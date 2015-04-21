ВНИМАНИЕ очень полезная информация

Здравствуйте хочу предупредить всех владельцев сотовых телефонов которые не поддерживают 4G интернет

Как мы знаем модели сотовых телефонов которые были в продаже в 2012году и еще морально не усторели и даже есть в продаже сейчас

Не подерживают 4G интернет но подерживают 3G

И при логическом размышление все кто пользовался интернетом 3G в принципи довольны скоростью которая должна быть в пределе 21 мБ/с

Думают что если купят SIM карту АLTEL4G и вставят телефон в инструкции которого написанно подерживает 3G будут наслождаться за 990 тенге без лемитным интернетом в пределе 21мб/с

Так вот увожаемые господа Казахстанцы все телефонны которые не подерживают 4G ALTEL не подерживают и 3G

И оператор сотовой связи об этом умалчивает нарушая закон о провах потребителей не в одной торговой точке РК Вам об этом не сообщат

И когда купив номер пополнив баланс не получаете интернет с нужной скоростью Вам операторы обьясняют что они не виноваты что Вы должны были все узнать через интернет и только тогда покупать и подключать тариф

Так вот есть закон в котором говорится что услуго датель должен предупреждать об ограничениях и других нюансах из за которых вы не получите то что хотите за Ваши деньги и за это он должен нести наказани кто столкнулся с такой проблемой можете смело оброщаться к адвокатам и в СУД о защите прав потребителей

А те кто владеет телефоннами которые подерживают 3G не покупайте ALTEL SIM Карты не в сервисных центрах потому что только в сервисном центре Вам скажут подерживает ваше устройство 3G интернет на SIM карте от ALTEL

А чтоб время не терять все самсунги выпушенные раньше S-5 3G на SIM карте от ALTEL НЕ ПОДЕРЖИВААЮТ

И советую не спешите покупать устройства подерживающие 4G потому что скоро появится 8G и до его появления не тратьте деньги на хлам который морально устареет очень скоро пользуйтесь интернетом 3G и копите на устройства которые появятся очень скоро с интернетом 8G

От: vas