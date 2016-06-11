Как я менял водительской удостоверение.

«Зачем было ломать то, что хорошо работало и сделать все так, как всегда?????»

Как то на днях обратил внимание, что до истечения срока действия моего водительского удостоверения осталось менее 1 месяца и озаботился его заменой. Хотел бы поделиться своими эмоциями по этому поводу.

Начать сие действия я решил с похода к наркологу, для получения соответствующей справки. Поехал в Наркологический диспансер, однако там меня не приняли, а сообщили, что для удобства граждан нарколог (как и психиатор) принимает теперь в помещении СпецЦОНа по ул.Муканова. «Все для людей. Как это удобно. Все в одном месте.» Может идея была и хорошей, но ее воплощение….. хотя не будем спешить, судите сами.

По приезду в СпецЦОН поразило большое количество людей, во вторник около 15-00ч. в первом зале находилось человек 50. На переднем плане стойка, за которой 3-4 консультанта, к каждому из которых очередь 5-6 человек. А теперь — самое интересное. Для того, чтобы осуществить любое действие в СпецЦОНе необходимо отстоять очередь к консультанту и получить от него номерок электронной очереди, после чего вновь стоять уже в электронной очереди. А теперь опишу хронологию моих действий (не забываем, что каждому действию предшествовала очередь к консультанту для получения номерка):

Касса — для оплаты справки нарколога и психиатра (около 4000 тенге) Нарколог — после краткой беседы выдали одноразовый стаканчик и отправили в туалет для его наполнения, после чего медсестра прямо в туалете провела экспресс тест ( эта процедура, якобы, обязательна и для мужчин и для женщин и не волнует удобство проведения данной процедуры в непосредственной близости от зала ожидания и т. д.) Психиатор — по факту сидит через стенку от нарколога, но пройти 5 метров до его двери нельзя, необходимо пройти в круговую через три зала ожидания.

На эти процедуры у меня потребовалось около 1,5 часов , по завершению я подошел к консультанту, которая сообщила, что теперь мне необходимо пройти медосмотр в поликлинике по месту жительства (форма 083).

Продолжить эпопеею я решил уже на следующий день. Заехав в поликлинику на Гульдере, я понял, что медосмотр я смогу пройти в лучшем случае за неделю (людей — море), поэтому решил пройти его на платной основе в частном Мед.центре, но меня предупредили, что для справки Формы №083 нужна моя фотография 3*4, флюрография (хорошо, что с собой было копия) и справка о группе крови. Итого — фото 400 тг., справка о группе крови из Центра Крови — 1210 тг., медосмотр в частной поликлинике — 2500тг. На руки получил солидную справку с Гербом РК. Весь процесс занял около 3-х часов (с заездом в Поликлинику №3 и Центр Крови).

На третий день, вооруженный кипой справок я вновь приехал в Спец.ЦОН, но однако меня там не ждали. Гостеприимно сообщили, что у них не работает база и попросили покинуть помещение.

На четвертый день, я вновь прибыл в СпецЦОН, где опять началась эпопея с очередью к консультанту. Отстоял, передал ей все собранные мною документы и получаю от нее указание опять (!!!!!!) пройти нарколога и психолога, для того чтобы те, поставили свою визу и печать уже в справку Формы №083, на основании справок, выданных ими ранее. На мое справедливое замечание, почему бы не делать все в обратном порядке — сначала медосмотр, а затем визит к наркологу и психологу (чтоб не ходить два раза), сказали «так положено». Прошел специалистов. Консультант направил меня вновь в кассу — оплатить водительское удостоверение (2800 тенге). Отстоял, оплатил, вновь отстоял к консультанту. Консультант сказала, что теперь ей необходимо ксерокопия Формы №083, я ответил, что я предоставляю оригинал, и если ей надо — она может сама взять и сделать. Сказали, что без ксерокопии документы не примут — посоветовали пройти в угол, где некая девушка за некие деньги делает копии. По закону подлости эта самая девушка на месте отсутствовала, помимо меня ее ожидало еще человек 10. В ожидании, я походил по залам и увидел у сотрудников как минимум 3-4 МФУ, на мою просьбу сделать ксерокопию следовал категорический отказ «Вы что, это только чтобы печатать документы для граждан!!!!». А я кто???? Устав ждать, поехал до ближайшего супермаркета «Южный», где приятный молодой человек за минуту и 50 тг. сделал мне ксерокопию. Вернулся и вновь очередь к консультанту, отстоял — документы забрали для проверки на наличие неоплаченных штрафов. Проверили, штрафов нет, дали очередной номерок электронной очереди. Отстояв очередные 15 минут, меня пригласили к столу, вежливый сотрудник меня сфотографировал, забрал документы, выдал вместо них расписку и сообщил, что в течении 2 часов мое водительское удостоверение будет заменено, причем старые права также забрал.

Учитывая, что на тот момент я уже потратил более 2-х часов (а работа не ждет), пришлось оставить машину на стоянке СпецЦОНа и поехать на работу на автобусе. После работы вновь поехал в Спец.ЦОН и наконец-то, на исходе четвертого дня мытарств, получил новое водительское удостоверение!

Прошлый раз менял права в 2006году. С утра проехал и получил справки в диспансерах (наркологическом и ОПНД), потом медосмотр, в обед сдал все документы в ГАИ, покурил пол-часа на крылечке и получил новые права!

А с самыми первыми правами (не имевшими ограниченного срока действия) вообще ездил 20 лет и горя не знал.

Возникает вопрос, зачем было ломать то, что хорошо работало и сделать все так, как всегда?????

От: User