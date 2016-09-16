В Караганде завершают строительство нового хлебзавода

Он будет соответствовать всем мировым стандартам

В Караганде подходит к концу строительство нового хлебного завода «Сарыарка Нан Караганды». Полностью завершить работы планируют уже в декабре этого года.

Новое здание будет оборудовано всеми современными технологиями. Прежде всего в помещении будет работать система климат-контроля, чтобы в летнюю жару сотрудникам было комфортно. Кроме того, само производство механизировано, что облегчит труд пекарей.

Рабочий персонал для завода будут набирать из числа карагандинцев. Предусмотрены вакансии и для инвалидов-колясочников. Специально для них, завод оборудован пандусами и поручнями.

Продукцию нового завода будут поставлять в сеть фирменных магазинов, которые планируют построить в Караганде и области.