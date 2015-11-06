Кто выкачивал деньги из карагандинцев?

Пропал директор финансовой пирамиды

В Караганде лопнула очередная финансовая пирамида — «Атлантик Плюс». Сотни людей потеряли свои сбережения. Директором карагандинского филиала фирмы был Станислав Пригодин — тот самый молодой человек, который летом открыл на Юго-Востоке гей-клуб «BarDak69». Сегодня Станислав главный подозреваемый в деле о пирамиде и находится под подпиской о невыезде. Но на днях он бесследно исчез. Обманутые граждане подозревают, что Пригодин был на самом деле подставным лицом.

В редакцию попала аудиозапись, предположительно сделанная Пригодиным в тот момент, когда из него силой пытались выбить долги. Мы также располагаем фотоотчетом о подготовке его «заказного убийства». Но обо всем по порядку.

Компания «Атлантик Плюс» действовала недолго. У нее был свой офис на улице Ермекова, сайт, зарегистрированный на двух карагандинок, и несколько коробок презентационной литературы. Клиентам обещали стабильный доход, автомобили, квартиры, акции крупнейшей британской авиакомпании Virgin Atlantic и трудоустройство на руководящие должности в процветающую бизнес-структуру, владеющую стеклодувными цехами в Италии и фешенебельными отелями на курортах. За место в счастливом будущем надо было заплатить всего лишь 35 тысяч тенге. Люди вкладывали и больше — за себя, а также за своих родственников. Карагандинцы тщетно надеялись разбогатеть. Теперь они проходят как потерпевшие и свидетели в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. На руках у несостоявшихся миллионеров корешки чеков, выданные взамен наличности, красивые договоры, распечатанные на плотной бумаге с переливающимся голографическим покрытием, а также сертификаты на получение дивидендов — как попало нарезанные кусочки пластика с логотипом компании.

Денежная река

Разумеется, на презентациях «Атлантик Плюс» никто не использовал выражение «финансовая пирамида», в Казахстане такие мошеннические схемы вне закона. Проект именовался «инвестиционным предприятием»: один раз вкладываешься и получаешь доход всю жизнь. А чтобы привлечь побольше «инвесторов», для первых подписавшихся организовали поездку в Москву.

— Я пришла в компанию 4 апреля, — рассказывает Алма. — Заплатила 35 тысяч. Меня заинтересовала именно жилищная программа, потому что для меня это очень болезненный вопрос. Потом объявили, что на 9 мая компания якобы дарит поездку в Москву на 70-летие Победы. Нас было несколько человек. Три дня мы гуляли по Москве. Жили в гостиничном комплексе Измайлово. Вернулись счастливые, уверенные в том, что у нас все будет хорошо.

— Естественно, когда мы прилетели домой из Москвы, люди к нам пошли, — добавляет Константин Балакирев. — Все увидели, что компания действительно делает то, что обещает. Мы все были такие восторженные! Привели своих знакомых. Те — своих знакомых. И деньги потекли в компанию рекой. А потом объявляется: 350 тысяч вход — и вы сразу попадаете в элитную очередь на жилье. Многие купились на это и отдали последнее.

— Я получила первые дивиденды — 7 тысяч тенге, затем 14 тысяч и 24 тысячи, — продолжает Алма. — Потом обещали, что придут договоры на акции «Virgin Atlantic». Мы должны были поехать в Россию на обучение финансовой грамотности. В общем, мы серьезно готовились. Я работала на хорошем предприятии. Но чтобы иметь возможность ездить на курсы, была вынуждена уволиться. Представляете? Теперь я безработная!

Похороны Кима

Алма и Константин — немногие из тех, кому удалось вернуть хотя бы часть своих денег. Остальные не получили вообще ничего. «Инвесторы» ожидали, что им будут перечислять ежемесячно по 15 тысяч тенге. Но их только кормили завтраками. Сначала объясняли, что договоры об акциях «Virgin Atlantic» должны пройти многочисленные стадии утверждения. Когда же все названные сроки прошли и врать насчет переговоров с британской авиакомпанией было уже неприлично, придумали другую историю. В июле рассказали о скоропостижной смерти финансового директора «Атлантик Плюс» Леонида Константиновича Кима. Попросили потерпеть до тех пор, пока умершему не найдут замену. А уже к концу августа все узнали, что с Кимом, слава богу, все в порядке, живет он на Алтае, владеет компанией «Уралсантехмонтаж» и, по всей видимости, знать не знает о махинациях в Казахстане. «Вкладчиков» позвали на экстренное собрание, где объявили, что все это выдумки Стаса Пригодина.

Что именно он сочинил историю о кончине Кима и для убедительности скачал из интернета фотографию совершенно постороннего человека. А еще собравшимся сообщили, что тот же Стас выдумал и президента «Атлантик Плюс» — Эдуарда Кеттлера. На фото, которое показывали карагандинским «инвесторам», был в действительности изображен некий гражданин Германии Ральф Зорг, почему-то так же, как и Ким, владелец сантехнической фирмы.

«Я тебя расчленю!»

— В августе нас собрали в офисе, который тогда находился в колледже моды, — вспоминает Валентина, потерявшая 75 тысяч тенге. — Сказали написать заявления на Пригодина. Потому что все деньги отдавали ему как директору компании. Мы так и сделали, написали по образцу и сдали заявления. Куда они потом пошли, я не знаю. Заявления были без адресата. Нам сказали, что «шапки» сверху напишут после.

У Стаса Пригодина начались серьезные неприятности. Есть информация о том, что поначалу он неплохо зарабатывал в «Атлантик Плюс». И, по всей вероятности, именно эти деньги вложил в свой гей-клуб. Однако нетрадиционное увеселительное заведение существовало недолго. Местные жители восприняли подобное соседство с секс-меньшинствами как оскорбление. И, объединившись в борьбе за нравственность, стали всюду жаловаться. «BarDak69» закрылся. К тому времени из «Атлантик Плюс» Стаса уже выгнали. «Инвесторы» рассказывают, что после видели бывшего директора пирамиды с синяком под глазом. Вероятно, именно в тот период он записал разговор с людьми, которые требовали от него вернуть деньги по-хорошему.

Встреча произошла в кафе: на аудиозаписи, попавшей в редакцию, зафиксирован голос официантки, принимающей заказ, звон посуды и фоновая музыка. Некоторые моменты неразборчивы. Но в целом все отлично прослушивается. Говорят двое: женщина и молодой человек, судя по всему, Стас.

«Там народ бушует. Нам надо принять экстренные меры. Сейчас подойдет мой человек. Без всякого. Не бойся ничего. Все будет нормально. Нам надо переговорить». — «Я в Астану заявку дал. Я не знаю. Меня в черный список добавили. Я с другого телефона позвонил. Трубку подняли. Сказали: до 30 сентября ждите. Все. Положили трубку. Когда второй раз позвонил с другого номера, мне сказали: «Будешь лезть, мы тебя уберем». — «Видишь, в чем теперь дело… Я не просто юрист, я работала в суде… Закроют тебя. Тысяча и один процент». — «На каком основании?» — «…Я даже не буду тебе объяснять. Ты себе любого адвоката найми. У тебя проблемы. Ты выплати девочкам деньги». — «Где я возьму? У меня нет денег. Мне платили определенный процент — и все. Я работал как положено».

Тут к диалогу подключается грубый мужской бас: «…Станислав, ты слышишь внимательно? Как будем разбираться?» — «Я не знаю. Не нападай на меня. Не нападайте на меня. А то я выставлю охрану за себя». — «Хоть охрану вызывай. Я тебе в городе жить не дам. Как ты будешь рассчитываться?». Далее раздаются звуки возни, непонятный грохот. «Куда вы! Отдайте мой телефон! Вы не имеете права его забирать! …Вызовите милицию! Телефон отдайте! И документы мои отдайте. Я вас прошу по-хорошему. Пожалуйста!» — «Э! Ты почему деньги взял? Куда деньги дел?» — «Я сделаю все, чтобы вам отдать. Только верните мне все». — «…Сейчас расписку напиши». — «Не буду я вам ничего писать… Если бы я взял деньги, меня бы давно не было». — «Как бы тебя не было? Ты подожди. Как тебя зовут, я забыл. Станислав? Давай по-хорошему. Я с тобой пока по-человечески разговариваю. Меня не е*ет твоя прокуратура. Я тебя расчленю! Ты меня понимаешь или нет?» — «Да». — «Ты деньги взял. Я не вижу денег. Почему ты не пишешь расписку?» — «Не буду я писать. Дайте телефон. Не бейте меня». Далее после непродолжительных препирательств Стас подчиняется. Ему диктуют: «75 тысяч евро. На развитие бизнеса. Данные деньги обещаю вернуть… 30 октября 2015 года. Данная расписка дана добровольно…»

Заказное убийство

Предполагалось, что главные организаторы пирамиды руководили процессом из Астаны. Однако их никто никогда не видел. В том числе и карагандинка Лидия Мартынова, которая с самого начала активно проводила презентации для «инвесторов». Теперь она доказывает, что за всем этим стоял только Пригодин.

— Это Стас, конкретно, — уверяет Лидия. — Мы ему деньги сдавали. И всю информацию мы получали только от него. Кроме Стаса, мы больше никого от компании не видели и не слышали. Была единственная переписка по «What’sup» от лица астанинских менеджеров, которые с нами якобы работали. Но я сомневаюсь, что эти люди на самом деле существовали. Скорее всего, это были подставки Стаса.

С самим Стасом «Новый Вестник» поговорить не успел, поскольку теперь никто не знает, где его искать. Зато один из «вкладчиков» — Константин Балакирев — рассказал нам о том, как Стаса пытались «заказать».

— Мне предлагали как минимум похищение, нанесение телесных повреждений, вымогательство. А потом его нужно было убрать как свидетеля, — рассказывает Константин. — Получается, я оказался между двумя статьями: с одной стороны, мне могли предъявить недонесение о готовящемся преступлении, с другой — клевету. Оставалось одно: слепить подставу, собрать доказательства того, что заказали Стаса, и потом выйти на прокуратуру, чтобы на заключительном этапе заказчиков взяли уже с поличным. Я надеялся, что в результате они будут вынуждены пойти на сотрудничество со следствием, расколются и начнут давать достоверную информацию по «Атлантик Плюс». Чтобы следствие вышло на тех, кто это все придумал… Кончилось тем, что весь день мы гримировали Стаса, фотографировали его. Я даже научился делать фальшивые шрамы и разрезы на коже, могу теперь идти в кинематограф. Мы распечатали фото. Я назначил встречу на Каскаде в темноте, чтобы нельзя было рассмотреть шероховатости на изображении. Заказчики прилетели мгновенно. Я им молча показал фотографии. Потом сказал, что умываю руки. Что им позвонят. И что у них сутки на сбор 15 тысяч долларов — оплату людям, которые работали со Стасом. Мне нужно было это время, чтобы успеть подключить правоохранительные органы. Но заказчики быстро рванули к следователю и написали заявление о том, что Балакирев Константин Владимирович убил Пригодина. По сути, своим заявлением они признали, что заказали Стаса. Подумайте, с каких дел я бы им показывал фото убитого, если они не имеют отношения к убийству? Но следователь не стала с этим разбираться. Она начала при них вызванивать Стаса. И выяснилось, что он живой. Вся наша хитрость с доказательствами заказного убийства провалилась.

Исчезновение Стаса

Стас явился в ДВД вместе со своим «убийцей». Следователь посмотрела фотографии загримированной жертвы, устроила допрос и всех отпустила. А через несколько дней Пригодин пропал.

— Мы живем вместе, но у нас еще пустует квартира на Юго-Востоке, рядом с тем домом, где у него был клуб, — рассказывает мама Пригодина. — Он там иногда тусовался, выражаясь по-молодежному. Говорил: «Мне чем домой в центр города ехать, лучше там переночевать». А тут в пятницу, 23 октября, он приходит домой за теплой одеждой. Как раз резко похолодало. Собирался на Юг, потому что утром ему надо было попасть на улицу Рыскулова, встретиться с хозяином здания, где он арендовал помещение под клуб. А после хотел пойти на свадьбу своих друзей. Оделся тепло. Ушел. Я спокойна, потому что ребенок отзвонился: «Я доехал». На следующий день часов в 11 утра звонит: «Я на Рыскулова». Затем я уже стала звонить после обеда, отправлять СМС — а в ответ тишина.

— Последний раз он мне написал в 12.01 24 октября через «What’sup», поздравил, — вспоминает подруга Стаса Наталья, которая в ту субботу вышла замуж. — Мы ждали Стаса в гости. Но он так и не приехал. После полудня ни одно мое сообщение он не прочитал. Его телефон с тех пор отключен. Это очень странно. Стас был под подпиской. Он знал, что, если не ответит хоть раз на звонок следователя, его закроют.

— Следователь мне сказала: «В ваших интересах как можно скорее найти сына, потому что иначе его потом арестуют без суда и следствия. На нем 75 эпизодов», — добавляет мама Стаса.

«Я потерпевшая!»

После исчезновения Стаса все больше «вкладчиков» стали склоняться к мысли о том, что на самом деле у руля «Атлантик Плюс» стоял не он один. Многие подозревают, что Лидия Мартынова тоже была причастна к организации пирамиды.

— Это полная чушь! — восклицает Лидия. — Именно Стас пригласил меня в компанию, а я, как сетевик, пригласила других людей. Так как я была первая и понимала, что могу взять на себя ответственность, я стала работать. Давала презентации, регистрировала людей, принимала деньги. Но все эти деньги я передавала Стасу.

— А куда он деньги девал?

— Это надо у него спросить. Я понятия не имею. У Стаса был эксклюзивный договор с компанией, но он его никому не показывал. Он говорил, что это запрещено. И вообще в компании много чего было запрещено. Нас ни во что не посвящали, всю информацию мы получали только от Стаса.

— Мы выяснили, что в регистрационных данных сайта «Атлантик Плюс» указана ваша контактная информация.

— Я вообще в компьютерных технологиях — ноль. Я не могу быть администратором там, где ничего не понимаю. Тот, кто создавал сайт, специально это сделал. Я потерпевшая, как и все остальные. Просто я была первой и не потеряла свои деньги. Я вернула то, что вложила: компания устраивала промоушн и отправляла нас отдыхать то в Москву, то в Боровое, то в Турцию. А все остальное — это выдумки. И еще такой момент. Когда докажут мою непричастность ко всему этому, я напишу заявление на всех за клевету.

История «Атлантик Плюс» очень запутанная. Остается много вопросов. Обманутые карагандинцы уже не доверяют ни одному из своих бывших бизнес-тренеров. Теперь им остается только ждать. В том, куда стекались деньги финансовой пирамиды и кто тут говорит правду, а кто лукавит, предстоит разобраться следствию, а затем — суду.