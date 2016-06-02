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Сотрудники туристической фирмы заманивают горожан «выигранными» путевками
С приходом лета в шахтерской столице активизировались мошенники. Молодые люди раздают в крупных торговых центрах флаеры и лотерейные билеты, стерев защитный код на которых можно выиграть путевку заграницу. Только вот оплачена она, якобы, частично — проживание и питание в нее включены, а вот перелет придется оплатить самим. Радушные сотрудники турфирмы охотно берут «предоплату» и исчезают из поля зрения пакующих чемоданы простаков. Схема простая и общеизвестная, но, все же, находятся те, кто верит и несет свои кровно заработанные в компанию, обещающую райский отдых.
Несмотря на то, что сезон отпусков еще не успел начаться, недобросовестные работники туристических фирм уже успели «развести» несколько карагандинских семей.
— Ко мне обратились уже несколько человек с исками против компании «Luxe premier tour», — рассказывает позвонивший в редакцию юрист, не пожелавший предавать свое имя огласке. — Часть судов уже прошла, мои клиенты выиграли дело. Еще один суд назначен на 8-ое июня. Я надеюсь, что и этот процесс будет за нами. Просто у этой фирмы нет никаких разрешающих работу документов. Они зарегистрированы как туроператор, об этом у нас есть справка с сайта электронного правительства. А если они туроператор, значит их деятельность должна лицензироваться. Но, если вы зайдете в отдел лицензирования при правительстве и наберете БИН этой организации, то никаких документов вы не найдете. Мало того, у них даже нет обязательной страховки.
Юрист и его клиенты посчитали нужным обратится в СМИ и предупредить горожан о том, что не стоит доверят тем, кто обещает райские каникулы за сущие копейки.
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Ну и как мы относимся после этого к правоохранителям!? По моему они только нас пугают и ничерта не делают свою работу.
Крузенштерн
02 июня, 2016 в 10:41
Та же самая глупость, что вы про депутатов ляпаете.
Правоохранители не могут заводить дело ДО совершения правонарушения. И сами они, без заявлений граждан — тоже дело заводить не имеют права.
Вы бы в самом деле — ДО того как комментить — разобрались бы в структуре власти, кто за что отвечает и кто что может и на что имеет право.
КО
02 июня, 2016 в 11:12
А как же заводились дела и проводились административные аресты до несостоявшегося митинга 21 мая?
Алекс 58
02 июня, 2016 в 11:38
Судя по тому, что написано в прессе, обвинения предъявлены за призывы, а не за сам митинг.
Фома
02 июня, 2016 в 13:25
Я тоже участвовала в такой ерунде, мне потом неделю звонила какая то тётка и просила приехать забрать путевку, я ей сказала что мне она не нужна, отдайте её другому, но она все равно звонила, пока я её номер в черный список не внесла
Миру мир
02 июня, 2016 в 17:07
я тоже выиграл путевку только на заправке стар оил…..это лохотрон, заправка заманивает клиентов чтоб заправлялись типа заправся на 5000 тенге и получи 1 талон таких надо собрать 5 штук……… после чего типо состоится розыгрыш путевки….в которой обсолютно каждый кто собрал 5 купонов заправки ——-ПОВТОРЯЮ ВЫИГРАЛ ПУТЕВКУ на КАНАРСКИЕ острова…….таже самая песня проживание и еда бесплатно а вот за перелет придется заплотить на двоих человек примерно 500,000 -600.000 тенге…….. за такие деньги можно и самому слетать в двоем в турцию или египет а так сертификат действителен до сих пор можно лететь хоть сейчас!!!!! кстати та же самая контора Luxe premier tour………PS после такого надува принципиально не заправляюсь на заправки газ пром нефть!!!
ИГОРЬ
02 июня, 2016 в 20:19
Ухахаха, за те-же деньги в Турцию лучше поехать, чем на канары, вот лошара! Тогда уж на Балхаш езжай за такие же деньги!
Тлеген
03 августа, 2016 в 20:13
Хаххаха это лохотрон с того года еще работает!!! Меня жена тоже туда заманила, пойдем говорит сходим, А ВДРУГ!!!!
Кароч закончилось все матами с моей стороны)))Ибо лохотрон невиданной тупости! А построен на человеческкой жадности!
K
13 июня, 2016 в 11:09
Ахах, они нас ждут в субботу. Якобы мы выиграли один из 5 призов, один из них- путёвка! Да ещё и такое место — Маврикий ..
Ну, ну…
Я схожу, посмотрю, как они нашло будут врать
Кука
27 июля, 2016 в 18:21
что-то вы сами себе противоречите! Пишите, что «сотрудники турфирмы исчезают из поля зрения пакующих чемоданы простаков», а потом пишите, что какой-то мутный юрист выиграл дело у «исчезнувшей компании», как так???
Самал
03 августа, 2016 в 18:54
Как сейчас обстоят дела у этой фирмы? какие отзывы на сегодняшний день,кто ездил- ПРОШУ ОТЗЫВЫ!!!!!!!!
Виктория
04 февраля, 2017 в 20:38