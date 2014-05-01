«Нас уже ничем не удивишь»
Как заставить должника платить? Что делать, если он гол как сокол? Почему государственные судебные исполнители часто не справляются со своей работой? На эти вопросы читателям nv.kz отвечали представители Региональной коллегии частных судебных исполнителей Карагандинской области.
Прямую линию провели АсетАскеев- консультант коллегии — и ЖумагазыСагнадин — частный судебный исполнитель.
Стимул
Лариса Михайловна Медведева, индивидуальный предприниматель:
— Дело в том, что государственные исполнители Темиртау совершенно не работают. Полгода у них находится дело. Никакого результата нет. Как работают частные судебные исполнители?
А.А.: — Как показывает практика, довольно успешно. Вы имеете право написать заявление о возврате исполнительного документа. Забрать его у государственного судебного исполнителя и предъявить любому частному — по вашему выбору.
— А кто будет оплачивать ваши услуги?
Ж. С.: — Согласно Закона, все расходы по исполнению, а также оплата деятельности частного судебного исполнителя возложены на должника. При этом права взыскателя не ущемляются, оплата взыскивается после полного погашения суммы долга.
А.А.: — У населения неверное представление о том, что наши услуги стоят очень дорого. Это в корне неверно. Если взыскатель к нам обращается, он перечисляет только авансовый взнос – 2,4 МРП — около четырех тысяч тенге. Но и эта сумма тоже после полного исполнения решения суда может быть взыскана с должника. То есть законодательно все расходы по исполнению возложены на должника.
Юрий Лазаревич Бубликов:
— Мне 76 лет, я почетный шахтер. Жулики обокрали меня, я от них убежал. Был суд, мне присудили. Есть приговор на руках от 16 мая 2012 года, где сказано, что мне должны возместить убыток в размере одного миллиона тенге. Но до сих пор ничего нет. Исполнители не работают.
Ж. С.: — На каждого государственного судебного исполнителя приходится примерно 700 производств. Судебный исполнитель просто физически не успевает справиться с таким объемом. Ведь наша работа аналогична работе следователя или оперативного сотрудника. Надо выявлять местно нахождения должника и его имущества.
А.А.: — Вы, наверное, хотите обратиться к частному судебному исполнителю?
— Частным нужно деньги платить. А я пенсионер.
А.А.:- По Закону Вы освобождены от оплаты авансового взноса, так как в вашем случае исполнительный документ выписан на основании приговора суда. Также, от оплаты авансового взноса освобождены лица, взыскивающие алименты и государственные органы — по взысканию в пользу государства.
Анастасия Олейникова:
— А почему лучше к вам обращаться?
А. А.: — Основное отличие от государственных судебных исполнителей в том, что у нас самофинансирование. Мы не получаем зарплату от государства. Частные судебные исполнители взыскивают оплату своей деятельности после полного исполнения решения суда и, естественно, прямо заинтересованы в скорейшем и полном исполнении судебных актов.
Алименты — бесплатно
Шолпан:
— В 2013 году ребенку исполнилось 18 лет. У его отца осталась задолженность по алиментам. Мы подаем в суд о взыскании долга с учетом процентов. Все вместе получается – где-то 500 тысяч тенге. Можно будет обратиться к частному судебному исполнителю, когда судья вынесет решение?
Ж.С.: — Конечно.
— Хорошо. Сколько стоят ваши услуги?
Ж. С.: — Согласно закону, вы полностью освобождены от какой-либо оплаты.
Ж.С..: — К нам обращаются граждане по взысканию алиментов. Но, почему-то, таких немного. Не все знают, что алименты мы взыскиваем полностью безвозмездно. Потому что это деньги не должника и не взыскателя, а ребенка. Это социальный аспект нашей работы.
А.А.. : — Когда решение вступит в законную силу, выписываете в суде, вынесшем решение, исполнительный лист и предъявляете. В Караганде 32 частных судебных исполнителя. Подробная информация есть на сайте департамента по исполнению судебных актов http://disakar.kz. Вы также можете позвонить по номеру: 56-72-59.
«НВ»: — А если у частного судебного исполнителя в какой-то месяц все дела будут алиментные? Он не получит зарплату?
А.А.: — С начала года у каждого частного судебного исполнителя в среднем по 300 дел. Из них, мы сами установили эту планку, всего пять процентов – это алименты. И мы будем такие дела набирать. А отказывать в приеме документов мы не в праве и не станем этого делать.
Долговая яма
Татьяна:
— Нам должны три миллиона тенге. Но взыскать мы никак не можем. Фактически у них ничего нет. Дом и машину оформили на третье лицо. Официально нигде не работают, хотя на работу ходят каждый день. Как с таких людей можно выбить деньги?
Ж.С.: — Надо установить, когда именно имущество было оформлено на третье лицо: в период возникновения обязательств или до него. То есть можно поставить перед судом вопрос о признании сделки мнимой и приведении сторон в первоначальное положение. Когда эта процедура пройдет и за должником будет имущество, судебный исполнитель сможет обратить на него взыскание в судебном порядке.
А.А.: — Люди часто ошибаются, думая, что, если есть решение суда в его пользу, деньги он обязательно получит. Это очень большое заблуждение. Реальное исполнение напрямую зависит от имущественного положения должника.
Ж.С.: — Одно дело на бумаге написать решение. Это проще простого. А другое – заставить человека эту сумму выплатить.
А. А.: — Есть подкованные в этом плане люди. За ними вообще ничего нет: ни имущества, ни официального дохода. В таком случае ни государственный, ни частный судебный исполнитель ничего сделать не сможет.
«НВ»: — Но если человек ходит на работу, это же факт, есть свидетели.
Ж. С.: — В таком случае надо составить беседу с его работодателем. Взять у него объяснительную. Иногда я так и делаю. Но многие пишут, что такой гражданин у них не работает, а просто ходит, безвозмездно помогает. Вот и все. А вы попробуйте доказать, что он получает какую-то оплату за свой труд. Это очень сложно. В таких случаях я иногда требую, чтобы должник предоставил справку с центра занятости, подтверждающую, что он стоит там на учете. Но многие это игнорируют. Просто не приносят и говорят: закон меня не обязывает устраиваться на работу.
«НВ»: — Получается, должник остается безнаказанным?
Ж.С.:- После возбуждения исполнительного производства в течение трех дней мы принимаем меры обеспечения исполнения. Это наложение ареста на все счета, арест на имущество, вплоть до ареста на совершение нотариальных действий и запрета на выезд за пределы Республики Казахстан. И вот представьте себе положение такого человека. Он же не будет до старости жить по доверенности. Ему когда-нибудь надо будет что-нибудь покупать. Но как только должник приобретает имущество, на его имущество падает арест. Всю жизнь он не будет бегать. И плюс ко всему, 15 января 2014 года в закон об исполнительном производстве внесены изменения. Начисляется пеня за каждый день неуплаты долга — 0,1 процент от суммы. Это не выгодно. Так человек окажется в долговой яме. Кроме того, мы выставляем запрет на выезд за пределы страны. Прошлым летом у меня троих сняли с рейса. Прямо с самолета. Один из них прибежал с билетами в руках: «Я на 300 тысяч тенге купил билеты на отдых!» В Санкт-Петербург, по-моему, летел. И тут уже, естественно, должника привлекли к ответсвенности, поскольку он, имея возможность исполнить решение суда, направил деньги на отдых.
Издержки профессии
«НВ»: — Читатели сайта nv.kz считают, что в основном частные судебные исполнители заняты тем, что отбирают квартиры у нищих в пользу банков.
Ж. С.: — Если говорить открыто, то у всех судебных исполнителей 50 процентов дел – это банки. В основном взыскиваемые суммы не меньше пяти – десяти миллионов. Я считаю, что прежде чем винить кого-то, надо начать с себя. Изначально при получении кредита надо учитывать свои возможности и читать договор правильно. Все знают о существовании эффективной ставки. Банки рекламируют девять процентов годовых, а эффективная ставка составляет все 27 или 30 процентов. Надо относиться здраво к таким вещам. Пользуясь случаем, хотел бы дать должникам совет. До реализации имущества на торгах должник вправе самостоятельно реализовать его на сумму не ниже той, что заявлена в оценке. Это в первую очередь выгодно самому должнику. В основном квартиры уходит со вторых торгов, где цена снижается до 52 процентов. Человек автоматически теряет половину стоимости. И еще остается должным. Поэтому обычно мы даем возможность, чтобы люди сами продавали квартиры.
«НВ» — В Шахтинске появилось общественное движение – жители просто не пускают судебных исполнителей, собираются вместе и дают отпор, чтобы сохранить единственное жилье за какой-нибудь бабушкой.
Ж.С. :- Это неправильные действия. Мы – правовое государство. Им надо работать в правовом поле.
«НВ».: — А бабушку куда? На улицу? В мороз?
Ж. С.: — Закон у нас не оговаривает погодные условия, поэтому приходится в общем порядке исполнять. Решение суда имеет обязательную силу. Кроме того, должник всегда имеет право обратиться в с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.
«НВ»: — Вам, наверное, бывает жалко должников. Детишки плачут, женщины падают в обморок.
Ж. С.:- Это издержки профессии. Надо просто терпеть. Надо быть психологически готовым. Если у человека такие проблемы возникли, значит, он сам где-то что-то упустил. Мы не отбираем квартиры, мы исполняем решение. Суд, взвесив все за и против, выносит свой вердикт.
«НВ»: — Как вы психологически готовитесь к издержкам профессии?
Ж. С. : — У меня за спиной 10 лет стажа. И нас уже ничем не удивишь. Люди громко кричат, нецензурно выражаются. Почти всегда исполнительские действия фиксируются на видео и актируются. Зимой был случай. Хотел вручить должнице уведомление о назначении оценки. Но она выбежала на улицу и села в машину. Я подошел с видеокамерой. Дверь открыл: «Выйдете, пожалуйста, из машины, возьмите уведомление». Она с другой стороны выскочила и убежала. А на следующий день пошла в департамент по исполнению судебных актов и написала на меня жалобу. Якобы я ее дергал за куртку, тащил по земле. Представляете? Женщину я тащил! Наверное, там ей поверили. Но когда посмотрели видео, поняли, что это неправда.
«НВ»: — Нелегкая у вас профессия.
А. А.: — Кто не приспособлен, кто понимает, что это не его, отсеивается в первый месяц. Но кто остается, потом постепенно опыт нарабатывает.
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Эмоциям тут не место.
Qwerty
01 мая, 2014 в 11:10
В соответствии с п.1 ст.108 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» — «Из суммы, взысканной частным судебным исполнителем с должника, сначала погашаются суммы по штрафам, наложенным на должника в процессе исполнения исполнительного документа, затем погашаются суммы по оплате деятельности частного судебного исполнителя и расходы по исполнению, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателей и т.д.»
Елена
27 марта, 2015 в 15:49
Имеет ли право судебный исполнитель брать объяснительную
Хамит
22 февраля, 2016 в 20:39
у кого брать объяснительную, уточните
Бауыржан
17 марта, 2016 в 21:26
Здравствуйте я брал кредит в микро органезации , неплотил ,суд присудил мне выплачивать ,это понятно . звонят частные суд.исполнители и собераются приехать и описывать имущество не пренадлежащее мне то есть мымы и папы ,имеют ли они право?????? У меня ни чего нет вообще .за ранее спасибо
Петр
06 апреля, 2017 в 11:26
-Добрый день! Скажите пожалуйста получаю алименты на одного ребенка. с 2006 года на тот год размер алиментов составлял около 36000 тенге, после сумма начала уменьшаться, и понизилась до 18000-20000 тенге. По собственной инициативе обратилась в Территориальный отдел судебных исполнителей написала заявление чтобы провели расследование, может идет факт укрывательста. Через неделю мне позвонила судебный исполнитель и сказал что супруг работае в должности начальника отдела малого среднего бизнеса и зароботная плата составляет около 200000 тенге. Затем она спросила есть ли у меня карточка Банка Туран Алем? Я ответила что никогда не пользовалась услугами этого банка. Затем меня вызвала к себе начальник судебных исполнителей и сказала ., зачем тебе разбираться будешь получать свои 40000 тенге, это же лучше чем 20000 тенге. Тогда я поняла что здесь что то не так. Потому что в феврале поступают 18500, в марте 22500, в апреле28000,а в мае 36000 тенге все это было 2014 году. и после этого мои алименты постоянно скачут. в ноябре ему поступает 04.12.2016 года пенсионные отчисления в сумме 27476 тенге. Кому обратиться .
Малика
05 марта, 2016 в 11:13
не колебаясь напишите заявление в прокуратуру и в департамент юстиции по месту вашего жительства, они разберутся
Бауыржан
17 марта, 2016 в 21:25
Коллега по работе имеет штраф,ему вручили повестку и сказали,что если не придет,заберут авто на штрафстоянку. имеют ли они на это право?
Олег
18 мая, 2016 в 20:41
Здравствуйте. На карточку на сумму 37 тыс. наложен арест. Нашла себя на сайте должников по исполнительным листам. Истец КСК. Телефон частного суд.исполнителя,указанный на сайте,не отвечает.Но дело в том, что квартиру я давно продала. И все долги перешли покупателю. В договоре это указано. Скажите,как мне вернуть свои деньги,которые в принципе я не должна никому.?. Может ли этот частный суд.исполнитель снять арест? Или мне обращаться в суд? Заранее благодарю за ответ…
Елена
27 мая, 2016 в 02:36
Добрый день. Я обратилась к частному судебным исполнителям по Карагандинской области города Балхаша мне отказали что мне теперь делать и куда обращаться? Помогите пожалуйста государственный суд исполнитель говорит ищите частного нас скоро закроют и вернул мне дело.
Елена
09 сентября, 2016 в 12:59
Здравствуйте, у меня двое детей, бывший муж не платит алименты, платит по мере возможности периодический, за два месяца или за три месяца по 10.000 тенге. Официально нигде не работает, имущества нет. Долг собрался миллион триста тысяч. Написала жалобу прокуратуру, однако сказали что он платит по мере возможности, и ничего сделать не могут. А долг довольно не маленький растёт. Однако по данному взысканию никто ничего не предпринимает. Постоянно берут с него объяснительную. В нем он говорит, что безработный. На самом деле, он работает на объектах на стройке, не официально, доход скрывает. В добавок женился и проживает в гражданском браке с женщиной, которая работает судебным исполнителем уже довольно много лет, устроили свадьбу. На это денег нашли. И мне кажется, что она снабжает его всеми своими опытами и практикой как обоити закон стороной, и не платит и не погашать долг перед своими детьми. Что и как мне взыскать алименты которые составляет большую сумму. Также я хочу забрать дело у гос. Суд. Исполнителей и передать к частным. Но боюсь и там она во всем помешает. Помогите как мне быть?
Гума
10 сентября, 2016 в 10:29
Здравствуйте.Я сдала документы на алименты ЧСИ ,документы он принял и сказал что надо оплатить ему 4000 тенге т.к я сама должна оплачивать все затраты на пересылку писем .Так ли это?
Людмила
12 сентября, 2016 в 05:19
Здравствуйте. Мой сын выплачивает алименты на ребенка и ежеквартально частным судоисполнителем затребованы выплаты за его услуги. Это правомерно?и теперь судоисполнителя будем содержать до 18тилетия ребенка?
Юлия
06 октября, 2016 в 01:55
Доброго времени суток!Никак не могу найти в Караганде судебного исполнителя, который занимается взысканием алиментов.Подскажите пожалуйста, к кому могу обратиться
Айгерим
06 января, 2017 в 18:10
Здравствуйте, у меня такой вопрос, решением суда с меня взыскали сумму госпошлины за подачу искового заявления, я готов их оплатить истцу добровольно без судебных исполнителей, имею ли я право и как правильно поступить чтобы не платит лишние деньги чси
Нурлан
04 февраля, 2017 в 20:01
По решению суда, вступившему в законную силу 14 декабря 2016г я? 18 января 2017г. добровольно внесла на банковский счет истца взысканную судом сумму. Однако 23 января 2017г. ко мне явился частный суд исполнитель с требованием исполнить решение суда и вручил повестку для явки. 24января 2017г. явившись на прием к суд. исполнителю, обнаружила, что исп. производство возбуждено 05января 2017г, 18 января 2017г вынесено постановление о наложении ареста, 20января 2017г. постановление о наложении ареста было направлено в органы юстиции и банки. 01 февраля 2017г суд исполнитель вручил мне постановление оп оплате своих услуг. Между тем, решение суда мной исполнено добровольно, об исполнительном производстве я не знала, более того суд. исполнитель свои действия совершил после исполнения мной решения суда, и думаю, даже зная о том, что оно исполнено. Таким образом, любой частный суд. исполнитель может без уведомления вести свои дела в отношения меня и взыскивать суммы за оплату своих услуг? Правомерны ли действия суд исполнителя?
Алма
10 февраля, 2017 в 11:31
Доброго времени суток, поделюсь своей ситуацией;
При разводе с мужем, пытаюсь забрать общего ребёнка себе, выиграла три судебных инстанции, получила исполнительный лист, но на этом всё остановались, так как гос.исполнители на данный момент отказываются работать, или даже говорят что таких сотрудников нет, и советуют обращаться к частным сцд.исполнителям… те в свою очередь насчитали мне 50мрп за свою работу, при этом не дают точных гарантий о выигрышном положении, я просто не знаю как мне быть.
Подскажите пожалуйста
Евгения
15 марта, 2017 в 09:31
Здравствуйте я брал кредит в микро органезации , неплотил ,суд присудил мне выплачивать ,это понятно . звонят частные суд.исполнители и собераются приехать и описывать имущество не пренадлежащее мне то есть мымы и папы ,имеют ли они право?????? У меня ни чего нет вообще .за ранее спасибо
Петр
06 апреля, 2017 в 11:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вот я подала заявление суд. исполнителю о взыскании денег с ответчика по суду.
Суд. исполнитель сказал, что направил все документы на место работы ответчика. Но работодатель не исполняет решение суда, то есть не выплачивать деньги из зарплаты ответчика. Имеет ли право работодатель не исполнять решение суда?
И ещё подскажите, как проходит процесс выплаты денег на прямую от работодателя к истцу или от работодателя к суд исполнителю и только потом выплачивают истцу?
И может ли скрывать суд исполнитель выплату работодателем денег в свою пользу, то есть пользоваться этими деньгами. А истцу говорить, что ещё не было выплат?
Гульбаршин
11 апреля, 2017 в 20:43
Здравствуйте! Попал в ДТП, виновник больше года скрывался пока я бегал по судам. Выходит решение суда, отдаю его частному суд исполнителю, а он и не шевелится никак, говорит, что нужно подождать, договориться с должником, хотя виновник ясно дал понять, что платить не собирается, хотя у него имеется имущество: две квартиры и зем участок. А исполнитель не хочет пускать имущество на аукцион, говорит, что квартиры слишком дорогие и не подходят, а на зем участке построен дом, кот. еще не зарегестрирован.
Правомерны ли действия исполнителя и есть ли какой-либо срок исполнения или он может 5 лет так гулять прохлаждаться и ждать когда виновник заплатит?
Спасибо!
Вадим
23 апреля, 2017 в 00:55
Добрый вечер как можно забрать свои заработаные деньги с человека на которого мы честно трудились договаривались на одну сумму а отдала совсем мала и не хочет отдавать хотя себе построила большую частный деогномтический центр и хочет людей там личить помогите пожалуйста
Артур
27 апреля, 2017 в 20:28
Добрый день, в 2010 году взял кредитную карту. Которую потерял, возникла проблема по оплате. Кредитную историю передали в суд. 2015 закрыл кредит полностью. У меня вопрос — должен я платить судебному исполнителю. Который в свою очередь закрыл мне даже выезд из страны. Имеет ли он такие полномочия.
Дмитрий
13 июня, 2017 в 12:17
Здравствуйте, у меня такой вопрос, был кредит, остался долг, были и третейские суды и коллекторы, поставили запрет на выезд. В итоге прислали письмо на работу, высчитывают оставшийся долг. Вопрос- должна ли я буду что то еще выплачивать суд исполнителю кроме долга перед банком? Заранее спасибо.
Татьяна
03 июля, 2017 в 18:39
Мой должник является офицером.Он мне должен большую сумму денег.По решению суда в течении 6-ти месяцев с него удерживали 50процентов в мою пользу.В этом месяце он сделал себе фиктивный развод,жена подала на алименты.Ещё он от государства получает деньги за найм жилья.Вопрос -почему из денег за найм жилья не удерживается мой долг?
Гуль
20 июля, 2017 в 11:31
Здравствуйте!Мой должник является офицером РК.Должен мне большую сумму.В течении 6-тимесяцев 50 процентов удерживался мой долг .В этом месяце он сделал себе фиктивный развод,мне теперь осталось 17 процентов.Еще государством выплачивается ему деньги за найм жилья.Вопрос -почему от этих денег за найм жилья не удерживается мой долг.Это разве не доход?
Гульжан
20 июля, 2017 в 12:18
Здравствуйте я гражданка германии приехали два года назад ,до немецкого гражданстава я имела казахское уехали сын сомной с бывшем мужем договаривались что будет помогать ребенку,сейчас хочу подать на него на алименты могу ли я это зделать ?помоги пожайлуста ,развод был в 2014 году решение суда о алиментах казахстанское,офицально не подавала на алименты только есть решение суда,что мне нужно и кцда обратиться могу ли я это все делать через частного судебного исполнителя,спасибо.
Алена Герстенлауэр
08 августа, 2017 в 15:55
Здравствуйте. Бывший муж не платит алименты два года. Прописан по адресу но там не проживает(г.Лисаковск), живет по другому адресу (в селе, Тарановского р-н) но не часто. Официально нигде не работает, имущества никакого нет. Частные судебные исполнители не хотят браться за дело. Так как объясняя это тем что искать не будем кроме Вас много дел, подадим на розыск, дело вернем в региональную палату и пусть там разбираются что да как. Хотелось бы знать что делать? Сидеть и ждать?
Асем
24 августа, 2017 в 16:50
Добрый вечер.бывшего мужа долг по алиментам!на нем стоит запрет на выезд из города.он собрался погосить долг и снять запрет и уехать в Россию!он не доброкачественный плательщик,если он уедит больше поатежей не будет,а плотить еще 4 года!скажите пожалуйста что делать что бы он не смог выехать?
Антонина
11 октября, 2017 в 18:01