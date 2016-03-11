Карагандинский общественник Павел Шумкин записал песню про любовь

«Простые слова, нормальные чувства»

Общественник Павел Шумкин, известный тем, что защищает права шахтеров, выложил на «ю-туб» лирическую песню в собственном исполнении. Активист поет про пьянящий воздух и багряные цветы. А в припеве описывает свои чувства с помощью оксюморона: «Ты для меня лето зимой, солнце ночами». Композиция называется «Ты не грусти».

— Буду рад, если мое творчество понравится, — сказал Павел Александрович nv.kz. — У меня есть несколько песен, написанных в разное время — и про шахтеров и не про шахтеров. Есть друг Марат Абишев, у которого своя музыкальная студия. Я туда давно уже хожу — лет восемь. Он профессионал. Может из любого бегемота смикшировать Фрэнка Синатру. Это здорово.

— А почему в ролике осенний видеоряд? Весна ведь на дворе!

— Действительно, по ощущениям очень сильно бьет. Но дело в том, что она была задумана осенью. Осень всегда была моим любимым временем года, так же, как зимой пурга. Это же красота, когда ветер бьет в лицо! Вот и осенью создается особенное настроение — я постарался передать его в своей песне. Но пока спел ее, уже весна пришла. Так получилось. Однако по смыслу ко времени года песня не относится: не грусти и все. Простые слова, нормальные чувства.