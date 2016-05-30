В Карагандинской области стало меньше свадеб и разводов

Чаще всего разводятся пары, которые прожили вместе от 5 до 9 лет

Жители Карагандинской области стали реже жениться и разводиться. В прошлом году зарегистрировано больше 11 тысяч браков и более 5 тысяч разводов. Их количество по сравнению с 2014 годом сократилось на 7 и 5 процентов соответственно.

Больше всего свадеб жители Караганды и области сыграли летом и осенью. Самый популярный месяц у молодоженов – август. В это время в 2015 году заключено почти 15 процентов браков. А самым нелюбимым месяцем является май (4 процента свадеб). Видимо, наши молодожены подвержены суеверию.

«Чаще всего регистрируют отношения молодые люди в возрасте 20-29 лет, — сказано в сообщении департамента статистики. — В этой возрастной группе вступило в брак 7385 мужчин и 7328 женщин. В возрасте до 18 лет вступило в брак 9 юношей и 148 девушек, а в возрасте 60 лет и старше – 150 мужчин и 90 женщин».

Чаще остальных распадаются те пары, которые прожили вместе от 5 до 9 лет. Их доля в общем количестве разводов составляет 27 процентов. Работники департамента статистики подсчитали, что чаще всего браки расторгают на 30-34-летние мужчины и 25-29 летние женщины. В прошлом году в этих возрастных группах развелись 1128 мужей и 1226 жён. Интересно, что пенсионеры тоже расстаются. РАГСы нашей области развели 159 мужчин и 117 женщин в возрасте старше 60 лет.

«Из общего числа расторгнутых браков в 39 процентах случаев не было общих несовершеннолетних детей, — сообщает департамент статистики. – В 40 процентах случаев имелся один ребенок. Всего в результате разводов в прошлом году с одним из родителей осталось 4602 ребенка».