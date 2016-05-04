Чиновники ругаются с продавцами в Пришахтинске
Более пяти лет дачники Пришахтинска выясняют отношения с городскими властями. Они хотят муниципальный рынок, а в акимате считают, что в этом нет необходимости.
Маленький стихийный рынок, который находится рядом с остановкой на улице Зелинского, хорошо знаком всем жителям Пришахтинска. Раньше там торговали только дачники. Они продавали соленья, овощи и ягоды — словом все то, что было выращено и сделано своими руками. С недавних пор к ним присоединились продавцы рыбы и перекупленных овощей. Там даже стоят стенды с очками. Бороться с таким соседством бесполезно — торговать на популярном месте хотят все.
Татьяна Спесивцева давно выпрашивает у акимата официальное разрешение на торговлю. Женщине несколько раз обещали разобраться с ее вопросом, но воз и ныне там. Тем временем землю, которую просят торговцы, постепенно занимают цветочные бутики.
— Мы тоже хотим торговать в чистоте, — говорит Татьяна Анатольевна. — Чтобы у нас были нормальные прилавки, как в Караганде на 45-м квартале. Торговля для нас единственный источник дохода. Мы продаем помидоры соленые, грибы, домашнюю картошку, а летом помидоры и огурцы. И я не понимаю, почему нам здесь стоять нельзя, но ставить бутики с цветами и контейнеры с овощами можно.
За ответом Татьяна обращалась к чиновникам, но ничего вразумительного ей не ответили и даже пару раз посоветовали обращаться в суд. После того как к дачникам присоединились продавцы рыбы и овощей, конфликт достиг апогея. Продавцов стали разгонять полицейские, на них составляют протоколы и выписывают штрафы.
Чтобы разобраться в конфликте, чиновники всех торговцев собрали в местном ДК. Выслушать вопросы и претензии приехал исполняющий обязанности акима Октябрьского района Алимжан Канаев.
— С 2009 года мы боремся, чтобы нам там выделили место, — стала объяснять чиновнику Татьяна Спесивцева. — Власти дают постоянно обещания, но с места ничего не сдвигается. В декабре мы были в акимате, нам дали схему и смету, пообещали, что мы можем торговать свободно. А как началась весна, так нас пытаются всех загнать в стойло. У нас были прилавки, которые мы сами покупали, но однажды ночью их вывезли. Ответьте мне на такой вопрос, где нам торговать? Дорог нет, тротуаров нет, что для простых людей делается? Думаете, мы хотим в этой грязи стоять? Нет, мы тоже хотим ходить такими же чистыми, при галстуке и в рубашках. Возьмите меня на работу? Я с удовольствием к вам пойду. И не буду варить свеклу, солить капусту и мерзнуть зимой, все это продавая.
На работу Татьяну Анатольевну, конечно, не позвали. Алимжан Канаев попытался объяснить всем присутствующим, что стоять в неположенном месте никто из продавцов не будет.
— Мы соблюдаем закон, а на данный момент нет никакого официального разрешения торговать в том месте, — ответил он. — Для дачников выделены в этом районе на рынках бесплатные места. Вот туда милости просим, а здесь вы стоять не будете. В бюджет строительство рынка не заложено. Если вы сами хотите его построить, то государство вас будет всячески поддерживать. Организовывайте товарищество, собирайте деньги, приходите к нам на консультации. Если согласно плану города в этом месте можно построить рынок, то вам разрешат это сделать. Платите налоги, как все, ведите бизнес, никто не запрещает.
Понятно, что такое предложение никого не обрадовало. Средств на строительство рынка у стихийных торговцев нет. Многие здесь стоят и не хотят уходить именно потому, что не нужно ни за что платить. Рядом есть частный рынок. Там имеется туалет, в наличии электричество, вода и нормальные прилавки. Сам хозяин рынка говорит, что всегда готов принять новых продавцов. Но там меньше проходимость и нужно платить аренду.
К слову, местные жители тоже не слишком рады соседству со стихийным рынком.
— Я не раз обращалась в газеты, требуя, чтобы этот рынок закрыли, — говорит пенсионерка Алла Белова. — Мне постоянно приходили ответы, что с этими нелегальными торговцами будут бороться, а они как торговали, так и торгуют. Там такая антисанитария, рядом дорога, пыль, грязь, мухи летают. Привозят летом грибы, они стоят весь день на солнце. Это просто возмутительно! Нам надоели грязь и шум целыми днями.
Аллу Петровну слушать тоже никто не стал. Алимжан Канаев тщетно пытался перекричать толпу, объясняя, что нарушать закон в акимате не собираются. А это значит, что стоять в неположенном месте продавцам не дадут. С этого дня им будут выписывать штрафы. Но торговцы не намерены отступать. Они по-прежнему будут выходить на улицу со своими продуктами.
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Наказать дачников! Нечего разводить антисанитарию и стоять у дороги в грязи и пыли. Правильно говорит аким. Пускай собирают деньги и постоят себе павильон маленький и там торгуют. А за бесплатно торговать все хотят. (то есть не плотить аренду)
Посетитель
04 мая, 2016 в 10:17
Сейчас на рынках не одного дачника нету
По этому уличная торговля в не отведеных для этого местах должна быть запрещена
1-это антисанитария
Не у одного торговца нет доковора на вывоз мусора а своими ящиками они заполняют все мусорные баки в округе с утра так что жильцы выгуждены сыпать мусор рядом с баками
Получается организация которая вывызит мусор несет огромные убытки
По этому я удевляюсь почему мусорро вывозящие компании не судятся с Акиматом потому что Санпеденинстанция подконтрольна акимату Налоговая подконтрольна акимату местная полицейская служба тоже подконтрольна
Бороться с нелегальными торговцами очень просто поймался нет квитанции об оплате вывоза мусорра налога конфискация товара с передачей в детские дома и мало имущим семьям
vas
04 мая, 2016 в 11:45
«- Мы соблюдаем закон, а на данный момент нет никакого официального разрешения торговать в том месте, – ответил он. – Для дачников выделены в этом районе на рынках бесплатные места. Вот туда милости просим, а здесь вы стоять не будете. »
Вот такая вот поддержка малого бизнеса на деле…
Классический бюрократический ответ.
Хрупкий орех
04 мая, 2016 в 11:47
«А это значит, что стоять в неположенном месте продавцам не дадут. С этого дня им будут выписывать штрафы. »
Вот так власти сами провоцируют майдан.
Во всем мире люди торгуют на улице, даже в Европе и Америке…
И только в нашем «цивилизованном» государстве, где тротуары только на центральных улицах, да и то не на всех — торговать на улице грех сметрный, со 40 мрп штрафом….
Не там Вы госдоходы ищете, не там, господа чинуши!
Хрупкий орех
04 мая, 2016 в 11:50
Сталина на них нет! Да и на тебя тоже.
vascubus
04 мая, 2016 в 13:09
Сталина да, нехватает и мне тоже.
Сталин, хотя бы был последователен.
А эти с одной стороны говорят о малом бизнесе, о поддержке предпринимательства и т.д. и т.п., а с другой стороны знают только штрафы и запреты. Причем штрафы и запреты касаются только самых слабых — дачников да пенсионеров…
Хрупкий орех
04 мая, 2016 в 14:33
Я бы подал на акимат в суд и выиграл его, внимательно читайте закон о торговле.
Если есть от торговцев кто-нибудь, могу разъяснить, могу помочь выиграть суд, без вознагарждения, только ради принципа!
Данияр
04 мая, 2016 в 12:53
Данияр, Вы все еще хотите помочь продавцам стихийного рынка Пришахтинска? Ваша помощь была бы сейчас как нельзя кстати.
Елена
29 июня, 2017 в 23:12
«собирайте деньги, приходите к нам на консультации. » — ожидаемо от чиновников. Какие они могут дать консультации!? Да только распоряжаться чужими деньгами.
Вся работа акимата — указания, распоряжения, запреты, застолья на дни ветеранов и пожилых людей. А конкретной помощи нет — привидите примеры.
Гульбала
04 мая, 2016 в 14:13
Нужно было закидать помидорами оратора. Посмотрите видео про Китай. Там этих рыночков на каждом углу и ночью улицы перекрывают для торговли, а у нас палки в колёса. Лоббируют интересы частного рынка.
Да уш!!!
04 мая, 2016 в 15:59
Вы знаете, бывал в Китае в больших городах, не наблюдал такого на улицах.
И насчет лоббирования. Мне этот рынок хорошо знаком. Там дачников 10% от силы и то в сезон сбора урожая. А подавляющая часть обычные перекупщики, закупающиеся на базаре и торгующие с лотков, которыми там все заставлено так что не пройти нормально. Да и срач который они там устраивают никого не радует. Плюс устроенная ими хаотичная автостоянка. Не хотят перейти через дорогу и торговать на организованном рынке? Пусть платят штрафы. Жителей близлежайших домов они реально уже достали.
Тайгер
04 мая, 2016 в 17:16
Про срач правильно написал! В Китае торговцы приходят в 7 утра на рынок, чтобы навести порядок на своем рабочем месте и вокруг рынка! Вот бы наших барыг заставить наводить порядок на своем рабочем месте! Так-же продавцов магазов! Хочешь работать- мети улицу перед работой! Не хочешь- нанимай Васю! Создавай новые рабочие места!
Alex
04 мая, 2016 в 20:05
Выборы прошли! Пора браться за старое, хватит уже чиновникам прикидываться.
Сталин
04 мая, 2016 в 16:08