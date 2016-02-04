В Темиртау открылся магазин одной цены

Все товары там продают за 290 тенге

Необычный способ борьбы с кризисом придумали находчивые жители Темиртау. В городе металлургов открылся магазин одной цены. Все товары там продают по 290 тенге за штуку или упаковку.

— Если для вас настали трудные времена и в карманах опустело — в этом магазине вас примут с распростертыми объятиями, — рекламируют магазин его сотрудники. » У нас вы можете купить бытовую технику, ванные и кухонные принадлежности, инструменты, канцелярские товары, косметику, бижутерию и многое другое.

Необычный подход к бизнесу уже привлек внимание горожан. Одни темиртаусцы оценили возможность купить товары, необходимые в быту, дешевле, чем в супермаркетах. Другие же настаивают, что наоборот цены на некоторые товары выше, чем в обычных магазинах.

— В таких магазинах нельзя все хапать, нужно выбирать товар, обязательно зная цены и сравнимая с другими магазинами, — говорит одна жительница Темиртау. — » Что-то действительно дешево, а на что-то цена накручена.

— Это не лохотрон, а такой вид бизнеса. Кто-то просто впаривает такой товар в разы дороже, например супермаркеты. А они по себестоимости, — уверена другая жительница Темиртау

— Я был в таких магазина. К примеру, что я запомнил. Что изолента, которая между прочим стоит 120 тенге, или резиновая тряпка, стоящая 200 тенге на авторынке продается естественно дороже, — считает другой житель города.

Магазин располагается на проспекте Мира и работает с 10 до 19.00.

Формат магазинов одной цены давно существует и очень популярен во всем мире. К примеру, одна только японская сеть DAISO насчитывает более трех тысяч магазинов. Самые крупные из них занимают площади в несколько тысяч квадратных метров.