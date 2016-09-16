- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Он будет соответствовать всем мировым стандартам
В Караганде подходит к концу строительство нового хлебного завода «Сарыарка Нан Караганды». Полностью завершить работы планируют уже в декабре этого года.
Новое здание будет оборудовано всеми современными технологиями. Прежде всего в помещении будет работать система климат-контроля, чтобы в летнюю жару сотрудникам было комфортно. Кроме того, само производство механизировано, что облегчит труд пекарей.
Рабочий персонал для завода будут набирать из числа карагандинцев. Предусмотрены вакансии и для инвалидов-колясочников. Специально для них, завод оборудован пандусами и поручнями.
Продукцию нового завода будут поставлять в сеть фирменных магазинов, которые планируют построить в Караганде и области.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32898 материалов.
Посетители оставили 190770 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Продукцию нового завода будут поставлять в сеть фирменных магазинов, которые планируют построить в Караганде и области.
Уж чего чего, а магазинов у нас и так в избытке, зачем новые? Что продукцию по старым разместить нельзя? город магазинов, магазинчиков, супермагазинов и магазинищ!
матрос с Наутилуса
16 сентября, 2016 в 15:32
Признаться честно я счастлив! Хлеб завод. Как это красиво и величественно звучит! На очереди: Дом быта, дворец пионеров, ясли, мясокомбинат, молочная кухня,стадионы фабрики токари и слесари, шахтёры и металлурги! Свобода. Равенство. Братство. ps Без сарказма.
Азамат Багатов™
16 сентября, 2016 в 15:39
Азамат Багатов™, А что, в Караганде не хватало хлеба???
Хрупкий орех
16 сентября, 2016 в 16:27
Хорошего — не хватает. В центре вообще хорошего хлеба не купишь.
КО
16 сентября, 2016 в 21:18
Бла-бла-бла… Инновационный «прорывной» проект века!!!
777
16 сентября, 2016 в 16:14
и кто ж хозяин завода? секрет?
Glory
16 сентября, 2016 в 16:51
Опередила! Тот, кому по долгу службы бизнесом запрещено заниматься!
Alex
16 сентября, 2016 в 18:13
А почему ему запрещено заниматься, вот именно ему не запрещено, он не является госслужащим или еще кем-то!
Супер
17 сентября, 2016 в 01:59
Нет не секрет, все знают, но вслух никто не говорит.
Санёк
16 сентября, 2016 в 23:28
А уже в январе следующего года,после выпуска первой продукции завод станет лучшим предприятием Караганды!))) Медальки и грамоты уже отпечатаны
Дэн
16 сентября, 2016 в 17:57
Скоро остальные заводы поставят на колени
Все магазины заставят покупать продукцию только Сарыарка НАН
Тоже было в Балхаше
Мамин
16 сентября, 2016 в 18:36
Полная глупость. Магазины никто не заставляет. Другой вопрос — магазины часто привязаны к одним и тем же поставщикам.
КО
16 сентября, 2016 в 21:20
А что с патронным заводом?
Гоголь
16 сентября, 2016 в 18:36
Патроны уже экспортируют по всему миру…сейчас рядом будут строить завод по производству мин и гранат…
139
16 сентября, 2016 в 23:21
И все-таки кто будет хозяином этого хлебозаводика?
Я
16 сентября, 2016 в 20:51
Только вчера была статья про проверки в пекарнях и общепите. Про штрафы. Уже ставят р..ом производителей. Теперь понятно откуда ветер дует. С монополистом государству легче работать и договориться.
Да уш!!!
16 сентября, 2016 в 21:24
Ну и как строить бизнес в этой стране?
Alex
16 сентября, 2016 в 22:57
Хлебозавод брата
Папин
16 сентября, 2016 в 21:52
Закрывайте пекарни пока не поздно.
Санёк
16 сентября, 2016 в 23:30
Классно. Много рабочих мест. Конкуренция.
Северное сияние
16 сентября, 2016 в 23:51
Будем надеяться что хлеб будет вкусным и качественным, хлеб от ХМК хлебом назвать трудно.
А по поводу желающих знать чей завод, вот ваше то какое дело?
Покупатель голосует рублем, не понравится берите в пекарнях, их в городе хватает.
Проверки только плюс, никого раком не ставят, а проверяют на соответствие нормам, что бы вы сами не травились пирожными и пр.
E.Gr
17 сентября, 2016 в 07:07
Никто вам не мешает купить хлебопечку и добавлять в состав теста кучу химии и консервантов и эмульгаторов для «вкусности» хлеба.
Анара
17 сентября, 2016 в 13:36
Самый умный коммент здесь.
КО
17 сентября, 2016 в 15:29
Зачем еще один хлебзавод?В Караганде валом хлеба, в любом супермаркете выпекают свой хлеб и продают от Ореона,Хмк и т.д. На помойках тонны выброшеного хлеба лежат. Зажрались люди.
Анара
17 сентября, 2016 в 13:24
Люди тратят СВОИ деньги. Создают новые рабочие места.
Вам-то что за печаль — ЧТО они строят?
КО
17 сентября, 2016 в 15:30
Лучше бы построили какую нибудь стоящую кондитерскую фабрику, а то кроме постройки завода по производству невкусного рахат-лукума ничего толком не построили. Одно радует что «Ореон» помимо хлеба пытается заполнить рынок сладостей, но щербет они делают отвратный
Анара
17 сентября, 2016 в 13:32
Ну так вы же — как покупатель — хотите ЗАДАРОМ. Орион поначалу всё делал вкусным — но было дороговато. Сейчас, когда цены низкие у них — вы плачетесь что невкусно.
Сами посчитайте — во что обходится тот же щербет дома /орехи сейчас по запредельным ценам/.
КО
17 сентября, 2016 в 15:32
Это правда что новый хлебозавод строят на территории бывшей Карагандинской кондитерской фабрики???
Игорь
17 сентября, 2016 в 14:19
Нужели «Конфеты Караганды» распродали свою территорию?
Абаня
17 сентября, 2016 в 15:37
Нет его строят, возле ТЭЦ 3
Касс
17 сентября, 2016 в 18:43
Орион отдали у Васильченко
И сейчас он принадлежит как и Акнар владельцу нового хлебозавода
Папин
17 сентября, 2016 в 18:41
И давно отобрали? Спрошу при случае. Вот Васильченко-то удивится.
КО
17 сентября, 2016 в 19:28
Орион отжали у Васильченоко
Акнар -у Матвеева
Эти объекты теперь являются собственностью хозяина нового хлебозавода
Но
17 сентября, 2016 в 19:19
Его имя нельзя произносить вслух? Прямо как в «Гарри Поттере»
Мистер очевидность
19 сентября, 2016 в 12:53
Надо еще три хлеб завода построить, глядишь кто-нибудь и загнется.
Выживит сильнейший. А мармелад у Ориона г…. полное.Пробовал.Орионовское вообще не беру. Ни хлеб ни чего. не умеют делать либо на сырье экономят.
Читатель
03 февраля, 2017 в 10:28