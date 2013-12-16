Карагандинка обвиняет турагентство в мошенничестве

«Мы не в первый раз сталкиваемся с такой схемой»

Жительница Караганды уверена, что стала жертвой мошенников. После того, как в офисе туристической фирмы с ней поработали психологи, она купила путевку, которая ей не была нужна. На следующее утро женщина попыталась вернуть свои деньги, но турфирма отказалась возвращать задаток.

В субботний сентябрьский вечер Людмила Григорьевна вместе с супругом делала покупки в крупном торговом центре города. Тут к ним подошла девушка и представилась сотрудницей туристического агентства. Она сказала, что их фирма проводит розыгрыш призов и попросила чету заполнить короткую анкету. Спустя две недели женщине позвонили.

— Мне сказали, что мы выиграли один из пяти призов. Чтобы его получить, нужно приехать по такому-то адресу после 18.00. Мы подъехали туда. Там нас любезно, обходительно встретили. Усадили в комнатке и попросили прослушать информацию. Стали расписывать различные курорты. Какие там условия, как там все хорошо, как замечательно. Прошел где-то час. И тут включают компьютер, и выходит, что мы выиграли турпутевку, — рассказывает карагандинка.

Супругам сказали, что они могут воспользоваться путевкой в течение трех лет, но сейчас нужно внести задаток — 60 тысяч тенге. Людмила Григорьевна сначала сказала, что у них нет таких денег. А потом вспомнила об отложенной тысяче долларов.

— Мы сказали, что привезем деньги завтра. Но они послали с нами курьера. Наверное, чтобы назад пути не было. Мы не могли никому позвонить, ни с кем связаться. Это было настолько… На нас оказывали какое-то психологическое давление, — негодует клиентка турфирмы.

Карагандинцы привезли деньги, заключили договор с туроператором, а на следующее утро поняли, что им это не нужно.

— Утром мы проснулись. С глаз сошла какая-то пелена, и мы осознали, какую глупость совершили, — говорит Людмила Григорьевна

Супруги сразу же поехали в турагентство и попытались отказаться от услуг фирмы. Но клиентам сказали, что в случае расторжения договора задаток им не вернут. Карагандинцы почувствовали себя обманутыми и обратились в общество по защите прав потребителей.

— Мы не в первый раз сталкиваемся с такой схемой. Вы зашли в магазин. Там вам улыбающиеся сотрудницы

рассказывают о конкурсе, записывают ваши данные. Потом вам перезванивают и говорят — вы выиграли приз. Конечно же, все хотят получить приз, тем более бесплатно, — говорит председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов. — Дальше начинается обработка людей. В результате люди подписывают кучу договоров. В том числе и о задатке. Причем организация в любом случае остается в выигрыше. Если люди отказываются от поездки, задаток не возвращается. А если идут до конца, то в сумме платят за отдых в два раза больше, чем если бы взяли путевку сразу.

Председатель общества считает, что документ, который подписала Людмила Григорьевна, составлен с нарушениями. Правительство разработало единый типовой договор. И компании, занимающиеся туристическим бизнесом, должны оформлять документы, ориентируясь на него. В договоре должно быть указано место отдыха, дата отправления и прибытия и стоимость путевки.

— Здесь же говорится, что клиент поедет неизвестно когда, куда и за сколько. А кто вообще гарантирует, что эта фирма будет существовать через три года? — возмущается председатель общества.

Юристы общества защиты прав потребителей помогли карагандинке составить претензию и отправили турфирме. Представитель туристического агентства «Gold family travel» Сауле Галиева утверждает, что фирма не отказывалась возвращать карагандицам деньги. И сейчас ведет с ними переговоры.

— Мы никому ни в чем еще не отказывали. У нас были такие случаи, когда мы приходили к соглашению и клиентам возвращались все деньги. Но нам же нужно узнать, почему люди вдруг передумали отдыхать, — объясняет Сауле Нургалиевна. — Не повлияли ли на решение наших клиентов конкуренты? Не стали ли мы жертвами недобросовестной конкуренции.

— Являются ли договоры, которые вы заключаете, типовыми?

— Утверждение господина Айтмаганбетова о том, что наши документы составлены в разрез с законом, неверны. В законе говорится, что договор о туристических услугах должен содержать существенные условия типового договора. В наших документах все существенные условия соблюдаются, — говорит юрист. — Наш договор даже более расширенный. В нем прописана более гибкая система скидок и бонусов.

— А как вы объясните то, что в документе не указано, когда и куда люди поедут?

— Дело в том, что в нашей фирме предусмотрена система накопления, поэтому в договоре мы не можем указать, куда конкретно человек поедет. Но к договору прилагается список курортов, среди которых клиенты выбирают место отдыха. Хочется заметить, что приложение является неотъемлемой частью договора.

Если юристы из общества по защите прав потребителей не смогут договориться с турфирмой, то будут добиваться признания договора недействительным через суд.