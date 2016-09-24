«Мебельное» дело: карагандинские похождения лже-танкиста

Как аферист сколотил капитал, обставляя кабинеты партийных боссов

«Товарищ начальник, спешу сообщить Вам, что делается у нас в салоне по заказу мебели для населения… Там работает заведующая Викулова Люда, которая является любовницей директора мебельной фабрики. Через этот салон постоянно привозят и продают левую мебель… Директор Шайзаков обеспеченно содержит свою любовницу Викулову. Мы боимся называть свою фамилию, если узнает директор, нам не будет житья… Рабочие фабрики».

Эта анонимка на имя начальника областной милиции от 1 июня 1977 года положила начало знаменитому «делу мебельщиков». Леонид Борисович Шайзаков придумал и организовал схему обогащения — нелегальную в условиях советской действительности. Сегодня современные бизнесмены могли бы назвать его своим старшим коллегой, первопроходцем, если бы не одно большое «но». Дело в том, что Шайзаков обладал не только предпринимательской жилкой, ко всему прочему он был большим мошенником. Этот человек легко перешагнул не только через социалистическую идеологию — ни капли не смущаясь, он прикидывался героем Великой Отечественной войны. И сумел облапошить даже военных высших чинов. Он был лучшим другом всего областного начальства – душой компании и уважаемым человеком.

Гвардии майор

Никто из партийных боссов и предположить не мог, что имеет дело с прожженным аферистом, судимым по уголовным статьям.

Леонид Шайзаков был сиротой. После детского дома, бросив училище, стал ездить по стране. За несколько лет сменил три жены и с десяток населенных пунктов. И всегда ему везло. Он прикидывался членом ВКПб и инвалидом войны. Документов у него не спрашивали — сразу назначали на хорошие должности. Завхоз, начальник столовой, председатель сельсовета – всюду Шайзаков получал подъемные, но нигде не задерживался. Взяв деньги, обыкновенно уезжал. А иногда прихватывал крупные суммы, когда сельская касса оказывалась в его распоряжении. Походу подделывал документы. Живя под Киевом, он был председателем тройки по борьбе с эпидемией и хранил у себя больничные бланки, на одном из которых выписал себе удостоверение о том, что является гвардии майором. В другой раз нарисовал диплом с отличием об окончании сельскохозяйственного института.

А однажды, живя в украинском селе Мишурин Рог, узнал, что военком собирается награждать односельчан, вернувшихся с фронта. Недолго думая, мошенник заявил военкому, что тоже воевал. И тот без лишних вопросов выдал ему медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Другую медаль — «За отвагу» — Шайзаков украл у своего подчиненного, когда выпивал с тем у себя на квартире.

В какой-то момент Шайзаков попался. Его осудили за хищения, подделку документов, многоженство и незаконное присвоение орденов и медалей. И отправили из Киевской области в Казахстан. В карагандинском лагере Леонид Борисович должен был отмотать 20 лет. Но аферисту снова повезло: сначала срок скостили по амнистии до 10 лет. А через четыре года осужденного освободили как инвалида.

Боевое ранение

Преступник имел врожденную аномалию левой руки: пальцы на кисти были недоразвитые и сросшиеся. Однако свой недостаток он сумел превратить в достоинство. Уродство не раз помогало ему хорошо устроиться. Когда Германия напала на Советский Союз, Шайзаков уклонился от мобилизации, сославшись на инвалидность. Позже, показывая забинтованную руку, он утверждал, что это боевое ранение. А после первой отсидки говорил, будто пострадал на допросах в застенках НКВД.

Выйдя из-за колючей проволоки Шайзаков остался жить в Караганде. Но прошлое его абсолютно не тяготило. Аферист придумал себе достойное прошлое и быстро устроился на хорошую должность — начальником цеха в артель «Кожевник». Но ему было мало. Шайзаков стал рассказывать, как во время войны положил сотни фашистов, стреляя по врагам из танка. Был награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги». Шайзаков очень любил хвастаться своей коллекцией наград. По праздникам он надевал все ордена и медали. И в таком виде вместе с другими ветеранами приходил к пионерам. Ему нравилось получать цветы и сувениры. Интересно, что накануне ареста Шайзаков куда-то спрятал все «свои» награды. Милиция их найти так и не смогла.

Однако до разоблачения он успел вволю покупаться в лучах славы. Шайзакову слали благодарственные письма. О нем писали хвалебные материалы в «Индустриальной Караганде»: «Леонид Борисович, будучи еще совсем юным, стал фронтовым танкистом. Во многих жарких сражениях участвовал он, командуя танковой ротой. Тяжелое ранение сделало старшего лейтенанта Шайзакова инвалидом, но он остался в трудовом строю».

Заслуженный работник

В 1964 году Шайзакова назначили директором фабрики по ремонту квартир и мебели, которая вскоре была реорганизована в производственное объединение «Карагандабытмебель». Тут-то Леонид Борисович и развернулся. Райком и исполком районного совета депутатов отмечали «значительные успехи, достигнутые «Карагандабытмебель». Объем производства увеличился на 64 процента. Досрочно был выполнен план пятилетки. «В этом большая личная заслуга товарища Шайзакова. Умелый руководитель, инициативный работник, требовательный к себе и подчиненным, товарищ Шайщаков пользуется заслуженным авторитетом как среди своего коллектива, так и партийно-хозяйственного актива области», — писали о нем в характеристике для присвоения звания «заслуженный работник службы быта».

Местные власти ценили Шайзакова. И многие его подчиненные были довольны: люди получали двойные зарплаты. Например, при объединении директор держал столовую, в которой все буфетчицы и повара были оформлены на его предприятии рабочими третьего разряда и получали по 60 рублей в месяц – но не за столярные работы, а за обслуживание банкетов, которые Шайзаков регулярно устраивал для высокопоставленных чиновников. Директор ходил с ними в сауну, оборудованную на его же предприятии. Приглашал к себе на дачу, в которой имелся роскошно обставленный бункер.

Шайзаков зарабатывал сам и давал заработать другим. «Левую» мебель его столяры изготавливали из тех лесоматериалов, которые удавалось сэкономить. Из того, что другие бы выбросили, на предприятии Шайзакова резали детали. Кроме того, в ход шло то, что списывалось как упаковочные материал для готовой продукции. В итоге получались очень неплохие суммы.

Мерлин Монро

Своей жене Шайзаков приносил по две зарплаты в месяц – каждый раз по 250-300 рублей. Супруга его не работала, но имела приличный счет в сберегательном банке. Кстати, она отзывалась о муже только положительно. Говорила, что он примерный семьянин: всегда ночевал дома, за исключением тех дней, когда уезжал в командировки.

А командировки у Бориса Леонидовича случались стабильно — раз в десять дней. Очень уж он привязался к молоденькой красотке Людмиле Викуловой. Девушка была младше своего покровителя на 26 лет. Но это ее не останавливало. Когда Люда еще не работала в объединении у Шайзакова, тот подарил ей квартиру на Юго-Востоке, предназначенную для молодых специалистов, обставил жилье новой мебелью…

— Мы вышли на Шайзакова через Викулову, работающую в салоне мебели, — вспоминает Виктор Горецкий, возглавлявший в те времена Ленинский отдел милиции. – Начали отслеживать ее контакты. И установили, что поступающая в салон мебель не приходуется в магазине, а развозится Викуловой по адресам, которые давали ей записанными на бумажке. Эти адреса зафиксировали. Вызвали эту дамочку на беседу. Я еще ее называл ее «Мерлин Монро». Блондинка, все при ней — красивая была женщина!

Личная скромность

— А как получилось, что Шайзаков сумел обмануть столько людей, прикидываясь героем войны?

— Да, он влез в душу каждого. Своим знакомым он демонстрировал шлем танкиста с табличкой-монограммой «Командиру танковой ротымойору БорисуШайзакову на память от маршала К. Рокоссовского». А сколько говорили о его скромности! В связи с юбилеем советской власти была утверждена разнарядка на ордена и медали. Горком определил на фабрику орден «Октябрьской революции» для директора и орден «Знак почета» лучшему столяру. Но Шайзаков лично побывал у секретаря горкома и убедил, что надо больше поощрять рабочий класс. Вот и получил столяр высший орден, а директор – всего лишь знак почета. Мотивы Шайзакова выяснились позже: он отлично знал, что при представлении к ордену «Октябрьской революции» обязательно проводится биографическая проверка, в том числе и по системе уголовной регистрации, а в других случаях таковой не требуется.

— И никто ничего не заподозрил?

— Он был со всеми на дружеской ноге! Обставлял кабинеты секретарей райкомов партии. Причем так: забирал старую мебель, якобы реставрировал. А сам делал новую. В общих магазинах мебель Шайзакова предприятия была не ахти какого качества. Но для начальства делалась с инкрустациями, с лакировкой — прямо позавидуешь! Шайзаков держал мастеров, которые умели работать, и отдельно им платил, причем неплохо платил. Вел, как сейчас говорят, двойную бухгалтерию.

— А вам Шайзаков мебель не предлагал?

— Да, однажды пришел ко мне и вальяжно так говорит: «Какая-то мебелишка у вас старенькая, надо бы заменить». Подкатывать начал. А мне зачем? Лучше я на драном стуле посижу, чем попаду к кому-то в зависимость!

14 лет

— Арестовывали его у нас, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор КГБ, чтобы полностью изолировать от внешнего мира, — продолжает Виктор Васильевич.

— Были ли наказаны те партийные работники, которым Шайзаков обставлял кабинеты?

— А за что их привлекать? Они же не к себе домой, а в служебный кабинет. При том что по бюджету на оборудование выделялись крохи. Бывало, иногда зайдешь в кабинет секретаря обкома партии, а там стол шатается. Так что в этом отношении деятельность Шайзакова расценивалась как благодеяние. Конечно, обсуждение на бюро горкома партии было. Но за что наказывать людей?

…Перед арестом Шайзаков спрятал на даче три тысячи рублей: положил их в стеклянную банку и закопал под бетонной плитой. Но жена директора испугалась: она попросила свою сестру выкопать деньги и спрятать у себя. Та вместе со своим мужем приехала на дачу ночью и забрала банку. Однако вскоре струсила – отнесла всю сумму в милицию.

За девять лет работы на мебельном производстве Шайзаков вместе со своими сообщниками обокрал государство на 123 тысячи рублей. Ему дали 14 лет строгого режима, 17 его подельников получили по 3-5 лет. Зато любовница Людмила Викулова отделалась легким испугом: уголовное дело в отношении нее прекратили по амнистии.

Анастасия Машнина. Автор благодарит Государственный архив Карагандинской области за помощь в подготовке материала.