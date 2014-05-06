Звание присвоили ко Дню защитника Отечества
Ко Дню защитника Отечества Нурсултан Назарбаев присвоил высшие воинские, специальные звания и чины военачальникам и руководителям правоохранительных структур страны. Начальнику ДВД Карагандинской области Мергенбаю Жаппарову присвоили высшее воинское специальное звание генерал-майора полиции.
Биографические данные: Жаппаров Мергенбай Баймендинович родился 6 февраля 1960 года в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области. В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1995 году — Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан. В органах внутренних дел с 1987 года. Начинал службу участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Агадырского райисполкома Жезказганской области. С 1992 года проходил службу в подразделениях уголовного розыска Агадырского РОВД. С 1995 года по 1998 год работал на различных должностях государственного следственного комитета и органах внутренних дел по Агадырскому району. С 1999 года на руководящих должностях ГУВД Карагандинской области: начальник ОВД Актогайского района (1999-2002 годы), начальник ОВД г. Шахтинска (2002-2006 годы), начальник УВД г. Темиртау ДВД области (2006-2008 годы). С ноября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области. В январе 2013 года приказом министра внутренних дел назначен на должность начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области.
Биографические данные:
Жаппаров Мергенбай Баймендинович родился 6 февраля 1960 года в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области.
В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1995 году — Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан.
В органах внутренних дел с 1987 года. Начинал службу участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Агадырского райисполкома Жезказганской области.
С 1992 года проходил службу в подразделениях уголовного розыска Агадырского РОВД.
С 1995 года по 1998 год работал на различных должностях государственного следственного комитета и органах внутренних дел по Агадырскому району.
С 1999 года на руководящих должностях ГУВД Карагандинской области: начальник ОВД Актогайского района (1999-2002 годы), начальник ОВД г. Шахтинска (2002-2006 годы), начальник УВД г. Темиртау ДВД области (2006-2008 годы).
С ноября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области.
В январе 2013 года приказом министра внутренних дел назначен на должность начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области.
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Ну вот видите как хорошо-то, а то многие жалуются что он отписками занимается, а человек то работает!!
Ден
06 мая, 2014 в 20:38
Умный человек с опытом работы….
Твоя фантазия...
06 мая, 2014 в 22:52
Некоторые жалуются, что уровень преступности в области вырос в 3 раза. Ну и что?
Гоголь
07 мая, 2014 в 09:33
Это аванс. К выборам 2016.
птпипип
10 мая, 2014 в 09:43
Құтты болсың,жарайсың!
Канагат
29 июля, 2015 в 11:32
Господин Жаппаров, как долго будет продолжаться беспредел с парковкой ВАШИХ сотрудников, по дороге в жилые дома по ул. академическая и ул. Крамского, 4 года вы занимаетесь отписками на наши обращения. Наши дети, пешеходы лишены тротуара, пешеходной части дороги, машины людей в погонах припаркованы на тротуаре и далее на полосе проезжей части, каждое утро случается пробка, в связи с непогодой и отсутствием тротуаров пройти по единственной дороге ведущей к домам очень сложно. Мысор, который бросают Ваши сотрудники грудами валяется под их машинами. На все наши просьбы парковаться в другом месте, смеются нам в лицо, отвечая- вы ничего не сделаете. Три года с нами свящывался сотрудник гаи по установке знака запрещающего парковку, он нам популярно обьяснил, что человек в погонах не будет штрафовать своего коллегу и все наши проблемы- это наши проблемы… какая искренность. Мы понимаем, Вы так же бессильны навести порядок? Это просто наведение порядка, а если дела посложней то все? Очень надеемся , что это в Ваших силах
Наталья
29 марта, 2017 в 18:18
Повышают, дают очередные звания, это очень хорошо,здорово,только от замены руководителей и повышения звания ничего не меняется, так же как и раньше честному без денежному человеку очень трудно доказать, грубое обращение сотрудников, незаконное задержание,а если ты еще водитель это вообще беспредел, как в анекдоте докопаются даже до столба.Вроде сказали останавливать машину при наличии видео регистратора, но нет как останавливали так и останавливают,у них на все отмазка,то операцию какую то проводят, то вызываешь подозрение, а потом как поиздеваются вдоволь уезжают даже протокол не составляют.И вроде не останавливали и ничего не докажешь видео регистратора нет, протокола нет. А руководству зачем показатели портить, они жалобщикам и отписывают что провели служебную проверку и действия сотрудников правомерные. С каждым приходом руководства думаешь хоть что то изменится, нет все та том же уровне.Отсюда вопрос за что повышение и звание за бездействия или отписку.
Дарья
09 мая, 2017 в 14:56
Уважаемый генерал-майор Мергенбай Жаппарович! Я Унгитбаев Мухит Кадырович участник Чернобыльской аварий инвалид безсрочник пишу письмо Вам , у меня единственный сын больше детей у меня нет ,но не могу его строить на работу на МВД первый раз сдали тесть не хватило несколько баллов ,каждый раз 2 месяца будем так ходить между карагандой -жезказган пока не будет хороший результата ,скажите сколько месяц мы будем так ходить каждый приход берет 20-25 тысяча тенге дорогу и питания с проживаниям .Мы стали независымый государствой но не можем нормальных рабочих месту создать своиим молодежов который отслужил армиию хот каких войсках Родины Казахстан ,когда взяли армиию не спросили таких законов,Вы как генерал майор должны что то предпринимать , во время войны генералы решали судбы народов Если вы действительно защищаете прав человека Я лично настайваю Вы решите судбы нащих молодежов Карагандинской области
Унгитбаев Мухит Кадырович
08 августа, 2017 в 12:11
Реально отпиской занимються! Пишите в прокуратуру областную если не поможет в генеральную в Нур Отан агенство по делам госслужбы
Омарбеков Даулет
13 сентября, 2017 в 00:14