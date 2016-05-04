«Вы здесь торговать не будете!»

Чиновники ругаются с продавцами в Пришахтинске

Более пяти лет дачники Пришахтинска выясняют отношения с городскими властями. Они хотят муниципальный рынок, а в акимате считают, что в этом нет необходимости.

Маленький стихийный рынок, который находится рядом с остановкой на улице Зелинского, хорошо знаком всем жителям Пришахтинска. Раньше там торговали только дачники. Они продавали соленья, овощи и ягоды — словом все то, что было выращено и сделано своими руками. С недавних пор к ним присоединились продавцы рыбы и перекупленных овощей. Там даже стоят стенды с очками. Бороться с таким соседством бесполезно — торговать на популярном месте хотят все.

Татьяна Спесивцева давно выпрашивает у акимата официальное разрешение на торговлю. Женщине несколько раз обещали разобраться с ее вопросом, но воз и ныне там. Тем временем землю, которую просят торговцы, постепенно занимают цветочные бутики.

— Мы тоже хотим торговать в чистоте, — говорит Татьяна Анатольевна. — Чтобы у нас были нормальные прилавки, как в Караганде на 45-м квартале. Торговля для нас единственный источник дохода. Мы продаем помидоры соленые, грибы, домашнюю картошку, а летом помидоры и огурцы. И я не понимаю, почему нам здесь стоять нельзя, но ставить бутики с цветами и контейнеры с овощами можно.

За ответом Татьяна обращалась к чиновникам, но ничего вразумительного ей не ответили и даже пару раз посоветовали обращаться в суд. После того как к дачникам присоединились продавцы рыбы и овощей, конфликт достиг апогея. Продавцов стали разгонять полицейские, на них составляют протоколы и выписывают штрафы.

Чтобы разобраться в конфликте, чиновники всех торговцев собрали в местном ДК. Выслушать вопросы и претензии приехал исполняющий обязанности акима Октябрьского района Алимжан Канаев.

— С 2009 года мы боремся, чтобы нам там выделили место, — стала объяснять чиновнику Татьяна Спесивцева. — Власти дают постоянно обещания, но с места ничего не сдвигается. В декабре мы были в акимате, нам дали схему и смету, пообещали, что мы можем торговать свободно. А как началась весна, так нас пытаются всех загнать в стойло. У нас были прилавки, которые мы сами покупали, но однажды ночью их вывезли. Ответьте мне на такой вопрос, где нам торговать? Дорог нет, тротуаров нет, что для простых людей делается? Думаете, мы хотим в этой грязи стоять? Нет, мы тоже хотим ходить такими же чистыми, при галстуке и в рубашках. Возьмите меня на работу? Я с удовольствием к вам пойду. И не буду варить свеклу, солить капусту и мерзнуть зимой, все это продавая.



На работу Татьяну Анатольевну, конечно, не позвали. Алимжан Канаев попытался объяснить всем присутствующим, что стоять в неположенном месте никто из продавцов не будет.

— Мы соблюдаем закон, а на данный момент нет никакого официального разрешения торговать в том месте, — ответил он. — Для дачников выделены в этом районе на рынках бесплатные места. Вот туда милости просим, а здесь вы стоять не будете. В бюджет строительство рынка не заложено. Если вы сами хотите его построить, то государство вас будет всячески поддерживать. Организовывайте товарищество, собирайте деньги, приходите к нам на консультации. Если согласно плану города в этом месте можно построить рынок, то вам разрешат это сделать. Платите налоги, как все, ведите бизнес, никто не запрещает.

Понятно, что такое предложение никого не обрадовало. Средств на строительство рынка у стихийных торговцев нет. Многие здесь стоят и не хотят уходить именно потому, что не нужно ни за что платить. Рядом есть частный рынок. Там имеется туалет, в наличии электричество, вода и нормальные прилавки. Сам хозяин рынка говорит, что всегда готов принять новых продавцов. Но там меньше проходимость и нужно платить аренду.

К слову, местные жители тоже не слишком рады соседству со стихийным рынком.

— Я не раз обращалась в газеты, требуя, чтобы этот рынок закрыли, — говорит пенсионерка Алла Белова. — Мне постоянно приходили ответы, что с этими нелегальными торговцами будут бороться, а они как торговали, так и торгуют. Там такая антисанитария, рядом дорога, пыль, грязь, мухи летают. Привозят летом грибы, они стоят весь день на солнце. Это просто возмутительно! Нам надоели грязь и шум целыми днями.

Аллу Петровну слушать тоже никто не стал. Алимжан Канаев тщетно пытался перекричать толпу, объясняя, что нарушать закон в акимате не собираются. А это значит, что стоять в неположенном месте продавцам не дадут. С этого дня им будут выписывать штрафы. Но торговцы не намерены отступать. Они по-прежнему будут выходить на улицу со своими продуктами.