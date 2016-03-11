«Простые слова, нормальные чувства»
Общественник Павел Шумкин, известный тем, что защищает права шахтеров, выложил на «ю-туб» лирическую песню в собственном исполнении. Активист поет про пьянящий воздух и багряные цветы. А в припеве описывает свои чувства с помощью оксюморона: «Ты для меня лето зимой, солнце ночами». Композиция называется «Ты не грусти».
— Буду рад, если мое творчество понравится, — сказал Павел Александрович nv.kz. — У меня есть несколько песен, написанных в разное время — и про шахтеров и не про шахтеров. Есть друг Марат Абишев, у которого своя музыкальная студия. Я туда давно уже хожу — лет восемь. Он профессионал. Может из любого бегемота смикшировать Фрэнка Синатру. Это здорово.
— А почему в ролике осенний видеоряд? Весна ведь на дворе!
— Действительно, по ощущениям очень сильно бьет. Но дело в том, что она была задумана осенью. Осень всегда была моим любимым временем года, так же, как зимой пурга. Это же красота, когда ветер бьет в лицо! Вот и осенью создается особенное настроение — я постарался передать его в своей песне. Но пока спел ее, уже весна пришла. Так получилось. Однако по смыслу ко времени года песня не относится: не грусти и все. Простые слова, нормальные чувства.
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@солнце ночами”.
Ваще-то по ночам луна светит…
КОМУ НЕ СПИТСЯ В НОЧЬ ГЛУХУЮюю…???
позиция называется “Ты не грузи”.
КОМУ НЕ СПИТСЯ В НОЧЬ ГЛУХУЮюю...??? “Ты не грузи”.
11 марта, 2016 в 14:13
В музыкальном плане не креативные наши «таланты», хоть ты тресни. Хоть бы свои, карагандинские исполнители сочинили про родной город песню, чтобы и за пределами летних шашлычных площадок ее слушали… Нет, то «Дюна» про Караганду сочинит, то Лайма Вайкуле с Потапом и Настей Каменских хит забабахают, то Вл.Кузьмин упомянет, то Райкин в оборот «Где, где, в Караганде» запустит. Выстрелил ведь павлодарец Серик Мусалимов с «Здравствуй, столица». А бормотать в микрофон — это для себя, для своей души, но не для слушателя!
Правельный Ариентир
11 марта, 2016 в 16:32
Чему ни -будь да научила
своих детей природа-МАТЬ:
КТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ сделать-
УМЕЕТ ТОТ КРИТИКОВАТЬ…
я..она мать,ну че с него взять…
***
и как бы становится выше,
и якобы умнее,тех кто …
кто ничего не может сделать- УМЕЕТ ТОТ КРИТИКОВАТЬ...
12 марта, 2016 в 20:25
Спасибо всем за реакцию!
Как автору, мне конечно свое любо вне зависимости от мнений окружения, но сами эти мнения -важны и дороги.
По поводу же «отсутствия местного креатива» -то это не так. У нас много талантливых и «знающие это знают». Вопрос «спроса и вкуса».
А что касается дефицита бойких шлягеров про Караганду, то он имеет серьезную основу заключающуюся в том, что рождение и развитие нашего города далеко не располагает к беззаботной памяти и стебу).
(«Где где в Караганде» -это про «у черта на куличках..дальше края Земли». И только не знающие этого люди находят тут другие, веселые смыслы).
ШП
12 марта, 2016 в 02:10
свое любо вне зависимости от мнений окружения
/-ЭТО ГЛАВНОЕ…
любо братцы,любо,любо братцы жить-
с нашими читателями не приходится тужить.
Я не поэт,но скажу стихами…
НЕ ОБЩАЙтеСЯ с хАмами.
Я не поэт,но скажу стихами...НЕ ОБЩАЙтеСЯ с хАмами.
12 марта, 2016 в 11:48
Ты снова пишешь здесь такое
Никак привыкнуть не могу —
как будто пролиты помои
На свежевыпавшем снегу…
.
12 марта, 2016 в 21:14
Да, причем здесь стихи и песня П.Шумкина?
Он активист,общественник и своей деятельностью явно раздражает некоторых местных «деятелей»:
1.противник переименования ул.Театральной,(кстати единственный кто пришел и НЕ проголосовал ЗА-тем самым нарушил спектакль по переименованию…
2.Автор письма в вышестоящие инстанции и всем депутатам о восстановлении в г.Караганде детской железной дороги.
В Шимкенте однако восстановили патамушта патамушта…
3.Блогер -с нелецеприятной оценкой событий в интернете как на своей страничке,так и на других…
4.Участник многих общественных обсуждений у коммунистов и ОСДП …
5.Постоянно поддерживал Е.Тонкова-юриста «мухоБОЯ».
Этого краткого перечня уже более чем хватит.
А стихи и песня – это всего лишь повод пнуть общественника,
как бы по другому месту…
...всего лишь повод пнуть общественника, как бы по другому месту…
14 марта, 2016 в 16:42
Кстати, о музыке,
точнее о клипе-весьма прилично,на мой взгляд…
Как Вы тут пишите=видеоряд-
вполне соответствует тексту
и эмоциональному состоянию поющего…
Не понял,а поет то кто?
Так «замикшировали» что …
Не понял,а поет то кто? Так "замикшировали" что ...
14 марта, 2016 в 19:18
Сам и пою.
Замикшировали -это верно.
ШП
30 сентября, 2017 в 13:24