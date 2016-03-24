Теперь их взыскание – это работа частников
Государственные судебные исполнители больше не занимаются взысканием алиментов. Эту обязанность передали частникам. Таково изменение в Законе республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которое вступило в силу в нынешнем году.
В редакцию nv.kz обратилась карагандинка, которая собралась подавать документы на взыскание алиментов. Она рассказала, что пошла к государственным судебным исполнителям в Октябрьский территориальный отдел №3. Он расположен в Пришахтинске. Однако здесь у нее не приняли исполнительный лист. Ей порекомендовали обратиться к частному судебному исполнителю.
Чтобы выяснить причину, корреспондент nv.kz обратился в департамент по исполнению судебных актов по Карагандинской области. Здесь нам сообщили, что все дело в изменениях в законодательстве.
— Статья 138 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которая введена в действие с 1 января 2016 года, — объясняет руководитель отдела учета и контроля исполнительных производств департамента по исполнению судебных актов Арман Сапаргалиева. – В ней сказано, что к компетенции частных судебные исполнителей относятся все дела, за исключением взысканий в пользу государства, юридических лиц, 50 и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам, субъектов естественных монополий, а также конфискация имущества, выселение и вселение. Категория «взыскание алиментов» является социально значимой. В связи с этим частные судебные исполнители должны принимать такие дела на бесплатной основе. Они субсидируются за счет поэтапного сокращения государственных судебных исполнителей. То есть частным судебным исполнителя выплачивается деньги за то, что ни имеют в производстве эти алиментные производства.
В Карагандинской области 105 частных судебных исполнителей, 74 из них работают в Караганде.
Полный список с указанием телефонов можно найти на сайте http://krg.rpchsirk.kz.
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Сколько это стоит???частный ведь не бесплатно…хотя если им платить то они заинтересованы и точно найдут ;)
алёнка
24 марта, 2016 в 17:45
здесь же написано — бесплатно! Вот цитата: «Категория «взыскание алиментов» является социально значимой. В связи с этим частные судебные исполнители должны принимать такие дела на бесплатной основе»
Лёня
24 марта, 2016 в 18:25
В связи с этим частные судебные исполнители должны принимать такие дела на бесплатной основе. Они субсидируются за счет поэтапного сокращения государственных судебных исполнителей. То есть частным судебным исполнителя выплачивается деньги за то, что ни имеют в производстве эти алиментные производства. — значит БЕСПЛАТНО!!!
ОльКа
24 марта, 2016 в 18:52
Само собой возникает вопрос: А ежели исполнители частные, не будут ли они часто посылаемыми в неизвестных направлениях?
Старый друг
24 марта, 2016 в 18:28
приехали ёпта… итак ни хре#а не делали, теперь ваще все дела с алиментами слили частникам… работы им подкинули, чтобы с голоду не пухли
ОльКа
24 марта, 2016 в 18:44
но и государственным исполнителям не запретили работать по алиментам. законом ограничен список дел для частников, а для государственных таких ограничений нет. если вам отказывают в принятии исполнительного листа гос исполнитель — это не законно. у них есть исключительная компетентность по ряду дел с участием государства и т.д. но это не означает, что они этими делами и ограничены.
dasistja
24 марта, 2016 в 18:44
Ну это же старые депутаты закон приняли. Очень своевременный закон, очень помогающий простым гражданам.
Да уш!!!
24 марта, 2016 в 21:25
До нового года мне позвонил гос суд исполнитель и пригласил на прием, где мне объяснили, что в связи с сокращением гос служащих, все дела по алиментам передаются к частникам. Но….они прежде спросили, согласна я или нет. Я согласилась. Подписала бумагу о согласии. Через несколько дней мне позвонил уже частный суд исполнитель и пригласил к себе на прием. Мне пояснили, что дела по алиментам ведутся БЕСПЛАТНО. Со мной очень тактично и корректно побеседовали. Вновь выяснили все обстоятельства дела. Дали визитку, и сказали, что в случае возникновения каких то вопросов звонить. Я хочу сказать, что в принципе ничего не изменилось. Правда, част судебный пару раз звонил и интересовался, получаю я алименты или нет. Что меня очень удивило. И сказал, сразу звонить, если вдруг что то не так. Я получаю алименты на двоих детей. Сыну 12 марта исполнилось 18 лет. Ну с утра, конечно, тоже был звонок,с днем рождения, сообщили, что алименты он получать больше не будет. И, что он должен теперь сам подойти к судебному и написать заявление в суд, чтобы ему оплачивались алименты на время учебы. Вот как то так!
Марина
24 марта, 2016 в 21:38
Я сам частник в месяц гребу 1млн
бочка
26 января, 2017 в 15:40
Схема не правильная. Депутаты приняли этот Закон не задумываясь, точнее по глупости. Через пару лет увидев последствии отменять все Законы принятым самим депутатом. Результаты уже дается суицидом которых кого я знал раньше. Троих знакомых потеряли парни и девушки. Часть из них семейный и мать одиночки. Депутатов нужно выбирать не от того что он знамениты в Стране. Нужно выбирать на сколько он гуманны, грамотный, политик по внутренним, политик по экономики. А у нас депутаты умеет бить по морде, или считает себя очень высоко летал и смотрел из иллюминатора Земли или просто состоятельный Бизнесмен. По этому и себе подгоняет Закон. Народ как всегда на стороне. В последствие придется решать все это Уважаемому Президенту нашего страны.
Алик
01 марта, 2017 в 11:01
У меня такой вопрос: а если женщина с тремя маленькими детьми не в состоянии материально оплатить частного исполнителя, что же ей делать? От кого ждать помощи?
Этот закон принят теми, кто не страдает материально.
Жадыра
29 сентября, 2017 в 20:52