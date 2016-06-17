Их лишают премий и даже увольняют
В акимате Караганды действует телефон «горячей линии», куда можно позвонить и пожаловаться на плохую работу общественного транспорта. Ее номер 42-59-79. Чиновники уверяют, что реагируют на все жалобы карагандинцев. По ним наказывают нерадивых водителей и кондукторов.
Телефон «горячей линии» установлен в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды. Оператор выслушивает заявителя и записывает его жалобу в специальный журнал. При этом обратившемуся нужно указать не только номер маршрута и госномер автобуса, в котором произошел инцидент, но и назвать свои данные. Иногда люди отказываются представляться и оставлять свои контакты. Это усложняет работу чиновников по защите прав пассажиров.
— Мы людям объясняем, что это необходимо, — говорит корреспонденту nv.kz заведующий сектором пассажирского транспорта отдела КХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды Искандер Кабидулла. – Иначе заявление будет считаться анонимным. По нему мы не сможем принять меры. Иногда возникают сложности: пассажир высказывает свою версию, а кондуктор – свою. В этих ситуациях приходится приглашать заявителя и разбираться на месте.
По словам чиновника, чаще всего карагандинцы жалуются на некорректное поведение кондукторов и превышение скорости водителями автобусов и маршруток.
— Мы отправляем письма в автопарки, а они у себя проводят служебные расследования, — говорит Искандер Кабидулла. – После этого перевозчики сообщают нам о проведенной работе. Чаще всего жалобы подтверждаются. Водителей и кондукторов наказывают. Их отстраняют от работы, лишают премий или увольняют с работы.
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обращаюсь к автопаркам и в акимат: создайте пожалуйста номер ватсап, куда можно отправлять нарушения этики и ПДД водителями и кондукторами. это ведь удобно. можно отправлять не только видео и аудиофиксацию, но и само заявление с условием предоставления полной информации со стороны заявителя. живем в веке технологии, надо идти в ногу со временем.
кргкрг
17 июня, 2016 в 18:22
Я вот одного не пойму, а зачем тогда устанавливали GPS-трекеры в автобусы? Ведь они полностью фиксируют скоростной режим на всем протяжении маршрута. Если кто-то установил трекеры, значит этот кто-то и хранит полную информацию о движении автобусов.
Кроме того, водители автобусы напрочь игнорируют п.4 ст.9 Правил
дорожного движения РК, в котором сказано:
На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для обгона, поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более трех тысяч пятьсот килограмм — только для поворота налево или разворота.
А в нашем городе, стабильно в крайнем левом ряду при свободных правых едет к примеру 118 автобус.
Александр
17 июня, 2016 в 18:26
Условия работы водителя и кондуктора в наших автопарках настолько жесткие, что адекватнось поведения сохраняется недолго. Наверное процентов 90, не менее есть за что уволить. А кто будет работать? Прежде порядок нужно навести в самих автопарках, да и дороги в норму привести, а уж потом требовать.
Ильдар Репкин
17 июня, 2016 в 18:44
хорошо,вашим доводом можно объяснить их хамское поведение. но я с вами поспорю. никто ни при каких условиях не имеет право нарушать и игнорировать ПДД, которые написаны кровью.
кргкрг
17 июня, 2016 в 19:10
Да согласен я с вами полностью. Раньше помню женщин за рулём опасался, а сейчас автобусников. Они из остановочного кармана выпрыгиваю чуть ли не на встречную, на обгон идут по обочине, неожиданно перестраиваются подрезая и это только самые частые грешки и ещё не самые страшные. Мой коммент к тому, что только наказанием ситуацию не исправишь, на смену уволенному шумахеру придёт другой, поработает с недельку в каторжных условиях, озвереет и будет таким же. С автопарков нужно начинать, с условий труда!
Ильдар Репкин
17 июня, 2016 в 20:44
Да пора уже всем руководителям организаций контактировать с людьми через Вацап
Для самого руководства от этого будет выгода
Работники подчинены будут знать что их начальству будет предоставленна не только устная писменная жалоба нои с фото видео и аудио подтверждением
Что касается нарушений ДТП водителями автобусов
То здесь нужен миморандум
Водители автобуса обещают увожительно относиться к другим водителям другие водители к водителям автобусов
Вырожаться это должно в том что правую полосу освобождаем для автобусов и тихоходных ТС
А автобусы не лезут на среднию и крайне левую полосу
А если лезут то должны соблюдать Правила Безопасности
И осуществлять перестроения строго по ПДД включенными поворотниками и с пропусканием потока машин
vas
17 июня, 2016 в 19:00
Какой к чёрту ватсап!? Придумали тоже! Тут трубку положил рядом с аппаратом и филонь целый день. А Вы ватсап-ватсап. Нефик.
Да уш!!!
17 июня, 2016 в 20:44
Убрать эти автобусы! Нет автобусов и нет проблем!
Alex
17 июня, 2016 в 21:49
Я смотрю все такие правельные куда бы деться,мода прям пошла на жалобы!давайте на пассажиров тоже будем желоваться,как они себя ведут и личников,которые в наглую подрезают автобусы,из -за чего люди падают!а кому пожаловаться на разбитые дороги?!на пробки и на бардак?на гаи,которые как попало тормозят нарушителей,создавая тем самым пробки и аварийные ситуации.!!!
натали
17 июня, 2016 в 22:48
а как по-вашему решать проблемы? получается горячую линию в акимате создали по глупости?
кргкрг
18 июня, 2016 в 01:40
Надо порядок с самого верха наводить,чтобы не на что было жаловаться!
натали
18 июня, 2016 в 15:57
трубку никто не берёт там,
развели они вас, Елена и нас всех ..
Ван
20 июня, 2016 в 09:49
Здраствуйте!я мама 4 сыновей хочу написать жалобу на маршрутку 02 в который садился мой старший сын и не успел даже войти как автобус тронулмя с места.это было в 15.00часам.7 января 2017 года.он приехал вся куртка грязная он упал вгутри маршрутки.как тае можно а если он упал бы под колеса что тогда.я хочу чтобы они ответили.
Аноним
07 января, 2017 в 19:40
Везут людей словно они не люди а дрова
Аноним
07 января, 2017 в 19:42
Здравствуйте! Сегодня 06/02/2017 в 7:34 утра села на остановке Политех в сторону ЦУМа в 13 маршрут, гос.номер №089NWA09, невозможно было сидеть в маршрутке, весь салон прокурен, это просто ужасно возмутительно, как будто в курилке сидишь, дышать невозможно!!! И это не первый случай на данном маршруте! Я в положении, мне пришлось выйти на следующей остановке, чтобы пересесть на другой автобус, потому что сидеть и дышать дымом сигаретным невозможно было! Предпримите, пожалуйста, меры!!!
Гость
06 февраля, 2017 в 13:20
Здравствуйте1 Хочу пожаловаться на маршрут №7, автобус каждый день ездит переполненный, невозможно нормально добраться из юго-востока в город и обратно. Особенно в часы пик, все едут на работу, еще студентов много, которые едут на учебу. Надо ведь пустить автобусы побольше и участить интервал.
мереке култанова
10 марта, 2017 в 09:22
Здравствуйте1 Хочу пожаловаться на маршрут №7, автобус каждый день ездит переполненный, невозможно нормально добраться из юго-востока в город и обратно. Особенно в часы пик, все едут на работу, еще студентов много, которые едут на учебу. Надо ведь пустить автобусы побольше и участить интервал.
пассажир
10 марта, 2017 в 09:31
Добрый вечер. Почему 34 автобусы отказываются ехать на онкалогию? Высаживают на медучилище. 172 номер точно.
Марина
12 марта, 2017 в 20:44
здравствуйте! хочу также пожаловаться на маршрут автобуса №7, следующего из города на юго-восток. Очень трудно ездить, он всегда переполнен. Сегодня утром кондуктор, парень европейской национальности, нахамил женщине в возрасте, не захотел, чтобы она присела на свободное место впереди (там 2 свободных места, где сидят сами кондукторы). Он навалился на нее, не захотел выпускать. Сплошное безобразие!! Иной раз сдачи не допросишься! Ездит редко, всегда переполнен. Срочно примите меры, пожалуйста. Надо назакать их.
асия
13 марта, 2017 в 10:55
Сегодня примерно в 9,30 села на 02 маршрут гос.номер 723НЕА09. Автобус прокуренный. Кондуктор женщина славянской национальности, полная. Зашла бабушка лет 75 примерно, кондуктор попросила показать проездной, но у бабушки не оказалось. (может она забыла дома, с кем не бывает) Кондуктор начала ругаться, грубить бабушке, и один из пассажиров заплатил за бабушку, но кондуктор все равно не прекращала хамить, огрызаться. И начала бурно и громко обсуждать бабушку с двумя женщинами. Как будто они не будут стареть и ездить в маршрутках. Жалею что не записала на видео. В основном, все кондуктора не любят пожилых пассажиров и пассажиров с проездными, цитирую кондуктора 02 маршрута «и так все с проездными, за вас нам не платят зарплату».
Хорошая
07 апреля, 2017 в 10:42
Добрый день! Я уже не знаю к кому обратиться с жалобой на 29 маршрут! Мы уже привыкли ко всему беспределу в городских маршрутах, и на маршрутках и на автобусах! Никто не жалуется, так как знают что их жалобы так и останутся! Выслушайте пожалуйста жалобы пассажиров, мы не от радости садимся в обществ транспорт. Я уже два дня подряд попадаю в одну и ту же ситуацию, 26.04.2017 года в 12.50 29 (715) маршрутка на Орбите пересадил свои пассажиров на следующий 29 (738), сказали что свободная маршрутка, а там уже было переполнено. Вчера звонила в ТОО «Экспресс и А» (29-маршрутка относится к нему) и в ЖКХ, сказали что примят меры, когда я попала сегодня в эту же ситуацию, только на Корзине 195 ВМА маршрутка пересадила пассажиров на 962 FRA, опять таки позвонила и это уже было предел. В ТОО на телефон ответил инженер по безопасности Маякин Даурен Бауржанович, сказал что если вы не удовлетворены, то есть такси, можете на нем ехать. Спросила почему с линий уходят на обед или на заправку, они ведь должны заправляться когда выезжают на линию и есть ли определенное время на обед, он сказал да, но маршрутки и вчера и сегодня сломались «ВДРУГ» и им пришлось сойти с линий, но кондуктор и водитель последней маршрутки разговаривали так, будто они пошли пообедать! Кто нибудь из руководства городского акимата может найти управу над ними или мы простые горожане будем терпеть это издевательство и хамство со стороны таких инженеров как Маякин Д.Б.
Гульжан
27 апреля, 2017 в 16:33
Брали б там ещё трубку. 3-й день не дозваниваюсь
Марина
01 июля, 2017 в 11:12
добрый день. мост на кондитерскую закрыт . соответственно автобусы едят т.е ездили в объезд. маршруты 40,31 ,34 единственные маршруты проезжающие через частный сектор района мелькомбината и космонавтов. посёлок большой. автобусы в начале ездили , но сейчас водители видимо решили не утруждать себя и перестали заезжать на старый аэропорт. останавливаются только на остановке ХМК. И приходится народу от ХМК добираться до улицы Мелькомбинат пешком. Это очень большое расстояние. А утром люди не могут уехать на работу т.к они опять не заезжают на старый аэропорт . В результате люди едут с пересадкой . чтобы попасть в ценр города нужно попасть на юго- восток . проходящие автобусы забиты полностью. люди опаздывают на работу. и потом из за этих опоздании последствия до увольнения. Дорогу по всей вероятности не скоро откроют. Посодействуйте .Благодарю
Бибигуль
24 июля, 2017 в 12:25
Вот все пишут… а есть толк? Я так поняла у нас если нет возможности ездить на такси, то ты ничто…быдло. И обращаться с тобой нужно соответсвенно((( на себе это сегодня прочувствовала в маршрутке #23.
Наталья
15 сентября, 2017 в 11:00
Здравствуйте! у меня вопрос. почему нельзя продлить маршрут №49 до дома инвалидов???? если с утра в 7:18 во время не добраться до 23 мкрн., можно его и не ждать, интервал между ними очень большой 40 мин., а с детьми вообще молчу особенно зимой. Прошу от всех жителей Новой Тихоновки не оставлять вопрос без рассмотрения и принять наболевший вопрос во внимание руководству автопарка.
Мадина
27 ноября, 2017 в 10:00
Здравствуйте! у меня вопрос. почему нельзя продлить маршрут №49 до дома инвалидов???? если с утра в 7:18 во время не добраться до 23 мкрн., можно его и не ждать, интервал между ними очень большой 40 мин., а с детьми вообще молчу особенно зимой когда добираешься на 3-х автобусах до гоголя — это ужасно! Прошу от всех жителей Новой Тихоновки не оставлять вопрос без рассмотрения и принять наболевший вопрос во внимание!
Мадина
27 ноября, 2017 в 10:12
Хочу пожаловаться на проблему с проездом из Майкудука в Михайловку. 134 маршрут почему то отменили, 34 на Умае и Ануаре не ездят, 146 едет через Юго-Восток (т.е. полтора часа минимум!), остается только 28 маршрутка, вопреки написанному интервалу 7-10 минут, настоящий интервал 15-20 минут, маршрутка приезжает переполненная. Все злые, психуют…ну почему нельзя было оставить 134 экспресс??? Как добираться??? Помогите!
Екатерина
01 декабря, 2017 в 17:50
Сегодня 118э с гос номером М570СК ехал,с оторванной дверь. При чем ехал и собирал народ. На остановке «Жанар» в Сортировке, автобус был битком. Водитель и кондуктор не реагировали на жалобы пассажиров, когда кондуктору сказали,что дверь сломана. Он улыбкулс и сказал,не наваливайтесь на нее!!!
Пассажир
16 декабря, 2017 в 11:07