Государственные судебные исполнители больше не занимаются алиментами

Теперь их взыскание – это работа частников

Государственные судебные исполнители больше не занимаются взысканием алиментов. Эту обязанность передали частникам. Таково изменение в Законе республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которое вступило в силу в нынешнем году.

В редакцию nv.kz обратилась карагандинка, которая собралась подавать документы на взыскание алиментов. Она рассказала, что пошла к государственным судебным исполнителям в Октябрьский территориальный отдел №3. Он расположен в Пришахтинске. Однако здесь у нее не приняли исполнительный лист. Ей порекомендовали обратиться к частному судебному исполнителю.

Чтобы выяснить причину, корреспондент nv.kz обратился в департамент по исполнению судебных актов по Карагандинской области. Здесь нам сообщили, что все дело в изменениях в законодательстве.

— Статья 138 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», которая введена в действие с 1 января 2016 года, — объясняет руководитель отдела учета и контроля исполнительных производств департамента по исполнению судебных актов Арман Сапаргалиева. – В ней сказано, что к компетенции частных судебные исполнителей относятся все дела, за исключением взысканий в пользу государства, юридических лиц, 50 и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам, субъектов естественных монополий, а также конфискация имущества, выселение и вселение. Категория «взыскание алиментов» является социально значимой. В связи с этим частные судебные исполнители должны принимать такие дела на бесплатной основе. Они субсидируются за счет поэтапного сокращения государственных судебных исполнителей. То есть частным судебным исполнителя выплачивается деньги за то, что ни имеют в производстве эти алиментные производства.

В Карагандинской области 105 частных судебных исполнителей, 74 из них работают в Караганде.

Полный список с указанием телефонов можно найти на сайте http://krg.rpchsirk.kz.