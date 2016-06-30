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Юристы подозревают, что это завуалированная финансовая пирамида
Покупка собственного жилья — дело серьезное. А в кризис еще и невероятно сложное. Скопить достаточную сумму под силу далеко не всем, а оформлять ипотеку долго, сложно и не хочется переплачивать банку «кругленькую» сумму. К тому же. чтобы получить ипотеку нужно иметь, как минимум сумму для первоначального взноса, стабильный и официальный доход и идеальную кредитную историю. Этим могут похвастаться далеко не все.
Но для тех, кто спит и видит собственные квадратные метры, преград просто не существует. Непреодолимое желание обзавестись своим углом порой застилает глаза пеленой, и не дает разглядеть обман. Этим пользуются предприимчивые бизнесмены. В разгар кризиса контор, обещающих «сказочные» кредиты, рассрочку и заработки в интернете, пруд пруди. Одна из них открылась и в Караганде.
Под прикрытием
Компания «Triumf Доверие» работает в Казахстане всего пару месяцев. за это время фирма открыла офисы в Астане, Алматы, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Экибастузе. Контора предлагает жилье, автомобили и специализированную технику в рассрочку. Условия у организации лучше некуда. Поскольку фирма позиционирует себя как потребительский кооператив, то никаких процентов с клиентов они себе не берут, за исключение разового паевого взноса, в размере одной десятой от стоимости приобретаемой недвижимости или авто. Суть в том, что все это приобретается за счет взносов следующих клиентов. То есть, чем больше очередь за вами, тем быстрее вы вселитесь в новую квартиру. Корреспондент nv.kz решил наверняка узнать, так ли радужный перспективы, которые описывают сотрудники фирмы, и стоит ли вообще доверять подобным предприятия. Для этого пришлось сходить на консультацию в контору, прикинувшись обычной клиенткой.
Там финансовый консультант Токтогул рассказал настоящую сказку -чтобы приобрести жилье через эту компанию нужно внести всего 10 процентов от цены этой недвижимости и ждать. Максимум полгода. За это время другие желающие купить квартиру принесут в контору свои первоначальные взносы, и тем самым, «скопят» вам на квартиру. По прогнозам сотрудников фирмы, когда очередь за вам вырастет до 15-ти человек, вы сможете получить свои квадратные метры. Дальше платить за них можно будет в рассрочку. Ее компания предоставляет на целых 30 лет. Таким образом, суммы выплат минимальные, что привлекает клиентов. Кроме того, если вдруг у покупателей случились временные финансовые трудности и даже мизерную выплату они не в силах отдать фирме, то можно написать заявление, в котором будет изложена суть проблемы, и сердобольные руководители конторы могут пожалеть клиентов, и сделать им перерасчет, таким образом, позволив сделать паузу в выплатах на несколько месяцев.
Еще один «плюс», описанный Токтогулом, это возможность в любой момент выйти из кооператива и забрать все внесенные деньги обратно.
Найти подвох
Чтобы убедить клиентов в своей честности и «прозрачности» работы фирмы, Токтогул заявил, что деньги, на которые покупают квартиры, не обналичивают. Все взносы клиентов поступают на единый счет в банке, а уже оттуда переводятся продавцу квартиры. Да только вот, как оказалось, о честности компании это говорит не больше, чем, к примеру, о высокой нравственности жителей средневековой Европы.
— То, что деньги поступают сразу на счет, и сотрудники компании их не трогают, ни о чем не говорит, — заявил директор Карагандинского областного филиала «Евразийского банка» Мусреп Хасенов. – Сейчас во многих банках есть услуга, благодаря которой счет юридического лица могут пополнять третьи, даже физические лица. А самому банку все равно, кто пополняет, откуда эти деньги и кому они уходят.
Несмотря описанные перспективы, верится в существование такой программы с большим трудом. Где-то да должен быть подвох. И он есть, произнесенный в самом конце воодушевляющей речи сотрудника фирмы, тоном, не привлекающим к себе внимание. Дело в том, что все 30 лет рассрочки квартира будет не в собственности покупателя. По словам финансового консультанта компании Токтогула, на жилье будет наложен арест. Тем не менее, жить и прописаться в ней вполне возможно.
На этом подвохи не заканчиваются. И, пожалуй, один из самых главных — название и организационно-правовая форма предприятия. В договорах и документах, которые дают в фирме клиентам, значится название «Потребительский кооператив граждан «Triumf — доверие»», а вот в справке о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представителе, взятой с портала электронного правительства, оно другое — ТОО «Triumf Astana.kz 16».
— ТОО и потребительский кооператив — это совершенно разные организационно-правовые формы, — говорит юрист Евгений Сидоренко. — Если они зарегистрированы, как ТОО, то о каких паевых взносах идет речь? Они не имеют права их брать. И соответственно, их деятельность не может регулироваться законом о потребительском кооперативе.
Личный пример
Второй подвох кроется в договорах, которые в фирме выдали корреспонденту nv.kz, якобы, для ознакомления. Ни в одном из документов нет ни намека на покупку жилья клиентом. Есть заявление с просьбой принять клиента в кооператив, договор о паевом вступительном взносе, договор найма жилого помещения и акт приема передачи квартиры при вселении нанимателя.
— Если в документах фигурируют понятия «наниматель» и «наймодатель», то это, по сути, договор аренды, — поясняет Евгений Сидоренко. – То есть, я могу предположить, что эта схема работает так: вы живете в «приобретенной» по такой система квартире, платите за нее взносы, думая, что это рассрочка. Потом в один прекрасный момент вам приходит извещение, что с вам расторгают договор. Вы идете в суд и говорите, что квартира ваша, вы купили ее в рассрочку. Суд рассматривает ваши документы и говорит вам, что вы, проще говоря, эту квартиру не покупали, а снимали. Вот и все. Чтобы доказать обратное, документов у вас нет.
Тем не менее, обвинять фирму в чем-то пока нет никаких оснований. Компании всего пара месяцев, и за это время жилье никто не получил. По всей стране в очереди всего три человека. Двое из них – экибастузцы, а один карагандинец. Тот самый финансовый консультант фирмы Токтогул. Он с гордостью демонстрирует договор и паевом взносе, и говорит, что второй, основной, для того, чтобы сделать первоначальный взнос, подпишет позже, когда банк одобрить ему кредит. По прогнозам Токтогула, жилье он должен получить еще до наступления нового, 2017 года. Может быть, документы он читал не внимательно, а может, уверен в своей правоте, потому что владелец компании его сестра. Она, к слову, владеет аналогичной фирмой, работающей в Астане. Там уже есть клиенты, получившие жилье. По словам Токтогула, некий молодой столичный житель уже успел дождаться аж восьми квартир, которые сейчас успешно сдает и горя не знает.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Что только не придумают…
fayonok
30 июня, 2016 в 13:56
Неужеле нормальный адекватный человек может поверить в такой лохотрон???)))) Вокруг одни мошенники… и вообще люди прежде чем идти на сомнительные сделки посоветуйтесь со старшими или с друзьями да хоть с кем… не бегите сразу отдавать деньги… наверняка у всех есть знакомые в правоохранительнвх органах или бывших…
Султан
03 февраля, 2017 в 22:31
Единственная площадь, в которой человек может быть уверен — это могила. Всё остальное в разной степени обман.
животное
30 июня, 2016 в 14:18
Обыкновенная финансовая пирамида. А он не сказал «тоном, не привлекающим к себе внимание»,что нужно каждому вкладчику еще с собой привести 15 человек-для обеспечения себе жилплощади? Бесплатный сыр. И еще-разве Законом финансовые пирамиды не запрещены?
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/finansovyie-piramidyi-obyyavlenyi-vne-zakona-v-kazahstane-248787/
«Наказание за финансовые пирамиды законом предусмотрено от 7 до 12 лет.»
Есть маленькое «но». «Если звезды зажигают,то это кому-то нужно». Видать очень серьезная «крыша» у этих дельцов,что ничего не боятся.
«По словам Токтогула, некий молодой столичный житель уже успел дождаться аж восьми квартир, которые сейчас успешно сдает и горя не знает.»
Какой пиар!!! Отличный двигатель торговли!!! Было,все такое подобное уже было.
Юра
30 июня, 2016 в 14:33
типичная пирамидная схема
Шахтёр
30 июня, 2016 в 15:03
Ну, да, давайте подождем пока не кинут пару сотен/тысяч человек, а потом исчезнут и ищи ветра в поле… И после, кинутые люди будут бегать всем доказывать, что они не олени, хотя, подписывая вот такие договора, по-другому их не назовешь. А что сразу нельзя лавочку прикрыть? На лицо МММ-хаталохотрон!
ZET-E-e-X
30 июня, 2016 в 15:56
В Караганде и Казахстане сейчас 3 таких фирм,описанная вами фирма последняя,которая появились,два первых уже работают с лета прошлого года,в одном мне предлагали работу даже,я тоже заметил что это чистой воды афера,не имющего ничего общего с жилищно-строительными кооперативами 70-80гг прошлого века.
женис
30 июня, 2016 в 18:55
Торопитесь. Акция. А то не успеете. Там уже очередь из лохов.
Да уш!!!
30 июня, 2016 в 20:08
Статья совсем сырая. Почему из слов кого-то делаете свои негативные выводы? Вы достаточно убедились что это пирамида ? Вы зашли на их сайт и посмотрели устав и прочие доступные для населения документы? Между прочим фирма зарегистрирована официально и род деятельности указана прямо, а не однобоко и не завуалирована.
Татьяна
01 июля, 2016 в 12:02
Ну идите сдавайте денюжки!!!!!!!!)
Anvar
01 июля, 2016 в 13:03
Спасибо за черный пиар!!! Журналисты умеют делать профессионально переворачивать смысл слов сказанные им…
Токтогул
01 июля, 2016 в 12:57
На сегодняшний день самая выгодная и прозрачная программа. Очень грамотно разработана, удобно тому населению, которые никак не могут накопить денег на жилье с маленькой заработной платой, почему бы и нет. Я получила полную консультацию и удостоверилась, что имеет место и есть будущее. Чем оформлять ипотеку и переплачивать нереальные проценты.
Иванов Олег
01 июля, 2016 в 15:00
Иванов Олег, так Вы кто? Женщина или мужчина? А то если мужчина, то почему получилА и удостоверилАСЬ?
А так это все развод и лохотрон
Вредная_мама
01 июля, 2016 в 15:35
Иванов Олег мой муж. Станно почему вас имя «животное» не смущает, «вредная мама». С/у Амалия Фрэй.
Иванов Олег
01 июля, 2016 в 18:04
Только что позвонила какая то Ирина Абрековна, предлогала бесплатные процедуры какой то Россиской фирмы , так как я наслышана о таких историях с лохотронством сразу же отказалась . И вдруг она предлагает мне квартиру в рассрочку 10% годовых . Я сказала что подумаю , она записала меня на 7 вечера и отправила свои координаты … Сразу начала искать подвох и наткнулась на эту информацию . Спасибо за информацию !!!
Алматинка
05 сентября, 2016 в 18:34
На счет квартиры не знаю, а я вот купил у них машину в рассрочку без процентов. И машина оформлена на меня! Нужно просто с грамотными юристами ходить и изучать. По недвижимости у них условия изменились, сразу оформление и договор залога регистируется в цоне.
Психологически почитать эту написанную статью, она с каким то обвинительным уклоном о мошенниках». Люди все в Ваших руках, можете пахать всю жизнь, а можно жить ушло и проще)
Данияр
25 ноября, 2016 в 17:56
доброе время суток,прежде чем распускать ложные слухи нужны факты,а их у вас нет.значит вы и ваша организация доводит лживые предрассудки.это заказ от конкурентов,т.е. банков которые по грабительским процентам вводят в кабалу простой народ.а что касается пкг «триумф доверие»уже двое живут в квартирах.в договоре найма указано с последующим выкупом в рассрочку и недвиж. поставлена на обременение нанимателем,так же по воле нанимателя можно составить предварительный договор купли продажи.ну кто не доверяет пусть идут на поклон банкам.читайте закон о пкг от 2001г 08.05. рк.
Жасулан
30 ноября, 2016 в 10:21
уже не в первый раз замечаю что наши газеты печатают статьи о деятельности потребительских кооперативах с изначальным обвиняющим уклоном. самое интересное выводы в этой статье идут не на основании тщательного изучения документов кооператива и их деятельности а просто являются голословными. При тщательном изучении документов можно найти ответы на так называемые «подвохи». Такое ощущение что статья заказная и вовсе не рассчитанная на благо для людей. Люди кооперативы появляются в нашей стране и будут появляться дальше так как это на данный момент единственный и наиболее лояльный способ приобретения жилья. вместо того чтобы осуждать всех и вся и голословить на пустом месте в первую очередь советую людям все изучить досконально и только потом делать выводы. Людей никчемных умеющих только писать гадости к сожалению в нашей стране много. а вот тех кто хочет и может разобраться во всем становится все меньше. от души желаю всем кооперативам в нашей стране процветания ибо сейчас только с ними решение жилищной проблемы становится более решаемой.
Гайниден
23 декабря, 2016 в 14:34
Я лично общалась с таким кооперативом,мне сказали,что квартира приобретаемая оформляется на одного из сотрудника фирмы.
Эльмира
14 января, 2017 в 11:33
Жасулан/Гайниден — вы хоть стилистику написания коммента меняйте, а то палитесь на ровном месте.
Вы сослались на Закон Республики Казахстан от 8 мая 2001 года № 197-II
О потребительском кооперативе — ну и что??? Да, он определяет юридическую сторону образования кооператива. А расскажите мне об экономическом компоненте. Откуда у кооператива столько денег, чтобы выкупать в собственность квартиры и предоставлять Вам в рассрочку на тридцать лет? Каковы источники дохода кооператива, с чем связана его деятельность? С капиталоемкостью банков и их источниками доходов все понятно, а с данным кооперативом одни вопросы. У меня экономическое образование — для меня важны цифры.
Помимо этого, Вы употребляете аббревиатуру «ПКГ» — она расшифровывается как «Профессиональные квалификационные группы». Это понятие присутствует в российской юриспруденции, в казахстанской его нет и никакого отношения к кооперативам оно не имеет. В казахстанском законе говорится о потребительском кооперативе (ПК).
Пока что у меня складывается впечатление, что это финансовая пирамида. И Вы своими комментариями только усилили его. Переубедите меня в этом аргументированно и доказательно??? А пока Ваши доводы не заслуживают того, чтобы на них опираться.
Данияр — Вы один из первых, возможно, Вам повезло. В МММ тоже люди поначалу зарабатывали…
С уважением.
Макс
06 февраля, 2017 в 17:43