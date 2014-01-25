«Я хочу к другим родителям»
Грязная пьяная женщина, ругаясь матом, бьет свою шестилетнюю дочку Милану. Это одна из сцен жесткого документального кино о маленькой карагандинской девочке, которая вместе с мамой живет в кустах где-то на Кирзавое. Фильм режиссера Мадины Мустафиной получился очень успешным. Он прокатился по нескольким российским фестивалям, взял пару премий. А что же стало с его героиней? NV.KZ побывал в гостях у Миланы.
Девочке было шесть лет, когда ее семья оказалась на улице. Тогда же она познакомилась с Мадиной, которая училась на режиссерских курсах в Москве и искала тему для дипломной работы. Сначала мама Света не хотела принимать в своей импровизированной квартире на свежем воздухе постороннего человека. Опасалась, что девушка приведет с собой полицию и сдаст Милану в детдом. Однако режиссер сумела войти в доверие к бомжам. Убедила всех, что не собирается вмешиваться в их жизнь, что ее цель – только снять фильм и получить за него пятерку.
Вот семейство ест рыбу с водкой. Кто-то выбрасывает кусок с плохо обглоданной головой. Мама Света разражается бурной бранью: проклинает и посылает подальше вредителя, тут все начинают искать голову в траве. Доходит до драки. Папа Саша поднимает кулаки, мама Света – металлический прут. Милана в ужасе визжит. Камера бесстрастно работает.
Чернуха или гуманизм?
На первом же московским фестивале «Артдокфест» фильм «Милана» взял гран-при. И зрители, и члены жюри были поражены. Картина вызвала много споров. Во время бурных дискуссий на первый план всегда выходила тема морального права и ответственности режиссера. Мадину спрашивали, есть ли у нее самой дети и не думала ли она о том, чтобы как-то позаботиться о бездомной девочке. На что карагандинка отвечала: «Когда ты снимаешь, ты полностью погружаешься в камеру, до такой степени, что всё тело выключается. …Я просто фиксирую то, что происходит вокруг».
Конечно, никто не остался равнодушным к девочке в кустах. Москвичи собрали для нее два чемодана подарков и канцелярских принадлежностей к школе. После этого Мадина сообщила на своей страничке в интернете, что мама Света нашла дом, так что теперь ей с Миланой больше не придется шляться по лесопосадкам. Девочка пошла учиться. Вроде бы жизнь ее стала налаживаться.
Тем временем картина о маленькой карагандинке путешествовала по российским кинотеатрам. К режиссеру всегда возникало много вопросов. «Чтобы кино получилось, не нужно быть морализатором, а нужно твердо держать камеру и снимать, — отвечала она. — Все равно, я не смогу глобально изменить их жизнь. Но у каждого режиссера своя граница, что он может снимать, а что нет. Мне кажется, что я смогу снимать практически все, это зависит от того, насколько я разделяю боль героя».
Недавно «Милана» снова победила. На этот раз на пермском международном фестивале «Текстура» в номинации «Российский фильм СегоДня». В жюри опять много спорили о содержании. Чернуха это или гуманистическое кино, грязь или реализм? А в итоге наградили Мадину Мустафину и показали ее видеообращение. На этот раз режиссер призналась, что не знает, как быть дальше. Потому что встретила Милану на улице. Девочка бродяжничала и побиралась. Ее мама продала дом и по-черному запила. Автор фильма просила о помощи. Она открыла счет на Милану. И призывала зрителей перечислять деньги через яндекс-кошелек, чтобы можно было нанять для девочки репетиторов и устроить ее в спортивную секцию.
В кустах
Но, видимо, все понимали, что спорт и дополнительные занятия – это не самое необходимое для ребенка, которого бросила мама. Деньги в кошелек не поступали.
А потом в дело вмешалось государство. Когда Милана не пришла в школу и пропустила половину первой четверти, социальный педагог учебного заведения обратилась в полицию. Девочку нашли и отвезли в центр адаптации несовершеннолетних. Сотрудники ЦАНа вспоминают: Милана была настолько грязная, что белоснежная ванна, в которой ее искупали, вся почернела. Потом еще несколько дней выводили вшей.
Сейчас у нее все хорошо. Когда заходит речь о ее завтрашнем дне, лицо девочки озаряется радостью, глаза светятся от предвкушения счастливых перемен. Милана ждет новых родителей. А о пережитом вспоминает по-детски легко. Она рассказывает предысторию фильма, названного в ее честь: о том, как скиталась с мамой по квартирам.
— Зимой мы жили у Вероники – маминой подружки. Сначала, когда мы к ней пришли, мама ей помогала. И Вероника ее постоянно заставляла убирать. Мама сказала, что она не обязана убираться не в своем доме. И потом нас выгнали. Мы пошли в кусты.
— На чьи деньги вы жили на улице?
— На Мадинины. У мамы был друг, с которым она с первого класса училась. Мадина – его сестра. И потом еще папа (сожитель мамы Светы, — авт.) работал строителем. И дядя Валера. Он кушать приносил.
— Что вы делали, если ночью шел дождь?
— А нам Мадина пленку принесла. Во время дождя мы накрывались ею и лежали. А до Мадины мы на улице под дождем не спали. Шли в подъезды, которые были открыты.
— Страшно было?
— Один раз я проснулась, а ни папы, ни мамы нет. Вдруг дерево начало шуршать, я испугалась – и на верхушку залезла. Сидела там, пока мама не вернулась. Она пришла — и давай меня искать в кустах. Я маме веточку на голову бросила. Начала смеяться над ней. Мама сразу стала улыбаться, а то до этого такая грустная была.
Три года назад, когда фильм только вышел, Милану не стали забирать из семьи. Поскольку тогда мама нашла дом и устроила дочь в школу, соцработники решили, что женщина взялась за ум. Однако это просветление продлилось недолго.
— Папа на работу устроился и нас из кустов на техбазу перевез, — продолжает Милана. — И мы там жили. Там была кухня, кладовка и одна комната. Рядом жила соседка в разбитом доме. Хотела купить нашу квартиру. Мама сначала не соглашалась. А потом позвонила моей тете (как выяснилось, «тетя» — вовсе не родственница Миланы, а всего лишь очередная неблагополучная подруга ее матери, — авт.), спросила, можно ли к ней приехать. Она сказала, что будет рада нас видеть. И мама в этот же день все продала. Я у тети где-то месяц прожила. А мама ушла на дачу. Я сначала пошла с ней, но там холодно, бетонные стены. Она там напивалась и на меня постоянно орала, била, я уехала к тете. Мама звонила-звонила-звонила. А потом меня забрали сюда. Теперь я не знаю, где мама. Я хочу к другим родителям.
— А к маме?
— Так, чуть-чуть.
— Скучаешь по маме?
— Я по папе больше скучаю.
— О чем мечтаешь?
— Окончить школу, и чтобы мама не пила, чтобы работала. А профессию я хочу такую же, как у Мадины, фильмы снимать.
Отрывок из фильма. Осторожно! Содержит ненормативную лексику:
Отрывок из фильма. Осторожно! Содержит ненормативную лексику:
Улыбка
Сейчас жизнь Миланы налаживается. Она ест шесть раз в день, ходит в школу, ее научили мыться и чистить зубы. Она уже не выглядит как замарашка. Девочка буквально расцвела. Короткое каре, аккуратная юбочка, задорная улыбка. В ЦАНе ее называют «нашей красавицей». Воспитатели не сомневаются, что Милана попадет в обеспеченную семью. Осталось только отыскать маму Свету, чтобы лишить ее родительских прав.
— У нас уже другого выхода нет, — пояснила NV.KZ Дания Балмагамбетова, главный специалист сектора опеки и попечительства отдела образования. – Потому что Милана уже длительное время находится в государственном учреждении. Сами, наверное, видели: милая девочка, прямо загляденье. С такой улыбкой ее ждет хорошее будущее, я уверена. Сейчас у нас стало много добрых, отзывчивых людей. Может, кто-то под опеку возьмет. Но, скорее всего, ее сразу удочерят. Пока нет таких желающих. Потому что ЦАН — место временного содержания. Мы не имеем права там показывать детей. Сейчас мы будем ходатайствовать, чтобы она осталась в пределах города, попала в детский дом семейного типа. А там уже будем выбирать среди претендентов на удочерение. Посмотрим психологическую обстановку в семье, жилищно-бытовые условия. Сначала Милана поживет там несколько дней – на выходные съездит или на каникулы. Чтобы присмотрелись друг другу. И только после того как она сама захочет, мы сможем отдать ее к новым родителям.
P.S.
Мы связались также с Мадиной Мустафиной. Однако она не захотела что-либо говорить о Милане. Режиссер вообще мало дает интервью в своем родном городе, предпочитая российские СМИ.
По словам сотрудников ЦАНа, Мадина навещает свою героиню. Во время последнего визита она сообщила заместителю директора, что банковский счет на девочку уже закрыт.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37209 материалов.
Посетители оставили 214276 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Посмотрел сейчас немного этого фильма.У меня,взрослого мужика,много пережившего в своей жизни Ш О К и….слезы на глазах. Я не смог досмотреть его до конца. Сердце кровью обливается…Как таких тварей земля носит?Такую»мамашу»не прав родительских лишать,на куски живьем рвать надо.А насчет режиссера,я не знаю как у нее хватило сил снимать такое…..
гражданин
25 января, 2014 в 11:39
ГОСПОДИ какой ужас…пусть у девочки все будет хорошо
лилавати
25 января, 2014 в 12:17
«На этот раз режиссер призналась, что не знает, как быть дальше. Потому что встретила Милану на улице. Девочка бродяжничала и побиралась. Ее мама продала дом и по-черному запила. Автор фильма просила о помощи. Она открыла счет на Милану. И призывала зрителей перечислять деньги через яндекс-кошелек, чтобы можно было нанять для девочки репетиторов и устроить ее в спортивную секцию.»
Слов нет… режиссер вообще человек или нет?
Tanushka
25 января, 2014 в 12:54
Куда катится мир? Если водка заглушила материнский инстинкт, это полный конец, Я до безумия люблю своих детей и если бы ради их счастья и благополучия нужно было перестать дышать, я бы перестала.А этот урод,называемый святым словом мама, не может бросить пить. В принудительном порядке под конвоем заставлять таких мам работать на укладке асфальта и содержать своих детей.
Тамирико
25 января, 2014 в 13:58
какой ужас над ребенком издевались бедная девочка Дай бог чтоб у девочки все было хорошо
игорь
25 января, 2014 в 14:22
Ест у кого ссылка на полную версию видео?
Анвар
25 января, 2014 в 15:09
http://movies.d3.ru/comments/495563
гражданин
25 января, 2014 в 18:08
Это писецццццц-слов нет.
7777777
26 января, 2014 в 05:02
Гошу туда надо было отправить-пусть лечил бы их?
7777777
26 января, 2014 в 05:33
Ну касательно режиссера показать Вам, если вы не видите мир вокруг себя, то приходится снимать что бы вы видели через монитор ибо люди жалеют только персонажей на экране и сочувствуют им, так что уважаемые скажите Спасибо Режиссеру и свой дилетантский взгляд на гуманности в жизни можете……. ну вы поняли. ПИС и МИР Лицемеры
Карагондонец
25 января, 2014 в 16:36
В таком случае, не стоит осуждать подростков, снимающих на сотку, как кого-то избивают или мучают — они же снимают, чтобы показать окружающие нам реалии! Не удивительно, что сейчас в случае какого-нибудь ЧП 1-2 человека бросаются на помощь, а остальные достают сотки и снимают….
От Мадины всего лишь требовалось немного помочь девочке, когда мать ее бросила — сделать звонок участковому, чтобы ее забрали с улицы. А она открывает виртуальный счет, чтобы оплатить репетиторов и спортивную секцию, а ребенку элементарно было негде жить и нечего есть.
Tanushka
26 января, 2014 в 10:20
Да как бы это. Всё определяется результатом. Если после фильма кто нибудь начнёт лучше относиться к таким детям или начнёт лучше их понимать — значит, фильм не зря. Подростки же снимают своё кино с совершенно обратными целями. Надо понимать разницу.
mancubus
27 января, 2014 в 11:57
Люди не пейте пожалуйста,это столько горя приносит вашим близким, даже просто выпивать не надо
Mary
25 января, 2014 в 17:50
Боже мой…
Хэтти
26 января, 2014 в 22:18
Судя по отрывку — очень круто. Съёмки девочки в лесу чем то «Сталкер» Тарковского напомнили. Зачод. Если препод не поставит за этот фильм пятёрку — то он осёл.
По теме же — сказал бы, что она давно раскрыта такими достойнейшими людьми как Леонид Менакер («Собачий пир»), Артур Аристакисян («Ладони», «Место на земле»), Терри Гильям («Страна приливов»), и ешё многими. Но не скажу. Потому что снимать нужно до тех пор, пока люди не проснутся. Иначе мир окончательно в «Дом 2» скатится..
mancubus
27 января, 2014 в 12:15
Ребенок за свои 7 лет пережил столько , сколько иные за всю жизнь не переносят! Дай Бог ей счастья как и всем детям сиротам! И все таки она иногда по детски была счастлива с этой мамашей ( когда ее мать мыла, например). При СССР такого ужаса дети , думаю не испытывали!
Бота
01 февраля, 2014 в 00:53
Как можно помочь девочке? напишите мне на почту если знаете как помочь Миланке!
Vod_tag_vod2010@mail.ru
Александр
21 сентября, 2017 в 22:49