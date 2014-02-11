Правила выдачи охотничьих билетов изменились

Теперь выдавать их будет общественное объединение «Кансонар».

В Казахстане создали независимую ассоциацию охотников «Кансонар». Ее филиалы уже открыты во всех регионах. В Карагандинской области работают два представителя этого общественного объединения — в Караганде и Темиртау. С этого года им передали часть функций, которые раньше выполняла инспекция лесного и охотничьего хозяйства.

В частности, теперь общественники обучают потенциальных охотников, затем принимают у них экзамены и выдают удостоверение охотника.

— Наша ассоциация создана для защиты прав и интересов охотников. Мы проводим консультации, потому что не все знают правила охоты. Или кто-то бывает не согласен с какими-то пунктами, — объясняет охотовед представительства республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» по Карагандинской области Сергей Тлекбаев. – Объясняем нововведения. Сейчас их достаточно. К примеру, сейчас выдачей удостоверений охотников занимается наша организация. До 1 января 2013 года эти функции были у территориальной инспекции.

Еще одна новость для охотников. Раньше им ежегодно приходилось оплачивать госпошлину за регистрацию удостоверения охотника. Теперь эту норму отменили. Охотнику нужно будет всего один раз заплатить 3700 тенге (2 МРП) и забыть об этой госпошлине на 10 лет, пока не понадобится снова поменять охотничий билет.

Платной стала регистрация удостоверения охотника. Ее оплачивают в ассоциации. Нужно заплатить 463 тенге (0,25 МРП).