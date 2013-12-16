«Мы не в первый раз сталкиваемся с такой схемой»
Жительница Караганды уверена, что стала жертвой мошенников. После того, как в офисе туристической фирмы с ней поработали психологи, она купила путевку, которая ей не была нужна. На следующее утро женщина попыталась вернуть свои деньги, но турфирма отказалась возвращать задаток.
В субботний сентябрьский вечер Людмила Григорьевна вместе с супругом делала покупки в крупном торговом центре города. Тут к ним подошла девушка и представилась сотрудницей туристического агентства. Она сказала, что их фирма проводит розыгрыш призов и попросила чету заполнить короткую анкету. Спустя две недели женщине позвонили.
— Мне сказали, что мы выиграли один из пяти призов. Чтобы его получить, нужно приехать по такому-то адресу после 18.00. Мы подъехали туда. Там нас любезно, обходительно встретили. Усадили в комнатке и попросили прослушать информацию. Стали расписывать различные курорты. Какие там условия, как там все хорошо, как замечательно. Прошел где-то час. И тут включают компьютер, и выходит, что мы выиграли турпутевку, — рассказывает карагандинка.
Супругам сказали, что они могут воспользоваться путевкой в течение трех лет, но сейчас нужно внести задаток — 60 тысяч тенге. Людмила Григорьевна сначала сказала, что у них нет таких денег. А потом вспомнила об отложенной тысяче долларов.
— Мы сказали, что привезем деньги завтра. Но они послали с нами курьера. Наверное, чтобы назад пути не было. Мы не могли никому позвонить, ни с кем связаться. Это было настолько… На нас оказывали какое-то психологическое давление, — негодует клиентка турфирмы.
Карагандинцы привезли деньги, заключили договор с туроператором, а на следующее утро поняли, что им это не нужно.
— Утром мы проснулись. С глаз сошла какая-то пелена, и мы осознали, какую глупость совершили, — говорит Людмила Григорьевна
Супруги сразу же поехали в турагентство и попытались отказаться от услуг фирмы. Но клиентам сказали, что в случае расторжения договора задаток им не вернут. Карагандинцы почувствовали себя обманутыми и обратились в общество по защите прав потребителей.
— Мы не в первый раз сталкиваемся с такой схемой. Вы зашли в магазин. Там вам улыбающиеся сотрудницы
рассказывают о конкурсе, записывают ваши данные. Потом вам перезванивают и говорят — вы выиграли приз. Конечно же, все хотят получить приз, тем более бесплатно, — говорит председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов. — Дальше начинается обработка людей. В результате люди подписывают кучу договоров. В том числе и о задатке. Причем организация в любом случае остается в выигрыше. Если люди отказываются от поездки, задаток не возвращается. А если идут до конца, то в сумме платят за отдых в два раза больше, чем если бы взяли путевку сразу.
Председатель общества считает, что документ, который подписала Людмила Григорьевна, составлен с нарушениями. Правительство разработало единый типовой договор. И компании, занимающиеся туристическим бизнесом, должны оформлять документы, ориентируясь на него. В договоре должно быть указано место отдыха, дата отправления и прибытия и стоимость путевки.
— Здесь же говорится, что клиент поедет неизвестно когда, куда и за сколько. А кто вообще гарантирует, что эта фирма будет существовать через три года? — возмущается председатель общества.
Юристы общества защиты прав потребителей помогли карагандинке составить претензию и отправили турфирме. Представитель туристического агентства «Gold family travel» Сауле Галиева утверждает, что фирма не отказывалась возвращать карагандицам деньги. И сейчас ведет с ними переговоры.
— Мы никому ни в чем еще не отказывали. У нас были такие случаи, когда мы приходили к соглашению и клиентам возвращались все деньги. Но нам же нужно узнать, почему люди вдруг передумали отдыхать, — объясняет Сауле Нургалиевна. — Не повлияли ли на решение наших клиентов конкуренты? Не стали ли мы жертвами недобросовестной конкуренции.
— Являются ли договоры, которые вы заключаете, типовыми?
— Утверждение господина Айтмаганбетова о том, что наши документы составлены в разрез с законом, неверны. В законе говорится, что договор о туристических услугах должен содержать существенные условия типового договора. В наших документах все существенные условия соблюдаются, — говорит юрист. — Наш договор даже более расширенный. В нем прописана более гибкая система скидок и бонусов.
— А как вы объясните то, что в документе не указано, когда и куда люди поедут?
— Дело в том, что в нашей фирме предусмотрена система накопления, поэтому в договоре мы не можем указать, куда конкретно человек поедет. Но к договору прилагается список курортов, среди которых клиенты выбирают место отдыха. Хочется заметить, что приложение является неотъемлемой частью договора.
Если юристы из общества по защите прав потребителей не смогут договориться с турфирмой, то будут добиваться признания договора недействительным через суд.
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Цитата: попытались оказаться от услуг фирмы
Цитата: Если люди отказываются о поездки
Цитата: все существенные условия соблюдаются, – говори юрист
Гоша
16 декабря, 2013 в 14:19
Уж сколько раз твердили миру ….. Что сыр со скидкой только сами знаете где… А по мне так лучшего отдыха чем на родных просторах нашей родины (СНГ) Казахстана не найти!!! Ну зачем нам эти турки вонючие потные со своей лицемерной обходительностью??? Зачем этот вонючий тайланд со своими педерастами и извращенцами ???? А если ездить отдыхать подальше то лучше своим ходом))) у меня подруга так пол-Европы объездила и денег потратила чуть больше чем на рядовую поездку в Турцию….
Хрю
16 декабря, 2013 в 18:05
Все идет к тому, что на вопрос где мы будем отдыхать, будем честно отвечать(подсчитав финансы) что в этом году мы не устали.
88
16 декабря, 2013 в 19:41
Хаа улыбнуло нереально )))))))))
Очень старая бабушка
16 декабря, 2013 в 22:26
Старо как мир . Еще кто то ведется на подобное
как же так
16 декабря, 2013 в 19:29
Есть великое кино-произведение «Буратино» и в нем песня О ЖАДИНАХ, ХВАСТУНАХ И ДУРАКАХ лисы Алисы и кота Базилио идеально подходит для данного случая «ПОКУДА ЖИВЫ ЖАДИНЫ ВОКРУГ, УДАЧИ МЫ НЕ ВЫПУСТИМ ИЗ РУК. НА ЖАДИНУ НЕ НУЖЕН, НОЖ ЕМУ ПОКАЖЕШЬ МЕДНЫЙ ГРОШ И ДЕЛАЙ С НИМ ЧТО ХОШ. ПОКУДА ЕСТЬ НА СВЕТЕ ДУРАКИ, ОБМАНОМ ЖИТЬ НАМ СТАЛО БЫТЬ С РУКИ. НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ, ЕМУ С ТРИ КОРОБА НАВРЕШЬ И ДЕЛАЙ С НИМ ЧТО ХОШ.
Неля
16 декабря, 2013 в 20:05
мы с мужем тоже выигрывали путевку т.е. не путевку, бесплатное проживание-питание на 10дней, нам так же приседали на уши в течении 2часов…Наверное ,если бы мы планировали отдых на данный момент,то несказанно обрадовались бы выигрышу. Лучше бы перелет разыгрывали
в шоке
16 декабря, 2013 в 22:57
Самый лучший выигрыш, это наличные деньги!
Несправедливый
16 декабря, 2013 в 23:33
это точно
в шоке
17 декабря, 2013 в 13:18
так вы все таки полетели отдыхать, просто мы тоже выиграли.
ма
11 ноября, 2014 в 21:34
Прохаживается молоденькая привлекательная девушка, хорошо владеющая языком, в ТД «Таир» возле касс продовольственного. И на вас обрушивается столько информации… говорится очень быстро и завораживающе. И даешь свои данные (имя, телефон, место работы…) Почему-то их интересуют семейные пары. Первый раз я дала честную информацию (наемный работник, мужа нет), а второй раз наврала, что я ИП, муж директор фирмы, ездим отдыхать за границу. И к моему великому удивлению во втором случае позвонили обрадовать, что я выиграла гарантированный приз. А почему не просто приз, почему именно гарантированный? Вспомнила своих друзей, которые когда-то чуть не влипли по этой схеме. А мое мнение, что желающий отдохнуть найдет сам турфирму, хотя бы по рекомендации знакомых.
valya
17 декабря, 2013 в 01:01
Люди! Читайте классику, эти «сравнительно честные» способы отъема денег описаны задолго до рождения наших прадедушек.
мой № 245
17 декабря, 2013 в 02:22
И мы тоже попались на их удочку. Вот будет урок впредь: не раздавай кому попало свои координаты. Потрачено 2 вечерних часа. Но как то сразу насторожило, что без перелета очень дорогие путевки. Лети по одной цене куда хочешь. И плати за комнату что в 2, что в 4 человека одинаковую сумму за проживание. Нас спасло то, что денег собой не было. Да и приза: путевку, мы не выиграли. А выиграли вазу для конфет. Хоть какой-то утешительный приз для нашего самолюбия.
Iren
17 декабря, 2013 в 13:28
и у меня висел дома выигранный сертификат этой фирмы в траурной рамочке, аж на любой из трех курортов, причем один дороже другого! а в рамочке , так я его в рамочку и ленточку!так как мы после них зашли в другую фирму и узнали реальные цены! вот и накрылмсь БАЛИ ГОА и ТИ…АНАРИКУ какието….и ведь мы не одни были! только вот денег с нас никто не требовал….
Нина
17 декабря, 2013 в 14:58
да ну фигня. был я в том турагентстве. так же остановила девочка в цуме и я подумал «а че бы не сходить». прочитали лекцию. сказали «если счас заплатить 60 тыс через год можно дешево купить путёвку». я ответил «не, спасибо, не надо. когда будет надо тогда куплю». и всё.. никакого морального давления..
mancubus
17 декабря, 2013 в 16:47
Ух! Жесть! Захожу в магазин. У продавца спросил пачку сигарет. И туточки девушка с вопросом-а много ли вы курите? Это соц.опрос, пожалуйста, оставьте свои данные. Я ей-с ходу а вами не занималось КНБ? Так вроде объяснить попытался, что мои личные данные государству интересны только в целях безопасности. НО! Девочка РАБОТАЕТ! А теперь ну щас!!! Или с турагенства позвонят, что якобы я выиграл тур, или с каспи банка, что я имею у них необъятный кредит. Все удивляюсь, как люди так ЛЕГКО!!! передают свои личные данные кому попало. Ну от цыганок уже шарахаемся, на объявления(чо попало) вроде не клюем. А тут-ну молодая девушка в дочери годится-НУ АПРИОРИ НЕ СПОСОБНА ОБМАНУТЬ!!! А тут все оченно просто- «мошенница на доверии». И статья есть соответсвующая и сроки реальные. НО хто пойдет и признается что он лох? А так хорошо начиналось!!!
Шал
17 декабря, 2013 в 19:53
Знаете,вы тут обсуждаете, как заманивают людей в тур.компании,меня год назад так же пригласили на выставку и я приобрела тур,и не жалею,съездила в Дубай и на остров Самуи,сервис и вправду высочайший,чувствовали себя,как vip-персоны,жили не в обычных номерах,а в аппартаментах,осталась еще одна поездка,вот выбираем страну,я в восторге,поэтому хочу поблагодарить ту девушку,которая дала мне это приглашение, а привлекают своих клиентов по-разному, я это не осуждаю, у меня самой бизнес и я знаю,как сложно при нынешней конкуренции привлечь клиентов именно в свою компанию.Кто так же отдыхал, пусть пишет сюда свои впечатления об отдыхе,а не о маркетинге.
Aliya
28 декабря, 2013 в 15:45
Интересно, герой статьи отсудил деньги у этого турагенства, просто знакомые тоже попались?
Гльжан
08 декабря, 2014 в 22:29
Есть вопросы звоните помогу всем!!! Сам работал знаю что делать на какие вещи обращать внимание и до суда дело доводить не придется деньги вернут сразу после обращения!! Мая Сапаровна Ген. Директор плохо знает ситуацию!!!! звоните 87022678411 РУФАТ АБЛИМИТОВИЧ
Руфат
13 февраля, 2015 в 14:36
К сведению она до сих пор судится. Суды в основном на стороне этой тур фирмы
голда
14 февраля, 2015 в 20:27
В супермаркете также дал телефон девушке. Сегодня то же позвонили с тур агентства «Антлантик» и сказали что я выиграл один из пяти призов начиная с телевизора, мультивиарки и т. д. и конечно путёвки в Тайланд, но что бы получить призы я должен приехать с женой и прослушать их рекламу, уделив 90 минут нашего времени с женой. Но я после этой статьи откажусь, нет у меня столько времени.
Андрей
29 мая, 2015 в 14:19
здравствуйте мы сегодня с мужем по той же схеме сходили в атлантик , ребята я не знаю может лох это судьба ))) но я бы купила
Алеся
25 апреля, 2016 в 23:15
а мы с мужем повелись ,и купили
Юлия
16 июля, 2016 в 23:01
а Вы не подскажете, где они (эта турфирма) сейчас находится? очень они мне нужны!
Ирина
21 июля, 2016 в 13:53
Потом вы поехали отдыхать?
Венера
24 января, 2017 в 22:23
Здравствуйте Юлия как ваш отдых через Атлантик
Эльмира
23 июня, 2017 в 22:47
Сволочи кинули нас тоже 200 тыс тенге
Кай
02 августа, 2016 в 18:19
Так вы слетали по путевки?
анна
19 декабря, 2017 в 19:13