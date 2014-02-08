Теперь сумма выплат на одного ребенка составляет 27 тысяч тенге.
Государство наконец-то повернулось лицом к одиноким мамам. С этого года в стране увеличились суммы алиментов, которые должны платить безработные отцы.
Теперь, сообщают в департаменте по исполнению судебных актов, выплаты рассчитываются исходя из среднемесячной заработной платы по республике. А она, согласно данным комитета статистики, составляет 108 640 тенге. Таким образом, сумма алиментов на одного ребенка составляет 27 160 тенге, на двоих 36 213 тенге, а на троих и более 54 320 тенге.
Напомним, в прошлом году сумму алиментов для безработных отцов считали исходя из минимальной заработной платы. Тогда она составляла чуть больше 18 тысяч тенге. И при подсчете получалось, что маме и ребенку неработающий папа выплачивал всего лишь 4 тысячи тенге.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Выходит безработным быть крайне не выгодно. Когда работаешь, можно здорово съэкономить на алиментах. Средняя зарплата такая редкость!
Жека
08 февраля, 2014 в 12:28
Жека, крайне невыгодно быть не заботливым отцом. Ну а безработным быть, вообще не выгодно, хоть кому!!!
MS
08 февраля, 2014 в 15:06
Да нет у нас безработицы ( как и одноименных пособий) у нас есть самозанятость. Самозанятость,как фортуна, кому то выгодна, кому то не очень. А заботливое отцовство выгодой не измеряется.
Жека
08 февраля, 2014 в 16:32
«Суммы алиментов, которые должны платить безработные отцы, значительно выросли» — а для безработных мам суммы алиментов остались без изменений?
«Государство наконец-то повернулось лицом к одиноким мамам.» — а к одиноким отцам государство по-прежнему другой частью тела повёрнуто?
Гоша
08 февраля, 2014 в 12:34
к одиноким дедушкам тоже непонятно чем повёрнуто..
mancubus
09 февраля, 2014 в 02:10
А вы один растите ребенка?
Оксана
01 декабря, 2016 в 15:32
дешевле сторожем на работу устроиться
ни чего себе ...
08 февраля, 2014 в 16:56
Примерно так и сделал мой бывший супруг,лишь бы не платить сумму 37.000 на двоих детей.После того как он сделал ложную справку о новой работе сторожем должен был платить на двоих детей 8000 тг.Уже полтора года не получаю даже эту минимальную сумму.Ну и чёрт с ним.Слава Аллаху стараюсь,дай Аллах мне и моим детям здоровья и всё хорошо будет!Дети его растут,а он стареет,когда он будет сожалеть обо всём этом будет уже слишком поздно.
Динара
24 сентября, 2017 в 22:27
Чёт я не пойму как человек будет платить алименты если у него нет работы, а соответственно и источника дохода. Он что, почку должен продать?
Шахтёр
08 февраля, 2014 в 18:14
да нет же. просто каждый месяц будет начилсяться по 27 тыс. потом его посадят в тюрьму. и потом уже ребёнок будет носить незадачливому отцу передачки..
mancubus
09 февраля, 2014 в 02:12
Там наверху никогда не жили на з/п в 30-50 тысяч и им никогда не понять КАК ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ. Подумали бы где безработный возьмёт деньги. Думают, что человек числится как безработный, а на самом деле зарабатывает миллионы? Да, может быть подрабатывает где нибудь у частника за копейки, но с чего платить? Действительно придется торговать органами, чтобы выплатить алименты. Или на верху не знают как обстоит жизнь на местах.
ИРИНА
09 февраля, 2014 в 18:09
мужикам работать надо и обеспечивать своих детей, а если он этого не делает , значит он не мужик.. пусть юбку оденет…
вика
19 апреля, 2014 в 04:47
Вика, есть такие семьи, когда и на оплачиваемый алимент показывают недовольства. Есть случай у моего друга. Так он работает и платит алименты но работает вахтовым методом. Теперь его бывшая жена требует чтобы он платил за то время когда у него законный межвахтовый отпуск. разве это справедливо? Я понимаю много таких парней которые не платят алименты, но это не повод рассуждать так как ты это делаешь. У всего есть причины. И лучше не делать никаких выводов не зная истинную причину.
Кислотик
06 марта, 2015 в 16:26
вот именно. Если не работал то будет работать. Одним местом шевелить вы что думаете те люди которые для работы себя жалеют отправятся в тюрьму нееет они как ешё зашевелятся.
Я очень рада за одиноких мам!!! Наконецто справедливость восторжествовало.
Зарина
26 января, 2017 в 02:16
Зарина ты не с Топара?
Маркел
19 февраля, 2017 в 21:20
Я сам в разводе и плачу от высчетов моей з.п но, моей бывшей супруге всегда чего то мало, на этот раз мне сказала что я должен доплачивать по мимо алиментов. Мой ответ был таков » отдай детей мне и я с тебя ни копейки не спрошу» ,а в ответ тишина. Женщины вам всегда будет мало, сколько бы мужик не заработал, а в итоге остаетесь у разбитого корыта.
Дюс
21 февраля, 2017 в 13:57
что вы так заступаетесь за этих неработающих алиментчиков.вы хоть на минутку подумайте о матери одиночке,которой на что то нужно купить продукты чтоб накормить детей!
мама
22 мая, 2014 в 14:59
А что если не отец бросил свою жену, а жена ушла от мужа. Получается муж брошеный, да еще и плати этой предательнице…
Артем
26 октября, 2014 в 13:42
Жена, бросив мужа и детей не требует алиментов наверное. Как Вы говорите » предательница»
Мамочка
07 октября, 2017 в 15:42
Так вот об этом раньше думать надо , когда ребенка заводишь. Надо же, бедные папаши , а матери в декрете воровать надо идти , чтобы прокормить себя и ребенка ?
Мария
29 июня, 2017 в 02:04
Ага,отцы значит такие несчастные,их надо пожалеть,они безработные,а мать по любому найдет чем их накормить!!!Кастрировать надо таких,кто потом своих детей бросает и голова у них не болит чем их кормить и во что одевать!!!!
Jake
17 июля, 2017 в 12:47
продай.детей оставлять умеете….
улжан
30 марта, 2014 в 23:06
Что-то вы не очень продаете.
Евгений
29 июня, 2015 в 10:37
само занятостью.
Небоись,жена- ВСЁ ЗНАЕТ,т.ч.пояснит тебе,где- деньги доставать будешь…
Н
30 апреля, 2017 в 03:20
Алименты обязан платить ,если инвалид оформи инвалидность
Когда делал ребенка думать надо сможешь ли обеспечивать его.Алимент для ребенка небольшая сумма
Ссамая
18 июля, 2017 в 15:51
Может если хочет продать даже тот орган которым он этих детей делал. Это его личная проблема
Наталья
26 сентября, 2017 в 23:51
Это где такие средние зарплаты-108 640 тенге?
7777777
08 февраля, 2014 в 18:31
Ага средняя зарплата где??? А прожиточный минимум 8000 сами то что пишут читают???
ВЛАД
09 февраля, 2014 в 13:18
Пологаю в правительстве они же от их наверно зарплат пляшут. У смертных она если 80000 тысяч достигает то это значит повезло.
Наталья
26 сентября, 2017 в 23:53
Иначе как тупостью чиновников такое решение не объяснить…исходя из своих зарплат они делали расчеты???Чтобы безработный платил такие деньги-пособие по безработице в таком случае должно быть минимум вдвое больше для него.
Bob
08 февраля, 2014 в 21:16
Этот закон и Алчность отдельных мамаш «униженных и оскорбленных» увеличивают количество разводов. Зато успешно борется с безработицей. Все для статистики!
Славян
10 августа, 2016 в 23:27
думаю эти же цифры будут выплачивать нерадивые мамаши,коих у нас великое множество
лилавати
08 февраля, 2014 в 21:58
Думаю, что нет. Унас в государстве у матери все права, а у отца никаких.
Евгений
29 июня, 2015 в 10:39
Думаю, что за взятку и от этих сумм можно откупиться, достаточно дать деньги судье или суд.исполнителю. Хорошо жить в нашей стране от всего можно откупиться.!
Папаша
08 февраля, 2014 в 22:28
Если я правильно понимаю, это относится именно к неработающим? Если я работаю, то у меня будут удерживать также 25% за 1 ребенка?
отец
09 февраля, 2014 в 14:03
Вы переживаете, что ребенку больше достанется??
Юлия Геннадьевна
16 июля, 2014 в 11:12
интересно,это департамент по исполнению суд.актов постановил или были изменения в законе о «браке и семье»? если были изменения нужно на них ссылаться а не будоражить людей.
татьяна
09 февраля, 2014 в 14:46
Эй Вы там наверху.прежде чем законы принимать,надо с народами общаться . С какими целями приняли такой закон.Сейчас все женщины хотят жить свободно . а теперь вообще мужиков выгонять из дома.
жора69
09 февраля, 2014 в 16:18
какого такого хорошего мужика будут выгонять! Хорошие мужики детей ни за что не бросают! скорее мужики ответсвенней будут. Бедных детей бросать умеют на плечах матерей. вот пусть теперь трудятся, может и тужиться научаться!
Рая
14 октября, 2014 в 16:40
А бывает что жена бросает мужа, и что тогда. Не все алиментчики одинаковые.
Артем
26 октября, 2014 в 13:46
тогда забери детей к себе и требуй алименты с неё и сиди дома шикуй на эти 27 тыс
Зарина
26 января, 2017 в 02:20
Я хороший муж. Всегда обеспечиваю свою семью, воспитываю детей. Был до этого военным, теперь у меня свой бизнес. Но у меня жена гулящая. У нас трое детей. Я уже с ней разводился раз, из-за ее гулянок, исправно платил алименты, и еще так сверху давал денег. Мои алименты уходили на содержание родителей, и брата жены, а нашим детям оставался с гулькин нос. Наши суды без разбора занимают сторону жены, им не объяснить, что детям с такой матерью лучше не оставаться, а остаться с работающим, не пьющим отцом.
Ей не хватало этих алиментов и денег, что я давал сверху, и она уговорила меня снова соединить семью. Я пошел навстречу. И теперь эта история повторяется снова.
Снова развод, и на суде я буду требовать, чтобы дети остались со мной, но думаю все равно суд будет на ее стороне. Так что уже готов к этому. Ей не важно благополучие детей, ей важны её развлечения в злачных местах, а дети — это лишь рычаги воздействия на меня.
Так что не надо, женщины, огульно во всем винить отцов, ситуации в жизни бывают всякие.
Артур
25 февраля, 2015 в 01:50
Закон очень хорошо придумал я очень рада за одиноких мам , ты что не понимаеш без матери ребёнок без воспитани. Оцый да чтож оцы они умеют делать детей и работать они сами как дети даже. Аматери они очаг дома вот тебе матери которыйе не работают 1) стирают да 2)работет ранно да 3)гладят да 4) убирают дома да 5)помагают детям уроки делать да 6) готовит в день минимум 2 раза да 7) пекут хлеб , пирог, и.т.д 2 раза в неделю да ходит за продуктами да 9) помагает мыться детям да 10) уборка дома 1раз в неделю да 11) ходит в школу на собраниея да12) находит время поговорить или играть с ребенкам.
Если маленькие канешно на прогулку да. За эту роботу матери денги не просят есть не которыйе которыйе по мимо этого ещё работают.конечно работать лучше. Утрам идешь на работу вечером приходишь с работы ужин постель готов вещи постиронно по глажено мужикам хорошо они устают на работе приходит покушают и уставшыйе смотрят телевизор передачи и.т.д вот мужики ещё назызается свойм родным детям жалко 27000 который определил закон РК дети ваши похайте как сможете можно работать в двух работах унас минимальная заработываемая сума 60т.тг если работаь в двух работах то получается 120 000 да детям если даете то давайте нормально потомушто фамилия матери не станет громким а станет фамилия отца громким если ребенок станет большый человекам закон не думает думаете не роботающим отцам придётся работать лутче чем попасьт в тюрму зато одумается если не хтят работать не работающие отцы пускай 2-3 дня попробует сидеть с детьми и по дому дела делат я уверенна онй только тагда подумает о роботе
Дана
09 июня, 2017 в 10:43
Не спроста! Сейчас мужики не мужики! А хуже баб! Денег не хотят зарабатывать, садятся на шею своих жен! Типа давай паши! Нечего! » А мы вам не козлы отпущения! Нам детей поднимать? Или вас мужей обормотов обеспечивать?! ) Иш какие умные! ) Правильно! Бросайте бабы таких Паразитов! И пусть алименты платят!
Салтанат
18 августа, 2017 в 18:59
да найти-то не могут этих нерадивых родителей, а деньги посчитать всегда сумеют…
Олька
09 февраля, 2014 в 19:31
Как следствие — увеличение разводов и уменьшение рождаемости. разводы — женщины будут чувствовать себя под прикрытием карающего око государства. Уменьшение рождаемости — мужчины не захотят заводить детей, мало ли…
Горн
09 февраля, 2014 в 19:36
Елена, здравствуйте. Я как администратор reallife.kz заинтересовался Вашим постом. У меня на сайте есть раздел повещенный юридическим вопросам, где есть стати и про алименты. Если Вас не затруднит дайте пожалуйста ссылку на официальный источник\документ\интервью\законопроект\, кто (должность, фамилию и инициалы) от имени «департамента по исполнению судебных актов» сообщил Вам данную информацию. Я перерыл весь egov.kz, но не нашел каких либо изменений ..единственное «Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV» Больше на сайте egov.kz никаких изменений в законодательстве я не нашел.
Можно лично мне admin@reallife.kz
Буду Вам очень признателен..
С уважением,администратор
Электронного, познавательного
социально — аналитического журнала
Западно — Казахстанской области.
http://www.reallife.kz
Юрий
09 февраля, 2014 в 21:37
Уважаемый Юрий откройте и почитайте Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» а именно ст. 99 п.3 там найдете ответы на ваши вопросы. изменения и дополнения вступили в законную силу 28 января этого года. В юридической газете и Зан уже давно все публикации вышли по этому поводу
Советую
10 февраля, 2014 в 00:50
Благодарю ! : ))
Юрий
10 февраля, 2014 в 11:25
Значит по новому закону на меня должны начислять по 28000 с 28 января!А за прошлый год по старому закону:?
Дэн
29 марта, 2014 в 15:43
Видимо, это утка. Пока не принято постановление министерства, а не областного департамента, и пока оно не опубликовано в официальной печати, всё остаётся без изменений. В понедельник-вторник всё выяснится.
Юрист
09 февраля, 2014 в 22:44
Безумная система и безумные законы, сначала детей лишили отцов а отцов лишили детей а теперь мучаются.
Горе этим матерям слабоумным что надеялись на алименты, пусть Высший Разум их накажет и вернет украденное отцам.
Восстановите справедливость или погибните вы все злодеи!
сильный
10 февраля, 2014 в 04:59
Как быть если в начале когда ребенок был маленький он платил 3750 тг сейчас когда я подняла вопрос об алиментах он платит 5000тг т к работает на пол ставки видите ли смотрит за старушкой мамой и двумя детьми от второго брака!
Эльмира
22 января, 2017 в 17:45
Правильно что ужесточают законы, мужчинам надо работать а не болтать красиво, плодить детей все умеют, а как за них отвечать, растить и кормить так все они умные в сторону. Уважаемые мужчины думайте перед тем как девушкам на уши приседать о завтрашней ответственности.
Добрая фея
10 февраля, 2014 в 09:26
Да уж, добрая фея прям в точку. Прежде чем плодить надо думать хоть что не произойдет, а потом плодить. А сейчас многие зачислены как не работающие, но денег не мерено, и чтоб разводов было по меньше надо закон ужесточить!!!
Tursyn
25 апреля, 2014 в 20:44
Начиная с СССР государство думает только о мамах. А в том случае если мама сама решила, что ей не по пути с папой их общего ребёнка почему бывший муж должен содержать сие «чудо». Содержать своего ребёнка это да, а вот ту которая сама сбежала от мужа это перебор. Получается развод выгоден женщинам. Да откуда возьмутся мужики если пацанов воспитывают мамы перевёртыши. Государство повернулось лицом к мамам. Пусть оно повернётся лицом к людям. Государство которое ограбило свой народ в 90е ещё и пытается быть третейским судьёй. Пусть сначала свои долги людям отдаст.Зажравшиеся чиновники разделили свои доходы на работоспособное население РК и получилась средняя зарплата. Такое ощущение создаётся, что у нас законодатели явно из слабого пола даже если внешне мужики. Интересно сами они как платят алименты. Или правы те кто говорит, что депутат это тот кто придумывает законы для других, а милиционер это тот кто следит как другие соблюдают закон.
Алексей
17 мая, 2015 в 22:14
Это не утка. 15.01.14 г. в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» внесены изменения. Теперь в соответствии со статьей 169, п.3, «Задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней месячной заработной платы в Республике Казахстан на момент взыскания задолженности». Раньше было «минимальной заработной платы». http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102806
Эдуард
10 февраля, 2014 в 10:33
А точнее : в абзаце первом части третьей статьи 169 слова «минимального размера» заменить словами «размера средней».
Юрий
10 февраля, 2014 в 12:49
у Васи 20 апельсинов, а Пети вообще их нет. А в среднем у них по 10 апельсинов у каждого….. Вывод один получаешь ты свои 70 000 и платишь с них алименты, то будь добр, молчи в тряпочку и не требуй переиндексации заработной платы у своего работодателя в соответствии с уровнем инфляции..(ежегодно хотя бы), а то уволит ( за не профнепригодность старшего инженера с 10 летним опытом работы) И платить тебе придется, продавая свои органы и имущество или нарушать закон и добывать средства любыми «подручными» способами. А иначе, по закону, если я правильно понимаю, ему придется отказаться от собственного ребенка. Здорово…
Юрий
10 февраля, 2014 в 13:07
отказаться от ребёнка вроде бы нельзя по закону))))точнее от обязанностей платить алименты)))остаётся только тюрьма)))
Санек
11 февраля, 2014 в 00:13
Саша, я не юрист, поэтому просто предположил как один из вариантов. Хотя после «дурки», вроде тоже могут лишить прав, по крайней мере одна из веских причин на подачу заявления в суд на лишение прав — это точно.
Юрий
11 февраля, 2014 в 12:22
Pingback: Присылайте вопросы об алиментах | NV.KZ
Фриланс отменяется …
Или как вариант сломай себе обе ноги, прикинься дурачком и проваляйся в «дурке» 2-3 месяца, во общем стань нетрудоспособным молодым человеком. Затем возьми справку что ты нетрудоспособный шизофрейник..и не плати никому и ничего..при этом ты сохранишь право на отцовство..
Вся эта полемика навеяла перестроечные времена, когда привлекали за тунеядство и песню В.Цоя » Я хочу быть кочегаром »
-Надоело ходить на работу,
-Каждый день к девяти на работу,
-Я нашел выход,
-Я хочу быть кочегаром. кочегаром, кочегаром.
Юрий
10 февраля, 2014 в 13:34
Там «залечат» так,что отключат не только от алиментов,но и- от жизни!
Алкашей таким образом устраняют,и уже давно(!), т.ч.,брат,с этим- не шути!..
Н
30 апреля, 2017 в 03:25
Ну да, хорошо жилось так называемым папам, когда в прошлом году платили (если платили) по 5 тыс. в месяц, когда только за садик нужно 7500 платить, а расходов на ребенка гораздо больше, чем один только садик… (Хотя думаю это знают все родители, просто в неполных семьях эти расходы ощущаются острее) Доходы неофициальные скрыты. О! — появилась официальная работа и надо же — оклад 20000 тенге. — как раз 5000 на ребенка (как по накатанной). В отпуск ездит «по-приглашению», а алименты — «это святое дело» — «плачу же, и все по закону». Это пример из жизни. Относиться это может конечно не только к папам, но и к мамам, в соответствующих случаях, но почитайте комментарии прошлого года, там возмущались в основном те, кому не платят, а тут — те, кто не хочет платить либо сторонние наблюдатели.
Юлия
10 февраля, 2014 в 14:30
Согласна с Юлей! В точку — возмущаются те, кто не хочет платить!
дважды мама
10 февраля, 2014 в 15:18
Юлия,Вы правы..нерадивых папаш у нас валом. Но не учли несколько важных, на мой взгляд, моментов.
1. Упадет не только рождаемость, но выйти замуж молодым девушкам будет в разы сложнее. Объясню на примере «вредных советов» (немного иронии) : «найди парня, который хочет иметь детей и завести нормальную семью, прикинься ангелом и отличной хозяйкой, выйди за него замуж, роди ребенка, устраивай через каждые 1.5 минуты истерики и психозы на протяжении 2-3 лет, чтобы он не выдержал и сам подал на развод, не давай развод (сделай вид мол «ребенок без отца и тра ля ля» ), потом дай согласие на развод, и получай или копейки или 200$ как минимум каждый месяц. Как повезет. При всем при этом ты можешь жить свое удовольствие и в гражданском браке с другим человеком.»
Это все навеяно килотоннами женских сайтов и на любом из них Вы сможете найти пару тройку статей наподобие «как стать стервой». Да и чего скрывать, у меня у самого в журнале есть подобная статья.
Если провести опрос среди созревших, для создания семьи парней. То выяснится что они уже знакомы с женской психологией и ее изучали. Как изменяется мировоззрение в 20,25,30 лет у девушек и как она поведет себя в будущем одному Богу известно. Любой мыслящий молодой человек 1000 раз все взвесит, просчитает все ходы и обыграет любую ситуацию,которая может случиться. Заметите это, если понаблюдать,когда мужчина входит в любое незнакомое здание, он в первую очередь продумывает (иногда подсознательно) пути выхода, спасения, запасные и т п возможности отхода. Это мужской образ мышления заложенный матушкой природой. Его невозможно ни выключить, ни притупить. Такая же ситуация и с нововведениями (поправками)…которые некоторых мужчин настораживают, в том числе вашего покорного слугу.
2.Этим законом, действительно, права женщин, имеющих детей защищаются и это хорошо. Но есть одно большое «НО». Защитили только матерей-одиночек, которые по разным причинам стали таковыми в настоящее время. Но этими же поправками свели «Идеологию семьи» на нет, и уподобились западно-капиталистической модели «Брачного договора».
3.Не вникая в юридические тонкости, явно заметно, что эти поправки требуют более тщательного анализа. А получилось так что с пеной у рта плательщики алиментов начали активно возмущаться, матери одиночки наоборот обрадовались, одинокие парни и девушки в замешательстве, работодатели-частники по этому поводу устроят банкет с салютом.
Что характерно, этакий резонанс вызвала не сами поправки а их неожиданное появление. Непонимание и незнание каких-либо фактов и обстоятельств всегда пугает.
Юрий
10 февраля, 2014 в 15:35
В данный момент приходит на ум хорошая фраза: «Говорил я тебе, Володька, не женись рано».
Евгений
29 июня, 2015 в 10:52
Юрий а что значит защитит только матерей одиночек???а если моя бывшая уже замужем за другим человеком???этот закон действовать не будет???Я вас полностью поддерживаю, возрастёт подкоблучество. И вообще я считаю в том что ребёнок растёт без отца всегда виноваты оба, почему закон так яро защищает одних за счет других!!!Я не поверю что чиновники не понимают что средней зарплаты в 108тыщь не существует, она значительно ниже, они это все понемают но почему та делают вид что этого нет…
Санек
10 февраля, 2014 в 16:58
Саша, я вот тут тоже об этом и думал. Разложение в прямом смысле этого слова. Начнут рожать направо и налево..а если ей будет не выгодно содержать ребенка, то нужно будет еще по паре дет. домов в каждом городе строить.
Ну а если по закону тогда выходит, что бывшая «единственная» со своим новым мужем должна будет выплачивать алименты ни чуть не меньше. Но женщины народ коварный ( в этом они сами, кстати, признаются), обязательно найдут смягчающие обстоятельства..ИМХО
Юрий
10 февраля, 2014 в 18:04
Санек дорогой,почему думаете что не существует ЗП 108000,еще как существует ,мой бывщий получает 150000 не официально,(так сделал,побоялся ) и ни копейки в протяжении 6 мес не платит,теперь он узнал что закон вышел начал появлятьсяи все равно мол у него денег нет,тк в новый семье появился новорожденный ,потерпи )))так что не все вы ангелы)))
улжан
30 марта, 2014 в 23:17
Согласен. Закон однобок. Жизненные ситуации гораздо разнообразнее. Почему то закон всегда на стороне мам. Полный матриархат. Полный идиотизм. По мне в разводе всегда виноваты оба. Но если мама подала на развод исходя из того, что я без тебя проживу лучше, или например найдя другого то почему бывший муж должен оплачивать её беззаботную жизнь. Прикинем: бывшая супруга вышла замуж и сосёт деньги от двоих, а бывший муж снова женился он теперь кормит двоих. Если она решила, что прекрасно обойдётся без мужа то пусть и крутится как хочет. У нас ведь равноправие. А то как до привилегии женщины=мужчинам, а как до обязанностей так сразу слабый пол.
Алексей
17 мая, 2015 в 22:33
В таком случае, просто отец пусть откажется от ребёнка,которого не хочет содержать. И всё,вопрос будет исчерпан.
Ксения
05 апреля, 2017 в 10:24
Просто общество привыкло выставлять в этих делах виновными мужчин, а очень часто(а теперь еще чаще будет) что именно женщина инициатор расставания, к примеру измены(мой случай жена вообще ушла к другому и сразу же подала на алименты) А вот эти малолетнее девушка которые беременеют???это разложения общества, зачем они вступают в половую связь находясь не замужем???Ладно мужчины это природа, ну а как же целомудренность женщин???ведь тут то природа именно на женской стороне!!! эти законы скрыта стимулируют разложения общества, некого нехочю обидеть, но это мы, и это все есть в нашем обществе
Санек
10 февраля, 2014 в 17:10
Закон скрыто лоббирует интересы работодателей, усиливая теперь почти «крепостную» зависимость. Покорнее и гибче теперь будут алиментщики.
Ничего хорошего и для женской половины. 27000 на ребенка, особенно первого года жизни все равно мало, обычно идет спонсорская помощь дедушек и бабушек с двух сторон. Рождаемость спадет, многие засидятся в девках. И так квартирный вопрос сдерживал желание создать семью, а теперь и вовсе.
Наши инновации впору в Индию и Китай продавать, для снижения рождаемости.
88
10 февраля, 2014 в 18:05
Извините. я не понял, а если у меня зарплата 400 000 тг. тогда сколько я должен выплачивать по задолженности по исполнительным листам? 25% от зарплаты или 27 160 тг. на одного ребенка? ответьте пожалуйста
маке
04 марта, 2014 в 17:30
вам надо платить 25% от зарплаты, 27160 тенге — это для безработных, но есть много людей, которые занимаются частным бизнесом, например на барахолке, имеют неплохой доход и не платят алименты, вот это касается именно них.
Венера
18 марта, 2014 в 08:56
Правильно сделали, что издали такой закон. надеюсь теперь мужчины будут ценить жен и детей. только вот закон еще не вступил в силу. почему? я подала на алименты в начале января, суд вынес решение 24 января,а бывший заплатил 7тыс в конце февраля. подала на алименты не из-за того, что жить не на что, а чтобы БЫВШЕМУ жизнь медом не казалась. пусть теперь мучается, платит.
Багира
09 марта, 2014 в 21:48
правильно, на водку, рестораны и гулянья у них есть деньги, а на ребенка никогда нету
Венера
18 марта, 2014 в 08:58
Осталось научиться ценить и уважать мужей, а так же научиться требовать от правительства достойных условий жизни. Смотри в корень.
Алиментщик акорды
04 января, 2015 в 11:54
Еще бы жены мужей ценили. А то сегодня люблю, а завтра развод. Непостоянные вы существа.
Евгений
29 июня, 2015 в 10:56
Багира если тебе твой ребенок приносит проблемы и разочарования в жизни то при разводе отдать ребенка отцу надо было.А не портить жизнь из за своей паршивости.
Жан
03 июня, 2017 в 11:25
Я три года получала по 4500 тенге, из них банк удерживал 500 тенге свои услуги, а ребенок уже подросток, ему нужен компьютер, сотка не менее чем 100 тыс тенге, в кино с друзьями, ходит на плавание и футбол (недешевые кстати тоже), хочет одеваться, хочет велик, часы, бутсы и т.д и т.п. Хорошо, что я сама неплохо зарабатываю, а те кто не может всего этого дать? дети начинают заниматься вымогательством, воровством и растет детская преступность. Они тоже хотят то, что имеют их сверстники. Правильно, что подняли алименты и не фиг мужикам жаловаться, лучше займитесь воспитанием и обеспечением ребенка.
Венера
18 марта, 2014 в 08:53
Посмотрим что будет через 5 лет когда у некоторых задолженность будет миллионая . что всех в тюрьму по пересажаете ? этих же детей оставите без отцов а из людей сделаете зеков которые потом вообще работу не найдут , о чем наше правительство думает ? да и матери должны головой думать прежде чем заводить детей !!!
Руслан
24 марта, 2014 в 18:29
Вот вы отцы, думали сколько мать тратит на ребенка?! Как она пашет для того чтоб ее ребенок не нуждался ни в чем. Она за месяц больше тратит чем эти 27000. Вам что жалко для своих детей 27 000? Дети че не болеют, в кружки не ходят, еще им карманные деньги нужны в день минимум 500 т. Ну давайте тогда платите 7000 и мать пусть тогда тоже со своей стороны вложит эти 7000, теперь посчитайте сможет ли ребенок прожить месяц на эти деньги?! НЕТ!!! Вы только платите , а мать за ребенком ухаживает, дает все что у нее есть , без нытья! Вы даете эти деньги не чужому человеку, а своему чадо!
Женя
26 марта, 2014 в 00:21
Нормальные семьи и не разбегаются, а ежели случилось, то разбираться нужно индивидуально. Однако по нашему примитивному законодательству как бы не хотелось, а семья в 70% случаев развалится и доходы от этого получит государство. Ему — государству вы как семья (единица общества) не нужны с вашими отпрысками и проблемами. Детсады со школами как не строились, так и не строятся, за-то ажиотажный бизнес вокруг этого крутится вовсю. Социалка урезается, цены растут, зарплаты теперь официально заморозили. В 16 раз же увеличилось благосостояние граждан!!! Но только всё время в пафосных речах опускается факт того, на сколько жизнь подорожала при этом. Соотношение не в пользу граждан и на сколько они обеднели при этом ни кто в слух не говорит. Какие семьи? Какие дети? Всё это лишнее, мешающее думать великим о главном — как украсть всё до последней песчинки из этой страны.
Алиментщик акорды
04 января, 2015 в 08:56
Так эта сумма в штыки воспринята, моего например сына в садик не берут- еще мал, а кормить его нужно, поэтому я работаю и приходится пользоваться услугами няни 2 тыс/ день. Так наш «папаша» дажк исходя из этой новой суммы даже няню не оплатит, не говоря уже о питании одежде и т.д. а 4 тыс, так это вообще смешно- пачка памперсов. Кастрировать этих мужиков надо. Еще и ноют, на какой х вообще штаны носите? неясно.
mama I synok
29 марта, 2014 в 20:49
все люди разные,не суди по одному всех…есть такие женщины,у которых и детей збрать бы не мешало
max
14 апреля, 2014 в 20:21
Может лучше таких, как вы стерилизовать? По-любому пользы больше будет.
Евгений
29 июня, 2015 в 10:59
Дааа, я смотрю всем весело: и матерям и отцам!
Fil
07 апреля, 2014 в 13:24
от куда такие среднии зароботки в Таразе
max
14 апреля, 2014 в 20:14
Очередная «продуманная» глупость наших законотворцев. Данная поправка в закон направлена лишь на увеличение поступлений в бюджет в виде налогов и отчислений в ЕНПФ и никак не решает проблему неуплаты алиментов. Предположим, я имею неофициальный доход 80 000 тенге. Официально не работаю. Мне присудят выплату алиментов — 27 000 тенге в месяц. Мне тогда проще оформиться на минимальную зарплату в 25 000 тенге, к примеру дворником. Размер алиментов составит 5 000 тенге. Это получит взыскатель алиментов. Что получит государство? Налоги, пенсионные взносы и социальные отчисления — 7 000 тенге.
А что делать с теми, кто получает «серую» зарплату? Ведь многие работодатели любят такую схему оплаты труда. По бумаге официально одна зарплата, фактически намного больше.
Так что дорогие женщины, если ваш бывший не платит алименты, то это ваша вина. Не платит алименты — он реально козел. Если был козлом — как вы додумались родить от козла. Если стал таким — благодаря вашим же стараниям. А на государство надеяться не стоит. Только на себя, на свои силы.
Gabit
20 апреля, 2014 в 12:43
Здравствуйте! А как быть, если бывшая жена звонит и говорит: — мне на новый год нечего одеть, побыстрому отправляй алименты за январь. Конечно это было до нового года, но таких случаев уйма. И сейчас она вместе с исполнителями давит на меня и угрожают тюрмой, а у меня нет работы, состою на учете в Центре Занятости Населения, алименты растут не только по месяцам, а и по пеням, запрашивает сумму не малую. Я сам не пью, не курю, зимой снег чистил по частным дворам ходил сам напрашивался, летом ямы копал на водопроводы, все что заробатывал отправлял на алименты. Я не собираюсь отказываться от алиментов, но за прошлые месяцы, я хочу все должные деньги положить на счет сына до его совершеноалетия. Как быть в этом случае? Если моей «бывшей» тяжело тянуть сына пусть отдаст его мне, а алименты от нее я просить не буду. Но на ребенка она смотрит как источник дохода, почему Законы поддерживают таких мам с такими мыслями? Я считаю, что в Законе должны предусмотреть обзац о испытательном сроке для каждого родителя по отношению к детям. Извините, если обидел других мам, просто хотел сказать, что не все мамы одинаковы…
Margat
30 апреля, 2014 в 16:51
а я очень даже рада. у меня 2 ребенка 3 и 6 лет. мне реально было тяжело их поднимать и расти. работала до 22 часов ночи а когда они болели то это была вообще трагедия. а работать и обеспечивать надо. теперь я могу найти работу полегче и побольше быть с детьми.Спасибо Правительству РК. их отец занимается частным бизнесом и оформлен был как безработный.соответственно и платил алименты по минимуму,а зарабатывает очень хорошие деньги. Дети это не бизнес,это наше будущее. и если человек разумный ,то он все сделает чтобы ЕГО дети получали хорошее питание, образование.ведь и мамы вкладывают в детей и свои зарплаты,любовь и внимание,потому что это наше обязанность.
Алина
27 сентября, 2014 в 08:54
Ваша обязанность в большей степени также сохранить полную семью.
Евгений
29 июня, 2015 в 12:51
С этим законом все мамы станут одинаковыми. Мужик как источник дохода это было, это есть и будет. Только после мамашиного воспитания нормального мужика не вырастит. Вырастит подкоблучник. Если женщины равны нам то пусть и лямку тянут наравне с нами. А так полный женский диктат. Государство повернулось лицом к мамам. Через некоторое время это государство некому будет защищать. Женщины не будут это делать им проще найти другого кто обеспечит их чем напрягаться и рисковать. Закон прямо толкает девушек раздвигать ноги, а мужиков наоборт бежать от них как чёрт от ладана.
Алексей
17 мая, 2015 в 22:53
А интересно уже посадили кого-то в тюрьму или только пугают?
Артем
26 октября, 2014 в 14:07
Могу ли я получат алименты если он инвалид 2 группы не трудоспособн 75% но у него это все только по документам так.
назгуль
21 ноября, 2014 в 21:22
А с мертвого тоже захочешь получать? Побойся Бога,ненасытная.
Евгений
29 июня, 2015 в 11:04
работать иди
mancubus
29 июня, 2015 в 11:34
Вот допустим моей жены мать против нашего брака спустя 2 года говорит «ч=я на тебя подам элементы » причем супруга угрожает тем же что мне делать???. Хотя я знаю что надо выплачивать 25% от зарплаты.
Андрей
07 декабря, 2014 в 21:13
Здраствуите помогите с вопросам я плачу двоим детям 32000. Теперь еще двоим детям буду платить от другово брака.это я по скольку буду платить а четверых. От двоих брака
Иззбасар
20 декабря, 2014 в 21:38
в любом случае не более 50 %
Ренат
21 августа, 2015 в 11:02
«Государство наконец-то повернулось лицом к одиноким мамам.» Надо же было такой бред написать!
Государство отвернулось окончательно от семьи в целом, включая в том числе одиноких мам, готовящихся стать матерями, ставших матерями и не в первый раз и пр. Социальные выплаты сокращаются, помощи семьям не оказывается ни какой, в стране тотальная безработица (самозанятость как они это называют). Данным деянием правительство подтверждает свою несостоятельность и принципиальную позицию по отношению к ненужным и даже скорее мешающимся гражданам республики. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кроме всего прочего и пенсионеры остались без своих накоплений, 3 млрд. американских тенге пущены в свободный распил и уже заявлено, что вся эта лажа с накоплениями — убыточный проект, дальше дети сами должны будут кормить и содержать своих престарелых родителей. 20 с лишним лет государство занимается лишь тем, что изыскивает пути и средства для разграбления страны, а рядовые граждане только отнимают силы и средства в процессе. Правда как заявить об этом во всеуслышание? Блин, ни как!!! Не поймут!!! И денег к уже выросшему до 155,5 млрд. тех же зелёненьких бумажек гос.долгу могут не дать заморские добрые дяди.
Алиментщик акорды
04 января, 2015 в 08:32
Я даже представил себе жирного агашку, который написал и принял этот закон.
Евгений
29 июня, 2015 в 12:49
Честно говоря я в шоке от того как мужчины жмуться с этими алиментами для детей, своих же детей.Они не спрашивают где деньги на все берут матеря,как выкручиваются ,чтоб одеть, обуть,накормить ребенка, а то и двух.Но зато мужчины обижены на свет божий за алименты ппц куда мир катиться
Валентина Колтакова
15 января, 2015 в 10:43
согласно плачу алименты,кроме того ребенка одеваю ,обуваю,ребенок вообще со мной хочет жить(не положено сказал суд),просто этой ЗОИ(Змие Особо ИЯдовитой) и ее мамаше, кажется мало ,все капают ,ищут мои другии источники ……..походу лучше в безработные пойти,проще комент такой прочитал и забил на все и всех…
пахарь
19 марта, 2015 в 00:08
Из-за таких как вы, мужчины должны содержать две семьи, а это ох как непросто (я имею ввиду детей). По статистике в 90% случаев развода инициатор женщина, вот и подумайте на досуге, жмутся мужчины или нет.
Евгений
29 июня, 2015 в 12:47
Если мужчина изменил и ушел то он казел и преддурок.Если она изменила и ушла то только потаму что ты казел и придуурок ))) дааа они правы всегда.Вабще то хранительница очага женщина. и шея жена а голова муж? так вы говарите)))
Ереке
06 февраля, 2015 в 16:19
Ереке все ко**ы мужики. Хоть он изменил или ему изменили по вашему виноват мужик. Он да голова. Но образование ваше видимо не позволило изучить данную народную мудрость до конца. Куда вертит шея, туда голова и смотрит.
Так же женщина изначально у разных народов начиная еще с каменного века считалась хранительница очага и соответственно развал очага эта прямая вина женского общества. Это факты и истерить можно сколь угодно, все равно факты истерией не поменять.
А теперь статистика за последние годы. Более 80% разводов по инициализации женского пола. Задумайтесь! Женщин вербально превращают в проституток использующих детей в качестве интсрумента давления. Не можешь содержать ребенка пусть отец содержит, но у нас не отдают ребенка отцу, обрекая его изначально на роль ко**а отпущения.
Факты
03 июля, 2017 в 16:36
Какова сумма алиментов на сегодняшний день?
Азамат
19 февраля, 2015 в 12:48
парни нужен совет!мы развелись в 2012 но на алименты она подала 2011г.платил до июля 2012г.потом уволилься и с тех пор не работаю!естественно и алименты накопились!теперь в этом году позанимал купил машину мне звонят судоисполнитель и говорит что машина в аресте и ставят на аукцион на продажу!а это мой единственный источник оставаться на плаву!вопрос что делать!!!!?
раке!
04 марта, 2015 в 11:12
если нет работы от куда он возьмет такую сумму воровать?
азамат
04 марта, 2015 в 11:47
так они боряться с преступностью или прикрывают алименты
азамат
04 марта, 2015 в 11:48
По идеи все правильно, платить алименты нужно! Но пусть назначают среднюю зарплату по каждой области. есть так же подсчеты по каждой области, у нас в области средняя 50000тг так почему если я работаю и получаю не официально 50000тг, должен платить 27000тг, не для ребенка жалко, не жалко совсем. но есть человеческие реальные возможности.сейчас не просто найти официальную работу. а чиновники сидят сверху на большой зарплате и не думают что 108000тг это далеко не средняя з\п , у нас это очень высокая зарплата!
Валерий
12 марта, 2015 в 20:51
Судебный исполнитель бездействует с 2012г, Отец алименты платить не хочет совсем. Официально нигде не работает и на нем ничего не числится ( не машина. не квартир) Исполнитель только что и говорит, забрать у него дело и обратиться к частному исполнителю. Что делать, подскажите плз
Мать
13 марта, 2015 в 14:52
Извините! Но за детей ответственность несут как отец так и мать.Просто дети чаще остаются с матерями (нормальными). А алименты по закону ОБЯЗАНЫ платить обе стороны! Ребенок родился будь добр плати и дай средства для существования и не плачь, что нечем платить.Стыдно об этом речь вести.В конце концов дети святым воздухом не питаются, не говоря уже о прочих расходах.Не платят пусть сидят за решеткой!!!Или ЗЕМЛЮ грызи но ребенку отдай, что полагается.Полностью с законом согласна!!!Это касается и женщин,бросив своих детей.Отцам-одиночкам ой как трудно воспитывать детей.
Валентина
24 марта, 2015 в 07:48
Извините что в мешался. Дело в том что мы относимся к биомассе которая производит «газ» который наше правительство продает. Это значит мы нужны как рабочая сила,как военные ресурсы и плательщики налогов. Мы принадлежим себе только когда мы спим кушаем и редко отдыхаем. В остальное время мы обременены заботами как? чем? и с чего? или с кого? заплатить налоги, штрафы, коммунальные услуги, нотариусу, банку.Все это из за нашей нищеты, из за нее как раз и рушатся большинство семей.Разве бы семья дала бы трещину зарабатывая мужчина минимальную заработную плату 118000 да позаботься О ребенке любимый наш «Лидер нации» не 11000 тенге на памперсы а как во франции 400 евро в месяц. и скажите был бы сейчас этот разговор так накален???? Нормальный мужчина с удовольствием жил бы семьей.А если бы и разошлись платил бы алименты. В рабовладельческом строе за ребенка раба платит хозяин а у нас хозяин взвалил все на отца данного раба которому он сам не платит деньги.Я считаю это душевный коллапс в нефтяной стране.
Рус
05 сентября, 2015 в 01:56
.. а наш быстренько оформил фиктивную зарплату 20 000кзт. и платит на единственному сыну 5 000 тенге, и весь в шоколаде, на самом деле бизнесмен!!!!!!
зоя апай
24 марта, 2015 в 13:14
Добрый день! У меня такой вопрос! Если ты не платил аллименты в течении полгода, и у тебя родился ребенок от второго брака, но ты безработный, что может быть? Ответьте пожалуйста…
Ricko
30 марта, 2015 в 12:30
Здравствуйте можно вопрос мой муж занимается ИП..тендеры ..обьемы. .но ИП не на его имя открыто совсем на другого человека. И как мне доказать что он этим занимается? Ведь он там зарабатывает миллионы. ..
mother
21 мая, 2015 в 02:41
А зачем это вам? Начните новую жизнь. Допустим, я женился на женщине с ребёнком — естественно, её ребёнок это и мой ребёнок. Но чтобы брать какие то деньги у бывшего мужа, пусть даже и положенные по закону — не будет этого никогда. Дурацкая традиция с этими алиментами.
mancubus
29 июня, 2015 в 10:35
Не считайте чужие деньги, своих не будет.
Евгений
29 июня, 2015 в 12:42
А когда правительство повернется лицом к неработающим отцам и даст им нормальную работу хотя бы на те же 108 000. Выплаты назначили а работа? Без проблем бы выплачивал с нормальной работой.
Евгений
29 июня, 2015 в 10:13
Согласно исследованиям, 90% билетов на концерты Стаса Михайлова куплено на алименты….
mancubus
29 июня, 2015 в 10:31
Не понимаю сам принцип. Допустим, ты женщина. Развелась. Сломал жизнь. И так далее. Всякое бывает. Неужели не в падлу брать ещё какие то деньги?…
mancubus
29 июня, 2015 в 10:44
Вот так и приучаем женщин жить на подачки. А деньги брать им не в падлу, я,пока меня не развели, причем сделали это тихо по-крысиному, тоже был плохой, по ее разумению я должен был стирать, готовить, следить за порядком в доме, заниматься ребенком (Хотя это и так на мне было) и при этом еще хорошо зарабатывать. Спрашивается, на кой черт мне жена??? И до сих пор я плохой, дочка иногда мне рассказывает, что ее мать про меня говорит. Она знает, что я знаю и тем не менее ей не стыдно позвонить и попросить денег. На ребенка мне не жалко, но и отношения соответствующего хотелось бы, а не так: «Ты сволочь и козел, давай деньги». Какой-то гопник получается.
Евгений
29 июня, 2015 в 11:18
Ничего плохого не могу сказать про свою бывшую жену. Идеальный человек, просто не сошлись…
mancubus
29 июня, 2015 в 11:42
Искренне завидую, повезло.
Евгений
29 июня, 2015 в 12:40
А еще бывает, жена уходит от мужа потому что он мало зарабатывает…Мужчина создает новую семью и в этой семье настолько благоприятный климат, что мужчину это вдохновляет, и он начинает хорошо зарабатывать…И тут на горизонте сразу нарисовывается бывшая, которая утверждает что детям срочно летом нужно на море (по ходу самой в Турцию хочется) и начинается шантаж детьми, типа нет денег — не дам детей…Принимать алименты в виде продуктов питания и одежды для детей категорически отказывается…Правильно уже подметили, мужчина после развода содержит две семьи, и это неправильно
Калина красная
29 июня, 2015 в 13:32
Здравствуйте потчему женшины много развод шяс понимаете потомушто женшины знает алиментом оны жобитса и жит спокойной жизни скем хочется тем занимается лутче у берите алимент и все потом увидите женщина не будут развиваться
koja
15 июля, 2015 в 20:47
Вася, ты ли это???
ОльКа
15 июля, 2015 в 22:30
а все равно толку не вижу от их нововведений.. как не платил 5 лет назад бывший муж алименты, так и не платит… находится в розыске якобы, а оказалось все бумаги на его розыск в полицию даже не поступали… это камень в огород суда и миграционки г.Сарани, дабы он там прописался после развода…. когда люди уже будут работать и выполнять свои прямые обязанности???
ОльКа
15 июля, 2015 в 22:34
Вот если бы у меня была зарплата «средняя в 108 тыс»то платить алименты совсем бы не составило б труда. Мало того что после судимости толком никуда не устроишься официально так и к тому же по калымам бегая получаешь за месыц чуть больше 30 тыс так как жизнь сельская особо не балует.и где же я брать то буду эти 37 тыс мне самому на что жить? Там на верху походу кто то очень сильно ударился головой своей безмозглой…!!!!!!!
Алексей
06 августа, 2015 в 13:26
закон очень не справедлив к отцом.много знаю семей где в основном женщина изменяет и не права.сейчас много матери гулящие!
Сая
16 августа, 2015 в 01:20
Сая, просто никакой судия не будет копаться в личных обстоятельствах того, кто кому изменял и кто кому первый изменил, и кто прав а кто нет — и закон на это не настроишь. Если бы что-то типа суда присяжных, то есть достойных живых людей — то да, любая хлюзда на правду выйдет — но пока это невозможно. А я бы вообще отменил алименты. А то решать хотят все, а отвечать за последствия собственных решений — никто не хочет. А рожать или нет — таки решение женщины, и больше никого.
mancubus
16 августа, 2015 в 09:40
Мужик создан для завоеваний а не для размножения.
Чудак на М...
21 августа, 2015 в 08:45
если муж гражданин китая а жена гражданка казахстана но оба проживают в казахстане при разводе как будут выплачиваться алементы по закону какой страны?
Айда
08 сентября, 2015 в 02:46
Скажите пожалуйста, откуда взята эта информация, из каких официальных источников, новых законов?
О расчёте суммы алиментов от средней заработной платы по Казахстану
Регина
22 февраля, 2016 в 16:15
Обмельчали мужики… Ребята, алименты — это деньги для ребенка! А не для бывшей. Даже та огромная сумма!со средней зп 30 000 тенге в месяц не так велика для расходов на школьника, тем более подростка. Или вы хотите ужалить бывшую, наказывая своего ребенка?
И почему Вы пытаетесь навешать на другого самца расходы по воспитанию Вашего детеныша? Не хотите платить алименты — отказывайтесь от отцовства, пусть новый папа даст свою фамилию вашему детенышу и вырастит его,.как родного. Чтобы ребенок и не знал о вашем существовании.
Марина
18 июля, 2016 в 16:24
Здравствуйте! есть люди знающие, если я хочу погасить элементы полнастью ребёнку до совершенолетия , дочи 3 годика как узнать какую сумму мне придётся оплатить. Из чего будут браться суммы . Спасибо всем, кто поможет узнать либо наити информацию.
Duf
12 августа, 2016 в 23:38
Вы можете договориться с женой — заключить соглашение об уплате алиментов.
Заверять его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно у нотариуса.
НО. Будьте готовы к тому, что лет через 10 (в результате инфляции, например) жена может обратиться в суд и заявить, что «алименты по соглашению слишком малы» — и суд скорее всего встанет на ее сторону.
КО
13 августа, 2016 в 03:10
Я получаю алименты 50 тысяч за троих. 25 тысяч плачу за квартиру. 10 тысяч за мини центр. 15 тысяч за садик. 7 тысяч за питание и проезд в школу. А от хороших мужей не уходят.
Мать
30 октября, 2016 в 17:09
Интересно — а с какого перепугу вы из алиментов платите за квартиру?
КО
30 октября, 2016 в 18:30
C зарплаты будете платить хватит
Асхат
16 марта, 2017 в 01:11
Я подала на алименты,думала он будет платить по 4000тг в месяц как везде написанно в комментариях,мой не работающий бывший муж сейчас платит по 35 000тг.Это для меня сейчас такая помошь.Тем более сыну на зиму можно и куртку купить и лекарства покупать.И счет открыть до 18 лет что б копилось.А то не бось его мать еще скажет что поедаю их деньги.Вилы строю и тп.😊
Зариша
15 ноября, 2016 в 12:39
Государство нас толкает на преступление. Работы нету. Что делать? Воровать, грабить?
Безработный
31 марта, 2017 в 11:13
Люди добрые мамаши папаши 4000 тенге не платили алименчики тут 270000 что дальше будет
Папаша
28 апреля, 2017 в 20:06
Всем,кто ДО СИХ ПОР страдает ПО ЭТОЙ ТЕМЕ,предлогаю просмотреть-«МИЗАНДРИЯ». Иесли есть у женщин (девушек) «соображай», то они ЗАМЕТЯТ,и- ПЕРЕСТАНУТ всю вину валить -НА-МУЖЧИН(!) …
Жить надо ПО-СОВЕСТИ и, УМЕТЬ(!)- ПРОЩАТЬ (!!!) …
Н
30 апреля, 2017 в 14:05
Закон работает на одну сторону. И только способствует большему количеству разводов. 90% случаях инициаторы разводов женщины. Уходят и требуют алименты. Они расчитывают на это. Вот если бы разбирались в судах что и как, почему разводятся. И ставили условия таким женам, если уходишь и требуешь алименты — значит не можешь одна растить ребенка. Или вернись или отдай ребенка мужу! Или лишают пусть родительских прав! Жены бы 100 раз подумали прежде чем уходить. В РК так и получается всегда. У меня жена государственный служащий. С малым омытом работы в 37 лет вдруг стала в Актау гачальником областного значения. Купила сейф и ушла из дома забрав детей с собой. Хотела уйти и ушла. Я год бегал звонил и писал ей что бы одумалась. Ничего не вышло. Потом махнул рукой. Теперь она требует алименты и подавала в суд 3 раза на меня даже в прокуратуру. Я плочу и стараюсь это делать. Хотя у нее квартиры уже в Актау и в Астане, дорогие машины… Она хочет снова сойтись, а мне это уже не нужно. 6 лет прошло. После всего что она сделала и после всего что я узнал о ней. Вот такие вот жены у нас бывают. Я 6 лет не видел детей. И в суды не подавал. Не хотел портить ее «карьеру». Дети с ней все таки. Сынки подрастут я им расскажу свою историю как это было.
Казах
19 мая, 2017 в 10:32
А я бы хотела чтобы мой муж был безработным. Я бы тогда хоть 27000 получала.,а не 7500 как он мне сейчас платит на дочку 13 лет.
Вероника
28 мая, 2017 в 08:40
Все вам бабы мало.Моя загуляла после этого развелись дом им оставил сам на съемной квартире с позором ушол с прежней работы где зарабатывал очень много. Помогаю им деньгами неплохо подрабатываю у часников. А вот теперь она мне заявляет что на алименты подает. Где тут справедливость??? седя есть завтро нет этой работы .На улице жить?? Или сразу в тюрьму? О личной жизни тут вообще молчать приходитса
Саке
03 июня, 2017 в 08:31
доброго времени суток! хотела бы посоветовать молодым . есть очень хорошее решение всех проблем ,это брачный контракт! работает очень эффективно ! в контракте нужно прописать о том что всех прав на детей и на нажитое лишается подающая на развод сторона! пусть это жена подает пусть муж подает !тогда думаю и браков будет чуть по меньше и разводов поубавиться !дай то БОГ!и дети меньше будут сиротами при живых родителях!
асия
20 июля, 2017 в 01:52
при советском строе разводов практический не было ! семья по советской идеологии это лицо страны!поэтому к разводу относились крайне осторожно! почти как к элементу разложения нравственности! что считалось анти пропагандой!ложи на стол Парт билет или билет ВЛКСМ !это страшнее смерти!
асия
20 июля, 2017 в 02:11
Ржу не могу…. Да вы хоть с миллиона проценты начисляйте, если человек не работает, жена все равно получит дырку от бублика….
Михаил
10 августа, 2017 в 22:30