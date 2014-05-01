Частные судебные исполнители ответили на вопросы читателей nv.kz

«Нас уже ничем не удивишь»

Как заставить должника платить? Что делать, если он гол как сокол? Почему государственные судебные исполнители часто не справляются со своей работой? На эти вопросы читателям nv.kz отвечали представители Региональной коллегии частных судебных исполнителей Карагандинской области.

Прямую линию провели АсетАскеев- консультант коллегии — и ЖумагазыСагнадин — частный судебный исполнитель.

Стимул

Лариса Михайловна Медведева, индивидуальный предприниматель:

— Дело в том, что государственные исполнители Темиртау совершенно не работают. Полгода у них находится дело. Никакого результата нет. Как работают частные судебные исполнители?

А.А.: — Как показывает практика, довольно успешно. Вы имеете право написать заявление о возврате исполнительного документа. Забрать его у государственного судебного исполнителя и предъявить любому частному — по вашему выбору.

— А кто будет оплачивать ваши услуги?

Ж. С.: — Согласно Закона, все расходы по исполнению, а также оплата деятельности частного судебного исполнителя возложены на должника. При этом права взыскателя не ущемляются, оплата взыскивается после полного погашения суммы долга.

А.А.: — У населения неверное представление о том, что наши услуги стоят очень дорого. Это в корне неверно. Если взыскатель к нам обращается, он перечисляет только авансовый взнос – 2,4 МРП — около четырех тысяч тенге. Но и эта сумма тоже после полного исполнения решения суда может быть взыскана с должника. То есть законодательно все расходы по исполнению возложены на должника.

Юрий Лазаревич Бубликов:

— Мне 76 лет, я почетный шахтер. Жулики обокрали меня, я от них убежал. Был суд, мне присудили. Есть приговор на руках от 16 мая 2012 года, где сказано, что мне должны возместить убыток в размере одного миллиона тенге. Но до сих пор ничего нет. Исполнители не работают.

Ж. С.: — На каждого государственного судебного исполнителя приходится примерно 700 производств. Судебный исполнитель просто физически не успевает справиться с таким объемом. Ведь наша работа аналогична работе следователя или оперативного сотрудника. Надо выявлять местно нахождения должника и его имущества.

А.А.: — Вы, наверное, хотите обратиться к частному судебному исполнителю?

— Частным нужно деньги платить. А я пенсионер.

А.А.:- По Закону Вы освобождены от оплаты авансового взноса, так как в вашем случае исполнительный документ выписан на основании приговора суда. Также, от оплаты авансового взноса освобождены лица, взыскивающие алименты и государственные органы — по взысканию в пользу государства.

Анастасия Олейникова:

— А почему лучше к вам обращаться?

А. А.: — Основное отличие от государственных судебных исполнителей в том, что у нас самофинансирование. Мы не получаем зарплату от государства. Частные судебные исполнители взыскивают оплату своей деятельности после полного исполнения решения суда и, естественно, прямо заинтересованы в скорейшем и полном исполнении судебных актов.

Алименты — бесплатно

Шолпан:

— В 2013 году ребенку исполнилось 18 лет. У его отца осталась задолженность по алиментам. Мы подаем в суд о взыскании долга с учетом процентов. Все вместе получается – где-то 500 тысяч тенге. Можно будет обратиться к частному судебному исполнителю, когда судья вынесет решение?

Ж.С.: — Конечно.

— Хорошо. Сколько стоят ваши услуги?

Ж. С.: — Согласно закону, вы полностью освобождены от какой-либо оплаты.

Ж.С..: — К нам обращаются граждане по взысканию алиментов. Но, почему-то, таких немного. Не все знают, что алименты мы взыскиваем полностью безвозмездно. Потому что это деньги не должника и не взыскателя, а ребенка. Это социальный аспект нашей работы.

А.А.. : — Когда решение вступит в законную силу, выписываете в суде, вынесшем решение, исполнительный лист и предъявляете. В Караганде 32 частных судебных исполнителя. Подробная информация есть на сайте департамента по исполнению судебных актов http://disakar.kz. Вы также можете позвонить по номеру: 56-72-59.

«НВ»: — А если у частного судебного исполнителя в какой-то месяц все дела будут алиментные? Он не получит зарплату?

А.А.: — С начала года у каждого частного судебного исполнителя в среднем по 300 дел. Из них, мы сами установили эту планку, всего пять процентов – это алименты. И мы будем такие дела набирать. А отказывать в приеме документов мы не в праве и не станем этого делать.

Долговая яма

Татьяна:

— Нам должны три миллиона тенге. Но взыскать мы никак не можем. Фактически у них ничего нет. Дом и машину оформили на третье лицо. Официально нигде не работают, хотя на работу ходят каждый день. Как с таких людей можно выбить деньги?

Ж.С.: — Надо установить, когда именно имущество было оформлено на третье лицо: в период возникновения обязательств или до него. То есть можно поставить перед судом вопрос о признании сделки мнимой и приведении сторон в первоначальное положение. Когда эта процедура пройдет и за должником будет имущество, судебный исполнитель сможет обратить на него взыскание в судебном порядке.

А.А.: — Люди часто ошибаются, думая, что, если есть решение суда в его пользу, деньги он обязательно получит. Это очень большое заблуждение. Реальное исполнение напрямую зависит от имущественного положения должника.

Ж.С.: — Одно дело на бумаге написать решение. Это проще простого. А другое – заставить человека эту сумму выплатить.

А. А.: — Есть подкованные в этом плане люди. За ними вообще ничего нет: ни имущества, ни официального дохода. В таком случае ни государственный, ни частный судебный исполнитель ничего сделать не сможет.

«НВ»: — Но если человек ходит на работу, это же факт, есть свидетели.

Ж. С.: — В таком случае надо составить беседу с его работодателем. Взять у него объяснительную. Иногда я так и делаю. Но многие пишут, что такой гражданин у них не работает, а просто ходит, безвозмездно помогает. Вот и все. А вы попробуйте доказать, что он получает какую-то оплату за свой труд. Это очень сложно. В таких случаях я иногда требую, чтобы должник предоставил справку с центра занятости, подтверждающую, что он стоит там на учете. Но многие это игнорируют. Просто не приносят и говорят: закон меня не обязывает устраиваться на работу.

«НВ»: — Получается, должник остается безнаказанным?

Ж.С.:- После возбуждения исполнительного производства в течение трех дней мы принимаем меры обеспечения исполнения. Это наложение ареста на все счета, арест на имущество, вплоть до ареста на совершение нотариальных действий и запрета на выезд за пределы Республики Казахстан. И вот представьте себе положение такого человека. Он же не будет до старости жить по доверенности. Ему когда-нибудь надо будет что-нибудь покупать. Но как только должник приобретает имущество, на его имущество падает арест. Всю жизнь он не будет бегать. И плюс ко всему, 15 января 2014 года в закон об исполнительном производстве внесены изменения. Начисляется пеня за каждый день неуплаты долга — 0,1 процент от суммы. Это не выгодно. Так человек окажется в долговой яме. Кроме того, мы выставляем запрет на выезд за пределы страны. Прошлым летом у меня троих сняли с рейса. Прямо с самолета. Один из них прибежал с билетами в руках: «Я на 300 тысяч тенге купил билеты на отдых!» В Санкт-Петербург, по-моему, летел. И тут уже, естественно, должника привлекли к ответсвенности, поскольку он, имея возможность исполнить решение суда, направил деньги на отдых.

Издержки профессии

«НВ»: — Читатели сайта nv.kz считают, что в основном частные судебные исполнители заняты тем, что отбирают квартиры у нищих в пользу банков.

Ж. С.: — Если говорить открыто, то у всех судебных исполнителей 50 процентов дел – это банки. В основном взыскиваемые суммы не меньше пяти – десяти миллионов. Я считаю, что прежде чем винить кого-то, надо начать с себя. Изначально при получении кредита надо учитывать свои возможности и читать договор правильно. Все знают о существовании эффективной ставки. Банки рекламируют девять процентов годовых, а эффективная ставка составляет все 27 или 30 процентов. Надо относиться здраво к таким вещам. Пользуясь случаем, хотел бы дать должникам совет. До реализации имущества на торгах должник вправе самостоятельно реализовать его на сумму не ниже той, что заявлена в оценке. Это в первую очередь выгодно самому должнику. В основном квартиры уходит со вторых торгов, где цена снижается до 52 процентов. Человек автоматически теряет половину стоимости. И еще остается должным. Поэтому обычно мы даем возможность, чтобы люди сами продавали квартиры.

«НВ» — В Шахтинске появилось общественное движение – жители просто не пускают судебных исполнителей, собираются вместе и дают отпор, чтобы сохранить единственное жилье за какой-нибудь бабушкой.

Ж.С. :- Это неправильные действия. Мы – правовое государство. Им надо работать в правовом поле.

«НВ».: — А бабушку куда? На улицу? В мороз?

Ж. С.: — Закон у нас не оговаривает погодные условия, поэтому приходится в общем порядке исполнять. Решение суда имеет обязательную силу. Кроме того, должник всегда имеет право обратиться в с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.

«НВ»: — Вам, наверное, бывает жалко должников. Детишки плачут, женщины падают в обморок.

Ж. С.:- Это издержки профессии. Надо просто терпеть. Надо быть психологически готовым. Если у человека такие проблемы возникли, значит, он сам где-то что-то упустил. Мы не отбираем квартиры, мы исполняем решение. Суд, взвесив все за и против, выносит свой вердикт.

«НВ»: — Как вы психологически готовитесь к издержкам профессии?

Ж. С. : — У меня за спиной 10 лет стажа. И нас уже ничем не удивишь. Люди громко кричат, нецензурно выражаются. Почти всегда исполнительские действия фиксируются на видео и актируются. Зимой был случай. Хотел вручить должнице уведомление о назначении оценки. Но она выбежала на улицу и села в машину. Я подошел с видеокамерой. Дверь открыл: «Выйдете, пожалуйста, из машины, возьмите уведомление». Она с другой стороны выскочила и убежала. А на следующий день пошла в департамент по исполнению судебных актов и написала на меня жалобу. Якобы я ее дергал за куртку, тащил по земле. Представляете? Женщину я тащил! Наверное, там ей поверили. Но когда посмотрели видео, поняли, что это неправда.

«НВ»: — Нелегкая у вас профессия.

А. А.: — Кто не приспособлен, кто понимает, что это не его, отсеивается в первый месяц. Но кто остается, потом постепенно опыт нарабатывает.