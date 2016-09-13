Автопарки Караганды собираются просить повышения тарифа на проезд

«Думаете, мы святым духом питаемся?»

Карагандинские автопарки собираются поднять тарифа на проезд. Перевозчики знают, что это вызовет недовольство пассажиров, но уверяют, что другого выхода у них нет. Местные власти не покрывают те убытки, которые они несут из-за роста цен на коммунальные услуги, дизтопливо и запасные части для автобусов.

Миллионы на субсидии

Вот уже почти три года проезд в общественном транспорте Караганды стоит 80 тенге. И все это время автопарки не получают субсидий из бюджета и несут убытки, обслуживая непопулярные внутригородские маршруты. Чиновники все время твердят, что денег на субсидии автопаркам в казне нет. На прошлой неделе выяснилось, что они все-таки есть — 98,3 миллиона тенге. Эта сумма промелькнула на одном из слайдов, которые показывали на сессии городского маслихата. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды.

— Эти 98 миллионов тенге предусмотрены на покрытие убытков только по пригородным перевозкам, — объяснил заведующий сектором пассажирского транспорта Искандер Кабидулла. — К ним относятся маршруты, соединяющие Караганду и поселки, расположенные в радиусе 50 километров. По ним субсидии автопаркам выплачиваются ежемесячно. На городские перевозки деньги в бюджете не заложены, потому что мы считаем их рентабельными.

Конечно, есть такие маршруты как 16-й и 8-й. Но, по мнению властей, затраты по ним компенсируются прибыльными, например, 43-м и 53-м. Не зря же акимат выставляет на тендер лоты, в каждый из которых включены и доходные, и убыточные маршруты.

— Если перевозчик прекратит обслуживать, допустим, восьмерку, то мы весь лот у него заберем и будем заново проводить конкурс, — сказал Искандер Кабидулла. — Правилами предусмотрено, что вместе с коммерческими маршрутами должен идти социальный. Если мы выставим на конкурс только 16-й маршрут, то его никто не возьмет. А если он будет идти вместе с 43-м, то автопарки за него поборются.

«Вранье чистой воды!»

Автопарки опровергают мнение чиновников о том, что они работают без убытков.

— Это вранье чистой воды! — заявил директор автопарка №3 Артур Григорян. — Мы акимату ежемесячно отчитываемся в своих убытках. В наших документах есть все цифры. А судиться с чиновниками мы уже давно перестали. У нас руки опустились. Потому что, будем так говорить, наш суд очень гуманный…

К сожалению, сумму убытков перевозчик озвучить отказался. Зато подробно рассказал, из каких затрат они складываются.

— Действующий сейчас тариф на проезд установили в начале 2014 года, — напомнил Артур Григорян. — Но мы же не инопланетяне! Мы видим, что происходит в стране. В феврале 2014 года была девальвация номер один, в августе 2015 — девальвация номер два. Продукты питания, электроэнергия, вода, канализация, топливо, запасные части — все подорожало! Цены выросли на 50-100 процентов. И как вы думаете, пассажирскую транспортную сферу это не коснулось? Думаете, мы святым духом питаемся? У нас огромное предприятие. Наши затраты выросли в два раза! Если думаете, что это брехня, так и напишите!

По словам директора самого крупного в Караганде автопарка, его предприятие находится в очень сложном положении. Около 40 процентов автобусов стоят в боксах и не выходят на линию. Работать некому. К тому же нужно покупать импортные запчасти. А они из-за роста курса рубля и доллара сильно подорожали.

— В большей степени мы Правила перевозки пассажиров выполняем, — заверил Артур Григорян. — Как бы тяжело ни было, обновление подвижного состава мы делаем. Хотя дальше продолжать мы не можем. Но мы, по крайней мере, попытку сделали. На 30 процентов парк обновили. Скажите, где еще, исключая столицы, столько новых автобусов ездит?

Дизтопливо подорожало

Убытки, а вместе с ними и тревоги перевозчиков увеличиваются в связи с ростом цен на дизельное топливо. Еще недавно его стоимость составляла 99 тенге за литр. А теперь солярку продают по 120-125 тенге. В августе правительство отказалось от госрегулирования цен на дизтопливо и отпустило их в свободное плавание. Это сделали для того, чтобы избежать дефицита горючего на казахстанском рынке. Ведь в России и в Кыргызстане оно почти в два раза дороже, чем в нашей стране.

— Дизтопливо у нас стремительно дорожает, — сказал директор автопарка №3. — В течение двух месяцев его цена выросла почти на 30 тенге. Если помните, весной оно стоило 92 тенге, а сейчас его продают по 125-130 тенге. Это я говорю про летнее дизтопливо, а зимнее будет еще дороже. У нас сани когда готовят? Летом! А у нашего автопарка никакие сани не готовы. Ситуация очень тяжелая.

Артур Григорян припомнил забастовку, которая произошла на его предприятии в середине марта. Тогда на линию не вышли почти все автобусы, которые обслуживают Майкудук. Водители и кондукторы были недовольны тем, что работодатель поднял им план на 800 тенге. Как позже выяснилось, руководство автопарка пошло на такой шаг из-за повышения оптовых цен на дизельное топливо. В марте оно подорожало с 92 до 99 тенге. Чиновники из акимата Караганды пообещали найти для перевозчика горючее по старой цене, но слова не сдержали.

— Я не понимаю, как можно от нас что-то требовать, если они сами ничего не делают! — возмущен Артур Григорян. — Я даже не помню, когда было последнее совещание с перевозчиками. Оно нужно, особенно в такой критический момент. Мы уже подготовили заявку на повышение тарифа на проезд и, думаю, к 20 сентября отправим ее в акимат. Потому что другого выхода из тяжелого положения мы не видим. Последние люди разбегутся из автопарка, и останемся мы без общественного транспорта…

«Пока что мы выживаем»

Мелкие перевозчики, которые в прошлый раз решительно выступали против повышения тарифа, сегодня тоже поддерживают инициативу крупных автопарков. Они жалуются на возросшие расходы. Особенно больно по их кошельку ударило подорожание дизельного топлива. Они переживают, что зимнее горючее будет еще дороже, из-за чего придется сократить количество маршруток на линии.

— На тариф в 80 тенге сегодня прожить нельзя, — высказал свое мнение директор ТОО «Экспресс и А» Анатолий Закевич. — Дотаций из бюджета нам не платят. Пока что мы выживаем. Вот к зиме обещают, что дизтопливо будет стоить 150 тенге за литр. Не знаю, как дальше быть. Вот хотя бы власти выделяли для перевозчиков удешевленное топливо. Пусть бы для нас цена осталась на прежнем уровне, по 90 тенге за литр. Вот тогда можно было бы еще как-то выкрутиться. А теперь остается или требовать дотации на покрытие убытков из бюджета, или повышать тариф.

Заявку на новый тариф, которую готовит автопарк №3, Анатолий Закевич еще не видел. Но он готов ее подписать. Тем более что перевозчик уже посчитал, какой тариф необходим ему, чтобы поддерживать все автопредприятие в нормальном состоянии.

— Мы высчитали свой тариф по новой методике, — уточнил директор ТОО «Экспресс и А». — У нас получилось 170 тенге. В этот тариф включены расходы по всем нашим маршрутам — по 29-му, тройке и по дачным автобусам тоже. Дачные, честно говоря, на мне «висят», как будто придаток. Сейчас холодно, дожди идут, людей на остановках нет, а автобусы на линию выпускать надо. Для нас это затраты — на зарплату водителям и на топливо.

Малые автопредприятия терпят убытки еще из-за того, что в маршрутках действуют проездные. Слишком много пассажиров, по словам Анатолия Закевича, пользуются этими билетами. А доплаты за них мизерные. Вот если бы отменить их действие в маршрутках, то мелким перевозчикам стало бы легче. Возможно, тогда они и не просили бы повысить стоимость проезда.

Какой тариф попросят автопарки — пока неизвестно.