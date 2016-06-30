Карагандинцам предлагают квартиры в рассрочку на «сказочных» условиях

Юристы подозревают, что это завуалированная финансовая пирамида

Покупка собственного жилья — дело серьезное. А в кризис еще и невероятно сложное. Скопить достаточную сумму под силу далеко не всем, а оформлять ипотеку долго, сложно и не хочется переплачивать банку «кругленькую» сумму. К тому же. чтобы получить ипотеку нужно иметь, как минимум сумму для первоначального взноса, стабильный и официальный доход и идеальную кредитную историю. Этим могут похвастаться далеко не все.

Но для тех, кто спит и видит собственные квадратные метры, преград просто не существует. Непреодолимое желание обзавестись своим углом порой застилает глаза пеленой, и не дает разглядеть обман. Этим пользуются предприимчивые бизнесмены. В разгар кризиса контор, обещающих «сказочные» кредиты, рассрочку и заработки в интернете, пруд пруди. Одна из них открылась и в Караганде.

Под прикрытием

Компания «Triumf Доверие» работает в Казахстане всего пару месяцев. за это время фирма открыла офисы в Астане, Алматы, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Экибастузе. Контора предлагает жилье, автомобили и специализированную технику в рассрочку. Условия у организации лучше некуда. Поскольку фирма позиционирует себя как потребительский кооператив, то никаких процентов с клиентов они себе не берут, за исключение разового паевого взноса, в размере одной десятой от стоимости приобретаемой недвижимости или авто. Суть в том, что все это приобретается за счет взносов следующих клиентов. То есть, чем больше очередь за вами, тем быстрее вы вселитесь в новую квартиру. Корреспондент nv.kz решил наверняка узнать, так ли радужный перспективы, которые описывают сотрудники фирмы, и стоит ли вообще доверять подобным предприятия. Для этого пришлось сходить на консультацию в контору, прикинувшись обычной клиенткой.

Там финансовый консультант Токтогул рассказал настоящую сказку -чтобы приобрести жилье через эту компанию нужно внести всего 10 процентов от цены этой недвижимости и ждать. Максимум полгода. За это время другие желающие купить квартиру принесут в контору свои первоначальные взносы, и тем самым, «скопят» вам на квартиру. По прогнозам сотрудников фирмы, когда очередь за вам вырастет до 15-ти человек, вы сможете получить свои квадратные метры. Дальше платить за них можно будет в рассрочку. Ее компания предоставляет на целых 30 лет. Таким образом, суммы выплат минимальные, что привлекает клиентов. Кроме того, если вдруг у покупателей случились временные финансовые трудности и даже мизерную выплату они не в силах отдать фирме, то можно написать заявление, в котором будет изложена суть проблемы, и сердобольные руководители конторы могут пожалеть клиентов, и сделать им перерасчет, таким образом, позволив сделать паузу в выплатах на несколько месяцев.

Еще один «плюс», описанный Токтогулом, это возможность в любой момент выйти из кооператива и забрать все внесенные деньги обратно.

Найти подвох

Чтобы убедить клиентов в своей честности и «прозрачности» работы фирмы, Токтогул заявил, что деньги, на которые покупают квартиры, не обналичивают. Все взносы клиентов поступают на единый счет в банке, а уже оттуда переводятся продавцу квартиры. Да только вот, как оказалось, о честности компании это говорит не больше, чем, к примеру, о высокой нравственности жителей средневековой Европы.

— То, что деньги поступают сразу на счет, и сотрудники компании их не трогают, ни о чем не говорит, — заявил директор Карагандинского областного филиала «Евразийского банка» Мусреп Хасенов. – Сейчас во многих банках есть услуга, благодаря которой счет юридического лица могут пополнять третьи, даже физические лица. А самому банку все равно, кто пополняет, откуда эти деньги и кому они уходят.

Несмотря описанные перспективы, верится в существование такой программы с большим трудом. Где-то да должен быть подвох. И он есть, произнесенный в самом конце воодушевляющей речи сотрудника фирмы, тоном, не привлекающим к себе внимание. Дело в том, что все 30 лет рассрочки квартира будет не в собственности покупателя. По словам финансового консультанта компании Токтогула, на жилье будет наложен арест. Тем не менее, жить и прописаться в ней вполне возможно.

На этом подвохи не заканчиваются. И, пожалуй, один из самых главных — название и организационно-правовая форма предприятия. В договорах и документах, которые дают в фирме клиентам, значится название «Потребительский кооператив граждан «Triumf — доверие»», а вот в справке о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представителе, взятой с портала электронного правительства, оно другое — ТОО «Triumf Astana.kz 16».

— ТОО и потребительский кооператив — это совершенно разные организационно-правовые формы, — говорит юрист Евгений Сидоренко. — Если они зарегистрированы, как ТОО, то о каких паевых взносах идет речь? Они не имеют права их брать. И соответственно, их деятельность не может регулироваться законом о потребительском кооперативе.

Личный пример

Второй подвох кроется в договорах, которые в фирме выдали корреспонденту nv.kz, якобы, для ознакомления. Ни в одном из документов нет ни намека на покупку жилья клиентом. Есть заявление с просьбой принять клиента в кооператив, договор о паевом вступительном взносе, договор найма жилого помещения и акт приема передачи квартиры при вселении нанимателя.

— Если в документах фигурируют понятия «наниматель» и «наймодатель», то это, по сути, договор аренды, — поясняет Евгений Сидоренко. – То есть, я могу предположить, что эта схема работает так: вы живете в «приобретенной» по такой система квартире, платите за нее взносы, думая, что это рассрочка. Потом в один прекрасный момент вам приходит извещение, что с вам расторгают договор. Вы идете в суд и говорите, что квартира ваша, вы купили ее в рассрочку. Суд рассматривает ваши документы и говорит вам, что вы, проще говоря, эту квартиру не покупали, а снимали. Вот и все. Чтобы доказать обратное, документов у вас нет.

Тем не менее, обвинять фирму в чем-то пока нет никаких оснований. Компании всего пара месяцев, и за это время жилье никто не получил. По всей стране в очереди всего три человека. Двое из них – экибастузцы, а один карагандинец. Тот самый финансовый консультант фирмы Токтогул. Он с гордостью демонстрирует договор и паевом взносе, и говорит, что второй, основной, для того, чтобы сделать первоначальный взнос, подпишет позже, когда банк одобрить ему кредит. По прогнозам Токтогула, жилье он должен получить еще до наступления нового, 2017 года. Может быть, документы он читал не внимательно, а может, уверен в своей правоте, потому что владелец компании его сестра. Она, к слову, владеет аналогичной фирмой, работающей в Астане. Там уже есть клиенты, получившие жилье. По словам Токтогула, некий молодой столичный житель уже успел дождаться аж восьми квартир, которые сейчас успешно сдает и горя не знает.