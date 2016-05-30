Чаще всего разводятся пары, которые прожили вместе от 5 до 9 лет
Жители Карагандинской области стали реже жениться и разводиться. В прошлом году зарегистрировано больше 11 тысяч браков и более 5 тысяч разводов. Их количество по сравнению с 2014 годом сократилось на 7 и 5 процентов соответственно.
Больше всего свадеб жители Караганды и области сыграли летом и осенью. Самый популярный месяц у молодоженов – август. В это время в 2015 году заключено почти 15 процентов браков. А самым нелюбимым месяцем является май (4 процента свадеб). Видимо, наши молодожены подвержены суеверию.
«Чаще всего регистрируют отношения молодые люди в возрасте 20-29 лет, — сказано в сообщении департамента статистики. — В этой возрастной группе вступило в брак 7385 мужчин и 7328 женщин. В возрасте до 18 лет вступило в брак 9 юношей и 148 девушек, а в возрасте 60 лет и старше – 150 мужчин и 90 женщин».
Чаще остальных распадаются те пары, которые прожили вместе от 5 до 9 лет. Их доля в общем количестве разводов составляет 27 процентов. Работники департамента статистики подсчитали, что чаще всего браки расторгают на 30-34-летние мужчины и 25-29 летние женщины. В прошлом году в этих возрастных группах развелись 1128 мужей и 1226 жён. Интересно, что пенсионеры тоже расстаются. РАГСы нашей области развели 159 мужчин и 117 женщин в возрасте старше 60 лет.
«Из общего числа расторгнутых браков в 39 процентах случаев не было общих несовершеннолетних детей, — сообщает департамент статистики. – В 40 процентах случаев имелся один ребенок. Всего в результате разводов в прошлом году с одним из родителей осталось 4602 ребенка».
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37615 материалов.
Посетители оставили 215892 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Из 11 тысяч пар более 5 тысяч развелись!!!…это почти половина!!!это нормально???
Qwerty
30 мая, 2016 в 16:24
Нет, ненормально конечно. Но, эта цифра будет нарастать, т.к. с современными женщинами уже невозможно жить в мире и согласии!
Когда им успели в голову вбить такую наглость и невиданное самомнение? Раньше ведь такого не было!
Ушлепок
30 мая, 2016 в 17:50
А вы считаете, что у нас мужчины лучше? Винить во всем исключительно по половой пренадлежности крайне не обьективно.
Юлия
30 мая, 2016 в 19:30
Ну как, ненормально.. Брак вроде как модно и прикольно, косплей, совместные селфи, и всё такое. У него борода, у неё пирсинг — ни на кого не похожи, пара. А потом вдруг оказывается как-то не прикольно, когда приходится жить совместно, и терпеть человека. И оказывается, что люди совершенно разные, несмотря на пирсинг и бороду. В принципе та же ситуация, что и с животными, берут — прикольно, а каждый день посцать выводить по часам — уже не прикольно..
животное
30 мая, 2016 в 19:11
Как и в прошлогодней статье считаем! — 7385+9+150=7544 это мужчины, а теперь сюрприз! Женщины! 7328+148+90= 7566!!! Поздравляю у нас в Караганде официально зарегистрированы браки 11 женских пар!!! или у кого то из мужиков по две жены и таких аж 11 Султанов! Что за бред от департамента статистики???? Статистика как и математика наука точная, не бывает приблизительно, ЗАГС и то точнее ведет учет пар. У меня все…
Александр
30 мая, 2016 в 17:23
А вот и ссылка на мои позапрошлогодние расчеты))) ничего не поменялось с тех пор…http://www.nv.kz/2014/05/28/73109/
Александр
30 мая, 2016 в 17:28
С логикой явно туго у вас. Неужели сороколетний не может женится на 23ёх летней? В статье не указаны другие возрастные группы.
Крузенштерн
30 мая, 2016 в 20:09
С логикой у Вас проблема. подсчет велся только теми данными которые выложили здесь. Будьте внимательны когда читаете. Если Вы не видите элементарных ошибок, Вам в первый класс.
Александр
30 мая, 2016 в 22:36
Тут не указано много возрастных категорий, так что и подсчёт вести никакой не имеет смысла. Модератор не пропустил мой первый коментарий, там как раз всё разжевал.
Крузенштерн
31 мая, 2016 в 10:53
Фигня это всё брак. У меня родственница является четвёртой по счету спутницей жизни у мужчины (до этого он расходился с девушками по тем или иным причинам), так что она решила не обременять его в очередной раз узами брака, живут не расписаны, растят вместе общего ребенка, записанного между прочим на нее. Хоть зарегистрированный брак хоть не зарегистрированный, если ты ему не будешь нужна, хоть с ребенком хоть без, и так уйдет. Она молодец! Я считаю это правильно в нынешнее время. Так он держится обеими руками за нее и за дочь. Я бы поступила точно также, но мне уже поздняк метаться
Ольга Ванина
30 мая, 2016 в 21:34
офигеть вот денег некуда девать, такие свадьбы по 200-300 человек играть, наверно кредиты понабрали)
OKSI
31 мая, 2016 в 10:46
лучше раньше развестись…. чем в старые годы говорить … что я бы могла или мог быть счастливей и богаче и жизнерадостнее
алекс
08 октября, 2017 в 13:15