроектов. «Нацбанк поддерживает правительство, — сказал он. – Эти законопроекты обозначают ключевые вопросы – обеспечение равенства для женщин в период их выхода на пенсию.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Что за ужасная фотография? Обалдели что ли?
Crock
02 апреля, 2013 в 15:44
нормальная хорошая фотография пожилой женщины, отработавшей до пенсии на каком-нибудь швейном производстве до пенсии.
ryabuska
02 апреля, 2013 в 16:52
Это не ужас-это быль.
Oleg
03 апреля, 2013 в 03:35
За такое фото,в морду дать охота.Тому кто её сделал и тому кто опубликовал.Маму бы свою опубликовали в таком виде?
Nikolay
03 апреля, 2013 в 13:34
Да конечно это непопулярное решение, да много таких которые хотят уходить на пенсию в 58 лет. Но я знаю много таких женщин которые хотят работать и после того как их направляют на пенсию. Руководительницам легче, включив административный ресурс они остаются работать а простым работницам, они не могут и уходят на пенсию, получая гроши. И 100% женщина на фото из их числа.
Гэндальф
03 апреля, 2013 в 13:58
Я за то, чтобы уравняли пенсионный возраст для женщин и мужчин. Только не на 63, а на 60 годах. Почему? Потому что, даже по официальной статистике продолжительность жизни у мужчин — 63 года, а у женщин — 73. Это получается, что половина мужчин даже не доживает до пенсии. А женщины получают пенсию 15 лет. Не справедливо?
Вадим
02 апреля, 2013 в 15:56
Надо Вас, Вадим, послать родить три раза минимум для повышения демографии в условиях природной выживаемости без кесарева и обезболивающих. Потом надо заставить вас поднять рожденных детей на ноги на то пособие, которое выплачивает государство, без детского сада и богатых родственников, зато с женой, которая сидит и несет ахинею о равенстве. Так, исключительно для справедливости.
ryabuska
02 апреля, 2013 в 17:06
Почему тогда мужики у нас живут на 10 лет меньше? Согласитесь, у мужчин работа гораздо тяжелей и вредней. И женщины не одни детей поднимают. У меня бабушкам по 80 лет. Живы и здоровы. А деды не дожили до пенсии. Один 15 лет. Другой 1 год. Всю жизнь работали. Отдохнуть на пенсии не успели.
Вадим
02 апреля, 2013 в 17:46
Ну уж всяко не только от того, что больше и тяжелее пашут, погуглите вопрос «Почему мужчины живут меньше женщин» и вам воздаться, а пример с вашими бабушками совершенно некорректный — никто из читателей не знает, в каких условиях и на каких работах они работали, и кстати, может у них наследственность такая — на долгожительство, дай Бог им здоровья.
ryabuska
03 апреля, 2013 в 11:57
Мои бабушки, всю жизнь занимались физической работой. Не на шахте, конечно, но и не в конторе сидели. Каждая из них родила и подняла по 3 ребёнка. Более того, одна из них до сих пор РАБОТАЕТ! Дедушки тоже были работягами. Но не дожили до пенсии.
За последние 3 года у меня из знакомых умерло 4 человека. Все — мужики, в возрасте 45-53 года. Вот так берут и умирают. Ни с того, ни с сего. Один даже умер на рабочем месте, за станком.
А сколько я знаю одиноких бабушек, которые схоронили своих дедушек десятилетия назад. Ведь они тоже прожили тяжёлую жизнь, некоторые даже войну застали и детей поднимали.
Знаете ли, мне далеко ещё до пенсии. Но я бы не хотел в первый день пенсии умереть.
Вадим
03 апреля, 2013 в 18:37
да че вы слушаете, вадим проплаченый троль!
Alex
13 апреля, 2013 в 20:09
Я в шоке от ваших слов.Минимум троих РОДИТЬ-без кесарева и обезболивающих,поднять на пособии, которое выплачивает государство, без детского сада……… Вы рожали уже и подняли???Сомневаюсь.
Oleg
03 апреля, 2013 в 03:41
Сомневайтесь дальше, ваше право, отчитываться перед вами о своей личной жизни никто не обязан. Если вы не сталкивались с такими ситуациями, это не значит, что в жизни их нет. Это только значит вашей жене (маме, сестре, тете и кто у вас там еще есть) повезло в жизни больше, чем другим женщинам.
ryabuska
03 апреля, 2013 в 12:05
вы идиот? а вы за женщин всю работу по дому делаете ,а? детей рожаете? нет ! ЖЕНЩИНАМ НАДО ЗАРПЛАТЫ ПОДНЯ ТЬ ДО 2 ТЫЩ ДОЛЛАРОВ
ЛЮДА
08 апреля, 2013 в 21:40
какая восхитительная забота о женщинах.. то есть она по своей природе рожает, ходит в декрет, и тем и виновата перед обществом — не успевает, понимаешь ли, из за всего этого заработать на нужную пенсию.. надо ей помочь )
на самом деле первая социальная проблема женщин, связанная с пенсией, не в том, что у женщин меньше зарплата и пенсионные накопления, а в том, что многие женщины, гораздо больше, чем мужчины, просто не дорабатывают до пенсии. Если мужчина в 50 лет, не обладая особой квалификацией или знакомыми, готовыми предложить работу, может, потеряв её, пойти куда нибудь охранником или строителем, то женщина в 50 лет при тех же условиях как правило вообще никому не нужна. Прибавив к этому особенности психики, а именно что женщина в 50 лет меньше склонна устраивать движ и быстрее поддаётся апатии, мы поймём, почему вокруг так много женщин, которые последние годы до пенсии сидят дома и тупо ждут вожделенную пенсию, живя либо на то, что дают дети, родственники, друзья, и т.п., либо вообще непонятно на что. Таких женщин предпенсионного возраста в десятки раз больше, чем мужчин, которые на пенсию как правило выходят именно с работы. Поэтому можно сказать, что власти предлагают именно этой многочисленной категории женщин пожить несколько лет непонятно на что. Это влечёт за собой непоправимый моральный, а скорее всего и физический ущерб (попробуйте лишних 5 лет прожить без работы и денег) для этой категории женщин, который хотя и сложно подсчитать, но он очевиден. Поэтому действия законодателей можно квалифицировать по статье 160 УК РК «Геноцид», т.е. «умышленные деяния, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой, религиозной или другой группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, и т.д.».
Александр К.
02 апреля, 2013 в 16:04
Какая печалька в этой стране делается… Так и хочется пожелать нашему правительству недолгой, нездоровой и непродолжительной жизни, чтобы бы оно никогда не увидело, как мы из года в год крепчаем, не смотря на то, что нас так имеют.
ryabuska
02 апреля, 2013 в 16:46
Ну это вы зря,сидят они ровно и на пенсию не просятся даже(хоть и за 70 далеко бывает),не то что ЖЕНЩИНЫ,да ещё и в 58 хотят на отдых.
Oleg
03 апреля, 2013 в 03:48
Александр К, я вас поддерживаю, очень тонко мыслите, сейчас я вижу учителей, бухгалтеров, которые не могут дождаться пенсионного возраста и получают с 30,0-до 50,0 тыс.тенге, ни на что не хватает, а те женщины,мужчины,(уборщицы служебных помещении,дворники,) которые получают до 28,0 тыс.тенге, какое у них могут быть пенсионное накопление, об этом тоже надо думать
Анар
01 мая, 2013 в 14:54
ну да, действительно! пусть пашут бабы, че их на государственные денежки содержать…
мдэ
02 апреля, 2013 в 16:56
А ты вырасти ребёнка, тогда поймёшь, что женщина работая на производстве и ухаживая за ребёнком работает не меньше а даже больше мужчин. Мужчине легче поднять один раз тяжесть а потом много отдыхать. Женщины же в основном поднимают тяжести малыми частями, но долго.Нельзя сперва стрелять, а потом целиться: запомните
ms.nekky
04 апреля, 2013 в 15:54
И год назад всё это обсуждалось, люди возмущались. И кто бы прислушался.
По радио сегодня сказали — вообще никто не возражал против этого закона.
Наверное, к примеру, тут http://altaynews.kz/5438-pensionnyj-vozrast-zhenschin-povyshenie.html все комментаторы были «за».
ryabuska
02 апреля, 2013 в 17:15
Вот только правительство не думает о том что половина населения начнет опять собирать чемоданы и уезжать в другие страны где на пенсию выходят в 55 лет, а с ними и дети и внуки, многие скажут ну и пусть катятся, забывая что уедут лучшие кадры и специалисты. Такое уже было когда подняли на 3 года, а теперь на 5. Представте воспитательницу или учительницу в возросте 60 лет прыгающую с детками, ей в пору полежать а не с детками скакать, кого они воспитают? Или врача который оперирует по нескольку часов подряд, не девочка уже. А про тяжелый труд и говорить не приходится. Часто вижу на рынках и магазинах работающих пенсионерок, ели шевелятся и отвечают вам, к таким и подходить не хочется. Понятно что им жить надо пенсии маленькие… Задумайтесь что в скором времени таких будет в десятки раз больше и мы будем стричь, лечить, обслуживать, учить… Полуслепые, глухие, артрозные, уставшие и поэтому злые.
Ольга
02 апреля, 2013 в 17:30
в конце концов! Куда смотрят депутатишки? видимо в свой карман! дайте дорогу молодым специалистам, а наши бабушки и матери пусть дома сидят блины пекут и внуков воспитывают!
мдэ
02 апреля, 2013 в 17:32
Будь моя мама на пенсии, давно бы перепоручила ей воспитание внуков! А так нас вынуждают сидеть дома! Ребенку скоро 4 года, а в садик мы так и не попали, ждемс очередь.
Люда
03 апреля, 2013 в 14:47
Будьте прокляты, казнокрады! Опять проблемы пытаются решить за счёт слабых и беззащитных, у кого уже нет сил даже огрызнуться. Депутаты, подумайте, вы решаете судьбу своих матерей, жён, сестёр и дочерей! Неплохо бы опубликовать результаты поимённого голосования в парламенте. Хватит ли на это смелости у «народных» избранников?
Lankr
02 апреля, 2013 в 17:57
Зря вы переживаете за родственников депутатов.Они уже наворовали и еще наворуют на всю родню.
Амангельды
02 апреля, 2013 в 21:52
+100500!
воруют еще как!
у каждого мента есть свой бизнес!
а как приятно ментов по закону разводить!
попробуйте-самим понравится!
Alex
13 апреля, 2013 в 20:11
интересно, а чем будет заниматься молодежь? скорее всего, будет пополнять ряды безработных. а сколько мульёнов денег можно накопить в фонде за 5 лет?
ZarK
02 апреля, 2013 в 18:08
Ну как Вам живется при капитализме?
В.И.Ленин
Андрей
02 апреля, 2013 в 18:20
«В поправках пенсионного законодательства предусмотрена возможность раннего выхода на пенсию как женщин, так и мужчин. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Абденов.
«Ранний возраст выхода на пенсию также остается в проекте закона. Возможность приобретения пенсионного аннуитета для женщин предусмотрена в 50 лет, для мужчин — в 55 лет», — уточнил министр.
С.Абденов пояснил, что пенсионный аннуитет можно приобрести при достаточности накоплений на индивидуальном пенсионом счете. Так, в 50 лет женщина имеет возможность выхода на пенсию, если сумма пенсионных накоплений составляет 3 миллиона 100 тысяч тенге, мужчины имеют возможность выхода на пенсию в 55 лет, если сумма пенсионных накоплений составляет 2 миллиона 700 тысяч тенге.
«Эти суммы подлежат пересмотру ежегодно в связи с ростом уровня жизни», — пояснил глава МТСЗН РК.
Сегодня Правительство Казахстана одобрило законопроекты о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения, предусматривающие повышение пенсионного возраста женщин.»
ZarK
02 апреля, 2013 в 21:09
ни одного человека предпенсионного возраста не знаю с такими накоплениями. в общей массе у всех гроши. так что париться придется всем до самого звонка так сказать.
Marina
03 апреля, 2013 в 22:07
Хотели равноправия- нате получите!)))
Rik
02 апреля, 2013 в 21:25
мама моя!!!! а может серик абденов внесет предложение снизить зарплаты всех чиновников? тогда глядишь на всех хватит пенсий. декретами он бравирует, засиделись женщины там… офигеть! наверное 8 тыс. в месяц пособия по уходу за ребенком до года так молодых мам колбасит, а государство разоряет. уравнять всех решили они. это его по какой же пьянке или с какого перепугу назначили министром-то? бред и ахинею несет. пусть тогда начнет с себя. может сам родит и дома посидит на это жалкое пособие? или на производство пойдет и там повкалывает до пенсии! уверена, что не протянет и пару дней.
Marina
02 апреля, 2013 в 23:59
Проблема состоит в том, что в Казахстане очень много пенсионеров. Пенсионер для государства — обуза. Он не работает, не платит налоги, болеет. Сплошные расходы. Вот и не выгодно содержать эту армию «иждивенцев». Ну и как это решить? Правительство нашло самый простой способ — сократить их число, отодвинув планку выхода на пенсию.
Вадим
03 апреля, 2013 в 00:06
а помойму государство решило сэкономить мол пусть работают а то че им деньги платить будем! как раньше наши старшие в советском союзе работали работали а теперь где их накопленная пенсия нету……так и сдесь получиться а уж нынешнее поколение походу о пенсии может забыть….
slava
03 апреля, 2013 в 01:02
основная масса самозанятых лиц уплачивает пенсионные взносы в пределах разрешенного минимума, то есть 10% оптминимального размера заработной платы. Таким образом, в год они уплачивают не более 1,2 кратной минимальной заработной платы (или не более 23 тыс. тенге, если брать текущий год).
За 35 лет, общая сумма накоплений вкладчика составит 42 кратной минимальной заработной платы. Таких накоплений хватит на выплату пенсий в размере минимальной заработной платы, на 3,5 года.
В случае если самозанятые не будут участвовать в пенсионной системе, то при достижении пенсионного возраста их ожидают социальные пособия по возрасту, в размерене более чем50% от величины прожиточного минимума.
Napole
03 апреля, 2013 в 08:31
Данная реформа — решение проблемы с дефецитом пенсионных накоплений
Потрокл
03 апреля, 2013 в 08:55
У наших людей иждивенческое настроение. Все хотят что-то брать, не отдавая взамен, лишь бы на халяву. Это всё бывшая советская власть развратила нас. Вы вспомните, времена до прихода Советской власти. Это было в принципе не так давно. Можете прочитать «Путь Абая» Ауэзова. Наши деды занимались скотоводством, день и ночь, кто сколько вырастил скота, тот тем и довольствуется.
Индира
03 апреля, 2013 в 12:55
А собственно почему поднялись такие вопли,я знаю многих женщин которые не хотят бросать свою работу только из-за того что наступил пенсионный возраст, они чувствуют что могут работать еще и хотят работать а их заставляют сидеть дома и поверьте таких большинство
Смурфик
03 апреля, 2013 в 13:06
ты троллльь….
горожанин
04 апреля, 2013 в 19:01
Какие все злые. У любого начинания есть положительные мотивы, здесь — устойчивость экономики, увеличение накопленных денег у женской половины, и еще, вот сколько мы видим женщин, которые выйдут в 58 на пенсию, а потом томятся дома и скучают и опять хотят работать. Так что все на пользу. А то, что дедушки у некоторых бабушек живут меньше, это надо спросить у бабушек почему, а не у государства (в рамках черного юмора).
Асыл
03 апреля, 2013 в 14:02
Вот кто хочет работать пусть сидят без пенсии,как было во времена СССР..Или пенсию или зарплату…Что всех-то равнять…
Ирина
03 апреля, 2013 в 20:09
Я работаю геологом на карьере. В свои 52 года уже чувствую, что тяжело, что будет со мной в 63 года? До этого возраста я превращусь в обузу для предприятия.
Ольга
14 апреля, 2013 в 22:58
Смурфик, с тобой согласна и солидарна. Я вообще, как бы не кощунственно это не звучало, считаю, что человек сам создаёт себе проблемы. Хочешь быть успешным — будь им. Это лозунг сегодняшнего дня. Учись хорошо в школе, поступай на грант в университете, учите языки, побольше самообразования, трудясь, не ленитесь. И тогда, поверьте, вам всегда улыбнётся удача. А те, кто ноет и хандрит, они так и останутся у обочины жизни. И дело здесь не в пенсии и не в государстве. Всё зависит от самого человека.
Индира
03 апреля, 2013 в 14:35
Это Вы расскажите женщинам послевоенных лет, которые всю жизнь пахали на производстве, на заводе.
Вы как я понял после обучения на гранте собираетесь в офисе работать или может пойдети на завод Феросплавов или например Казфосфат?
Так вот поэтому я думаю Вам лучше помолчать.
Андрей
03 апреля, 2013 в 18:21
Совершенно согласна. Вредные и тяжелые условия труда, это тебе не ручку в офисе катать)))
zara86tech
04 апреля, 2013 в 13:55
по моему мнению не пенсионный возраст надо увеличивать, а заработную плату, раз уж мало денег накапливается у женщин. а по поводу того что женщины сами хотят работать и по достижению пенсионного возраста, это как посмотреть, если работа любимая, то возможно, а вот что делать с учителями и врачами? не хотела бы я попасть на прием к специалисту пенсионного возраста у которого и методы устаревшие и рука «нетверда», а что касается учителей то с их нервотрепкой сомневаюсь что человек пенсионного возраста может уследить за вашим чадом!
педагог
03 апреля, 2013 в 15:10
меру предпринятую Кабмином я считаю правильной! Так как часто выезжаю за границу, вижу что женщина за рубежом работают дольше, при этом накапливают пенсионную сумму и выйдя на пенсию получают приличную сумму))))
ruslan
03 апреля, 2013 в 15:28
конечно такая фотка очень давит на психику, сразу жалость вызывает у людей к пенсионерам, и есесено негативную реакцию на пенсионную реформу… ай-яй-яй, нехорошое делаете, уважаемая редакция!
grunya
03 апреля, 2013 в 16:33
женщинам надо сразу задумываться о том, какую работу выбирать, впрочем как и мужикам. Чтобы быть уверенными что ближе к пенсии вы будете работать на достойной работе и будет ею удовлетворены… конечно кто-то может пострадать от реформы, но без этого не бывает, всегда ест недовольные… тут вопрос только в цене вопроса…
Фантом
03 апреля, 2013 в 16:42
правильно! давайте все в офисы сядем! а кто по вашему должен работать на стройках, на заводах и т.д… аааа! ну да! забыла! женщинам нужно сразу выбирать только работу с бумажками. бред несете. как и власть
Marina
03 апреля, 2013 в 22:01
А что делать с призванием, талантом?
Ольга
14 апреля, 2013 в 23:00
А зарплату слабо повысить и дать людям заработать???????? Одних выплат на коммунальные рассходы сколько надо……Чтобы пенсионные отчисления накопить и зарплату надо иметь достойную…В креслах сидеть можно и до 100 лет…..А вы видите вообще как люди живут??????С пенсией в 63 года многие из нас останутся без работы,т.к. хозяевам мы станем не нужны,как не нужны и государству.Если еще и депутаты проголосуют -за-….то………….
Ирина
03 апреля, 2013 в 20:04
А зарплату слабо повысить и дать людям заработать???????? Одних выплат на коммунальные рассходы сколько надо……Чтобы пенсионные отчисления накопить и зарплату надо иметь достойную…В креслах сидеть можно и до 100 лет…..А вы видите вообще как люди живут??????С пенсией в 63 года многие из нас останутся без работы,т.к. хозяевам мы станем не нужны,как не нужны и государству.
Ирина
03 апреля, 2013 в 20:05
Ну что бабоньки,уравняли нас с мужиками?вот хотели быть личностью,не хотели сидеть дома,и слушатся мужа?вот и пашите на равне с ними!бляха муха,да издеваются над нами что ли?да не доживу я до пенсии!мне сейчас 29,врачи смеются,хорошо если до 50 дотяну можно как пример для студентов мед.института показывать!не одна женщина из моего рода на пенсию не вышла.по причине своей смерти!и работаю не в офисе.целый день на ногах.и деток двух кое как родила.ВОПРОС К ДЕПУТАТАМ-ЗА ЧТО ВЫ ТАК???С НАМИ……
Вика
03 апреля, 2013 в 21:00
а ты разве не знала, что депутаты это одни из слуг Народа, а слуги всегда ненавидят своих хозяев.
ZarK
03 апреля, 2013 в 23:41
Повышение пенсионного возраста женщин будет осуществляться по полгода в год, в течение 10 лет. Мне кажется никто не против этого закона.
Дастан
04 апреля, 2013 в 08:52
а мне что то не верится что мои пенсионные накопления будут ждать меня столько лет.все может случится были миллионы а станут копейками…
vaselesa
04 апреля, 2013 в 10:30
на металлург.заводе г.Темиртау до 63 лет работать невозможно
ириша
04 апреля, 2013 в 10:38
Экономически целесообразно, значит необходимо
sultan
04 апреля, 2013 в 15:50
С одной стороны правильно, как мы еще накопим на пенсию! А так еще 2 года можно поработать, и зарплату получать!
gulmira
04 апреля, 2013 в 17:01
это необходимость в долгосрочной перспективе для страны и для общества
Titan
04 апреля, 2013 в 17:35
Почему правительство Казахстана проводит геноцид против женщин страны? Оказывается, женщины у нас слишком долго живут? Во всех странах долголетие жителей считается достижением, а нас это порок? Сколько денег накопит за 5 лет женщина с зарплатой в 20 тысяч тенге? Посчитайте: по 2000 отчислений в месяц. Это за год 24 000 тенге. За 5 лет это будет 120 тысяч тенге. Даже, если женщина их будет тратить также, то есть по 20 тысяч тенге, ей хватит этих денег на 6 месяцев! Пять лет работать, к примеру, на кране, или конвейере ради 6 месяцев? Может сразу будете расстреливать женщин, а то слишком долго живут! Некоторые имеют наглость дожить до 70 лет!
Мы на отчисляемые налоги нынешних пенсионеров кормим, так же как они в свое время кормили предыдущих пенсионеров. А нам, значит, никто ничего не должен? тогда освободите женщин от уплаты налогов, мы сами насобираем себе на старость. Стыд и позор такому правительству.
Сейчас все собирают подписи против этого закона, в надежде, что наши министры все-таки одумаются. Если этого не случится, из страны уедут все — и русские и казахи. Потому что беспредел, который здесь творится терпеть уже нет сил.
***
В Темиртау продолжается сбор подписей против повышения пенсионного возраста женщинам Республики Казахстан, инициированный представителями АО «АрселорМиттал Темиртау». На вчерашний день было собрано уже более 30 тысяч подписей, из которых 16 тысяч поставили работники металлургического комбината.
Марина
04 апреля, 2013 в 21:24
а почему просто нельзя оставить тот возраст какой есть а тем кто из женщин хочет работать просто не выплачивать пенсию…оставить на выбор женщины либо работа либо пенсия…
Юлия
04 апреля, 2013 в 23:23
А новый министр труда и соц.защиты С.Абденов читает комментарии? С чего сделали вывод,что возмущений по поводу повышения пенсионного возраста нет?
Маке
06 апреля, 2013 в 22:33
Если эти законы диктуются экономической целесообразностью, то для кого эта целесообразность будет нужна при отсутствия народа в государстве. Почему решают за нас, что для нас лучше? Мотивация гендерным равноправием — полный бред, изначально природой не предусмотрено половое равноправие. По сути чиновники стремятся к уничтожению населения, так как при нынешних зарплатах достаточные пенсионные накопления под большим вопросом, дожить до пенсии — еще больший вопрос, а пожить после выхода на пенсию — слабовероятно. А мужчины уверены, что после повышения пенсионного возраста женщинам следом не начнут повышение пенсионного возраста для мужчин? Может, исходя из экономии времени и гос.средств, сразу решить вопрос об увеличении пенсионного возраста мужчин и женщин лет эдак до 80? Решается вопрос о выплатах пенсий — практически некому их платить, а те, кто дожил, вполне вероятно успел накопить достаточные (по-мнению парламентариев) суммы.
7777777
13 апреля, 2013 в 09:07
Здравствуйте,
Я только что подписала эту петицию – присоединяйтесь!
Отмена закона о повышении пенсионного возраста женщин Казахстана-Law on increase in a retirement age of women Kazakhstan
To: Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан, Григорий Марченко, Председатель Национального банка Республики Казахстан
Эта петиция очень важна и нуждается в нашей поддержке. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписать петицию:
http://www.avaaz.org/ru/petition/Otmena_zakona_o_povyshenii_pensionnogo_vozrasta_zhenshchin_Kazahstana/?
Большое спасибо
Петиция
13 апреля, 2013 в 21:07
Мда, а не кто про пенсионные фонды ниче сказать не желает?
В банке 25 % годовых, а в фондах- меньше уровня инфляции!
Такое ощущение, что в фондах тупо наши деньги тырят!
Я платил- платил в Улар умит, а потом оказалось, что там просто их стырили!
Я даже ругаться с ними не стал!
Они к нам в карман залазят, и с глазами голубого воришки увеличивают пенсионный возраст!
Alex
14 апреля, 2013 в 08:42
Вы представляете преподавателей в школах…лицеях…колледжах в 60-63 года!!! О какой воспитательной работе может идти речь??? Разница больше чем в полвека!!!
Кузнецова Марина
14 апреля, 2013 в 19:18
сегодня депутаты приняли закон,теперь дело обстоит за мажилисом парламента. Ясно,что закон не справедливый, и совсем не заботящийся о здоровье и финансовом состоянии наших женщин. Аллах должен покарать тех,кто являлся инициатором в принятии этого закона и его создателем. Ведь все женщины страны проклинают их. Чтобы в аду горели синим пламенем.
дархан
17 апреля, 2013 в 18:41
Зарплаты надо повышать!Тогда и накопления будут!А то за 13 лет у меня всего 220000тенге,а до пенсии мне 20 лет по новому осталось и с моей зарплатой в 30000 тенге я соберу,еще 400000 тенге.А каких 3000000 миллионах идет речь ума не приложу!Такое ощущение,что мы живем с в двух измерениях,то есть нас не слышат!
Марал
19 апреля, 2013 в 11:09
«Только одна треть казахстанских женщин здорова». Об этом была статья в газете «Казахстанская правда» (16.08.13г.) Здоровые женщины возрастом старше 50 лет – редкое явление. Какую производительность труда можно требовать с больных женщин возрастом 60 лет? А им продлевают пенсионный возраст. А так они хотя бы присматривали бы за детьми, уют бы дома поддерживали.
Жанбай Шүйіншәліұлы Өзденбаев
20 декабря, 2017 в 14:18