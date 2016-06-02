В Караганде активизировались мошенники

Сотрудники туристической фирмы заманивают горожан «выигранными» путевками

С приходом лета в шахтерской столице активизировались мошенники. Молодые люди раздают в крупных торговых центрах флаеры и лотерейные билеты, стерев защитный код на которых можно выиграть путевку заграницу. Только вот оплачена она, якобы, частично — проживание и питание в нее включены, а вот перелет придется оплатить самим. Радушные сотрудники турфирмы охотно берут «предоплату» и исчезают из поля зрения пакующих чемоданы простаков. Схема простая и общеизвестная, но, все же, находятся те, кто верит и несет свои кровно заработанные в компанию, обещающую райский отдых.

Несмотря на то, что сезон отпусков еще не успел начаться, недобросовестные работники туристических фирм уже успели «развести» несколько карагандинских семей.

— Ко мне обратились уже несколько человек с исками против компании «Luxe premier tour», — рассказывает позвонивший в редакцию юрист, не пожелавший предавать свое имя огласке. — Часть судов уже прошла, мои клиенты выиграли дело. Еще один суд назначен на 8-ое июня. Я надеюсь, что и этот процесс будет за нами. Просто у этой фирмы нет никаких разрешающих работу документов. Они зарегистрированы как туроператор, об этом у нас есть справка с сайта электронного правительства. А если они туроператор, значит их деятельность должна лицензироваться. Но, если вы зайдете в отдел лицензирования при правительстве и наберете БИН этой организации, то никаких документов вы не найдете. Мало того, у них даже нет обязательной страховки.

Юрист и его клиенты посчитали нужным обратится в СМИ и предупредить горожан о том, что не стоит доверят тем, кто обещает райские каникулы за сущие копейки.