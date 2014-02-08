Суммы алиментов, которые должны платить безработные отцы, значительно выросли

Теперь сумма выплат на одного ребенка составляет 27 тысяч тенге.

Государство наконец-то повернулось лицом к одиноким мамам. С этого года в стране увеличились суммы алиментов, которые должны платить безработные отцы.

Теперь, сообщают в департаменте по исполнению судебных актов, выплаты рассчитываются исходя из среднемесячной заработной платы по республике. А она, согласно данным комитета статистики, составляет 108 640 тенге. Таким образом, сумма алиментов на одного ребенка составляет 27 160 тенге, на двоих 36 213 тенге, а на троих и более 54 320 тенге.

Напомним, в прошлом году сумму алиментов для безработных отцов считали исходя из минимальной заработной платы. Тогда она составляла чуть больше 18 тысяч тенге. И при подсчете получалось, что маме и ребенку неработающий папа выплачивал всего лишь 4 тысячи тенге.