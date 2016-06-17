По жалобам на «горячую линию» акимата Караганды наказывают водителей автобусов

Их лишают премий и даже увольняют

В акимате Караганды действует телефон «горячей линии», куда можно позвонить и пожаловаться на плохую работу общественного транспорта. Ее номер 42-59-79. Чиновники уверяют, что реагируют на все жалобы карагандинцев. По ним наказывают нерадивых водителей и кондукторов.

Телефон «горячей линии» установлен в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды. Оператор выслушивает заявителя и записывает его жалобу в специальный журнал. При этом обратившемуся нужно указать не только номер маршрута и госномер автобуса, в котором произошел инцидент, но и назвать свои данные. Иногда люди отказываются представляться и оставлять свои контакты. Это усложняет работу чиновников по защите прав пассажиров.

— Мы людям объясняем, что это необходимо, — говорит корреспонденту nv.kz заведующий сектором пассажирского транспорта отдела КХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды Искандер Кабидулла. – Иначе заявление будет считаться анонимным. По нему мы не сможем принять меры. Иногда возникают сложности: пассажир высказывает свою версию, а кондуктор – свою. В этих ситуациях приходится приглашать заявителя и разбираться на месте.

По словам чиновника, чаще всего карагандинцы жалуются на некорректное поведение кондукторов и превышение скорости водителями автобусов и маршруток.

— Мы отправляем письма в автопарки, а они у себя проводят служебные расследования, — говорит Искандер Кабидулла. – После этого перевозчики сообщают нам о проведенной работе. Чаще всего жалобы подтверждаются. Водителей и кондукторов наказывают. Их отстраняют от работы, лишают премий или увольняют с работы.