Наш корреспондент побывал в колонии, где сидит Серик Ахметов.
По прибытию в колонию мне пришлось отдать на спецхранение свои мобильные устройства, вытащить из карманов деньги и всё, что может заинтересовать живущих в зоне сограждан. Это добро осталось на КПП. Затем мне выписали пропуск и я попал на территорию колонии, прямо в руки ИО начальника учреждения АК 159/18, подполковника Ким Вилорию Викторовичу. И началась моя экскурсия по местам, где проводят свою жизнь осуждённые и заключённые под стражу казахстанцы.
Для начала меня провели в контору учреждения, показали кабинет, в котором обитает начальник. Затем, после короткой инструкции, мы двинулись в саму колонию.
Решётчатые двери, клубы колючей проволоки на стенах и заборах и… невероятная чистота помещений, в которые мы заходили. Эта чистота буквально поразила меня.
Встречающиеся нам навстречу заключённые останавливались и громко приветствовали начальника. Дневальные в помещениях громогласно докладывали о том, что в данном помещении всё под контролем.
Далее мне показали бытовые комнаты, туалет, в котором всё было, как в магазине — новое и блестящее, умывальник, баню, прачечную со стиральными машинами, где зека стираются и отжимают свою одежду в огромной центрифуге.
После меня повели в помещение вечерней школы, которая сейчас, как и на свободе, находится в состоянии каникул. Поразили учебные пособия по русскому языку, и прочим предметам, развешанные на стенах, портреты писателей и учёных, фотоуголок учителей, из Абайского гороно, которые здесь преподают. Всё сделано добротно и качественно.
Также здесь находится огромный плакат с изображением нашего президента. Но не улыбающимся, как обычно, а с осуждением смотрящего на всех, кто проходит мимо.
Конечно же, меня завели в столовую, где столуются заключённые. Запах еды был приятен и говорил о том, что проблем с пищеварением, у заключённых нет.
И в конце всего маршрута меня завели в спальное помещение колонии-зоны.
Белоснежные постели, телевизор, музыкальный центр и тюль на окнах без решёток.
Я спросил начальника, а не могут ли заключённые в ночное время через форточки покинуть спальню?
На что получил краткий ответ – пусть только попробуют.
К сожалению, полного удовольствия от экскурсии мне получить не удалось. Все время отвлекали мысли об одном конкретном заключенном, который должен быть где-то тут. Увидев, что к каждой кровати прикреплена табличка с фото заключённого и его данными — ФИО, а так же с перечнем статей по которой он осуждён, я с еще большей энергией закрутил головой. Увы, тщетно. Тогда я прямо спросил, почему при прогулке по зоне и по помещениям, которые мне показывали, я не вижу спецконтингента. В частности, г-на Серика Ахметова. Неужели они все, и, в частности он, заняты общественно полезным трудом?
На это г-н подполковник ответил, что нет, не все. В данный момент имеют работу только несколько человек. Часть из них укладывает асфальт на территории, остальные же, в данный момент, находятся на улице — в специальной беседке для курения. В саму беседку меня не провели, но разрешили постоять рядом, предупредив что снимать лица заключенных нельзя – у них тоже есть права. Поэтому я просто попытался рассмотреть людей, человек 20 стоящих там, но в общей массе, одетых в одинаковые спецробы лица слились и нашего героя я там не увидел.
Когда же мы отошли от беседки на некоторое расстояние, мой гид радостно сообщил, что там был и наш экс-министр, он прекрасно выглядел и бодрым взглядом смотрел на нас. Просто я его не узнал. Ну, значит, сам виноват.
Я хотел было вернуться, но… меня повели дальше.
Тут захотелось мне просто постоять в теньке у урны, и мне это позволили, при этом удалось сделать пару снимков периметра внутреннего двора.
Потом, мне показали фото, на котором г-н Ахметов был облачён в футбольную форму команды колонии. Команда, в которой они играют в футбол между отрядами,
и на этом моё посещение колонии закончилось.
Выйдя за ворота колонии, я вдруг почувствовал, что на воле мне нравится меньше, чем там, за высокими стенами и клубами колючей проволоки. Дорога по которой мы ехали назад, через Абай, была похожа на поле танкового сражения под Сталинградом,
но это уже другая история.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
интересненько,
решёток нет,
демократизация что ли началась
Ван
07 июня, 2016 в 17:20
Как говорится колония со спец обслуживанием.
На туб зону сьездил бы… отуда бы бежал без оглядки, еще бы долго просыпаясь в поту)
пупсик
07 июня, 2016 в 17:39
ну был я в туб зоне,
и сам прошёл через это, костный туберкулёз перенёс,
позвоночник мне децл скушал туберкулёз,
но выжил же,
оперирован был у Иванова В.М.
в туб диспансере ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:07
Так иди посиди, кпц литератор)))
E.Gr
07 июня, 2016 в 17:43
заслужу,
посадят,
отсижу ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:08
Человек в кепке который в зеркале не сиделец?
E.Gr
07 июня, 2016 в 17:48
а ещё хочу сказать, сейчас во всех зонах стали так делать,
подстраиваться к стандартам евросоюза
и наверное это правильно ..
и дело не в том, кто сидит в колониях, насильник, или убийца, вор или просто маньяк,
если решили не казнить, то значит что-то изменилось в нашей системе,
и её не надо бояться..
Ван
07 июня, 2016 в 18:06
Ещё один «мастер заголовка»
Кайрат Тимофеевич
07 июня, 2016 в 18:11
белоснежные простыня? интересненько
лопи
07 июня, 2016 в 18:19
Видишь суслика? Нет? И я не вижу! А он есть!
Гоголь
07 июня, 2016 в 20:02
Ужасы шведской тюрьмы:
Охранники забыли закрыть камеры заключённых.
В ночь на пятницу охранники тюрьмы Norrtalje забыли закрыть 6 заключённых в своих камерах, трое из которых были осуждены за убийство.
Заключённые воспользовались шансом и потратили это время на просмотр телевизора и приготовление шоколадного торта.
— Это был один из самых прекрасных вечеров за время отсидки.
Сказал один из заключённых.
Рома
07 июня, 2016 в 20:21
Думаю там всё подготовили к приезду С.А.. В других колониях не так радужно. Вы туда, Михаил, съездите лучше.
Карагандинка
07 июня, 2016 в 21:12
съезжу, как только предоставится возможность
Михаил
15 июня, 2016 в 08:09
Я так и не поняла о чем эта статья, о том, как хорошо в наших тюрьмах, о том, как хорошо на свободе, о спецконтингенте? Смысл лезть к человеку, который попал в тюрьму по политическим мотивам? Или это статья про плохую дорогу в Абае? Ерунда какая то
Лора
07 июня, 2016 в 21:50
это привычка писать не по слухам, только о том, что лично увидел и смог потрогать,
агностик я ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:49
и потом, я не увидел в данном случае «политического мотива»,
увы ..
Михаил
15 июня, 2016 в 11:18
Не ну а чо. Реклама тюрем, которые сейчас строятся. Я имею ввиду частные. Завтра вижу рекламу по телеку — Если вы оступились, то выбирайте АК такоето, у нас комфортабельные бараки на три шконки. И в неволе будет лучше, чем тут. Типа мечта каждого у кого нету своего угла. Михаил, а за сколько времени Вы придупредили начальника колонии, что приедете? Прям как в романе Гоголя — Ревизор.
Да уш!!!
07 июня, 2016 в 22:45
Мда. У многих на воле жизнь похуже. По съёмным углам мотаются, удобства во дворе и ни асханы, ни кафеля , ни белых простынок. Не дай Бог статейку прочитают и возникнет сразу непреодолимое желание совершить коррупционное преступление!
матрос с Наутилуса
08 июня, 2016 в 08:48
я не предупреждал,
я разрешение у департамента на посещение получил ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:10
Унитазы очень правильные. Опорожнение на таких происходит в правильном русле. Те, что у нас в домах , типа стула, не очень подходят для качественного справленный нужды, и не совсем гигиеничны . Непонятно, почему нашим Кафе и ресторанам н приходит в голову ставить такую сантехнику… Везде стулообразые унитазы… Очень негигиенично, неудобно и клиент зачастую изба этого домой, не потратив всю запланированную сумму.
Правильная сантехника
08 июня, 2016 в 00:27
Кстати смотрите слуги народа как прекрасно сидят ваши бывшие коллеги. И не бойтесь воровать. Там для вас тоже рай сделали. Подумаешь 3-5 лет и ты обеспеченный на всю жизнь человек и чист как слеза перед законом и обществом. А перед совестью не нужно быть чистым. У воров её нету.
Да уш!!!
08 июня, 2016 в 01:24
какое там 3 — 5 лет. Тут вот высокопоставленному товарищу всего два годика дали, перезимует тихонько, с хорошим поведением и отпустят домой.http://www.zakon.kz/4798152-delo-ermegijaeva-kazhymurat-usenov.html
матрос с Наутилуса
08 июня, 2016 в 12:52
Нафига зону-то рекламировать? Или статейка заказная, для отчёта? Прям лагерь пионерский…
Шемодан
08 июня, 2016 в 05:04
да, и мне показалось, что я попал в ЦК-овский пионерлагерь, для трудновоспитуемых подростков ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:11
Какие-то записки Иванушки-Дурачка.
Макс
08 июня, 2016 в 11:08
а Михаил — с древнееврейского переводится — равный Богу? ..
а акынство, я ж родился в Казахстане ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:13
Ах, МЫША, МЫША УЕХАЛА У ТЯ КРЫША!
нУ ПОБЫВАЛ ТЫ НАЗОНЕ-
ПРОМЧАЛСЯ КАК В ПИМЕЗОНЕ
ИЛИ БИБИЗОНЕ?
нУ НЕ УВИДЕЛ ТЫ ПАРМЕЗАН-
ТЫ ЖЕ МЕСТНЫЙ ПАРТИЗАН!
разрешили постоять рядом-
НО НЕ СФОТАТЬСЯ С ОТРЯДОМ.
лица слились-
ТИПА ЖИЗНЬ -ЗАШИБИСЬ!!!
и нашего героя я там не увидел.
НО НЕ СИЛЬНО ВСЕХ АБЫДЕЛ.
он прекрасно выглядел и
бодрым взглядом смотрел на нас.
А НА ВАС, АН А ВАС-ПОЛОЖИЛИ… АНАНАС.
они играют в фут бол-
КТО НЕ ЗНАЕТ -БАЛА БОЛ
НУ А ТЫ МЫШША БЫ…ПОШЕЛ..
они играют в фут бол-КТО НЕ ЗНАЕТ-БАЛА БОЛ НУ А ТЫ МЫШША
08 июня, 2016 в 13:47
НУ А ТЫ МЫШ ША —
так точнее будет,однако…
они играют в фут бол-КТО НЕ ЗНАЕТ-БАЛА БОЛ НУ А ТЫ МЫШША
08 июня, 2016 в 14:54
Ни фига себе, М.Привалов: «… я вдруг почувствовал, что на воле мне нравится меньше, чем там, за высокими стенами и клубами колючей проволоки». Это же, товарищи дорогие, прямое искажение личности. Человек, бегущий от свободы. Жуть какая-то! И на фото нет не одного сидельца. Зона без зеков. Такое разве бывает? Не потемкинская ли это деревня, батенька?!
Бурштейн
08 июня, 2016 в 16:09
Ага. Дебютанты радуют новыми перлами. Свежий ветер, новые тараканы.
Ильдар Репкин
08 июня, 2016 в 21:35
Люстры , конечно, симпатичненькие, но на воле все таки лучше, даже если это поле, похожее на поле сражений)))
Светлана
09 июня, 2016 в 08:23
……
если быть совсем честным, то в Зону мне совсем не хотелось вернуться, но первая же тётушка, встреченная мной на воле, за забором учреждения наорала на меня после того, как я спросил у неё, где находится ближайший магазин, воды хотел купить,
да и жарковато было вне зоны, и не так стерильно чисто вокруг, и ..
….
вот как-то так
Михаил
09 июня, 2016 в 14:05
НУ Вы Мыш ша даете,однако чаду и шороху…
Это надо же больше 4-х тысяч просмотров.
Да и стиль изложения нестандартный-
ну типа нетипичный журналистский-
поток сознания в сочетании с простотой изложения.
ВСЕ ЧТО ВИДЕЛ_О ТОМ И СКАЗАЛ.
И чуть-чуть своих личных ощщущений-впечатлений.
ПС.
Мыш ША-какие планы на следующий материал,
если это не коммерческая тайна???
А может Вас больше не будут публиковать-
ну типа нефиг хлеб отбирать у штатных журналистов «НВ».
Ну вот может быть и так…
НУ Вы Мыш ша даете,однако чаду и шороху...какие планы на
10 июня, 2016 в 22:42
а никто и не отбирает
Suum cuique
и не более того ..
Михаил
15 июня, 2016 в 08:27
а чего народ на автора накинулся,
тролеватые какие-то вы,
парень написал по честному,
нельзя сказать, что на зону похоже про, которые мы привыкли видеть по тв и в кино,
но честно же ..
Ван
15 июня, 2016 в 11:22
материал называется «Как я пролюбил эксклюзив»
гурд
24 июня, 2016 в 14:51
интересно, а гражданин Ахметов всё ещё чалится?
или уже нет?
Ван
15 июня, 2017 в 06:15