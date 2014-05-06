Биографические данные:

Жаппаров Мергенбай Баймендинович родился 6 февраля 1960 года в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области.

В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1995 году — Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел с 1987 года. Начинал службу участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Агадырского райисполкома Жезказганской области.

С 1992 года проходил службу в подразделениях уголовного розыска Агадырского РОВД.

С 1995 года по 1998 год работал на различных должностях государственного следственного комитета и органах внутренних дел по Агадырскому району.

С 1999 года на руководящих должностях ГУВД Карагандинской области: начальник ОВД Актогайского района (1999-2002 годы), начальник ОВД г. Шахтинска (2002-2006 годы), начальник УВД г. Темиртау ДВД области (2006-2008 годы).

С ноября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области.

В январе 2013 года приказом министра внутренних дел назначен на должность начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области.