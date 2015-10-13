Бедственное положение случается не только из-за бездействия. В Караганды концы с концами сводит многодетная семья. Год назад у мамы троих детей Лейлы Эюбовой родилась тройня. Весь год родители кормили детей на пособие тройняшек. Теперь же малышам исполняется год, и, соответственно, помощь от государства будет гораздо меньше, сообщает 31 канал.
Семья из 8 человек живет в крохотной «двушке». Недавно Лейла с годовалыми тройняшками вернулась из больницы. Малыши постоянно болеют, ухаживать одновременно за тремя детьми сложно. К процессу подключаются и старшие дети.
Старшая дочь учится в десятом классе, средняя — в восьмом, следом идет сын-третьеклассник.
Лейла Эюбова, мама 6 детей:
— Скажите, а вы планировали тройню родить?
— Нет, не планировала, я четвертого мальчика хотела.
По словам Лейлы, уже в месячном возрасте дети отказались от грудного молока. С тех пор ей в областном управлении здравоохранения выдавали 12 упаковок детского питания в месяц. Этого хватало на 12 дней. Однако со следующего месяца и эта помощь больше оказываться не будет. 17 октября детям исполнится год. Теперь Лейле, кроме пособия в 12 тысяч тенге на троих малышей, больше ничего не положено.
Галина Пак, общественница:
— Когда человек обратился за помощью, что ей не хватает питания, некоторые чиновники ответили ей: «Сдай детей в детдом». Меня насторожила эта фраза.
На сегодня в Казахстане около 600 тысяч многодетных семей. Максимум, что они получают в качестве помощи от государства — это пособия в 12 с половиной тысяч тенге и то, если матери награждены подвесками «Алтын алка» или «Кумис алка». По акции «Дорога в школу» малообеспеченным детям выдают бесплатные учебники, канцтовары, одежду, младшие школьники обеспечиваются бесплатным питанием. На этом помощь государства заканчивается.
Айгуль Багжанова, зам. руководителя Отдела занятости и госпрограмм г.Караганды:
— Могут сказать, если испытывают тяжелое материальное положение, могут предложить интернат, определить детей.
Однако Лейла, несмотря на трудности, сдавать детей в интернаты не собирается. Хотя признается, что семье очень нужны средства на покупку лекарств, теплой одежды и питания для детей. Сейчас женщина рассчитывает на помощь добрых людей.
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В наше время иметь столько детей-недоступная роскошь , к сожалению.Мне вот интересно на что рассчитывают женщины рожающие столько детей.Давно пора научиться рассчитывать только на себя а не ждать помощи, которая может и не поступить.Я тоже хотела бы третьего ребенка, но вот такие истории и трезвый взгляд на происходящее в стране быстро спускают с небес на землю.А жаль
Мукла
13 октября, 2015 в 11:49
А дети иногда случаются и незапланированные. Да да, несмотря на все достижения контрацепции. И что, убивать плод? Не каждый идёт на это, да и слава Богу!
«в наше время» в той же европе неплохо платят за каждого рождённого ребенка, так что дело вовсе не в нашем времени, а в нашей стране, в которой и самому то жить крайне дорого.
Бесик
13 октября, 2015 в 12:09
Когда вместо одного ребёнка незапланированно три — это бывает ужасно. А когда вместо четырёх — шесть — распределить можно, если на четырёх и правда рассчитывали…
mancubus
13 октября, 2015 в 12:41
Знаете прочитав ваши коментарии,Получаются я многодетная мама,живу вообще в землянке и нашему государству не до меня и не до моих детей,живу как могу,и я не очем не желею что у меня шесть деток,а оборт я не собиралась делать,за то меня окружают дети пусть не шикарной квартире за то,любят и ценят мать,да я не дам им машину или квартиры каждому,но мои дети любят мать и ценят.
Марина
27 декабря, 2016 в 21:59
На самом деле не угадаешь, три ребёнка родится или один, и в этом есть некое коварство судьбы, тем более что 12 тысяч тенге — какое-то нищенское пособие. Мне кажется, государству надо ввести нечто дифференцированное, со шкалой. Один ребёнок — одна сумма, два, три, и т.п. — другая, от возраста, положения родителей, и т.п. То, что поддержка в год прекращается — странно. Новорожденного и дурак прокормит, школьнику же на сезон одежды и других причиндалов надо столько же, сколько на целый год новорожденному. Это только кажется, что маленький ребёнок тяжелее всего, на самом деле чем больше он растёт — тем больше ест денег, странно, что государство думает наоборот. С другой стороны, если бы родился один ребёнок, их было бы шестеро, а там где могут жить шестеро — могут жить и восемь, и ненамного скромнее, чем если их шесть. «Хочу иметь четвёртого ребёнка» — это аргумент?.. Много кто чего хочет.. Я, например, вертолёт хочу настоящий, чтобы над городом летать, а если попрошу деньги на это у общества, то общество мне ответит «нафига тебе вертолёт?» — а вот хочу.. А тут то же самое «хочу», не лучше и не хуже, точно такое же — и общество тут же начинает бухтеть, как будто с детьми это какое-то другое «хочу», и что-то святое и сакральное, что у этого «хочу» меняет суть. С третьей же стороны люди во всяких Киргизиях-Узбекистанах имеют по 6-8-10 детей, это там норма, дети бегают неодетые и сопливые друг за другом, в огороде ковыряются, и едят, что там найдут, родители при этом самозанятые и никаких пособий не имеют — и все при этом счастливы, и дети, и родители. В данном случае, как мне кажется, речь и идёт о когнитивном диссонансе между традицией и урбанистической реальностью, которые совместить сложно..
mancubus
13 октября, 2015 в 12:39
ну тут ваше хочу и хочу этой женщины различаются хотя бы тем что не получи вы вертолет, он (то есть вертолет) не сильно расстроится и ничего плохого не случится… а вот дети то не виноваты что у мамы «хочу» засвирбило… и тут надо обсуждать не сам факт «хочу» а постфактум что уже есть прекрасные тройняшки, которые никому ничего плохого не делали и вообще пока не знают что такое плохо. Так вот я бы попросил вас своими высказываниями не вводить людей в заблуждение, потому как сравнение конечно с вертолетов довольно правдоподобное и тонкое, но это только если откинуть человечность и сказать что для вас ребенок (который уже родился а не который только в планах) равноценен вертолету… хотя даже не так, в данной ситуации получается что он равен одной трети вертолета и даже не дотягивает до целого…
Lex
13 октября, 2015 в 13:54
Ну мы живем не в Европе, у нас свой менталитет и от этого никуда не денешься)Когда рождается ребенок в Эмиратах на его имя открывается счет и счет растет вместе с ребенком.А когда ребенок рождается у нас-на него кладется хрен , и чем старше человек становится, тем на больший хрен он может рассчитывать)
Мукла
13 октября, 2015 в 12:50
Галина Пак из видео реально давно помогает и детдомам и просто людям.
НВ ну где реквизиты? Я хоть штуку, но закину люди не должны терять веры в друг друга!
Ерик
13 октября, 2015 в 13:20
Поддерживаю. И штучку можно закинуть. И шифоньер дочери переберём с супругой. Там много хороших вещей, почти новых, из которых дочь уже варосла. От пацана ничего не остаётся, всё вшатывает, пацан есть пацан!
Да уш!!!
13 октября, 2015 в 14:37
Че-то заминусили вас…
Ерик
13 октября, 2015 в 16:39
Друзей много.
Да уш!!!
13 октября, 2015 в 18:40
Но закидывать их нужно не на счет НВ.
Саби
14 октября, 2015 в 14:29
Как можно помочь? Деньги,вещи (если вещи,то какие размеры)? Куда передавать,в редакцию нв? P.S: кто эти люди разглагольствующие под статьей сколько и кому иметь детей? Помоему под таким материалом должны быть только вопросы ‘чем я могу помочь в данной ситуации?’
Дарья
13 октября, 2015 в 14:04
Стерилизовать таких ИМХО!
123
13 октября, 2015 в 14:29
Много вы понимаете…
Джонни
13 октября, 2015 в 19:05
Желание иметь детей прекрасно,но живя в 2-шке и рассчитывать на пособие глупо!Хорошо отец работает,не дай Бог не станет куда она пойдет ?По миру?Надо расчитывать только на свои силы,а не рожать потому,что хочу.Люди олного боятся рожать что не поднимут,а тут 4 захотели…..Помочь помогут люди…..Но и мамочки думайте мозгами,прежде чем заводить много детей….Государство вам не помощник!Увы
Чайлд Фри
13 октября, 2015 в 18:17
друзья смотрите телевизор в каком богатом государстве мы живем чиновники имеют по десятку квартир в которых по 40 комнат варуют миллиардами и сидят под домашним арестом надо там конфисковывать и давать жилье таким семьям ведь дети наше будущее
Наталья
13 октября, 2015 в 20:02
Есть киви кошелек? Я с 1000 не разорюсь.а тем кто тут поумничал по поводу на фиг рожала, могу сказать одно. Не у всех у вас родители были миллионерами когда появились вы.вас можно охарактеризовать просто-жертва аборта……
Zlaya
13 октября, 2015 в 22:11
Сколько можно считать чужие деньги?Да чиновники не делятся,но рожать и надеяться что вдруг поделятся нельзя….Кто на что учился….Поэтому довольствуйтесь тем,что заработали…Хватит ныть и жаловаться,возьмите себя в руки и живите,работайте.А то привыкли как в древности рожать,и надеяться что Бог не оставит,теперь государство не оставит?
Чайлд Фри
14 октября, 2015 в 10:27
ГДЕ работать? В этой стране нет фабрик-заводов и похоже уже не будет, найти работу с официальным трудоустройством — просто нереально. Зато у страны есть огромный государственный долг, за который народ этой страны расплачивается своей жизнью в нищете, отсутствием детей, отсутствием в общем-то всего того, что является нормой. Можно сколько угодно брать себя в руки, но ничего это не изменит. Задача государства-это обеспечение достойной жизни своим гражданам, если оно с этими задачами не справляется, значит государство такое…Плохи дела у этого государства и будут еще хуже, о чем ярко свидетельствует непрекращаюшийся отток населения , особенно в этом году.
Ирина 75
14 октября, 2015 в 11:45
Если в этой стране нет фабрик-заводов и нет работы,тогда зачем плодить нищету? Включайте иногда голову.Не можете обеспечить-угомоните свой инстинкт продолжения рода.Одного родите и все.Государство давно положило на всех, примите уже как факт и подстраивайтесь.Ничего не поделаешь.Люди помогут конечно, я сама помогаю многодетным соседям,но походу им выгодно видимо, сидя дома рожать одного за одним и просить помощи, а не вкалывать чтобы достойно обеспечить детей.
Мукла
14 октября, 2015 в 13:53
Жертвы аборта на том свете(((А я жива и родилась в семье ктоторая работала,а не ждала маны небесной….Вы почему такая злая?Я имею право на свое мнение…Рожу когда смогу поднять,а не как вы когда хочу!Уровень вашего IQ в вашей фразе о жертве аборта….Вы в первую очередь себе рожаете,а не государству и людям запомните!!!
Чайлд Фри
14 октября, 2015 в 10:37
Правда? А в армию тогда почему государство забирает, если оно не принимало никакого участия ( и похоже не хотело принимать) в том чтобы этот гражданин вообще появился? Ведь для себя рожали, а не для государства…
Ирина 75
14 октября, 2015 в 11:57
Ирина,я не на стороне государства.Ваш трезвый взгляд дать бы многим!Значит надо ехать рожать туда,где дети нужны.А про то что рожают для себя: живет семья пьет и не поднимает детей.Почему чужие люди должны отнимать у своих и давать другим?Мне жаль детей которые не видят фруктов,теплых отношений с родителями и пр.Стараюсь помочь,но всем не поможешь….Я не про семью сверху,они на вид нормальная семья.Я об общей статистике….Даже обеспеченные граждане только 1 заводят…Насчет работы:а где нас ждут?В России?или США?
Чайлд Фри
14 октября, 2015 в 12:23
О подобной ситуации в США…Закон США довольно суров, даже к работающим беременным женщинам( вне зависимости от штата). Государство предоставляет женщинам всего 12 недель декретного отпуска, причем они никак не оплачиваются ( деньги там тоже, как оказалось с неба не падают). Каких-то выплат и компенсаций женщины могут ждать только от своего работодателя( на его усмотрение), рабочее место за женщиной сохраняется не более 3-х месяцев. В декрет уходят за несколько дней до родов, а выходят через 2-3 месяца оставляя малыша с няней или в яслях, роды без осложнений в США стоят в районе 20 тысяч долларов. С осложнениями — более сотни. Приезд скорой помощи стоит полторы-две тысячи долларов. И так далее…Стоимость садика или услуг няни $1200-1600 в месяц ( дорого…). Обычный отпуск в США в среднем длится от 7 до 16 рабочих дней. Со страховкой тоже, как повезет. Однако система страхования устроена настолько дыряво, что несколько десятков миллионов американцев регулярно оказываются из-за своих заболеваний в глубочайшей заднице, если не в могиле. Как минимум они скатываются в нищету. Жизнь в США далеко не рай, там вообще никто никого не ждет. Россия на этом фоне выглядит очень адекватно, кроме того, на деле заботится о своих гражданах- полноценные декретные отпуска, материнский капитал, доступное образование, бесплатные кружки при каждой школе, а так же призывает семьи иметь больше детей, не повышает пенсионный возраст и.т.д. Да, трудности есть, так и страна большая, но их решают.
И еще, если в России на малооплачиваемой работе ещё можно что-то откладывать на чёрный день, то в большинстве западных стран рабовладельческая система страховок/кредитов прямо-таки вынуждает значительную часть населения крутиться из последних сил в замкнутом круге борьбы за свой выстраданный потом доллар. Работа в России имеется, многое зависит от региона, и потом, все очень индивидуально.
Ирина 75
14 октября, 2015 в 16:09
Хороший вопрос. Я тоже думаю что нечего делать в армии тому кто не собирается становиться кадровым военным. Наше государство ни с кем не воюет.
mancubus
14 октября, 2015 в 13:19
Показывали сюжет о семье по Пятому каналу, чиновники от соц обеспечения блеют про интернаты. Бредят, что-ли. Семья же видно, хорошая, какой интернат! А следом сюжет про то, как аким области осматривал новый строящийся дом.Вот и подарите, господин аким, семье квартиру из этого дома! Понимаю, что сама пишу бред, но эмоции, от равнодушия наших чиновников уже зашкаливают!!
Холодная
13 октября, 2015 в 22:37
в России надо рожать, там материнский дают!
Alex
14 октября, 2015 в 09:59