«Федеральная пассажирская компания» пока не будет восстанавливать отмененные поезда
С 5 февраля карагандинцы могут добираться до Новосибирска и Новокузнецка на беспересадочных вагонах. Пока «Федеральная пассажирская компания» России не собирается восстанавливать отмененные в декабре поезда, наши «Пассажирские перевозки» предлагают клиентам свои посильные услуги.
Напомним, что два месяца назад российская сторона отменила поезда в Казахстан (№325/326 «Новосибирск — Алматы» и №371/372 «Новокузнецк — Караганда» ). Перевозчик объяснил свое решение низкой рентабельность. Но вместе с тем подчеркнул, что «нитка графика остается» и при необходимости поезда могут быть восстановлены. До сих пор этого не случилось.
Однако, по наблюдениям казахстанского перевозчика, небольшой спрос на эти маршруты все-таки остался. Для желающих путешествовать по железной дороге «Пассажирские перевозки» назначили курсирование двух беспересадочных вагонов.
Это купейные вагоны. Тот, который связывает Караганду с Новокузнецком, преодолевает весь путь за 50 часов. Билет на него стоит 31 800 тенге. В Караганде вагон цепляют к поезду «Алматы-Астана», в составе которого доезжает до столицы, где, сменив поезд, следует до Семипалатинска. Там подсоединяется к бишкекскому составу, после чего оказывается, наконец, на конечной станции.
Билет на вагон сообщением «Караганда-Новосибирск» стоит немного дешевле – всего около 28 тысяч тенге. В пути он находится 45 часов и меняет составы лишь один раз – в Астане.
Подробности можно узнать в единой справочной службе 105.
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Охренеть! На самолете дешевле и в 10 раз быстрее!
Вик
05 февраля, 2015 в 23:10
снова отменили прицепной вагон,как теперь добраться до новокузнецка из караганды?
надежда
18 июня, 2015 в 16:45
Ну вот!Мама каждые 2 года ездит к сестре в Новокузнецк.Ей уже 67 лет,собралась этим летом,не тут то было!Даже прицепного вагона нет.В справочной сказали только с Семея можно добраться.А как?Пожилой человек!Такой путь,сумки,пересадки!Не поедет!ВЕРНИТЕ ВАГОН!Не говоря уже о поезде!!!
Нина
14 июня, 2016 в 00:05
Что за кошмар то творится?!? Все для народа называется((( Ни каких условий. Видетели не рентабельно. Нужно облегчить жизнь, а не усложнить! Имейте совесть! Не у всех есть в ангаре самолёт! ВЕРНИТЕ ПОЕЗД! КАРАГАНДА-НОВОКУЗНЕЦК! СПРОС ВЕЛИКИЙ!
Снежана
25 февраля, 2017 в 16:47
Почему на Алтай из Астаны нужно добираться на перекладных, осенью 2016 г собирались поехать к брату в Барнаул и выяснили, что из Астаны нужно ехать до Павлодара, потом на электричке до границы, а там от границы до Барнаула, предварительно перейдя пешком границу. Это прямо каменный век. В сторону Алтая нет ни одного поезда. Или вариант через Петропавловск. Безобразие. Хотябы один раз в неделю можно было бы пустить поезд до столицы Алтая .
Вера
09 апреля, 2017 в 09:49