Здравствуйте хочу предупредить всех владельцев сотовых телефонов которые не поддерживают 4G интернет
Как мы знаем модели сотовых телефонов которые были в продаже в 2012году и еще морально не усторели и даже есть в продаже сейчас
Не подерживают 4G интернет но подерживают 3G
И при логическом размышление все кто пользовался интернетом 3G в принципи довольны скоростью которая должна быть в пределе 21 мБ/с
Думают что если купят SIM карту АLTEL4G и вставят телефон в инструкции которого написанно подерживает 3G будут наслождаться за 990 тенге без лемитным интернетом в пределе 21мб/с
Так вот увожаемые господа Казахстанцы все телефонны которые не подерживают 4G ALTEL не подерживают и 3G
И оператор сотовой связи об этом умалчивает нарушая закон о провах потребителей не в одной торговой точке РК Вам об этом не сообщат
И когда купив номер пополнив баланс не получаете интернет с нужной скоростью Вам операторы обьясняют что они не виноваты что Вы должны были все узнать через интернет и только тогда покупать и подключать тариф
Так вот есть закон в котором говорится что услуго датель должен предупреждать об ограничениях и других нюансах из за которых вы не получите то что хотите за Ваши деньги и за это он должен нести наказани кто столкнулся с такой проблемой можете смело оброщаться к адвокатам и в СУД о защите прав потребителей
А те кто владеет телефоннами которые подерживают 3G не покупайте ALTEL SIM Карты не в сервисных центрах потому что только в сервисном центре Вам скажут подерживает ваше устройство 3G интернет на SIM карте от ALTEL
А чтоб время не терять все самсунги выпушенные раньше S-5 3G на SIM карте от ALTEL НЕ ПОДЕРЖИВААЮТ
И советую не спешите покупать устройства подерживающие 4G потому что скоро появится 8G и до его появления не тратьте деньги на хлам который морально устареет очень скоро пользуйтесь интернетом 3G и копите на устройства которые появятся очень скоро с интернетом 8G
От: vas
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Никогда не понимал людей, которые покупают маленький монитор за 160 косарей тенге. За 160 штук можно игровой ноут купить + телефон для связи за 30 штук.
Да уш!!!
21 апреля, 2015 в 18:21
Сейчас хороший телефон заменяет ноут бук полностью для пользования интернетом и играния игр ФОТО шоп только не работает
vas
21 апреля, 2015 в 19:22
Ещё скажи что телевизор диагональю 51 заменяет телек 150 диагональ. Глаза не сломай и зрение не посади игрун.
Да уш!!!
21 апреля, 2015 в 23:38
Сейчас хороших коментариев от тебя не дождёшься.
Да уш!!!
21 апреля, 2015 в 23:38
Телефон всегда сам рисует, с каким конкретно скоростным диапазоном он работает.
G = 1G (GPRS)
E = EDGE (2.5G)
3G =3G
H (High Speed Downlink Packet Access) = 3.5G (HSPA+), HSPA 14.4 (really just a 3G standard, marketed as 4G)
4G=4G
In order of speed: 4G > H > 3G > E
Тоесть по словам vas, все телефоны должны рисовать не выше E, в чем я на самом деле сомневаюсь.
Скорее всего, скорость как обычно не соотвествует заявленной + некомпенетнтость службы поддержки зачастую вводит людей в заблуждение.
Сам пользуюсь билайновским 3G, за 10 минут в центре города даже историю скайпа подгрузить не может, хотя нарисовано «H».
Гость
23 апреля, 2015 в 11:12
у алтела специфичные требования к возможностям 3G на телефоне. если GSM оператор работает в режиме 3G то не факт что будет работать Алтел. проверял лично. был удивлён…
Guest
24 апреля, 2015 в 12:14
С личного опыта могу сказать что статья написано полностью правильно. У меня двухсимкартный телефон, актив показывает 3G и работает реально, а Алтел показывает Е и все… Интернет работает но очень медленно. Потому что телефон не поддерживает алтелвский 4G соответственно и 3G..
Гость
16 октября, 2016 в 14:51
Е мае, 3g не включается потому что обе сим карты не поддерживаю 3g одновременно. Без коментариев вообще 21 век елки иголки. Это любой придурок может сказать
гость
28 октября, 2016 в 20:10
Не знаю кто там че рисует но в ЗКО скорость 3джи очень слабая.
На теле 2 и актив скорость не достигает 1мб/с. Сам проверял.
А служба поддержки говорит что у них ведутся тех. работы.
Недавно заходил в офис алтел там мне сказали то же самое.
И сказали что с 4джи нет проблем.
Исходя из этого ч думаю что это делается специально чтобы продавались новые телефоны с
4джи. Кто что думает по этому поводу
Кайрат
21 мая, 2017 в 21:39
Он про то что алтел хоть и работает в 3 и 4 джи но на чистотах которые не поддерживаются в моделях до 2012 года))))
александр
18 сентября, 2017 в 01:08
«УстАрели, поДДерживают, размышлениИ, принципЕ,» блин, да у меня сейчас кровь из глаз польется, как можно так неграмотно писать, как будто специально
яяяяя
25 апреля, 2015 в 19:37
Никогда не понимал, зачем взрослому человеку игровой ноут. И так вся жизнь игра, ещё Шекспир это заметил. Вот ультрабук полноценный с экраном 11″ можно легко хоть в поезд, хоть в самолёт, хоть в небольшую спортивную сумку вместе с вещами — гораздо практичнее, чем таскать за собой гроб. Но всё равно есть проблема — никакой ультрабук не положишь удобно в карман. А если почту надо срочно прочитать? А если в почте какой-нибудь важный документ пришёл, и нужно прочитать его? (это к вопросу о том, что на телефоне должен быть ворд и ексел). Опять же, список дел должен быть на главном экране (чтобы его всегда видеть), и с гугл календарём должен синхронизироваться в онлайне, чтобы на компе его заводить, а на телефоне отмечать что сделано (или у Вас нет никаких дел?)). По-моему, чтобы иметь «телефон для связи» — нужно быть настолько крутым, что самостоятельно ничего не делать и не смотреть, а только отдавать ртом распоряжения. Другой вопрос, что сейчас всё это есть в телефонах даже за 10 шт.
mancubus
22 апреля, 2015 в 10:09
пожалуй, ни разу не встречал человека, которому мобильный интернет реально всегда нужен по работе))
вполне возможно, что не в тех кругах вращаюсь — однако для подавляющего большинства, очевидно — смартфон — это прежде всего взрослая игрушка — затем — понты конечно, ну и, вполне возможно, какая-то узкая категория использует по делам))
современный технический прогресс сильно обгоняет тех. необходимость нашей повседневности.
Дурак который на Плюке правду думает
22 апреля, 2015 в 10:53
Безусловно, для большинства это понт и мода. Всё изначально испортил Стив Жопс, когда придумал для своего iPhone рекламную кампанию с мессиджем в виде уникальности, т.е. иметь iPhone — значит быть уникальным, не таким, как все. То есть именно iPhone — кстати, не только не содержащий ни одной придуманной Apple детали, всё было придумано до него различными китайцами и корейцами, но и откровенно дурацкий и непрактичный многим по техническим идеям — своей рекламной кампанией повернул многое в мозгах по всему миру, потому что «уникальность», на которой был основан рекламный мессидж, и о которой ранее обыватель только мечтал — таким образом десакрализовалась в сознании обывателя и стала фактически покупаемой и продаваемой. Именно так появились т.н. хипстеры, которые по сути и есть набор неких внешних признаков, дресс-код, вид, плюс некий минимальный культурный код — и лишены какого-либо идеологического базиса. Мне же мобильный интернет постоянно нужен именно для работы. И людей, которым он также нужен для работы, я встречаю постоянно.
mancubus
22 апреля, 2015 в 11:53
Айфоны созданы, чтобы выкалачивать деньги из модников так называемых. Специально сравнивал функции, диагональ, фотокамера айфона за 135 тыс тг полностью аналогична самсунгу за 65 тыс тг. И качеством они друг другу явно не уступают. Вот и думайте модники…
Житель Земли
22 апреля, 2015 в 20:08
Знаите, я видел много телефонов на андроиде, которые рвут по параметрам и производительности любой айПонт. И в разы дешевле. А цена по мне так это за бренд. 50000тг за телефон и 100000тг за бренд. По функциям он не айс. Тоже самое что телефоны вертум…. По функциям нокия 3310, зато экран сапфировый и корпус золотой бл…. Или платиновый. Меня в ЛыЖах и ГНУСМУСАХ все устраивает. И даже если я стану миллиардером, ни за что не куплю айфон или вертум.
Альтаир2516
28 сентября, 2017 в 20:28
Человек просто не понимает суть проблемы и технически не подкован.
Рустам
21 апреля, 2015 в 18:37
Рустам
21 апреля, 2015 в 18:37 Какая техническая подковка нужна если ЛЮДЯМ не сообщают что 3G ALTEL не работает на телефонах которые выпущенные до S-5 самсунг
Люди покупают SIM карту в бутиках супер маркетах вставляют включают и потом раз и выясняется что ALTEL только 2G на этом телефоне подерживает
Даже если у Вас новый самсунг на котором хорошо работает 3G других операторов
vas
21 апреля, 2015 в 19:20
Поддержка 3G не зависит от даты выпуска телефона. Тот же Galaxy s4 прекрасно работает с 3G Алтела. Все зависит от жадности производителя телефона и от экзотический частоты 3G (актуальной в основном в странах латинской Америки) выбранной Алтелом.
Рустам
21 апреля, 2015 в 21:26
Рустам прежде чем сплрить купи SIM карту ALTEL набери 889 и спроси у аператора Будет у тебя работать 3G если телефон не подерживает 4G тебе скажут что SIM картыдругих операторов будут работать на 3G в твоем телефоне А SIM карта АLTEL не будет работать в 3G потому что ALTEL работа
ет в другом стандарте
vas
22 апреля, 2015 в 01:31
VAS, всё на самом деле элементарно. Кто хочет 4G, у того телефон должен поддерживать Band 3 (1800). Кому надо 3G, у того должна быть поддержка 3G 850 Mhz. У меня у самого есть симки Билайна, Алтела и Сити. Телефоны оба поддерживают все стандарты связи.
Рустам
22 апреля, 2015 в 11:32
ладно, подкормим тролля
пост ГАИ
21 апреля, 2015 в 21:34
А разве есть протокол 2G?
Водитель
21 апреля, 2015 в 23:37
СУТЬ этой информации в том что покупать SIM карты для интернета не надо где попало только в сервисных центрах и перед покупкой чтоб они проверили ALTEL SIM карта будет работать в 3G на вашем телефоне
vas
21 апреля, 2015 в 19:24
борьба с контрафактными сим-картами? рано! второй педофил не еще не пойман!
пост ГАИ
21 апреля, 2015 в 20:28
Для звязи SIM карты ALTEL тоже не лучьший вариант зана покрытия в Карагандинской области ограниченна
vas
21 апреля, 2015 в 19:26
да да знаем теле2 платит тебе каждой 9-ой бесплатной смс
пост ГАИ
21 апреля, 2015 в 20:30
Друг, с чего ты это взял?
пост ГАИ
21 апреля, 2015 в 19:34
у меня телефон Philips X1560 я его заряжаю 6 раз в год (2400 часов работы в режиме ожидания), единственная проблема с ним: вспомнить куда 2 месяца назад затыркал зарядку.
пост ГАИ
21 апреля, 2015 в 21:42
Об этом никто не умалчивает. На сайте алтел есть описание тарифных планов…. Где указано, что перед подключением следует проверить тел. На поддержание 4G
БаЗи
21 апреля, 2015 в 22:46
Вот тут соглашусь с vas))) И подкину немного более конкретной информации.
Просто у Алтела частоты 3G и 4G не такие, как у большинства сотовых операторов.
В принципе, изначально, это был Пасворд, который по сути своей был «заточен» на звонки и «деревянные» телефоны, для доступа в интернет никто свой Пасворд не использовал. А теперь на этих же частотах предлагают интернет.
Сама столкнулась с этой проблемой Алтела) Хотя при проверке их сайт говорит, что мой телефон поддерживает 3G.
В общем, перед приобретением сим-карты Алтел посмотрите тех. характеристики Вашего мобильного устройства.
В центр поддержки Алтел или к онлайн-консультанту обращаться бесполезно, вопрос об используемых частотах вводит тех.поддержку в ступор, и начинается непонятное мычание в ответ. Видимо, система дает сбой и требует перезагрузки
Конкретно по частотам: 900 МГц — плохо (3G Алтел работать не будет), 850 МГц — хорошо.
Масяня
21 апреля, 2015 в 23:21
Совершенно верно, некоторая часть телефонов не поддерживает частоту 850MHz(именно в этом диапазоне работает 3G Altel). Остальные операторы используют 900MHz. И это вовсе не из-за цены смартфона или оператора Altel, а из-за региона, для которого производится конкретный смартфон. Опять же, смартфоны одной и той же модели, но с 1 Sim или 2 (dual) Sim могут отличаться по поддержке частот.
Бродяга
22 апреля, 2015 в 11:19
Вас, видать, опростоволосился со своим мобильником — вот и возбудился по-поводу
однако — с благой целью — чтоб другие не опростоволосились
Дурак который на Плюке правду думает
21 апреля, 2015 в 23:57
а вообще умную вещь говорит однако, люди переходя покупали двух СИМчатые самсунг С-4 мини, кот не поддерживают 4ДЖ, и вставляя 2-ую сим карту именно у Алтела происходил глюк, оба моих знакомых в итоге отказались от Алтела. Сам сижу еще на СДМА пока комфортно в городе, а вот супруга с СДМА перешла на ДЖСМ-4Дж и все время не доступна на 1-х этажах города (про районы и города спутники вообще молчу), в общем страдает причем конкретно, и виной всему я, который так советовал дешевый интернет пакет, в общем цена-качество, Алтел не оказывает должные услуги в формате 4ДЖ. А про их телефоны леново уже отдельная история))). Все больше удостоверяюсь, что ТЕЛЕ-2 по качеству обходит Алтел порядком.
алеша
22 апреля, 2015 в 09:45
Мне, например, алтеловский мобильный интернет не очень выгоден, поскольку на телефоне важна не скорость, а постоянство онлайна — т.е. интернет на телефоне это всё-таки нечто экстренное, когда нет доступа к компьютеру или WiFi, а срочно надо. В «Алтеле» же все анлимы означают также и высокую заявленную скорость, и цену. Поэтому их симкой пользуюсь только для разговоров, интернет же через другого провайдера, который за примерно 150 тенге в неделю даёт анлим на небольшой скорости — и это меня вполне устраивает.
mancubus
22 апреля, 2015 в 14:45
БаЗи
21 апреля, 2015 в 22:46 Я специально для Вас привел пример как на сайте ALTEL4G можно получить нужную информацию
20-30 минут Вы можете себе позволить тратить на диолог от которого не будет результата
Я также не хочу тратить время на ковыряние в инструкции в пойсках информации в каких диапозонах работает этот телефон
Потому что производители и услуга датили должны и обязаны придерживаться стандартов
Если телефон со всеми операторами подерживает 3G то и ALTEL просто обязан предоставить эту услугу пользователям этого телефона
Если ALTEL не может предоставить услугу в полном объеме из за технических проблем то это должно быть указанно на упоковках и рекламных брашурах
Как на лекарственных препоратах можно без назначения врача или нет
vas
23 апреля, 2015 в 14:04
ЕстьСтАндарт и Если в инструкЦии тЕлЕфоНА нАпИсАНо 3G Значит оперАтор обязан зделать с
Так чтоб рабоТАЛ 3G ане 2G A ecли НепоуЧается То на упаКовКе писаТь пРоВеРТе На сайте СоВмесТиМосТи ВашеГо Телефона с ALTEL ЭТо НеНаписеаНо Негде и негде НеГоВоРиТсЯ ЧТо пеРед поКУпКои SlM KартЫ надо В инТеРНеТе ПоВеРЯТь ТехниЧесКое не соВМеЩеНИе с пораметРаМИ ТелефиоНа аэто скрытие информации от покупателя
vas
22 апреля, 2015 в 02:46
Вот Вам диалог с Он Лайн консультантом с АLTEL
09:31:51 Нелли: -Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?
Начало много обещающие
09:34:07 Посетитель: Здравствуйте где у Вас список какие телефоны работают с Алтел 3G
После этого вопроса Нелли: по правилам этикета должна была спросить для чего мне нужен этот список
Но нет она с умным видом
09:36:01 Нелли: Телефоны должны иметь поддержку GSM 1800 (для 2G), UMTS 850(для 3G), LTE 1800 (для 4G)
Я дворник с средне статистическим оброзованием не понимаю где в интсрукции написанны эти параметры
09:36:51 Посетитель: Нет у Вас здесь должен быть список телефоннов
Она опять дает ссылку не зная у меня есть конкретный телефон или я хочу выбрать и купить подходящий телефон
09:38:22 Нелли: http://www.altel.kz/devices/phones/ здесь указаны телефоны перешел по этой ссылки там список телефонов которые продает их компания Но я поклоник Самсунгов а в предложенных ими вариантах самсунгов
09:50:40 Посетитель: Там в списке нет телефонна Самсунг S-4 он будет работать в 3G или в 4G
Она опять не понимает что у меня нет на руках конкретной модели телефонна и пишит новую сылку
09:52:46 Нелли: Проверка совместимости устройства с сетью ALTEL 4G:GSM
http://altel.kz/devices/check/ По этой сылки захожу в окно а там
Для того чтобы проверить будет ли поддерживать Ваше устройство технологию 3G и 4G в сети ALTEL 4G:GSM, достаточно ввести первые 8 цифр IMEI-кода Вашего устройства.
И как я проверю если у меня нет телефона который я только планирую купить
Вить после первого моего вопроса она могла просто спросить о каком телефоне я хочу узнать вить она обещала помочь
И только после ряда вопросов
09:56:28 Посетитель: Вы не можете просто написать S-4 самсунг в 3G или 4G будет работать с сим Картой АLTEL или 2-G в указанной Вами сылке нет не какой мне нужной информации
09:58:49 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
09:59:48 Посетитель: Вы не понимаете Я ХОЧУ КУПИТЬ Самсунг S-4 я хочу знать какой интернет в нем будет работать у меня нет еще имей кода по этому напишите эта модель скаким интернетом от Алтела может работать
10:01:50 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
10:02:29 Посетитель: Вы не понимаете я планирую купить телефон и у меня нет имей кодов от Самсунгов S-4 По этому я прошу Вас написать будет в нем работать 3G ALTEL или 2G
Я получаю нужный мне ответ
10:03:13 Нелли: будет работать на сети 3g
И сразу видно она решила что больше у меня нет вопросов
10:20:01 Нелли: -Спасибо за обращение. Всего Вам доброго, до свидания!
ИТОГ ответ на нужный вопрос я получил через 34 минут
Да я задал не коректный вопрос Но консультант обязана на него задать коректировачный вопрос чтоб понять что я хочу узнать но она погоняла меня по ссылкам в итоге ей все таки пришлось ответить на конкретный вопрос
vas
22 апреля, 2015 в 10:32
как по мне так это абсолютно бесполезная инфа. Вася как всегда фуфло решил прогнать, а все ведутся
физрук
22 апреля, 2015 в 10:51
физрук
22 апреля, 2015 в 10:51 Вы не когда не общались с Барилинами так вот когда им расказываешь о достижениях человечества в космосе они смотрят на Вас моргают и улыбаются
Так они показывают что они в этом не понимают но им интересно послушать для того чтоб удалить пробел своих знаний
Вам советую учиться от балирин
Поверьте Вы себя выставляете очень глупым человеком когда встреваете в разговор не поняв о чем речь
vas
22 апреля, 2015 в 11:58
Мысли Ваши умные ,но почему Вы делаете так много ошибок? Столько много пишите, стараетесь ,а своей корявой орфографией все портите..
Елена
22 апреля, 2015 в 18:26
Вот второй вариант диолога с Он Лайн консультантом от АLTEL
Снова много обещающий ВОПРОС
10:38:09 Еділ: -Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?
Ответ на него уже конкретный встречный ВОПРОС
10:38:57 Посетитель: Скажите самсунг S-4 будет от алтел работать в 3G
Еділ: Видно решил по умничать
10:39:08 Еділ: Наша компания АО «АЛТЕЛ» предоставляет:
Голосовые услуги в частотных диапазонах UMTS (3G) — 850 МГц, GSM (2G) -1800 МГц,
Передачу данных — UMTS (3G) — 850 МГц, GSM/LTE (2G/4G) — 1800 МГц.
Для пользователей, которые хотят определить будет ли их телефон работать в нашей сети или нет, доступна услуга проверки телефонов по IMEI коду на сайте компании http://altel.kz/devices/check/ здесь по IMEI коду телефона сможете определить, поддерживает нашу сеть или нет.
Получить IMEI код можно использовав набор следующей команды — *#06# сразу на экране отобразиться IMEI код телефона.
На это я ему задаю еще конкретней вопрос
10:40:36 Посетитель: Еділ я планирую купить этот телефон S-4 как я смогу проверить имей если я его не знаю
Едiл Видно одинокий человек и его прикалывает общение с особо одаренными людьми и пишет такой ответ
10:48:23 Еділ: Когда будете приобретать данный мобильный телефон точнее перед покупкой наберите данный код *#06# после как выйдет Imei вашего мобильного телефона проверти на совместимость вашего мобильного телефона с нашей частотой
Я понимаю у человека дефицит общения и разные часовые полюса у нас с Алматой но в 10 утра где можно купить сотовый телефон в Караганде
Я ему обьясняю
10:53:32 Посетитель: Еділ Я через интернет заказываю телефон как я могу с него набрать код *#06# чтоб узнать подерживает он 3G от Алтел
И у него возникла проблема
10:53:58 У оператора возникли проблемы со связью, мы временно перевели Вас в приоритетную очередь. Приносим извинения за Ваше ожидание.
10:54:27 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
10:57:26 Оператор Еділ вернулся в диалог
Дальше без коментариев
11:05:44 Посетитель: Еділ: Вы можете просто написать Самсунг S-4 подерживает 3G AlLTEL или нет больше мне от Вас не чего не надо
11:06:29 Еділ: К сожалению данной информации мы не владеем
ИТОГ 28 минут диалог я остался без ответа уже на онкретно поставленый вопрос
Если руководство АЛТЕЛ будет читать эти коменты то надеюсь они обротят в нимание на то как профессионально работает
10:03:13 Нелли: будет работать на сети 3g
Она даже на обстрактные вопросы дала интересующий ответ
И обротят внимание на не професионализм
11:06:29 Еділ: К сожалению данной информации мы не владеем
Которому я задовал конкретные вопросы но ответа так и не получил
И увожаемые граждани эту переписку Вы можете использовать как подтверждения того что
Компания АLTEL умышленно скрывает что многие недавно купленные Вами телефонны не будут работать с 3G интернетом от ALTEL
По этому не стисняйтесь требовать увожения и соблюдения Ваших прав через СУД
vas
22 апреля, 2015 в 11:29
Короче говоря. Перед покупкой не ленимся, открываем глазки и смотрим тех. характеристики аппарата. Все лучше и проще, чем по полчаса техподдержку терроризировать.
Масяня
22 апреля, 2015 в 11:52
Масяня
22 апреля, 2015 в 11:52 в тех описаниях телефона написано что он работает в 3G
А вот в каких диопазонах работает телефон и в каких работает оператор
Все равно надо узнавать у оператора сотовой связи
По этому придумали стандарт
По этому в законе по правам потребителей написано что продавец и услуга датель до заключения сделки закрепленной передачей денег и товара
Обязан информировать покупателя о том что в его товаре или перечни услуг не входят стандартный перечень и есть в некоторых пунктах отклонения от стандарта
Это закон и от того что Вы такая умная и все знаете Продовец и услуго датель все равно обязаны Вам сообщить об этом и уточнить известно Вам это
Читайте закон о провах потребителей РК
vas
22 апреля, 2015 в 12:05
Вы спросили — Вам ответили (Вас проинформировали)
«10:39:08 Еділ: Наша компания АО «АЛТЕЛ» предоставляет:
Голосовые услуги в частотных диапазонах UMTS (3G) – 850 МГц, GSM (2G) -1800 МГц,
Передачу данных – UMTS (3G) – 850 МГц, GSM/LTE (2G/4G) – 1800 МГц.»
Масяня
22 апреля, 2015 в 12:50
Масяня
22 апреля, 2015 в 12:50 Найди хоть одну инструкцию к телефону где подробно описывается на каких диопозонах работает данный телефон
И поверьте 99% людей об этих диопазонах не спрашивают у прадовцов
Потому что они знают что если на телефоне стоит значок 3G значит он бует работать в 3G со всеми операторами это так и было пока не появился ALTEL4G который не где в рекламе на тлефиденье и радио и в билбордах не указывает что проверейте свое устройство перед тем как купить SIM карту алтел для интернета в 3G
Люди не знают что в 21 веке у нас новый оператор сотовой сети может вот так накосячить
И человек обладатель нового телефона купив сим карту алтел будет наслождаться 2G
Когда уже даже на Украине с 2013 работает 8G интернет
vas
22 апреля, 2015 в 16:58
vas
Пусть так, но про 8G не трындите, пожалуйста!
Такого стандарта в природе не существует. Пока существующий максимум — это 4G. 5G находится в разработке.
Масяня
22 апреля, 2015 в 20:28
Масяня
22 апреля, 2015 в 20:28 В природе Казахстана 8G не существует А вот на Украине видно мутировал от радиации
Но на Украину он пришёл с Европы значит радиация не причем
vas
23 апреля, 2015 в 09:24
Продавец обязан перед продажей сообщить о всех нюансах покупаемого товара даже если Вы его об этом не спрашиваете
vas
22 апреля, 2015 в 12:06
В Законодательстве РК есть статья за не соотведствие рекламе
Такая статья есть в законодательствах других стран
К сожалению об этой статье СУДЬИ РК не вспоминают когда разбирают спорные вопросы между потребителем и услуга дателем
vas
22 апреля, 2015 в 12:11
Есть статья, есть статья…
Приведите текст статьи, чтоб все были такими же как Вы, юридически подкованными.
Масяня
22 апреля, 2015 в 12:50
Масяня
22 апреля, 2015 в 12:50 Для того чтоб ее найти я прочитал много томов ЗК РК и нормативно прововых актов к ним
И Вы хотите чтоб я после этого вот так просто взял и написал вам текст статей и указал их индефикацию в томах
Не расчитывайте не верите набирайте в интернете закон об рекламе закон об провах потребителя и будете знать то что знаю я
vas
22 апреля, 2015 в 16:48
«И при логическом размышление все кто пользовался интернетом 3G в принципи довольны скоростью которая должна быть в пределе 21 мБ/с»
Откуда взялась такая скорость?
http://aproject.narod.ru/note/3gspeed.html
ну и если ссылаться на тех поддержку
13:14:37 Оператор Нелли включился в разговор
13:14:39 Нелли: -Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?
13:15:11 Алексей: Подскажите пожалуйста на какой частоте работает 3G от Altel?
13:17:41 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
13:20:42 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
13:23:13 Нелли: Сеть ALTEL 4G:GSM работает на частотах 3G — WCDMA 850 МГц и 4G — LTE 1800 МГц.
13:26:15 Пожалуйста ожидайте, оператор ответит Вам в порядке очереди.
13:27:19 Алексей: какая максимальная скорость у 3G?
13:28:24 Нелли: средняя скорость будет составлять 7-11мб
меряю спидтестом начиная с 21 марта.
максимум доходило до 9ти мб/с.
в среднем 5-6.
но в основном утром, вечером — 1-2.
antiVAS
22 апреля, 2015 в 13:31
Vas, по поводу же консультантов — вы правда считаете эту работу настолько престижной, чтобы на неё была очередь из квалифицированных людей? Большинству консультантов, продающих телефоны, нет смысла задавать даже простые вопросы, например, про класс GPRS — потому что они, потупя взор, тут же начинают бормотать что-то мелодии, картинки, цветность экрана, и нести прочую ахинею. Поэтому имеет смысл только выбрать телефон в интернете, и идти покупать целенаправленно, зная, что именно ты хочешь. И так было всегда. Когда купил первый HTC Touch в начале 00х, в первую неделю, как он только вышел в мир, и приехал с ним в Караганду — хотел найти на него тут футляр. Продавцы в ЦУМе, увидев его, спрашивали со смехом «это чё, китайский?», показывали всем своим видом, что подобным барахлом не занимаются, и гордо трясли своими разноцветными «Нокиями». То есть проблема не в том, что в нашем городе мало качества, в т.ч. качества продавцов-консультантов — всё хуже, здесь очень мало даже и тех, кто вообще может сказать что либо внятное о качестве, т.е. грубо говоря, тут даже хвастаться некому..
mancubus
22 апреля, 2015 в 14:27
Представьте себя руководителем компании.
Вам бы хотелось чтобы лицо фирмы, коими являются онлайн-консультанты, было мягко скажем не фонтан?
cska-fanat-kz
23 апреля, 2015 в 10:15
Cтолько ошибок в новости, стыдно!!!!!! Неуч писал!
Dvoishnik
24 апреля, 2015 в 03:52
Dvoishnik
24 апреля, 2015 в 03:52 Стыдно имея дипломы с Высшим образованием жить в нищей стране
Быть без грамотным дворником не стыдно не капли
vas
24 апреля, 2015 в 18:37
Стыдно имея дипломы с Высшим образованием жить в нищей стране/// Не в тему. В том, что человек работает дворником — он сам виноват, а не государство. В Казахстане есть большие возможности разбогатеть, а не сидеть и ждать манны небесной
212
28 апреля, 2015 в 12:49
Васю на мыло!
Возмущенный читатель
28 апреля, 2015 в 13:38
Ты дурак? какой 8G интернет? он появиться лет через 10! сейчас только 5г развивать будут!
Marik
03 февраля, 2016 в 13:59
VAS вы вечно ноющая баба. По мужскии ничего предпринять не можете. Как будто в своей сфере работы вы эксперт и прям до мелочей все знаете и понимаете. Прекращайте звонить в код центры и тратить время работающим людям, уверен ни один ваш коммент не для кого не был полезен. Вас немного жалко
Амир
24 марта, 2016 в 21:47
Аналогичная проблема возникла и у сети билайн с 4.05.2016
У меня айфон 4эс то есть не поддерживает 4джи.
Я гэмблер, хотел поставить на победу атлетико)) Никак не смог зайти на сайт БК, хотя знак 3G горел) пришлось искать уайфай. Нашел поставил проиграл)))…
Сперва подумал это Билайн гонит наверное (последнее время участился)
На след. день не обращал внимание так как весь день был дома у вайфая, почти.
Вечером выехал за город и срочно нужен был иннет а 3джи все еще гнал, откл-вкл 3дж многократно, перезагрузил телефон толки не было. Пробовал через Edge интернет работал. На след звоню в кол центр, отправили автонастройки, бесполезно. Думал все, пора менять гаджет.
Поменял симку на теле2 3Джи пашет. Вообщем первый прогноз был верным!
Гнал и до сих пор гонит 3джи БИЛАЙНА!
Олжас
06 мая, 2016 в 11:31