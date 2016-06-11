«Зачем было ломать то, что хорошо работало и сделать все так, как всегда?????»
Как то на днях обратил внимание, что до истечения срока действия моего водительского удостоверения осталось менее 1 месяца и озаботился его заменой. Хотел бы поделиться своими эмоциями по этому поводу.
Начать сие действия я решил с похода к наркологу, для получения соответствующей справки. Поехал в Наркологический диспансер, однако там меня не приняли, а сообщили, что для удобства граждан нарколог (как и психиатор) принимает теперь в помещении СпецЦОНа по ул.Муканова. «Все для людей. Как это удобно. Все в одном месте.» Может идея была и хорошей, но ее воплощение….. хотя не будем спешить, судите сами.
По приезду в СпецЦОН поразило большое количество людей, во вторник около 15-00ч. в первом зале находилось человек 50. На переднем плане стойка, за которой 3-4 консультанта, к каждому из которых очередь 5-6 человек. А теперь — самое интересное. Для того, чтобы осуществить любое действие в СпецЦОНе необходимо отстоять очередь к консультанту и получить от него номерок электронной очереди, после чего вновь стоять уже в электронной очереди. А теперь опишу хронологию моих действий (не забываем, что каждому действию предшествовала очередь к консультанту для получения номерка):
Касса — для оплаты справки нарколога и психиатра (около 4000 тенге)
Нарколог — после краткой беседы выдали одноразовый стаканчик и отправили в туалет для его наполнения, после чего медсестра прямо в туалете провела экспресс тест ( эта процедура, якобы, обязательна и для мужчин и для женщин и не волнует удобство проведения данной процедуры в непосредственной близости от зала ожидания и т. д.)
Психиатор — по факту сидит через стенку от нарколога, но пройти 5 метров до его двери нельзя, необходимо пройти в круговую через три зала ожидания.
На эти процедуры у меня потребовалось около 1,5 часов , по завершению я подошел к консультанту, которая сообщила, что теперь мне необходимо пройти медосмотр в поликлинике по месту жительства (форма 083).
Продолжить эпопеею я решил уже на следующий день. Заехав в поликлинику на Гульдере, я понял, что медосмотр я смогу пройти в лучшем случае за неделю (людей — море), поэтому решил пройти его на платной основе в частном Мед.центре, но меня предупредили, что для справки Формы №083 нужна моя фотография 3*4, флюрография (хорошо, что с собой было копия) и справка о группе крови. Итого — фото 400 тг., справка о группе крови из Центра Крови — 1210 тг., медосмотр в частной поликлинике — 2500тг. На руки получил солидную справку с Гербом РК. Весь процесс занял около 3-х часов (с заездом в Поликлинику №3 и Центр Крови).
На третий день, вооруженный кипой справок я вновь приехал в Спец.ЦОН, но однако меня там не ждали. Гостеприимно сообщили, что у них не работает база и попросили покинуть помещение.
На четвертый день, я вновь прибыл в СпецЦОН, где опять началась эпопея с очередью к консультанту. Отстоял, передал ей все собранные мною документы и получаю от нее указание опять (!!!!!!) пройти нарколога и психолога, для того чтобы те, поставили свою визу и печать уже в справку Формы №083, на основании справок, выданных ими ранее. На мое справедливое замечание, почему бы не делать все в обратном порядке — сначала медосмотр, а затем визит к наркологу и психологу (чтоб не ходить два раза), сказали «так положено». Прошел специалистов. Консультант направил меня вновь в кассу — оплатить водительское удостоверение (2800 тенге). Отстоял, оплатил, вновь отстоял к консультанту. Консультант сказала, что теперь ей необходимо ксерокопия Формы №083, я ответил, что я предоставляю оригинал, и если ей надо — она может сама взять и сделать. Сказали, что без ксерокопии документы не примут — посоветовали пройти в угол, где некая девушка за некие деньги делает копии. По закону подлости эта самая девушка на месте отсутствовала, помимо меня ее ожидало еще человек 10. В ожидании, я походил по залам и увидел у сотрудников как минимум 3-4 МФУ, на мою просьбу сделать ксерокопию следовал категорический отказ «Вы что, это только чтобы печатать документы для граждан!!!!». А я кто???? Устав ждать, поехал до ближайшего супермаркета «Южный», где приятный молодой человек за минуту и 50 тг. сделал мне ксерокопию. Вернулся и вновь очередь к консультанту, отстоял — документы забрали для проверки на наличие неоплаченных штрафов. Проверили, штрафов нет, дали очередной номерок электронной очереди. Отстояв очередные 15 минут, меня пригласили к столу, вежливый сотрудник меня сфотографировал, забрал документы, выдал вместо них расписку и сообщил, что в течении 2 часов мое водительское удостоверение будет заменено, причем старые права также забрал.
Учитывая, что на тот момент я уже потратил более 2-х часов (а работа не ждет), пришлось оставить машину на стоянке СпецЦОНа и поехать на работу на автобусе. После работы вновь поехал в Спец.ЦОН и наконец-то, на исходе четвертого дня мытарств, получил новое водительское удостоверение!
Прошлый раз менял права в 2006году. С утра проехал и получил справки в диспансерах (наркологическом и ОПНД), потом медосмотр, в обед сдал все документы в ГАИ, покурил пол-часа на крылечке и получил новые права!
А с самыми первыми правами (не имевшими ограниченного срока действия) вообще ездил 20 лет и горя не знал.
Возникает вопрос, зачем было ломать то, что хорошо работало и сделать все так, как всегда?????
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Ответ на Ваш вопрос очевиден из самого текста: «около 4000″+400+1210+2500+2800+50=… Бизнес на документировании/замене старых на новые, а также всевозможные драконовские штрафы — это наше ноу-хау.
Мурат
11 июня, 2016 в 11:35
Спасибо за предупреждение, мне права менять в 2020 году, вероятно ещё хуже будет, за пол года начну готовиться.
Водитель
11 июня, 2016 в 11:45
Ой!А не Вы ли так ратовали за эти самые ЦОНы?!
valya
11 июня, 2016 в 13:49
За ЦОНы ратовал президент.
Водитель
11 июня, 2016 в 20:59
Может и есть какие то недостатки в работе, но в целом Цон это очень удобно. Если вспомнить как было раньше, у меня волосы дыбом встают. Особенно обед в Гаи с 12.30 до 14.30, четверг неприемный день, суббота до обеда, понедельник тоже какой то выходной. Ясно было что раньше Гаи затачивали так, чтобы люди мыкались и от недостатка времени обращались к гаишникам, искали среди них знакомых, дружили, и чтобы эти люди имели какой то авторитет… Система работала от обратного, то есть человека закручивали в крендель, а он должен был выкручиваться. Вспомню и вздрагиваю…
Не хочу вспоминать
11 июня, 2016 в 11:58
Молод еще! Раньше паспорт был один на всю жизнь! Тока фотки вклеивай!
Сейчас- выжимание бабла!!!
Alex
11 июня, 2016 в 12:43
Молод еще! Паспорт один на всю жизнь ввели в конце 70-х. До этого паспорта меняли в 18, 25 и 45.
КО
11 июня, 2016 в 23:14
Такая бюрократия и бардак везде
Lex
11 июня, 2016 в 12:08
Менял в/у в прошлом году. За день собрал справки и прошел м/о. Ехать в этот же день опять в ЦОН поленился. На следующее утро сдал все бумаги и через 30 мин. получил новое в/у. Неудобств не заметил. К слову, негосударственное медучрежденье при проведении м/о делает анализ крови и выдает справку о группе крови. Это входит в стоимость осмотра. Зачем эта справка — непонятно, даже если сведения и заносятся в чип в/у и врачи каким то чудом смогут считать его при ДТП, то переливаться кровь без своего «свежего» анализа они не имеют права — таков закон.
Гоголь
11 июня, 2016 в 14:56
ЦОН хорошая штука. Но сотрудники там не все компетентные. Моя история о прописке в новую квартиру. Нас с супругой прописали без проблемм, оплатили тут же в цоне. За несовершеннолетнего оплачивать нам сказали на Казпочте. Пришлось переться два квартала до ближайшего отделения казпочты. Сходили. Оказалось у совершеннолетней дочери неактивирован ИИН (небыло ниодного платежа), и его нужно активировать. Нас отправили в другой банк, который тоже находится за два квартала от ЦОНа. Пришли в банк, там про такое знать не знают и у них тоже неактивируется. Зляые припёрлись снова в ЦОН и решили сдать документы за троих, не считая старшую дочь. Переписали заявление, отстояли очередь к специалисту и уже когда сдали документы поинтересовались у специалиста как же обойти этот неактивированный ИИН. Оказывается за дочь можно тоже оплатить на казпочте без всяких ИИНов. Пришлось снова тащиться два квартала туды-сюды. Жесть
Резонный вопрос. Почему ниодин банк не принимает платежи с неактивированного ИИНа, а КазПочта принимает? И почему бы не сделать отделение КазПочты в Цоне на Юго-востоке?
Да уш!!!
11 июня, 2016 в 22:35
Полностью согласна с Вами, прошла всю эту эпопею в прошлом году, тоже возмущалась, почему нельзя сначала пройти медосмотр, а потом нарколога и психолога
Лизаветта
13 июня, 2016 в 09:36
не «водительской удостоверение», а «водительский удостоверений»
прохожий
13 июня, 2016 в 13:41
Автозамена подвела))) за меня подправила))))
User
13 июня, 2016 в 14:49
Это действительно ужасно, бюрократия просто убивает. Я подавала документы на пособия по беременности и родам, одну несчастную справку с работы переделывала раз 5. Причем требования к этой справке у одного и того же консультанта менялись каждый день. В один день распсиховалась, нашла сайт ГЦВП и накатала жалобу. Так знаете как все зашевелились, когда нашему местному ГЦВП нагоняй с Алматы дали?? Сама начальница прибежала документы принимать и все бурчала, что это оказывается бухгалтерия на работе криво справки печатает, а не они требования каждый день новые предъявляют.
Анастасия
13 июня, 2016 в 16:45
это вас еще мало помотало, всего то права решили поменять)
я вот как то решила гараж и землю оформить! это было нечто.
я занималась этим целый год! при том, что так до конца и не доделала, продала с почти готовыми документами.
в земельном, акимате и цоне все меня уже знали и в лицо и здоровались первыми. до сих пор нервно вздрагиваю при упоминании этого гаража.
Катик
13 июня, 2016 в 20:41
Тоже меняю водительское . Уже второй день. Грустно.
VooDoo
14 июня, 2016 в 14:26
А почему нельзя пройти сначала медосмотр?вроде как можно.
валерий
14 июня, 2016 в 22:16
Нельзя. Медосмотр на права проходят только при наличии справок от нарколога и психиатра, а также результатов флюорографии (хотя это то зачем????)
User
15 июня, 2016 в 12:07
Поменял в/у 21/06.Начал эту процедуру в 12:00 с поездки в цон за адресной справкой(она как воздух всем нужна).После я потратил время заглянув в 3 поликлинику(лучше сразу идти в платную,время и нервы дороже).В цоне пообщался(за 4000тг.)с психом и наркошей ,выдали они мне справки.Поехал за справкой(по дороге заехал домой пообедать) 083,там сделали ЭКГ(500тг.)проверили зрение,побеседовал с лор.врачём,хирургом,кардиологом(всё в одном кабинете).После прошёл в другой кабинет,где оплатил ещё 2500тг.Флюраграфию никто не спрашивал,а группу крови я им сказал и всё.
Приехал в цон,зашёл снова к психу с наркошей(без очереди)они всё отметили.Проверили на штрафы,сделал копию справки и сдал документы в 16:00.
Через 40 минут получил новое В/У.
На всё у шло около 5 часов,но если не делать лишних движений,то будет намного быстрее.
Nikolay
23 июня, 2016 в 11:39
Вот сам бланк справки: http://turbobit.net/og3s5zdx7auc.html
Можете скачать, посмотреть.
Max
14 октября, 2017 в 16:03
Вот сам бланк справки: http://turbobit.net/og3s5zdx7auc.html
Можете скачать, посмотреть.
Max
14 октября, 2017 в 16:03