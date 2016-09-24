Как аферист сколотил капитал, обставляя кабинеты партийных боссов
«Товарищ начальник, спешу сообщить Вам, что делается у нас в салоне по заказу мебели для населения… Там работает заведующая Викулова Люда, которая является любовницей директора мебельной фабрики. Через этот салон постоянно привозят и продают левую мебель… Директор Шайзаков обеспеченно содержит свою любовницу Викулову. Мы боимся называть свою фамилию, если узнает директор, нам не будет житья… Рабочие фабрики».
Эта анонимка на имя начальника областной милиции от 1 июня 1977 года положила начало знаменитому «делу мебельщиков». Леонид Борисович Шайзаков придумал и организовал схему обогащения — нелегальную в условиях советской действительности. Сегодня современные бизнесмены могли бы назвать его своим старшим коллегой, первопроходцем, если бы не одно большое «но». Дело в том, что Шайзаков обладал не только предпринимательской жилкой, ко всему прочему он был большим мошенником. Этот человек легко перешагнул не только через социалистическую идеологию — ни капли не смущаясь, он прикидывался героем Великой Отечественной войны. И сумел облапошить даже военных высших чинов. Он был лучшим другом всего областного начальства – душой компании и уважаемым человеком.
Гвардии майор
Никто из партийных боссов и предположить не мог, что имеет дело с прожженным аферистом, судимым по уголовным статьям.
Леонид Шайзаков был сиротой. После детского дома, бросив училище, стал ездить по стране. За несколько лет сменил три жены и с десяток населенных пунктов. И всегда ему везло. Он прикидывался членом ВКПб и инвалидом войны. Документов у него не спрашивали — сразу назначали на хорошие должности. Завхоз, начальник столовой, председатель сельсовета – всюду Шайзаков получал подъемные, но нигде не задерживался. Взяв деньги, обыкновенно уезжал. А иногда прихватывал крупные суммы, когда сельская касса оказывалась в его распоряжении. Походу подделывал документы. Живя под Киевом, он был председателем тройки по борьбе с эпидемией и хранил у себя больничные бланки, на одном из которых выписал себе удостоверение о том, что является гвардии майором. В другой раз нарисовал диплом с отличием об окончании сельскохозяйственного института.
А однажды, живя в украинском селе Мишурин Рог, узнал, что военком собирается награждать односельчан, вернувшихся с фронта. Недолго думая, мошенник заявил военкому, что тоже воевал. И тот без лишних вопросов выдал ему медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Другую медаль — «За отвагу» — Шайзаков украл у своего подчиненного, когда выпивал с тем у себя на квартире.
В какой-то момент Шайзаков попался. Его осудили за хищения, подделку документов, многоженство и незаконное присвоение орденов и медалей. И отправили из Киевской области в Казахстан. В карагандинском лагере Леонид Борисович должен был отмотать 20 лет. Но аферисту снова повезло: сначала срок скостили по амнистии до 10 лет. А через четыре года осужденного освободили как инвалида.
Боевое ранение
Преступник имел врожденную аномалию левой руки: пальцы на кисти были недоразвитые и сросшиеся. Однако свой недостаток он сумел превратить в достоинство. Уродство не раз помогало ему хорошо устроиться. Когда Германия напала на Советский Союз, Шайзаков уклонился от мобилизации, сославшись на инвалидность. Позже, показывая забинтованную руку, он утверждал, что это боевое ранение. А после первой отсидки говорил, будто пострадал на допросах в застенках НКВД.
Выйдя из-за колючей проволоки Шайзаков остался жить в Караганде. Но прошлое его абсолютно не тяготило. Аферист придумал себе достойное прошлое и быстро устроился на хорошую должность — начальником цеха в артель «Кожевник». Но ему было мало. Шайзаков стал рассказывать, как во время войны положил сотни фашистов, стреляя по врагам из танка. Был награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги». Шайзаков очень любил хвастаться своей коллекцией наград. По праздникам он надевал все ордена и медали. И в таком виде вместе с другими ветеранами приходил к пионерам. Ему нравилось получать цветы и сувениры. Интересно, что накануне ареста Шайзаков куда-то спрятал все «свои» награды. Милиция их найти так и не смогла.
Однако до разоблачения он успел вволю покупаться в лучах славы. Шайзакову слали благодарственные письма. О нем писали хвалебные материалы в «Индустриальной Караганде»: «Леонид Борисович, будучи еще совсем юным, стал фронтовым танкистом. Во многих жарких сражениях участвовал он, командуя танковой ротой. Тяжелое ранение сделало старшего лейтенанта Шайзакова инвалидом, но он остался в трудовом строю».
Заслуженный работник
В 1964 году Шайзакова назначили директором фабрики по ремонту квартир и мебели, которая вскоре была реорганизована в производственное объединение «Карагандабытмебель». Тут-то Леонид Борисович и развернулся. Райком и исполком районного совета депутатов отмечали «значительные успехи, достигнутые «Карагандабытмебель». Объем производства увеличился на 64 процента. Досрочно был выполнен план пятилетки. «В этом большая личная заслуга товарища Шайзакова. Умелый руководитель, инициативный работник, требовательный к себе и подчиненным, товарищ Шайщаков пользуется заслуженным авторитетом как среди своего коллектива, так и партийно-хозяйственного актива области», — писали о нем в характеристике для присвоения звания «заслуженный работник службы быта».
Местные власти ценили Шайзакова. И многие его подчиненные были довольны: люди получали двойные зарплаты. Например, при объединении директор держал столовую, в которой все буфетчицы и повара были оформлены на его предприятии рабочими третьего разряда и получали по 60 рублей в месяц – но не за столярные работы, а за обслуживание банкетов, которые Шайзаков регулярно устраивал для высокопоставленных чиновников. Директор ходил с ними в сауну, оборудованную на его же предприятии. Приглашал к себе на дачу, в которой имелся роскошно обставленный бункер.
Шайзаков зарабатывал сам и давал заработать другим. «Левую» мебель его столяры изготавливали из тех лесоматериалов, которые удавалось сэкономить. Из того, что другие бы выбросили, на предприятии Шайзакова резали детали. Кроме того, в ход шло то, что списывалось как упаковочные материал для готовой продукции. В итоге получались очень неплохие суммы.
Мерлин Монро
Своей жене Шайзаков приносил по две зарплаты в месяц – каждый раз по 250-300 рублей. Супруга его не работала, но имела приличный счет в сберегательном банке. Кстати, она отзывалась о муже только положительно. Говорила, что он примерный семьянин: всегда ночевал дома, за исключением тех дней, когда уезжал в командировки.
А командировки у Бориса Леонидовича случались стабильно — раз в десять дней. Очень уж он привязался к молоденькой красотке Людмиле Викуловой. Девушка была младше своего покровителя на 26 лет. Но это ее не останавливало. Когда Люда еще не работала в объединении у Шайзакова, тот подарил ей квартиру на Юго-Востоке, предназначенную для молодых специалистов, обставил жилье новой мебелью…
— Мы вышли на Шайзакова через Викулову, работающую в салоне мебели, — вспоминает Виктор Горецкий, возглавлявший в те времена Ленинский отдел милиции. – Начали отслеживать ее контакты. И установили, что поступающая в салон мебель не приходуется в магазине, а развозится Викуловой по адресам, которые давали ей записанными на бумажке. Эти адреса зафиксировали. Вызвали эту дамочку на беседу. Я еще ее называл ее «Мерлин Монро». Блондинка, все при ней — красивая была женщина!
Личная скромность
— А как получилось, что Шайзаков сумел обмануть столько людей, прикидываясь героем войны?
— Да, он влез в душу каждого. Своим знакомым он демонстрировал шлем танкиста с табличкой-монограммой «Командиру танковой ротымойору БорисуШайзакову на память от маршала К. Рокоссовского». А сколько говорили о его скромности! В связи с юбилеем советской власти была утверждена разнарядка на ордена и медали. Горком определил на фабрику орден «Октябрьской революции» для директора и орден «Знак почета» лучшему столяру. Но Шайзаков лично побывал у секретаря горкома и убедил, что надо больше поощрять рабочий класс. Вот и получил столяр высший орден, а директор – всего лишь знак почета. Мотивы Шайзакова выяснились позже: он отлично знал, что при представлении к ордену «Октябрьской революции» обязательно проводится биографическая проверка, в том числе и по системе уголовной регистрации, а в других случаях таковой не требуется.
— И никто ничего не заподозрил?
— Он был со всеми на дружеской ноге! Обставлял кабинеты секретарей райкомов партии. Причем так: забирал старую мебель, якобы реставрировал. А сам делал новую. В общих магазинах мебель Шайзакова предприятия была не ахти какого качества. Но для начальства делалась с инкрустациями, с лакировкой — прямо позавидуешь! Шайзаков держал мастеров, которые умели работать, и отдельно им платил, причем неплохо платил. Вел, как сейчас говорят, двойную бухгалтерию.
— А вам Шайзаков мебель не предлагал?
— Да, однажды пришел ко мне и вальяжно так говорит: «Какая-то мебелишка у вас старенькая, надо бы заменить». Подкатывать начал. А мне зачем? Лучше я на драном стуле посижу, чем попаду к кому-то в зависимость!
14 лет
— Арестовывали его у нас, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор КГБ, чтобы полностью изолировать от внешнего мира, — продолжает Виктор Васильевич.
— Были ли наказаны те партийные работники, которым Шайзаков обставлял кабинеты?
— А за что их привлекать? Они же не к себе домой, а в служебный кабинет. При том что по бюджету на оборудование выделялись крохи. Бывало, иногда зайдешь в кабинет секретаря обкома партии, а там стол шатается. Так что в этом отношении деятельность Шайзакова расценивалась как благодеяние. Конечно, обсуждение на бюро горкома партии было. Но за что наказывать людей?
…Перед арестом Шайзаков спрятал на даче три тысячи рублей: положил их в стеклянную банку и закопал под бетонной плитой. Но жена директора испугалась: она попросила свою сестру выкопать деньги и спрятать у себя. Та вместе со своим мужем приехала на дачу ночью и забрала банку. Однако вскоре струсила – отнесла всю сумму в милицию.
За девять лет работы на мебельном производстве Шайзаков вместе со своими сообщниками обокрал государство на 123 тысячи рублей. Ему дали 14 лет строгого режима, 17 его подельников получили по 3-5 лет. Зато любовница Людмила Викулова отделалась легким испугом: уголовное дело в отношении нее прекратили по амнистии.
Анастасия Машнина. Автор благодарит Государственный архив Карагандинской области за помощь в подготовке материала.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Так Леонид или Борис..?)
Кырт
24 сентября, 2016 в 10:31
Талантливый был человек. Он бы хорошо развернулся в 90-е годы, во времена больших возможностей.
Что с ним было после отсидки?
Вадим
24 сентября, 2016 в 10:50
Такие как раз СССР и развалили!
Alex
24 сентября, 2016 в 22:42
На таких как он Америка самой мощной стала.
Северное сияние
25 сентября, 2016 в 10:32
Чушь! Америка стала мощной на грабеже колоний, торговле наркотиков и рабском труде порабощенных народов!
Alex
25 сентября, 2016 в 13:19
Очень интересно! А где была улица Горношахтная? Интересно что с ним стало после окончания срока.
Абырвалг
24 сентября, 2016 в 11:06
Где нибудь акимом или советником работает.
Водитель
24 сентября, 2016 в 12:00
А вы ему позвоните, в телефонном справочнике он один такой)
Lex
24 сентября, 2016 в 12:14
Горношахтная потом была Дзержинского а потом стала Ермекова
КО
24 сентября, 2016 в 12:52
Спасибо. Вспомнил где этот магазин был. Там по моему сейчас строительные материалы продают.
Абырвалг
24 сентября, 2016 в 15:40
Да, именно. А в советское время была вывеска «Мебель по заказам населения»
КО
24 сентября, 2016 в 18:59
Да, только одно время это название было без буквы М. Ну упала она или кто-то пошутил.
Санёк
25 сентября, 2016 в 02:53
Шайзаковская «Караганда быт мебель» находилась в старом городе в районе»Шолпана» и завода «Пархоменко», мебелишку выпускала так себе, но доводилось видеть сделанную на спецзаказ — это было красиво! Дверцы мебельных стенок были украшены шпоновым набором столь искусно, что сразу выдавало штучную работу мастера. У отца на работе был портрет Ленина сделанный в этой технике фабрикой Шайзакова.
Дело было громкое, но быстро забылось и не имело такого резонанса ка меховое Абайское. Особо плохо о Шайзакове никто не отзывался.
По поводу присвоенных чужих орденов был случай на шахте Костенко, чуть позже дела Шайзакова. Один из небольших начальников имел целый иконостас и очень любил ими козырять. Но там обошлось без уголовного дела. Самозванца вычислил и вывел на чистую воду совет ветеранов шахты.
матрос с Наутилуса
24 сентября, 2016 в 12:13
…но это уже совсем другая история…?
gotta
24 сентября, 2016 в 12:44
конечно другая, просто вспомнилось… в те далёкие годы отношение к знакам отличия было более трепетным чем сейчас, да и аферистов всё таки меньше было.
матрос с Наутилуса
24 сентября, 2016 в 14:13
Мда.. Бывают случаи и похлеще. Читал про одного ветерана год или два назад в России, его двадцать или тридцать лет звали на все утренники, парады, детишки поздравляли, чиновники поздравляли.. А когда случайно кто-то из тех времён узнал по фотографии, и стали копать — оказалось да, служил, но в Гестапо)
животное
24 сентября, 2016 в 13:57
— Дедушка, а ты Чапая видел?
— А як же! Плывёт он через Урал, а я в него из максима тра-та-та-та…
матрос с Наутилуса
24 сентября, 2016 в 18:44
Вот кстати обратная чудесная история https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
животное
25 сентября, 2016 в 07:22
Да у тебя же мама педагог
Да у тебя же папа пианист
Да у тебя же всё наоборот
Какой ты на фиг танкист?
«жуки»
(с)
24 сентября, 2016 в 12:54
Все подобные эпопеи всегда происходят при молчаливом одобрении общества. Уверен, что партийные руководители, принимая от афериста очередной подарок, знали, или, хотя бы, догадывались о том, что тут что-то нечисто — но просто очень хотелось новый стол. И жена, которая «отзывалась о муже только положительно», тоже знала, или хотя бы догадывалась, о существовании любовницы — просто ей нравилось жить богато. И рабочие всё понимали, и персонал столовой всё понимал — но добавка к зарплате всех устраивала. Только вот мебель, которая выставлялась в магазины, была ужасна — но этим, учитывая всё, что выше, тогдашним поцыентам можно было пренебречь.. Лицемерное и тошнотворное время, и такие же люди. Впрочем, сейчас ненамного лучше — благо все родом оттуда..
животное
24 сентября, 2016 в 13:53
Ну на счёт лицемерия — наше время обогнало и перегнало, как говорится…и уровень заражённых этим намного шире. Тогда идеалистов было намного больше, люди верили в высокие обещания…
матрос с Наутилуса
24 сентября, 2016 в 14:24
Увы, не совсем. Да, нечего делить тем, у кого ничего и нету — и это создавало некую видимость благолепия на уровне простого народа. Но на самом деле подлость, которой у людей и тогда было хоть отбавляй, выражалась другими способами — подсиживали, предавали, и т.п. Наше время перенесло большинство интриг в материальную сферу — но именно перенесло, а не породило, ибо в характере людей они были и раньше. С другой же стороны, наше время всё-таки даёт возможность жить честно. Любая нечестность рано или поздно всплывёт, плохую мебель покупать не будут, с гнилыми людьми общаться не будут, благо и других валом — и в этом смысле наше время намного менее лицемерно. Незачем лицемерить тому, кто в жизни надеется только на себя, на Бога, на близких, а не на милость какого-нибудь хапуги или придурка из обкома.
животное
24 сентября, 2016 в 17:14
Вы хотите сказать, что тварное начало человека исключительно наследие совка? А как же другие страны, сплошная идиллия? Скажите, где вы ещё были, кроме нашей страны и соседней, у вас есть с чем сравнить? Откуда у вас такая оголтелая ненависть к советскому? Я например внук репрессированного деда по отцу и скорее всего растрелляного по матери, но тем не менее не злобствую так. Я старше вас лет на пятнадцать и «совка» с его прелестями хлебнул больше, но умею видеть и хорошее в разном. Всё было, но тёмные стороны не затеняют объективности.
матрос с Наутилуса
24 сентября, 2016 в 20:11
Другие страны, безусловно, не идиллия — как и весь мир. Но неужели Вы, будучи на 15 лет меня старше, видите только качественную разницу, и не признаёте количественную? Что бывает не только «всё хорошо» и «всё плохо», но и «лучше» и «хуже»?…
животное
25 сентября, 2016 в 07:18
животному
Я признаю многообразие мира, его оттенки и нюансы и не плююсь в своё прошлое при всяком удобном случае. Нельзя жить в настоящем не зная прошлого, нельзя надеяться на будущее не извлекая уроков из ошибок прошлого и настоящего.
Насчёт количественной разницы, это как раз вы резко категоричны в оценке прошлого и не видите что не все было только плохо, а многое было и хорошо.
По сабжу — Шайзаков человек опередивший свое время, по сути зла никому не делал и в памяти народной плохо не запомнился. Конечно история с орденами его не красит, но наказали его неоправданно жестоко. Время было такое что душили всякое предпринимательство на корню. Хотя сейчас приветствуют, но в то же время душат не менее жестоко. Любая производственная деятельность у нас сопряжена с большими сложностями, выживает только «купи-продай» бизнес расчитанный на быстрое снятие маржи. Так что по сути хвастаться нам нечем пока, от совковых методов отошли недалеко — всё те же командные методы, всё тот же валюнтаризм, показуха и несогласованность действий. только вывески у райкомов и обкомов поменялись…
матрос с Наутилуса
25 сентября, 2016 в 12:20
«…Сегодня современные бизнесмены могли бы назвать его своим старшим коллегой…». Действительно символично. Раньше вор и жулик, сегодня уважаемый человек.
ппама
24 сентября, 2016 в 14:34
Зачем Новый Вестник вытаскивает все эти старые истории,зачем это ностальгия по прошлому,нужно жить настоящим и будущим.Надоедает ностальгия по прошлому советскому.Надо поставить точку на этом.По большому счету человека надо было осудить за мошенничество орденами и за не уплату налогов.А все остальное не мошенничество.У вас в редакции ностальгия по коммунистическому прошлому.
женис
24 сентября, 2016 в 23:23
А и правда. Зачем ностальгировать по прошлому. Нужно ностальгировать по будущему. Ностальгия по будущему — вот это тема.
животное
25 сентября, 2016 в 07:20
Уважаемый, давайте точки каждый сам будет ставить, ага? Если вам надоело, то инет большой и найдёте себе по душе… А как нужно жить как нибудь без Жениса каждый сам разберётся.
матрос с Наутилуса
25 сентября, 2016 в 09:41
Женис, по мне наоборот, хорошо что людям раскрывают глаза на то, что при союзе все было далеко не сказочно, Грязи было предостаточно. Но лично я рад , что мы смогли выбраться из этого «стойла» и каждому сейчас достается по его стремлению.
Северное сияние
25 сентября, 2016 в 10:42
стремишься к одному, а достаётся до чего достал — так вернее будет…ага… а при наличии родни хорошей и тянутся доставать не надо, — подадут сверху, ну или подсадят повыше.
матрос с Наутилуса
26 сентября, 2016 в 10:07
А мне просто интересно, что происходило в нашем городе. Оказывается, много чего интересного. Спасибо! А фото Викуловой не сохранилось? И что это за дело «меховое абайское»?
Мистер очевидность
26 сентября, 2016 в 09:33
крутая история!
еще б написали, что с ним стало после.
реквестирую продолжение!
Гу
26 сентября, 2016 в 10:53
А ещё а политехе в восмидесятых был зав. кафедрой физики Тонконогов М.П. — тоже лже — ветеран оказался.
Водитель
27 сентября, 2016 в 16:23
Здравствуйте.Почему бы Вам не написать статью о человеке, который раскрутил это преступление, доведя его до логического конца, несмотря на указания, просьбы и попытки сокрытия преступления со стороны партийно-советских органов, руководства областных организаций. Это САФОНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, подполковник милиции, начальник отдела БХСС УВД Карагандинского облисполкома, чья резолюция на имя Расулева К. стоит на анонимном заявлении.Имя его предано забвению, нет нигде ни слова о нем. А судьба его интересна не только потому, что был снят с должности после вынесения приговора Шайзакову Л.Б. и его компании, но и всей его профессиональной деятельности. В этом Вам могут помочь СУЛЕЙМЕНОВ АХМЕДЬЯ КУДЫШЕВИЧ(его зам в то время), РАСУЛЕВ КЛИМ, ТАНКОВ ВЛАДИМИР, ЮРИН ЮРИЙ, ОСПАНОВ СЕРГАЛИ и другие сотрудники отдела. Уверен, что в этом Вам сможет помочь и ГОРЕЦКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. С уважением.
Геннадий
08 декабря, 2016 в 19:56
Помню раньше, стояли в очереди на мебель. Что бы купить польскую стенку в свою хрущевку — требовался один год. А теперь. Зашли дети на сайт интернет магазина skladmebeli.kz Заказали, и в этот же день привезли! Вот они современные технологии.
Александра
15 февраля, 2017 в 12:03
Шайзаков или Культя как его в лагере на 41 называли был действительно аферист рассомаха союзного значения в лагере большую деятельность развёл с хозяином Шарабуряком чуть ли ни в обнимку ходил и много беды простым Сидельцам принёс. Например ограждения так называемые локалки или повышения производства и чуть самого хозяина не проглатил. Когда Шарабуряк понял это сразу отправил на этап….
Пётр
10 апреля, 2017 в 06:20
Кто знает историю про Абайскую швейную фабрику
Я встречался со Снопковым Апельбаумом и Дунаевым. Если интересно могу описать общение с ними
Пётр
10 апреля, 2017 в 06:29