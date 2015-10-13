В Караганде в бедственном положении оказалась многодетная семья

Семья из 8 человек живет в крохотной «двушке».

Бедственное положение случается не только из-за бездействия. В Караганды концы с концами сводит многодетная семья. Год назад у мамы троих детей Лейлы Эюбовой родилась тройня. Весь год родители кормили детей на пособие тройняшек. Теперь же малышам исполняется год, и, соответственно, помощь от государства будет гораздо меньше, сообщает 31 канал.

Семья из 8 человек живет в крохотной «двушке». Недавно Лейла с годовалыми тройняшками вернулась из больницы. Малыши постоянно болеют, ухаживать одновременно за тремя детьми сложно. К процессу подключаются и старшие дети.

Старшая дочь учится в десятом классе, средняя — в восьмом, следом идет сын-третьеклассник.

Лейла Эюбова, мама 6 детей:

— Скажите, а вы планировали тройню родить?

— Нет, не планировала, я четвертого мальчика хотела.

По словам Лейлы, уже в месячном возрасте дети отказались от грудного молока. С тех пор ей в областном управлении здравоохранения выдавали 12 упаковок детского питания в месяц. Этого хватало на 12 дней. Однако со следующего месяца и эта помощь больше оказываться не будет. 17 октября детям исполнится год. Теперь Лейле, кроме пособия в 12 тысяч тенге на троих малышей, больше ничего не положено.

Галина Пак, общественница:

— Когда человек обратился за помощью, что ей не хватает питания, некоторые чиновники ответили ей: «Сдай детей в детдом». Меня насторожила эта фраза.

На сегодня в Казахстане около 600 тысяч многодетных семей. Максимум, что они получают в качестве помощи от государства — это пособия в 12 с половиной тысяч тенге и то, если матери награждены подвесками «Алтын алка» или «Кумис алка». По акции «Дорога в школу» малообеспеченным детям выдают бесплатные учебники, канцтовары, одежду, младшие школьники обеспечиваются бесплатным питанием. На этом помощь государства заканчивается.

Айгуль Багжанова, зам. руководителя Отдела занятости и госпрограмм г.Караганды:

— Могут сказать, если испытывают тяжелое материальное положение, могут предложить интернат, определить детей.

Однако Лейла, несмотря на трудности, сдавать детей в интернаты не собирается. Хотя признается, что семье очень нужны средства на покупку лекарств, теплой одежды и питания для детей. Сейчас женщина рассчитывает на помощь добрых людей.

https://www.youtube.com/watch?v=aCYIXo_10RE