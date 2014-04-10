Под Карагандой будут выпускать сухое кобылье молоко

Идея принадлежит немцу, тесть которого сидел в казахстанских лагерях

Сухой порошок из натурального кобыльего молока планирует производить ТОО «Евразия Инвест LTD», базирующееся в Осакаровском районе. Порошок будут получать сублимационным методом. Считается, что эта инновационная технология позволяет сохранять все полезные свойства свеженадоенного молока. Предполагается, что минимальная цена за килограмм продукта составит 20 тысяч тенге.

Германский партнер карагандинской компании — Ганс Зольманн, владелец кумысной фермы с 50-летней историей. Это семейные бизнес, который начал с нуля тесть Ганса Зольмана, побывавший в плену в Советском Союзе. В лагере в Казахстане он заболел туберкулезом. Спасли казахи, поившие его кобыльим молоком полтора года. Тогда он решил: если выживет, кумыс станет делом его жизни. Сегодня его дочь и зять занимаются глубокой переработкой молока кобылиц.

— Научное сопровождение для нашего проекта делала Казахстанская академия питания, — рассказал nv.kz заместитель директора ТОО «Евразия Инвест LTD» Балгат Жумкин. – Она отмечает, что по своим свойствам свежее кобылье молоко на 98 процентов схоже с материнским. В Европе уже убедились в этом. Англичане у нашего германского партнера берут сухой порошок, чтобы добавлять в детское питание. Молодые английские мамы опасаясь испортить фигуру, грудью не кормят, сразу после рождения переводят ребенка на детское питание с добавлением сухого порошка из натурального кобыльего молока. То есть его можно считать заменителем материнского молока. Кроме того его добавляют в крема, шампунь, мыло. Такая косметика способствует омоложению кожи. Спрос огромный. Но дело в том, что в Германии нет возможности широко развернуться. По той причине, что там нет свободной земли. И получается, что круглый год, зимой и летом держат кобыл в стойле. Большие пастбища для выпаса отсутствуют. И вот Ганс Зольманн предложил создать сырьевую базу у нас, чтобы производить порошок, который хранится целый год. Мы этой темой загорелись.

— Где планируете реализовывать кобылье молоко?

— В Германии, странах СНГ, Китае. Наш директор уже презентовал проект в Японии, там ведь много долгожителей, сторонников здорового питания. Японцы провели свои исследования и выразили готовность покупать.

— Как вы считаете, будет ли спрос в Караганде при цене 20 тысяч тенге за килограмм?

— Это еще не дорого. В Европе порошок кобыльего молока стоит 200 евро. В наших магазинах пока ничего подобного не найдешь. Сейчас некоторые консервируют кумыс, но, скажу честно, как специалист, его невозможно пить – такая кислятина! Кумыс пьется до семи дней. А в идеале – до трех. Потом – все, прокисает. Другое дело порошок в вакуумной упаковке. Очень удобно – вскрыл пачку, растворил ложку в стакане кипяченой воды. При таком расходе одного килограмма хватит надолго. Те люди, которые следят за своим здоровьем или проходят реабилитацию после серьезных операций, однозначно будут покупать.

Лиофильную установку для вакуумной сушки молока привезут из Германии. Там же обучат четырех технологов. В Осакаровском районе уже восстановлена животноводческая база и жилой дом для табунщиков. На ферме имеется около трехсот лошадей. В ближайшее время будут нанимать табунщиков, дояров и подсобных рабочих.

В 2015 году компания хочет выйти на 10 тонн сухого молока. К 2021 рассчитывает погасить все кредиты.

Кроме того, планируется наладить производство кумыса и поставить убойный цех для получения конины. Общая стоимость проекта более 830 миллионов тенге. 260 миллионов – собственные средства ТОО «Евразия Инвест LTD», 570 миллионов дает АО «КазАгроФинанс» — финансовый оператор государственных программ по поддержке агропромышленного комплекса.