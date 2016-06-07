Как я не узнал бывшего премьер-министра

Наш корреспондент побывал в колонии, где сидит Серик Ахметов.

По прибытию в колонию мне пришлось отдать на спецхранение свои мобильные устройства, вытащить из карманов деньги и всё, что может заинтересовать живущих в зоне сограждан. Это добро осталось на КПП. Затем мне выписали пропуск и я попал на территорию колонии, прямо в руки ИО начальника учреждения АК 159/18, подполковника Ким Вилорию Викторовичу. И началась моя экскурсия по местам, где проводят свою жизнь осуждённые и заключённые под стражу казахстанцы.

Для начала меня провели в контору учреждения, показали кабинет, в котором обитает начальник. Затем, после короткой инструкции, мы двинулись в саму колонию.

Решётчатые двери, клубы колючей проволоки на стенах и заборах и… невероятная чистота помещений, в которые мы заходили. Эта чистота буквально поразила меня.

Встречающиеся нам навстречу заключённые останавливались и громко приветствовали начальника. Дневальные в помещениях громогласно докладывали о том, что в данном помещении всё под контролем.

Далее мне показали бытовые комнаты, туалет, в котором всё было, как в магазине — новое и блестящее, умывальник, баню, прачечную со стиральными машинами, где зека стираются и отжимают свою одежду в огромной центрифуге.

После меня повели в помещение вечерней школы, которая сейчас, как и на свободе, находится в состоянии каникул. Поразили учебные пособия по русскому языку, и прочим предметам, развешанные на стенах, портреты писателей и учёных, фотоуголок учителей, из Абайского гороно, которые здесь преподают. Всё сделано добротно и качественно.

Также здесь находится огромный плакат с изображением нашего президента. Но не улыбающимся, как обычно, а с осуждением смотрящего на всех, кто проходит мимо.

Конечно же, меня завели в столовую, где столуются заключённые. Запах еды был приятен и говорил о том, что проблем с пищеварением, у заключённых нет.

И в конце всего маршрута меня завели в спальное помещение колонии-зоны.

Белоснежные постели, телевизор, музыкальный центр и тюль на окнах без решёток.

Я спросил начальника, а не могут ли заключённые в ночное время через форточки покинуть спальню?

На что получил краткий ответ – пусть только попробуют.

К сожалению, полного удовольствия от экскурсии мне получить не удалось. Все время отвлекали мысли об одном конкретном заключенном, который должен быть где-то тут. Увидев, что к каждой кровати прикреплена табличка с фото заключённого и его данными — ФИО, а так же с перечнем статей по которой он осуждён, я с еще большей энергией закрутил головой. Увы, тщетно. Тогда я прямо спросил, почему при прогулке по зоне и по помещениям, которые мне показывали, я не вижу спецконтингента. В частности, г-на Серика Ахметова. Неужели они все, и, в частности он, заняты общественно полезным трудом?

На это г-н подполковник ответил, что нет, не все. В данный момент имеют работу только несколько человек. Часть из них укладывает асфальт на территории, остальные же, в данный момент, находятся на улице — в специальной беседке для курения. В саму беседку меня не провели, но разрешили постоять рядом, предупредив что снимать лица заключенных нельзя – у них тоже есть права. Поэтому я просто попытался рассмотреть людей, человек 20 стоящих там, но в общей массе, одетых в одинаковые спецробы лица слились и нашего героя я там не увидел.

Когда же мы отошли от беседки на некоторое расстояние, мой гид радостно сообщил, что там был и наш экс-министр, он прекрасно выглядел и бодрым взглядом смотрел на нас. Просто я его не узнал. Ну, значит, сам виноват.

Я хотел было вернуться, но… меня повели дальше.

Тут захотелось мне просто постоять в теньке у урны, и мне это позволили, при этом удалось сделать пару снимков периметра внутреннего двора.

Потом, мне показали фото, на котором г-н Ахметов был облачён в футбольную форму команды колонии. Команда, в которой они играют в футбол между отрядами,

и на этом моё посещение колонии закончилось.

Выйдя за ворота колонии, я вдруг почувствовал, что на воле мне нравится меньше, чем там, за высокими стенами и клубами колючей проволоки. Дорога по которой мы ехали назад, через Абай, была похожа на поле танкового сражения под Сталинградом,

но это уже другая история.