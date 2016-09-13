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«Думаете, мы святым духом питаемся?»
Карагандинские автопарки собираются поднять тарифа на проезд. Перевозчики знают, что это вызовет недовольство пассажиров, но уверяют, что другого выхода у них нет. Местные власти не покрывают те убытки, которые они несут из-за роста цен на коммунальные услуги, дизтопливо и запасные части для автобусов.
Миллионы на субсидии
Вот уже почти три года проезд в общественном транспорте Караганды стоит 80 тенге. И все это время автопарки не получают субсидий из бюджета и несут убытки, обслуживая непопулярные внутригородские маршруты. Чиновники все время твердят, что денег на субсидии автопаркам в казне нет. На прошлой неделе выяснилось, что они все-таки есть — 98,3 миллиона тенге. Эта сумма промелькнула на одном из слайдов, которые показывали на сессии городского маслихата. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды.
— Эти 98 миллионов тенге предусмотрены на покрытие убытков только по пригородным перевозкам, — объяснил заведующий сектором пассажирского транспорта Искандер Кабидулла. — К ним относятся маршруты, соединяющие Караганду и поселки, расположенные в радиусе 50 километров. По ним субсидии автопаркам выплачиваются ежемесячно. На городские перевозки деньги в бюджете не заложены, потому что мы считаем их рентабельными.
Конечно, есть такие маршруты как 16-й и 8-й. Но, по мнению властей, затраты по ним компенсируются прибыльными, например, 43-м и 53-м. Не зря же акимат выставляет на тендер лоты, в каждый из которых включены и доходные, и убыточные маршруты.
— Если перевозчик прекратит обслуживать, допустим, восьмерку, то мы весь лот у него заберем и будем заново проводить конкурс, — сказал Искандер Кабидулла. — Правилами предусмотрено, что вместе с коммерческими маршрутами должен идти социальный. Если мы выставим на конкурс только 16-й маршрут, то его никто не возьмет. А если он будет идти вместе с 43-м, то автопарки за него поборются.
«Вранье чистой воды!»
Автопарки опровергают мнение чиновников о том, что они работают без убытков.
— Это вранье чистой воды! — заявил директор автопарка №3 Артур Григорян. — Мы акимату ежемесячно отчитываемся в своих убытках. В наших документах есть все цифры. А судиться с чиновниками мы уже давно перестали. У нас руки опустились. Потому что, будем так говорить, наш суд очень гуманный…
К сожалению, сумму убытков перевозчик озвучить отказался. Зато подробно рассказал, из каких затрат они складываются.
— Действующий сейчас тариф на проезд установили в начале 2014 года, — напомнил Артур Григорян. — Но мы же не инопланетяне! Мы видим, что происходит в стране. В феврале 2014 года была девальвация номер один, в августе 2015 — девальвация номер два. Продукты питания, электроэнергия, вода, канализация, топливо, запасные части — все подорожало! Цены выросли на 50-100 процентов. И как вы думаете, пассажирскую транспортную сферу это не коснулось? Думаете, мы святым духом питаемся? У нас огромное предприятие. Наши затраты выросли в два раза! Если думаете, что это брехня, так и напишите!
По словам директора самого крупного в Караганде автопарка, его предприятие находится в очень сложном положении. Около 40 процентов автобусов стоят в боксах и не выходят на линию. Работать некому. К тому же нужно покупать импортные запчасти. А они из-за роста курса рубля и доллара сильно подорожали.
— В большей степени мы Правила перевозки пассажиров выполняем, — заверил Артур Григорян. — Как бы тяжело ни было, обновление подвижного состава мы делаем. Хотя дальше продолжать мы не можем. Но мы, по крайней мере, попытку сделали. На 30 процентов парк обновили. Скажите, где еще, исключая столицы, столько новых автобусов ездит?
Дизтопливо подорожало
Убытки, а вместе с ними и тревоги перевозчиков увеличиваются в связи с ростом цен на дизельное топливо. Еще недавно его стоимость составляла 99 тенге за литр. А теперь солярку продают по 120-125 тенге. В августе правительство отказалось от госрегулирования цен на дизтопливо и отпустило их в свободное плавание. Это сделали для того, чтобы избежать дефицита горючего на казахстанском рынке. Ведь в России и в Кыргызстане оно почти в два раза дороже, чем в нашей стране.
— Дизтопливо у нас стремительно дорожает, — сказал директор автопарка №3. — В течение двух месяцев его цена выросла почти на 30 тенге. Если помните, весной оно стоило 92 тенге, а сейчас его продают по 125-130 тенге. Это я говорю про летнее дизтопливо, а зимнее будет еще дороже. У нас сани когда готовят? Летом! А у нашего автопарка никакие сани не готовы. Ситуация очень тяжелая.
Артур Григорян припомнил забастовку, которая произошла на его предприятии в середине марта. Тогда на линию не вышли почти все автобусы, которые обслуживают Майкудук. Водители и кондукторы были недовольны тем, что работодатель поднял им план на 800 тенге. Как позже выяснилось, руководство автопарка пошло на такой шаг из-за повышения оптовых цен на дизельное топливо. В марте оно подорожало с 92 до 99 тенге. Чиновники из акимата Караганды пообещали найти для перевозчика горючее по старой цене, но слова не сдержали.
— Я не понимаю, как можно от нас что-то требовать, если они сами ничего не делают! — возмущен Артур Григорян. — Я даже не помню, когда было последнее совещание с перевозчиками. Оно нужно, особенно в такой критический момент. Мы уже подготовили заявку на повышение тарифа на проезд и, думаю, к 20 сентября отправим ее в акимат. Потому что другого выхода из тяжелого положения мы не видим. Последние люди разбегутся из автопарка, и останемся мы без общественного транспорта…
«Пока что мы выживаем»
Мелкие перевозчики, которые в прошлый раз решительно выступали против повышения тарифа, сегодня тоже поддерживают инициативу крупных автопарков. Они жалуются на возросшие расходы. Особенно больно по их кошельку ударило подорожание дизельного топлива. Они переживают, что зимнее горючее будет еще дороже, из-за чего придется сократить количество маршруток на линии.
— На тариф в 80 тенге сегодня прожить нельзя, — высказал свое мнение директор ТОО «Экспресс и А» Анатолий Закевич. — Дотаций из бюджета нам не платят. Пока что мы выживаем. Вот к зиме обещают, что дизтопливо будет стоить 150 тенге за литр. Не знаю, как дальше быть. Вот хотя бы власти выделяли для перевозчиков удешевленное топливо. Пусть бы для нас цена осталась на прежнем уровне, по 90 тенге за литр. Вот тогда можно было бы еще как-то выкрутиться. А теперь остается или требовать дотации на покрытие убытков из бюджета, или повышать тариф.
Заявку на новый тариф, которую готовит автопарк №3, Анатолий Закевич еще не видел. Но он готов ее подписать. Тем более что перевозчик уже посчитал, какой тариф необходим ему, чтобы поддерживать все автопредприятие в нормальном состоянии.
— Мы высчитали свой тариф по новой методике, — уточнил директор ТОО «Экспресс и А». — У нас получилось 170 тенге. В этот тариф включены расходы по всем нашим маршрутам — по 29-му, тройке и по дачным автобусам тоже. Дачные, честно говоря, на мне «висят», как будто придаток. Сейчас холодно, дожди идут, людей на остановках нет, а автобусы на линию выпускать надо. Для нас это затраты — на зарплату водителям и на топливо.
Малые автопредприятия терпят убытки еще из-за того, что в маршрутках действуют проездные. Слишком много пассажиров, по словам Анатолия Закевича, пользуются этими билетами. А доплаты за них мизерные. Вот если бы отменить их действие в маршрутках, то мелким перевозчикам стало бы легче. Возможно, тогда они и не просили бы повысить стоимость проезда.
Какой тариф попросят автопарки — пока неизвестно.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Когда 3 года назад поднимали тариф, обещали улучшить качество перевозок, ГДЕ???
Нечего не изменилось, все так же. Как хамы кондуктора были, автобусы те же старье. Интервал утренний и вечерний вообще калапс. Григорян походу кого то в правительстве подмазал, раз так нагло ведет игру… И ведь подорожает 100%
Дмитрий Кадэ
13 сентября, 2016 в 13:07
Григорян делает очередной ход и ставит мат всему городу…
Шахматист…
Как всегда время выбрал самое удачное!
Зима, учебный год…
Повтор 2013-го года…
Сентябрь — озвучивает требование.
Октябрь — снимает 10% автобусов с линий!
Ноябрь — снимает 20% автобусов с линий!
Пассажиры стонут!
Акимат поддаётся!
МАТ!
Цена проезда 100 тенге!
Хрупкий орех
13 сентября, 2016 в 16:08
социальные проездные действительны до 20 сентября, никто в маршрутках и автобусах об этом не вывешивает, с детей сдирают полную стоимость, с социальными проездными людей выгоняют с маршруток (07 маршрутка, 915 /09 госномер), получается где Отлел занятости и труда, где акиматы которые их контролируют! из за неуплаты Акимата, каждое повышение начинается в сентябре
бахытгуль
14 сентября, 2016 в 09:34
Чтобы действовали социальные пакеты в отношении проезда детей акимат должен выплачивать дотации. Вы все мастаки требовать только от автопарка исполнения каких-то обязательств.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:14
… Ох и лукавит Манукян, ну и лукавит! Делает упор на стоимость топлива… Хорошо! Тогда почему в Киеве (естественно, самом дорогом городе Украины), цена дизтоплива и бензина-92 в этом году всегда была выше 220/260 тенге/литр, а стоимость проезда в автобусах и маршрутках не превышала 4-5 гривен (60-80 тенге )? А он жалуется на подорожание с 92 до 125 тг. Плавали, знаем ми эту васточнаю хитрасть: ой-вэй, всэ плоха, чувяк дырявый, липёшка черствый, мыла нэт! Як говориться: У нього стільки правди, як у решеті води )))
Правельный Ариентир
13 сентября, 2016 в 16:49
Народ терпеливый у нас все стрпит.у меня мыло есть правда хозяйственное предлагаю всем раздать бесплатно ,чтобы легче входило
Телезритель
13 сентября, 2016 в 17:22
1. Обратитесь к окулисту, если не видите новых автобусов Автопарка №3 марки Yutong, Man, Cobra.
2. Интервал, говорите?! А ничего, что пробки утром, в обед и вечером от Волочаевской до 45-го?
3. В магазинах ничего не подорожало ЗА 3 ГОДА?
Денис
19 сентября, 2016 в 13:17
Интересно,когда будут повышаться нищенские зарплаты населения???,скоро и в общественном транспорте не наездиишься….Эй..начальники,слуги так сказать,народа…получающие по ляму в месяц…развернитесь к обнищавшему народу…
ALOKA
13 сентября, 2016 в 13:23
Какая зарабатная плата?!!Вы молчите и побольше денег платите сухари сушите что б наши слуги народа могли тои устраивать шикарные на миллионы!
Злая язва
27 сентября, 2016 в 17:11
Сначало автобусы пустите как в Астане и потом просите повышения тарифа у нас автобусы как сарай летом грязные, пыльные а зимой вообще как морозильники за такой автобус вообще надо платить 20 теньге. Реально это гробы на колесах
игорь
13 сентября, 2016 в 13:27
Номер автобуса который грязный и холодной назовёте или только покричать в толпе горазды? Наблюдая за обратной связью на сайте Автопарка №3 вижу как часто люди обращаются с жалобами на автобусы, которые не на балансе АП3 и даже на маршрутки.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:23
Думаю, нужно отменить все льготы и все проездные и действительно нуждающимся платить адресно, а не через субсидии автопаркам. А 80 тенге — нормальная цена, если 100% пассажиров будут ее оплачивать. Ну и акциз на бензин необходимо сделать по 300 тенге за литр, и на эти доходы субсидировать стоимость ГСМ автопаркам.
Ушлепок
13 сентября, 2016 в 13:36
А почему именно тристо, а не тысячу? Будет вообще шоколадно, пробок не будет, хлеб будем в кредит покупать, опять же пешком ходить полезно, а мясо есть вредно, давайте сразу отменим общественный транспорт, а кто не согласен дружно расстреляем в местах для митингов, то что из за стоимости гсм подорожает все, это ерунда и происки завистников, мы с зарплатой в 135000 даже не заметим, и сантехников надо упразднить, можно во дворах уличные мортиры сколотить и колодцы нарыть, ну и буржуйки поставить в квартиры
Шахтинец
13 сентября, 2016 в 13:52
А ваши предложения по устранению существующего транспортного коллапса какие? Согласны ведь, наверное, что с этим нужно что-то делать?
Ушлепок
13 сентября, 2016 в 14:13
Ну явно не повышением цен на ГСМ, сейчас коллапс из за закрытых дорог, решение есть, увеличить автодорогу по бухар- жырау от сити мола до моста, там есть возможность урезать тротуар ещё на одну полосу, пробки только идут по бухар- жырау от нуркена абдирова и до моста в районе вокзала, далее это уже последствия, у нас вокзал расположен очень неудобно и расширение моста нереально, взять участок от моста до стадиона, единственная пробка при повороте на сити молл и перекрёсток с нуркена откроют мост на Фёдоровку и будет легче, дорогу в районе вокзала откроют и пробкок станет меньше
Шахтинец
13 сентября, 2016 в 16:22
На пршлой неделе, умудрился с 16-00 до 16-50, встрять в пробке по Бухар-Жырау, с ДКГ до 45 квартала…. В рабочее время! В пробке! Почти на час!Ощущение, что в огороде никто не работает, а только по дорогам бесцельно катаются. Вот их и нужно обложить акцизами по 300 тенге. Иначе транспортный коллапс на дорогах, к сожалению, не решить! Про развязки, эстакады и новые дороги не предлагайте — их никто строить не собирается!
Ушлепок
13 сентября, 2016 в 13:57
Конечно лучше не придумал . А как нам ездить без льготных проездных, как быть пенсионерам у кого мизерная пенсия ? Пусть думают как улучшить качество перевозок. Иногда кажется , что водитель обкуренный за рулём едет.
Наталья
13 сентября, 2016 в 14:47
«—Это вранье чистой воды! — заявил директор автопарка №3 Артур Григорян.»
Видимо Григорян считает что нормально было обманывать народ в 2013,когда 80 тг стал проезд,а сервис гнилой и паршивый,старые,ржавые автобусы остались да еще и взяли кучу необразованных людей в роли кондукторов и водителей,я надеюсь что люди с юридическим образованием как госпожа Фурсенко или товарищ Бойко и которые готовы отстоять права граждан возьмутся на этот раз за этот беспредел,реально нельзя позволить дорожанию проезда,так как вспомните люди что обещал данный армянин ранее? Чистые автобусы,нормальный сервис без ругани и матов,увеличить число автобусов? Ничего из этого не выполнено в принципе,даже в Алматы проезд 80 тг,а там расстояние ого-го и заторы,притом есть еще метро которое намного удобнее чем автобус,так вот на этом и посудите кто врет!
Маке
13 сентября, 2016 в 13:41
Отпустили они цены… Скорее всего будет 120 проезд… печально
SD
13 сентября, 2016 в 13:41
И кстати на межгород проезд уже подняли в августе, при чем без шума в прессе и без согласования с антимонопольный комитетом, сейчас лично стою на 45 и наблюдаю такую картину: стоит 43, 53 и 40, подъезжает ещё один 43, тогда только уезжают 43 и 53, 40 стоит, следом подъезжает 53 , 40 уезжает и приезжает ещё 43, кто нибудь вообще контролирует графики? Потом минут 15 не будет ни одного автобуса и опять будут стоять по три в ряд.
Шахтинец
13 сентября, 2016 в 14:21
Ехала сегодня вечером на 53. На ост. «Таир» зашла женщина (вижу 2-ой раз), проверяла у водителя документы, у пассажиров билеты. Странный вопрос она задала кондуктору: «Вы маршрутники?»
Вот и получается, что есть маршрутники, а есть арендаторы.
Бардак так и будет продолжаться пока не искоренят коррупцию и не найдется настоящий хозяин города.
valya
13 сентября, 2016 в 23:50
В этой стране только повышением тарифов и штрафов проблемы экономики решают? как это всё бездарно…
матрос с Наутилуса
13 сентября, 2016 в 14:23
«В августе правительство отказалось от госрегулирования цен на дизтопливо и отпустило их в свободное плавание. Это сделали для того, чтобы избежать дефицита горючего на казахстанском рынке. Ведь в России и в Кыргызстане оно почти в два раза дороже, чем в нашей стране.» -ложь чистой воды!
Если есть спрос, значит надо строить НПЗ и продавать солярку вместо бензина!
Alex
13 сентября, 2016 в 14:27
Извиняюсь, вместо нефти!
Alex
13 сентября, 2016 в 14:27
Григоряну все мало…только плачется, что денег нет… Вот людям которые, не повышают зарплаты как быть? как быть многодетным семьям? где брать на проезд такие деньги, а ведь еще и детей возить надо то в школу, то в секции, а матерям одиночкам?? ведь им вообще не платят ни копейки..у них никаких гос.выплат, никакой поддержки от государства!! а как проезд поднять так это наше государство может..стыдно, стыдно жить в такой нищенской стране, где всем правит только коррупция
Роксана
13 сентября, 2016 в 14:28
О каких детях Вы говорите! Этой стране они не нужны!
Вон, в России за второго ребенка 240000 рублей дают! А у нас? На пол-пачки памперсов не хватило!
Alex
13 сентября, 2016 в 21:12
и то если повезет, то хватит на пол-пачки, а то и этого не будет с такими то выплатами и ценами….
Роксана
14 сентября, 2016 в 11:34
Роксана, а о детях работников Автопарков вы подумали? Там ведь не только водители и кондуктора работают. Ваши претензии необходимо адресовать руководству города, области или даже страны. В автопарке зарплаты не повышали уже более 2х лет, а в магазинах всё подорожало и продолжает дорожать.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:30
Закрывайте автопарк тогда, пусть государство открывает Муниципальный. Назарбаев говорил — будет сложно, народ терпит и вы господин Григорян терпите. Мне зарплату с 12 года не повышали и никого не волнует что проезд подорожал, девальвация и т.п
http://www.nv.kz/2014/11/20/82369/
Новость 2014 года, про запчасти не говорите, сами автобусы гробите так.
Kriss
13 сентября, 2016 в 14:33
Самое правильное решение!
Alex
13 сентября, 2016 в 21:12
Ну и что Вы за ссылку опубликовали? На фото автобус НЕ Автопарка №3, но для Вас, видимо, все кошки серы.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:33
Григорян, приезжай в Павлодар и посмотри как люди при тарифе в 70 тг за поездку работают и подвижной состав при этом умудряются обновлять, и протяженность маршрутов там тоже немаленькая, несмотря на то, что город более компактный.
Antigrigoryan
13 сентября, 2016 в 14:35
Будем ездить на такси!
Aleksei
13 сентября, 2016 в 14:36
Точно на фиг автобусы в #опу их
Антиавтобусник
13 сентября, 2016 в 14:43
поддерживаю
Шемодан
13 сентября, 2016 в 16:00
«…Около 40 процентов автобусов стоят в боксах и не выходят на линию…» Что-то они себе противоречить стали. С одной стороны говорят, что все автобусы выходят на маршрут, с другой выходит по высказываниям все-таки почти половина в боксе находится. Так спрашивается, как их тогда проверяли ранее, когда зимой горожане говорили, что автобусов не дождешься, тогда проверяющие ни чего не нашли, все автобусы на маршрутах были. А если к этому добавить высказывание, что на 30% парк обновлен, то тогда у 3 автопарка только 10 % должно ездить на маршруте старых автобусов.
Дмитрий
13 сентября, 2016 в 14:44
У Григоряна ложь на лжи,если буквально слушать все его реплики можно подумать что он отец 20-ти детей,живет в подвале,кушает только черный хлеб и запивает все это водой,всего ему денег мало))) В его словах очень много расхождении,все высосано из пальца лишь бы мани-мани нажиться недостойным и нечестным путем,вот такой вот человек,увы…
Маке
13 сентября, 2016 в 15:02
С математикой у вас беда, равно как и с логикой. Объяснять где не буду — обратитесь к репетитору по математике.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:35
Да разрешите им, пусть подымают, при этом не заставляйте машрутчиков поднимать до них цены как в прошлый раз. Пусть они ездят по старым, увеличивают количество маршруток и маршрутов. Посмотрим тогда что эта Григоряна запоет.
Пассажир
13 сентября, 2016 в 14:47
Это тоже не выход, лучше сократить маршрутки и добавить автобусы,я в день проезжают в среднем на 10-15 средствах общественного транспорта и маршрутки ходят также как автобусы, с тем же стоянием на остановках и теми же грубыми кондукторами и не исправными бусиками
Шахтинец
13 сентября, 2016 в 17:15
Ну, не скажите…. К примеру, 13 маршрутка и 43 автобус один и тот же путь проходят за разное время, маршрутка в 2 раза быстрее приедет чем 43 автобус. Пока автобус будет набирать народ в салон можно уже будет 2 круга сделать
Е
!!!!
13 сентября, 2016 в 20:00
Если кто помнит первый день поднятия цены до 80 тенге. В этот день маршрутки ездили по 50 тенге без проездных. Но акимат НАДАВИЛ И ЗАСТАВИЛ МАРШРУТКИ ВОЗИТЬ по 80 тенге плюс обслуживать проездные. Вот такая забота акимата о простых гражданах.
wlad
13 сентября, 2016 в 18:52
!!!!спасибо абдишеву и смагулову. Народ должен знать своих » героев»
!!!!спасибо абдишеву и смагулову. Народ должен знать своих " героев"
13 сентября, 2016 в 20:03
Мне не совсем понятно — до каких пор все затраты на модернизацию должно компенсировать население из своего кармана?! Извините, а власти наши куда смотрят? На маршрутках ездит невозможно — хамство, транспорт в аварийном состоянии — часто переоборудуют как им удобно — а это извините грубое нарушение, замечали как коптят эти маршрутки?! Как тех.осмотр проходят? И как правильно уже заметили — временной режим непонятный — то густо то пусто.В общем вопрос как всегда шкурный, поэтому на плечи простого народа опять все ляжет, мы же стерпим…
Вопросов бы не возникало — если бы при каждом повышении цен с таким же размахом повышалась зарплата, но это что-то из мистики…
Светлана
13 сентября, 2016 в 14:57
Вопрос- а существуют какие-то другие источники? Не из нашего с вами кармана? Прибыль автопарка не берется с неба — берется из наших карманов.
Бюджетные деньги — тоже берутся из наших карманов.
Простой вопрос — но почему-то он сложен для вас.
КО
13 сентября, 2016 в 21:30
Помню как триста миллионов потратили на «счётчиков», чтоб определить реальный пассажиропоток. Чем всё кончилось — не помню )))))))))))))))))))))))
Рядовой гражданин
13 сентября, 2016 в 14:59
Проверяющие наверное сдавали отчет в сауне!
Alex
13 сентября, 2016 в 21:16
Если убыточно работаете, отдайте государству. Одни проблемы от автопарков.
Кргкрг
13 сентября, 2016 в 15:00
Государством УПРАВЛЯЮТ ЧИНОВНИКИ. Эффективность работы чиновников измеряется не прибыльностью — а тем, сколько они смогли «денег освоить»
Это АКСИОМА УПРАВЛЕНИЯ.
Не бывает «народного государства». Бывают чиновники подконтрольные народу, а бывают НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ.
Вот у нас — второй случай. И при таком раскладе ЛЮБАЯ государственная задумка превращается в разворовывание бюджета — то есть наших с вами налогов.
КО
13 сентября, 2016 в 21:28
хоть один адекватный комментарий. Забавно читать, как люди считают, что муниципальный парк-спасением..
GGG
14 сентября, 2016 в 15:32
У людей просто ностальгия по СССР — при полном отсутствии логики.
КО
15 сентября, 2016 в 04:09
Потому что многие хотят равенства в правах и возможностях, не прикладывая к этому никаких усилий и как-то все забывают, что даже при СССР были обычные люди, а были партийные — та же мафия, но с государственным лицом.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:44
Недавно проехался в кои-то веки в автобусе, и даже не знаю, что и сказать. Кондуктор в душу не лезла, молча дала билетик. Вход в автобус низкий, такой, что даже инвалид залезет — в старые советские приходилось прыгать. Народу в салоне немного, битком не набито, есть где присесть. По телевизору опять же что-то крутят.. В целом, качество обслуживания меня устроило — в сравнении с тем, что помню из детства.
животное
13 сентября, 2016 в 15:14
В часы пик ещё интереснее бывает. Едешь себе с Берёзки до вокзала минут пятьдесят, дети изо всех сил перекрикивают телевизор, люди пихаются, ладно сидеть, так бывает и стоять особо негде. Потом еще по мосту минут сорок, и не успеешь оглянуться, как через полтора часа ты дома ) Правда, это с условием, что за тобой вообще на Берёзку приедут.
Фуагра
13 сентября, 2016 в 16:05
Ключевое слово «час-пик», но для Вас связь не очевидно — это очевидно.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:45
В нормальном городе покатайся на автобусе, хотя-бы в Минске!
Alex
13 сентября, 2016 в 21:17
Придётся вам всем, товарищи, покупать авто местной сборки. Никуда Вы не денетесь. На авто дешевле, чем на автобусе будет.
Паразит
13 сентября, 2016 в 15:22
А что не так сказал Григорян? Что цены на все поднялись не на 7-8% как заявляет акимат, а на 30-50%? Вы же сами были недовольны этой статистикой акимата. Что акимат заказав за круглую сумму исследования пассажиропотока так и не обнародовал его полностью? Что положенные по закону (!) сотни миллионов компенсации исчезают из бюджета? Что голосование депутатов за тариф в 80 тенге проходило по сути два раза, что противоречит закону? Что акимат не узаконил социально значимые маршруты? Теперь сказав «вранье» и «брехня», Григорян по сути назвал акима вруном и брехуном публично!
Гоголь
13 сентября, 2016 в 19:21
А попробуйте доказать, что акимат сдержал свои слова, а не обманул и таким образом ситуация не соответствует действительности.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:57
Если исполнительная власть представляет реальную власть и защищает народ, она обязана создать муниципальный автопарк и доказать рентабельность пассажироперевозок на деле. И доказать, что в акимате нет «врунов» и «брехунов». В Астане и Алматы закон позволяет создавать и содержать такие предприятия, а в Караганде почему то нет. Думаю причина в другом — если автопарк будет создан, ему уготована участь ФК «Шахтер»…
Гоголь
13 сентября, 2016 в 19:39
Из наших же налогов потратить несколько миллиардов на создание муниципального парка…. А затем управление автопарком отдать в руки тем же самым чиновникам, которые сейчас частные автопарки не способны на место поставить?
Ну просто ОДУРЕННАЯ идея. «Если чиновники не могут управлять сейчас — давайте им на разграбление еще миллиарды дадим?
КО
13 сентября, 2016 в 21:23
Про несколько миллиардов вы поскромничали — этих денег не хватит даже на покрытие одного маршрута подвижным составом при цене $80.000 за автобус.
Денис
19 сентября, 2016 в 13:59
слов нет……..
лиса
13 сентября, 2016 в 20:08
Я еще раздумывал отаваться жить в кз или нет, теперь свалю отсюда на все 100% задолбали эти ТОО Жарык ТОО Теплотанзит тарифы ломят под крышей прокуроров и Акимата, Акиматовци довылизывались им думали так все и прокатит теперь ТОО Армян просит поднять на проез а че 170 проси 200, как людям жить на зарплаты 60-80 тыс тг, какая перспектива тут оставаться, это называется полная задница
юра
13 сентября, 2016 в 20:39
Не ты один хочешь свалить. Только как хату продать? Не покупает никто.
Паразит
13 сентября, 2016 в 20:53
Каждому уезжающему готов подарить 100 долларов! НВ знает как меня найти для передачи подарка! Пожалуйста, уезжайте! Сделайте наш город чище без вас!
Но не уедут они!
Ушлепок
13 сентября, 2016 в 22:54
Юра, с таким уровнем образования как у вас — вам хорошо не будет нигде.
Подозреваю, что английский вы знаете еще хуже — а это значит, что самые богатые страны для вас тем более закрыты.
КО
13 сентября, 2016 в 21:20
Есть другии качества за которые меня примут, мне сейчас уже и крышу предлогают и помощ на первое время, в отличии от вас, и я уже здесь в коментах писал я не заморачиваюсь в отличии от вас на ошибках, умик
юра
13 сентября, 2016 в 22:26
Я просто вас ЖАЛЕЮ. Вы не можете нормально устроиться здесь — но скорее всего и «там» вы жизнью довольны не будете.
Так что желаю удачи…. Хотя в неё не верю. Потому что у неграмотных работников высоких зарплат не бывает.
КО
13 сентября, 2016 в 23:39
Вы знаете, хорошо, это не обязательно сыто и богато. многое можно потерпеть, если есть надежда что будут изменения к лучшему. Хочется справедливости, хочется порядка и законности и равенство всех перед этим законом. Хочется жить в стране где власть народ уважает и считается с его мнением и чаяниями. Хочется чтобы у государства было социальное лицо, а не полицейская держиморда. Вот главное, а достаток дело наживное.
матрос с Наутилуса
13 сентября, 2016 в 22:40
Да, я вас прекрасно понимаю. Но без знания языка вы в «справедливых» странах нормально не устроитесь. Ну не считать же всерьез Северного Соседа страной мечты?
КО
13 сентября, 2016 в 23:40
У Северного Соседа всё же зуд реформаторства поменьше, а это уже не мало. А у нас не знаешь чего завтра ждать, какую дуристику ещё внедрять начнут. Да и с работой, пусть не высокооплачиваемой и не престижной, но там полегче.
матрос с Наутилуса
14 сентября, 2016 в 11:03
Старая песня про непризнанного гения
Кто на одном месте ничего из себя не представляет, тот и на другом будет в том же положении. Только на новом месте будет сложнее
КО
15 сентября, 2016 в 04:14
Зуд реформаторства меньше, с работой проще?
Вы, извиняюсь, давно ли там в последний раз жили и работали? Когда последний раз оттуда приехали?
КО
15 сентября, 2016 в 04:27
Директор Автопарка №3 не называл планируемый тариф — Вы его путаете с директором другого автопарка.
Денис
19 сентября, 2016 в 14:00
В 2008году дизельное топливо стоило 140тенге и проезд был 60тенге
илья
13 сентября, 2016 в 21:53
В Калининграде тоже возят по социальным проздным без дотаций?
Avram
14 сентября, 2016 в 21:41
Народ совсем опупел. Плачут о дорогом проезде на этом сайте, а на другой вкладке браузера уже заказывают айфон 7 за 700 тыщ и бронируют отдых в Таиланде, при этом присматривая новый авто для детей. Непонятно откуда у них деньги, так как работу предлагают с заработком 40 тысяч. Наверно воруют, при этом становится понятно почему хаят судей — у нас всё общество спошь бандосы, неплатящие налоги, а хотят пенсию в 55. Мало того что проезд нужен по 200, так ещё и бензин по 500 и сахар по 1000, чтобы жизнь мёдом не казалась, при этом заставить всех молиться на чинуш, при этом лизать пятки особам особо «достойным». Отменить нужно все льготы, особенно детям в виде бесплатных учебников, и сделать школу 15 леткой. Все клиники сделать платными и перевести на самоокупаемость. Вроде ничего не забыл. Мира всем Вам. Главное чтобы небыло войны.
И хватит уже ныть, радуйтесь что чтото у Вас ещё есть. Пока есть. Ведь у когото и этого нету. Все вперёд на стадион, болеть за любимую команду. Вы же сами этого хотели 25 лет назад.
Паразит
13 сентября, 2016 в 22:30
Просто для справки. Отдых в Таиланде обходится дешевле, чем аналогичный здесь или в ближайших странах. Только перелёт дорогой. Но если лететь на 15 дней и больше — даже с учетом перелёта получается дешевле…
КО
13 сентября, 2016 в 23:43
Нет худа без добра. Если поднимут цены на проезд в автобусах — станет еще выгоднее ездить в такси. Уже сейчас вчетвером по городу дешевле такси брать. А если поднимут — то и Город-Юг станет еще выгоднее.
КО
13 сентября, 2016 в 23:46
В Калининграде, например, проезд 18 рублей, солярка — 36, все автобусы ухоженные, если кому интересно. П.С. Ничего не рекламирую, никого за переезд не агитирую, из Караганды сюда не переезжал. Так, для справки.
Обожаю Караганду
14 сентября, 2016 в 02:05
В Калининграде тоже возят по социальным проздным без дотаций?
Avram
14 сентября, 2016 в 20:14
Avram, я езжу на авто. На автобусе крайне редко, если машина на ремонте. Какие-то проездные есть, да. Но социальные они или какие-то еще, я без понятия
Обожаю Караганду
14 сентября, 2016 в 23:41
Да уж.по начитаешься и волосы дыбом.у меня отец работает водителем на маршруте так план опят подняли.а ни кто не возит.начальство ругается а куда деватся то.и пусть ара не пи..ит что автобусы там в боксах стоят.все они на линии у него сараи эти.мало того водилы молодые не опытные.так еще и кудаются на других водил с мантеровками.про кондукторов вообще молчу как бичевки одеты фиг когда услышишь запах духов.перегарищем воняет.в чем хотят в том и ходят.я хочу спросить где их форма.выдавали же.но они ее не носят.да автобусы пыльные кондуктор с водителем обязаны следит за чистотой.
Л.
14 сентября, 2016 в 06:34
По-вашему выходит, что за чистотой надо даже в течение дня на маршруте следить?! Принцип «чисто не там где метут, а там не где сорят» никто не отменял.
Денис
19 сентября, 2016 в 14:08
И троллейбусный парк тоже Манукян с Григоряном уничтожили? Создание муниципального автопарка, конечно же бред. Это будет второй самолетный завод. Нет спецов ни по созданию, ни по управлению. Только пилорама… Кстати, уезжаю, где получить 100$?
Гоголь
14 сентября, 2016 в 06:37
Это означает только одно — сколько бы им не дай, все равно будет мало…И Караганда, не в обиду местным жителям, далеко не Астана и не Алматы, это не столица и не крупнейший мегаполис, где уровень заработной платы, гораздо выше, так что стоимость проезда в 80 (восемьдесят) тенге вполне уместна и завышение ее будет уже критично и отразиться не только на материальном состоянии простых граждан, но и на их душевном спокойствие, ибо такое безразличное и циничное отношение к народу до добра не доведет и рано или поздно «сыграет» злую шутку как с самими Автопарками и их владельцами, так и с вышестоящими органами, которые попросту «закрывают глаза» и «дают добро» на очередные прихоти и мольбы…
Marina Sur
14 сентября, 2016 в 08:43
Все пройдет… и это тоже!!! Цену за проезд все равно поднимут. Ни сегодня, так завтра. И при очередном повышении цены, этак через год-два, все опять будут кричать что 100 тг это нормально, а 120 тг это дорого!!! Жизнь нынче дорогая! Кто хочет жить — тот выкрутится!
Перекладываю карандаши
14 сентября, 2016 в 12:17
В который раз убеждаюсь, что я не зря покинул Казахстан.. Если вам кто то говорит, что и за границей не лучше, могу по опыту сказать — это говорят те, кто не способен работать головой. За многие годы я наконец-то начал жить как человек, а не как ресурс для чиновников. Это совершенно другой мир, где нет места подобному трэшу. И какое счастье читать эти новости и понимать, что тебя это уже не касается
con
14 сентября, 2016 в 11:32
Вы просто сбежали от проблем — потому что оказались неспособны жить и зарабатывать здесь.
Про вас хорошо написал Гришковец… вечно пасутся на форумах и новостных порталах выискивая всякую грязь, дабы убедиться что не зря «свалил»…
КО
15 сентября, 2016 в 04:24
Не согласен с вами. Если мне не хотят платить столько, сколько актуально для моей профессии с моей квалификацией, то я буду искать другую работу даже в другом городе или стране.
1. «Есть игры где играешь ты, а есть где играют тебя» © из фильма.
2. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык,
Был каждый день последним из дней,
Он пробовал на прочность этот мир каждый миг.
Мир оказался прочней.
Денис
19 сентября, 2016 в 14:12
Хватит ныть. Быстро все на работу. Чиновники за Вас работать будут чтоли?
Паразит
14 сентября, 2016 в 12:18
АВТОпарки?АВТОпарки!
у на соппять сезонные запарки!!
У НАС всегда ОДНА ЗАЯВКА-
НАМ НУЖНА бабала ДОБАВКА.
И НЕ ЧИТАЙТЕ НАМ НАТАЦИИ-
ПОРА… требовать дотации
УБЕРИТЕ ПРОЕЗДНЫЕ-
ВЕДЬ ДОПЛАТЫ МИЗЕРНЫЕ.
И НЕ БУДЕТ ОТ НАС НА ВАС НАЕЗДА-
И МЫ НЕ ПОПРОСИМ повысить стоимость проезда.
СПРОСИ ШЕРИФА-
ЦЕНА ТРРИФА???
****
А ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАССАЖИРОВ ОПРОСА ?
КАК ВСЕГДА «ПРОНЕСЛИ» МИМО НОСА???
АВТОпарки?У НАС всего ОДНА ЗАЯВКА-НАМ НУЖНА бабла ДОБАВКА.
14 сентября, 2016 в 14:45
Что ты плюнешь, что ты охнешь
Что ты крикнешь, что хихикнешь
Не привыкнешь — так подохнешь,
Не подохнешь, так привыкнешь…
.
14 сентября, 2016 в 16:12
Ушлепок, где получить 100$? Переговорил со знакомыми соочередниками в ОВИР. Все готовы с Вами встретится для получения вознаграждения и обещают еще привести своих отезжаюших знакомых.
Гоголь
14 сентября, 2016 в 20:38
О, я своим знакомым (с семьями почти 50 чел) тоже адрес передам.
Саша Барон
16 сентября, 2016 в 11:27
Народ от части сам виноват. Как часто в автобусах бывает тяжело добиться билетиков, а как много тех кто от них отказывается. Кладите деньги в карман кондуктору и платите больше… А армян конечно врет, ни одно частное предприятие не будет работать в убыток себе. Так его послушать-он где-то зарабатывает и несет народу… Ну а уж про сервис уже даже писать не хочу, ладно внешний вид их… Так ездить опасно, вечно аварии, гонки, сигналят на остановках как ненормальные… Не смотрят что заходят-выходят люди, двери закрывают и ехать начинают (сама в такой ситуации оказалось на днях, на руках дочь полугодовалая, одной ногой на земле, вторая на ступеньке, дверь закрывает и начинает ехать, слава богу обошлось). А цены на проезд у нас в городе одни из самых дорогих,в других городах и цены ниже и сервис выше!
Наталья
16 сентября, 2016 в 02:56
Проезд поднимают а автобусы в прихан так и не ездят вечером после 9 не уедешь. А в майкудук все автобусы в это время полу пустые ездят за то каждые 5 минут.
Александр
19 сентября, 2016 в 15:34
3 автопарк самый борзый повышать хотят а улучшать не думают и я не видел ни одного водителя который был бы доволен за свой автопарк проезд подняли а толку автобусы старые холодные кондктора как собаки потому что платить им нормально не хотят директор 3 парка жалиться что все дорогое запчасти ит.п.ты поменьше греби дядя в свой карман и все будут довольны если проезд подымут то дешевле будет на такси
Дэн
17 ноября, 2016 в 10:29
Я езжу на учебу только в одну сторону на 2 автобусах, бывает на 3, помимо этого за учебу тоже не мало платить, а зарплаты те же, вечно все мало автопарку, хотя автобусы большинство развалины, даже автобусами не назвать, кондуктора маты только гнуть могут, некоторые автобусы и маршрутки включат свою музыку а потом не слышат есть на выход или нет, хотя должны останавливаться на каждой остановке, вечно гоняют как ненормальные, за что мы должны платить по 100-130 тг? Когда даже 80 за такое обслуживание и работу много
Татьяна
27 декабря, 2016 в 15:34