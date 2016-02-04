Все товары там продают за 290 тенге
Необычный способ борьбы с кризисом придумали находчивые жители Темиртау. В городе металлургов открылся магазин одной цены. Все товары там продают по 290 тенге за штуку или упаковку.
— Если для вас настали трудные времена и в карманах опустело — в этом магазине вас примут с распростертыми объятиями, — рекламируют магазин его сотрудники. » У нас вы можете купить бытовую технику, ванные и кухонные принадлежности, инструменты, канцелярские товары, косметику, бижутерию и многое другое.
Необычный подход к бизнесу уже привлек внимание горожан. Одни темиртаусцы оценили возможность купить товары, необходимые в быту, дешевле, чем в супермаркетах. Другие же настаивают, что наоборот цены на некоторые товары выше, чем в обычных магазинах.
— В таких магазинах нельзя все хапать, нужно выбирать товар, обязательно зная цены и сравнимая с другими магазинами, — говорит одна жительница Темиртау. — » Что-то действительно дешево, а на что-то цена накручена.
— Это не лохотрон, а такой вид бизнеса. Кто-то просто впаривает такой товар в разы дороже, например супермаркеты. А они по себестоимости, — уверена другая жительница Темиртау
— Я был в таких магазина. К примеру, что я запомнил. Что изолента, которая между прочим стоит 120 тенге, или резиновая тряпка, стоящая 200 тенге на авторынке продается естественно дороже, — считает другой житель города.
Магазин располагается на проспекте Мира и работает с 10 до 19.00.
Формат магазинов одной цены давно существует и очень популярен во всем мире. К примеру, одна только японская сеть DAISO насчитывает более трех тысяч магазинов. Самые крупные из них занимают площади в несколько тысяч квадратных метров.
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Я был в таких магазинаХ!!!
ZET-e-X
04 февраля, 2016 в 13:57
Давно есть на самом деле, в Алматы таких магазинов возле рынка куча, и у нас тоже лет десять уже назад видел такие магазины и отделы. Там в основном всякой мелочёвкой торгуют..
mancubus
04 февраля, 2016 в 14:49
В европейских супермаркетах целые ряды с лотками с ценниками «Всё по евро» Чего там только нет! И одежда и посуда и косметика.
А в одном из романов Гюго описывается кабачок с названием «Удача твоей вилки» Так вот, там за монетку в одно су можно было зацепить что нибудь в огромном казане с вареной мясной обрезью.
Лиха беда начало! Глядишь, если опыт приживётся, то появятся у нас продуктовый магазины, кафе и рестораны с таким же названием.
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04 февраля, 2016 в 15:54
Не. Все страны движутся, но все в разных направлениях. Европа к кирдыку, ещё со времён Гюго. Мы — к ЭКСПО.
mancubus
04 февраля, 2016 в 21:51
Аха. На лабутэнах и в
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04 февраля, 2016 в 22:17
Именно)))
mancubus
04 февраля, 2016 в 22:52
Незабывайте господа. Что продукты в таких магазинах близки к просточке. Смотрите на упаковке.
Недовольный
04 февраля, 2016 в 18:42
На Прудах такой «все по 250»
Даулет
04 февраля, 2016 в 22:30
В Караганде есть магазин Одна цена!!!)
почти все товары по 350 тенге
Они кажется в Алтын арбе находятся, всегда там покупаю все для дома
Айгуль
25 марта, 2017 в 14:31
В Караганде такой отдел есть на Ерубаева 34 и в Мкр Голубые Пруды, д.7
Недалеко от остановки Голубые Пруды — в том же доме где магазин Центр.
«Всё по 250»
KO
25 марта, 2017 в 16:40
А где закупается такая продукция? Что по таким низким ценам все продается? Кто нибудь в курсе?
Стаси
19 декабря, 2017 в 17:53
Всякое китайское барахло там продается. Сколько заплатили — столько оно реально и стоит…
KO
19 декабря, 2017 в 19:21
Товар близкий к просрочке и всякий неликвид туда скидывают, разбавляя товаром который реально столько стоит. По крайней мере в Питере так.
Да уш!!!
19 декабря, 2017 в 21:38