Героиню скандального фильма бросила мама (видео)

«Я хочу к другим родителям»

Грязная пьяная женщина, ругаясь матом, бьет свою шестилетнюю дочку Милану. Это одна из сцен жесткого документального кино о маленькой карагандинской девочке, которая вместе с мамой живет в кустах где-то на Кирзавое. Фильм режиссера Мадины Мустафиной получился очень успешным. Он прокатился по нескольким российским фестивалям, взял пару премий. А что же стало с его героиней? NV.KZ побывал в гостях у Миланы.

Девочке было шесть лет, когда ее семья оказалась на улице. Тогда же она познакомилась с Мадиной, которая училась на режиссерских курсах в Москве и искала тему для дипломной работы. Сначала мама Света не хотела принимать в своей импровизированной квартире на свежем воздухе постороннего человека. Опасалась, что девушка приведет с собой полицию и сдаст Милану в детдом. Однако режиссер сумела войти в доверие к бомжам. Убедила всех, что не собирается вмешиваться в их жизнь, что ее цель – только снять фильм и получить за него пятерку.

Вот семейство ест рыбу с водкой. Кто-то выбрасывает кусок с плохо обглоданной головой. Мама Света разражается бурной бранью: проклинает и посылает подальше вредителя, тут все начинают искать голову в траве. Доходит до драки. Папа Саша поднимает кулаки, мама Света – металлический прут. Милана в ужасе визжит. Камера бесстрастно работает.

Чернуха или гуманизм?

На первом же московским фестивале «Артдокфест» фильм «Милана» взял гран-при. И зрители, и члены жюри были поражены. Картина вызвала много споров. Во время бурных дискуссий на первый план всегда выходила тема морального права и ответственности режиссера. Мадину спрашивали, есть ли у нее самой дети и не думала ли она о том, чтобы как-то позаботиться о бездомной девочке. На что карагандинка отвечала: «Когда ты снимаешь, ты полностью погружаешься в камеру, до такой степени, что всё тело выключается. …Я просто фиксирую то, что происходит вокруг».

Конечно, никто не остался равнодушным к девочке в кустах. Москвичи собрали для нее два чемодана подарков и канцелярских принадлежностей к школе. После этого Мадина сообщила на своей страничке в интернете, что мама Света нашла дом, так что теперь ей с Миланой больше не придется шляться по лесопосадкам. Девочка пошла учиться. Вроде бы жизнь ее стала налаживаться.

Тем временем картина о маленькой карагандинке путешествовала по российским кинотеатрам. К режиссеру всегда возникало много вопросов. «Чтобы кино получилось, не нужно быть морализатором, а нужно твердо держать камеру и снимать, — отвечала она. — Все равно, я не смогу глобально изменить их жизнь. Но у каждого режиссера своя граница, что он может снимать, а что нет. Мне кажется, что я смогу снимать практически все, это зависит от того, насколько я разделяю боль героя».

Недавно «Милана» снова победила. На этот раз на пермском международном фестивале «Текстура» в номинации «Российский фильм СегоДня». В жюри опять много спорили о содержании. Чернуха это или гуманистическое кино, грязь или реализм? А в итоге наградили Мадину Мустафину и показали ее видеообращение. На этот раз режиссер призналась, что не знает, как быть дальше. Потому что встретила Милану на улице. Девочка бродяжничала и побиралась. Ее мама продала дом и по-черному запила. Автор фильма просила о помощи. Она открыла счет на Милану. И призывала зрителей перечислять деньги через яндекс-кошелек, чтобы можно было нанять для девочки репетиторов и устроить ее в спортивную секцию.

В кустах

Но, видимо, все понимали, что спорт и дополнительные занятия – это не самое необходимое для ребенка, которого бросила мама. Деньги в кошелек не поступали.

А потом в дело вмешалось государство. Когда Милана не пришла в школу и пропустила половину первой четверти, социальный педагог учебного заведения обратилась в полицию. Девочку нашли и отвезли в центр адаптации несовершеннолетних. Сотрудники ЦАНа вспоминают: Милана была настолько грязная, что белоснежная ванна, в которой ее искупали, вся почернела. Потом еще несколько дней выводили вшей.

Сейчас у нее все хорошо. Когда заходит речь о ее завтрашнем дне, лицо девочки озаряется радостью, глаза светятся от предвкушения счастливых перемен. Милана ждет новых родителей. А о пережитом вспоминает по-детски легко. Она рассказывает предысторию фильма, названного в ее честь: о том, как скиталась с мамой по квартирам.

— Зимой мы жили у Вероники – маминой подружки. Сначала, когда мы к ней пришли, мама ей помогала. И Вероника ее постоянно заставляла убирать. Мама сказала, что она не обязана убираться не в своем доме. И потом нас выгнали. Мы пошли в кусты.

— На чьи деньги вы жили на улице?

— На Мадинины. У мамы был друг, с которым она с первого класса училась. Мадина – его сестра. И потом еще папа (сожитель мамы Светы, — авт.) работал строителем. И дядя Валера. Он кушать приносил.

— Что вы делали, если ночью шел дождь?

— А нам Мадина пленку принесла. Во время дождя мы накрывались ею и лежали. А до Мадины мы на улице под дождем не спали. Шли в подъезды, которые были открыты.

— Страшно было?

— Один раз я проснулась, а ни папы, ни мамы нет. Вдруг дерево начало шуршать, я испугалась – и на верхушку залезла. Сидела там, пока мама не вернулась. Она пришла — и давай меня искать в кустах. Я маме веточку на голову бросила. Начала смеяться над ней. Мама сразу стала улыбаться, а то до этого такая грустная была.

Три года назад, когда фильм только вышел, Милану не стали забирать из семьи. Поскольку тогда мама нашла дом и устроила дочь в школу, соцработники решили, что женщина взялась за ум. Однако это просветление продлилось недолго.

— Папа на работу устроился и нас из кустов на техбазу перевез, — продолжает Милана. — И мы там жили. Там была кухня, кладовка и одна комната. Рядом жила соседка в разбитом доме. Хотела купить нашу квартиру. Мама сначала не соглашалась. А потом позвонила моей тете (как выяснилось, «тетя» — вовсе не родственница Миланы, а всего лишь очередная неблагополучная подруга ее матери, — авт.), спросила, можно ли к ней приехать. Она сказала, что будет рада нас видеть. И мама в этот же день все продала. Я у тети где-то месяц прожила. А мама ушла на дачу. Я сначала пошла с ней, но там холодно, бетонные стены. Она там напивалась и на меня постоянно орала, била, я уехала к тете. Мама звонила-звонила-звонила. А потом меня забрали сюда. Теперь я не знаю, где мама. Я хочу к другим родителям.

— А к маме?

— Так, чуть-чуть.

— Скучаешь по маме?

— Я по папе больше скучаю.

— О чем мечтаешь?

— Окончить школу, и чтобы мама не пила, чтобы работала. А профессию я хочу такую же, как у Мадины, фильмы снимать.

Отрывок из фильма. Осторожно! Содержит ненормативную лексику:



Улыбка

Сейчас жизнь Миланы налаживается. Она ест шесть раз в день, ходит в школу, ее научили мыться и чистить зубы. Она уже не выглядит как замарашка. Девочка буквально расцвела. Короткое каре, аккуратная юбочка, задорная улыбка. В ЦАНе ее называют «нашей красавицей». Воспитатели не сомневаются, что Милана попадет в обеспеченную семью. Осталось только отыскать маму Свету, чтобы лишить ее родительских прав.

— У нас уже другого выхода нет, — пояснила NV.KZ Дания Балмагамбетова, главный специалист сектора опеки и попечительства отдела образования. – Потому что Милана уже длительное время находится в государственном учреждении. Сами, наверное, видели: милая девочка, прямо загляденье. С такой улыбкой ее ждет хорошее будущее, я уверена. Сейчас у нас стало много добрых, отзывчивых людей. Может, кто-то под опеку возьмет. Но, скорее всего, ее сразу удочерят. Пока нет таких желающих. Потому что ЦАН — место временного содержания. Мы не имеем права там показывать детей. Сейчас мы будем ходатайствовать, чтобы она осталась в пределах города, попала в детский дом семейного типа. А там уже будем выбирать среди претендентов на удочерение. Посмотрим психологическую обстановку в семье, жилищно-бытовые условия. Сначала Милана поживет там несколько дней – на выходные съездит или на каникулы. Чтобы присмотрелись друг другу. И только после того как она сама захочет, мы сможем отдать ее к новым родителям.

P.S.

Мы связались также с Мадиной Мустафиной. Однако она не захотела что-либо говорить о Милане. Режиссер вообще мало дает интервью в своем родном городе, предпочитая российские СМИ.

По словам сотрудников ЦАНа, Мадина навещает свою героиню. Во время последнего визита она сообщила заместителю директора, что банковский счет на девочку уже закрыт.