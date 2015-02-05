Из Караганды до Новосибирска и Новокузнецка теперь можно доехать в прицепных вагонах

«Федеральная пассажирская компания» пока не будет восстанавливать отмененные поезда

С 5 февраля карагандинцы могут добираться до Новосибирска и Новокузнецка на беспересадочных вагонах. Пока «Федеральная пассажирская компания» России не собирается восстанавливать отмененные в декабре поезда, наши «Пассажирские перевозки» предлагают клиентам свои посильные услуги.

Напомним, что два месяца назад российская сторона отменила поезда в Казахстан (№325/326 «Новосибирск — Алматы» и №371/372 «Новокузнецк — Караганда» ). Перевозчик объяснил свое решение низкой рентабельность. Но вместе с тем подчеркнул, что «нитка графика остается» и при необходимости поезда могут быть восстановлены. До сих пор этого не случилось.

Однако, по наблюдениям казахстанского перевозчика, небольшой спрос на эти маршруты все-таки остался. Для желающих путешествовать по железной дороге «Пассажирские перевозки» назначили курсирование двух беспересадочных вагонов.

Это купейные вагоны. Тот, который связывает Караганду с Новокузнецком, преодолевает весь путь за 50 часов. Билет на него стоит 31 800 тенге. В Караганде вагон цепляют к поезду «Алматы-Астана», в составе которого доезжает до столицы, где, сменив поезд, следует до Семипалатинска. Там подсоединяется к бишкекскому составу, после чего оказывается, наконец, на конечной станции.

Билет на вагон сообщением «Караганда-Новосибирск» стоит немного дешевле – всего около 28 тысяч тенге. В пути он находится 45 часов и меняет составы лишь один раз – в Астане.

Подробности можно узнать в единой справочной службе 105.