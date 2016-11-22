Защитники прав детей намерены внести в законодательство четкое определение, что такое насилие над детьми и разграничить его виды.
В Казахстане предложили приравнять шлепок по «мягкому месту» в отношении ребенка к насилию, и в случае систематического нарушения этой нормы наказывать родителей вплоть до уголовного наказания. Сообщает Zakon.kz.
«Мы будем делать целый ряд предложений в закон. Это нужно делать очень быстро… Вообще это очень системный вопрос, вопрос воспитания детей, воспитания общества, чтобы в нем не было насильников, нужно начинать с понимания «насилие». И на законодательном уровне уже сейчас (нужно принимать законы — прим. ред) по опыту 51 государства, которые приняли в своем законе запрет насилия над ребенком. Даже шлепок, окрик считается насилием над ребенком. Упрекать ребенка, что его кормят и одевают, что он обязан, шлепают его, кричат на него. Все это приводит к тому, что унижают его достоинство», — сказала уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.
По ее словам, первый вопрос, который планируется затронуть перед парламентом – ввести в законодательство понятие «насилие», и запрет на насилие. Кроме того, прописать формулировку по всем видам насилия, как, например, моральное, физическое, словестное, добавив туда также простой шлепок.
«Родителям кажется, если в законе нет запрета, а в законе сейчас нет такого запрета на шлепок, то подразумевается, что можно. Да, возможно, многие скептически к этому будут относиться, но через какое-то время общество к этому придет», — добавила Балиева.
На сегодняшний день, по информации детского омбудсмена, обсуждается какая мера ответственности должна быть в отношении взрослых, которые будут допускать такой вид наказания по отношению к детям.
«В первую очередь, моральная ответственность. Во-вторых, нетерпимость общества. Даже на улице, вы видите, что мама дергает или бьет ребенка, то обязательно кто-то найдется и сделает замечание. Потом будем дальше смотреть. У нас есть несколько форм ответственности, в том числе предупреждение, административные взыскание, а если родители и этого не понимают, то и уголовный проступок, арест на несколько суток и до уголовного», — пояснила уполномоченный по правам ребенка.
В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей. «Смею заверить, что до таких крайних случаев не дойдет. Мы будем работать, разговаривать с малышом и с мамой. На первом этапе нужна просто психологическая коррекция», — отметила Балиева.
По ее мнению, на сегодняшний день молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков к ребенку, который потянулся к горячему чайнику. Например, родитель может предложить ребенку слегка прикоснуться к теплой или горячей воде либо просто показать картинки с ожогами из интернета.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 32236 материалов. Посетители оставили 185607 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
ой задрали уже, честное слово…
Хрупкий орех
22 ноября, 2016 в 16:00
Все из «Демократической страны» ноги растут… Это первый шаг, никто не скажет, какая истинная цель в дальнейшем. И подтверждение тому Окно Овертона, кто не знает наберите в Википедии. Все нелепости так продвигаются, а начинаются с безобидных вещей…
Житель Земли
22 ноября, 2016 в 20:59
«Упрекать ребенка, что его кормят и одевают, что он обязан, шлепают его, кричат на него. Все это приводит к тому, что унижают его достоинство»
Запретим всё это и кого вырастим???
Хрупкий орех
22 ноября, 2016 в 16:02
Знаете кого вырастим. —ОБЩЕСТВО-РАЗМАЗНЮ.
Нормально так: выбивание показаний — давно норма.
Даааа……
Лелик
23 ноября, 2016 в 09:10
Бред. Не по библии всёэто…
Александр
22 ноября, 2016 в 16:04
Все объясняется «опытом развитых стран»! А когда Вы уровень жизни, в первую очередь незащищенного населения, приравняете к этим странам? Боюсь придется ввести понятие » геноцид над стариками, инвалидами и т.д». Вот только кто ответит?
Иностранец
22 ноября, 2016 в 16:11
Что тут о повышении рождаемости выкладывали пару часов назад? В «пердовых» странах к которым эта мадам призывает стремиться этот показатель на плачевном уровне. Не особо хотят люди иметь все эти проблемы с воспитанием детей, когда в любой момент можно попасть под раздачу за шлепок или повышение голоса, зачастую на пустом месте, поэтому и детей не заводят, поэтому постепенно эти нации деградируют и замещаются приезжими у которых семейные отношения традиционные на протяжении веков. Все эту картинку сейчас могут наблюдать, что называется, онлайн.
Знакомый приезжал из Германии сюда погостить, делился, что иногда побаивается своего сына, которому на тот момент 7 лет было. Тот уже хорошо знал свои права и даже папу мог пошантажировать.
Пока не поставят во главу общественных отношений «обязанности», а не «права» ничего хорошего не получится. Будут плодится самовлюбленные эгоцентричные личности.
Тайгер
22 ноября, 2016 в 16:12
Вообще печально видеть что у нас такие люди занимаются вопросами касающимися будущего населения страны. Элементарные причинно следственные связи отследить не могут…
Тайгер
22 ноября, 2016 в 16:22
Ну вот и займитесь этими вопросами, а то как кто-то предлагает какие-то поправки так у нас все умные и знают все и вся, а как самому что-то предложить так аргументы заканчиваются.
Тяжкие преступления начинают с незначительных. К примеру убийцы не рождаются же убийцами, вначале они избивают младших или сверстников, а уже когда вырастают, то становятся убийцами. Поэтому если ужесточить меру за избиение, то и убийц станет меньше.
Не воспринимайте законы как крайнею меру, все делается в целях предотвращения более тяжких преступлений.
Многих ведь пугает наказание за совершенное преступление. А чем сильнее наказание, тем выше страх.
Гражданин
22 ноября, 2016 в 17:23
Сначала младших избивают???
И не получают достойного наказаниЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ и поэтому вырастают убийцами
Лелик
23 ноября, 2016 в 09:20
Ах, как жаль, что на омбудсмена нет Аннушки Лучше бы здравоохранением (образованием, досугом и пр.) детей озаботились так.
Glory
22 ноября, 2016 в 17:07
Введите лучше уголовную ответственность для всех руководителей за нахождение их работников на рабочем месте после 18-00. Ведь от этого страдают их дети! Лишение детей общения с их папой и мамой это тоже насилие над детьми! Идет человек домой после 19-00, пусть его остановит патруль и спросит почему так поздно возвращается домой. И если человек ответит что задержался на работе, сразу его начальника надо в тюрьму. И никаких примирений! И никаких штрафов! Только реальный срок! Ведь речь о преступлении против детей!
vfvvf
22 ноября, 2016 в 17:10
Я ушла в 18.00 с работы. Сказали все задерживаемся.пока не выполним всю работу. Я сказала, что мне некому ребенка из сада забрать, на что услышала — пиши объяснительную, а лучше заявление по собственному желанию! А еще говорят если кого то что то не устраивает, пишите тоже по собственному. И все молчат и все задерживаются. И вообще считают людей рабами, у которых нет своей жизни, которые должны жить на работе. А то что дети дома семья это так мелочи по их мнению . Вроде сами тоже люди. А к другим отношение как к скоту…
Саша
24 ноября, 2016 в 00:20
А что,за провинности айфон купить?!мы все так воспитанный,множество точно…не сахарные,зато и сравнить можно нынешнее и то воспитание.
GRAD
22 ноября, 2016 в 17:12
А кто предложил то? Конкретно, пофамильно? Скорее всего очередная отвлекуха и вброс. Уголовная ответственность за шлепок!!! …ага… на фоне гуманизации наказаний…скорее всего зондаж проекта ввода новых штрафов, понравилось понимаешь за всё денешку драть…
Тарас Бульба сказал сыну — Я тебя породил, я тебя и убью!. Я не сторонник средневековых крайностей, но посторонний контроль за шлепками это вмешательство в личную жизнь и никак не меньше. Лучше бы государство поинтересовалось чем родители кормят ребёнка, во что одевают, хватает ли им на всё. Лучше бы озаботились охватом всех детей дошкольным образованием. Так нет же, добрая половина дошколят на попечении братьев-сестёр постарше, нянь, соседок и просто случайных людей, пока родители на хлебушек зарабатывают.
матрос с Наутилуса
22 ноября, 2016 в 17:22
А они посмотрят и как в Норвегии лишат родительских прав за жестокое отношение (не дать ребенку того, что хочет — это же жестоко) и переселят ребенка приемным родителям. Дибилы…
Денис
22 ноября, 2016 в 18:57
А если я любя пошлепаю?
Мистер очевидность
22 ноября, 2016 в 17:23
Даже если любя то приравнивается в наказание ))))
Солнышко
22 ноября, 2016 в 19:47
Младший , когда в школу пошёл, я не давала ему сидеть за компьютером. Как-то выключила и заставила учить уроки. Он начал вопеть, что сейчас позвонит в полицию и скажет, что я его избиваю, чтобы меня посадили в тюрьму. Пару шлепков и всё -ребенок шёлковый, уроки выучены, про полицию забыл. Кого мы вырастим с таким подходом -дегенератов, которые ни к чему в жизни не стремятся? Больше всего меня поразило то, что кто-то же ему это в голову вложил. До школы таких разговоров не было.
Холодная
22 ноября, 2016 в 17:26
в европе поколение дебилов и гомосеков уже вырастили, давайте и наших детей растить моральными уродами
мимо проходила
22 ноября, 2016 в 17:30
1. Не жалей розги для сына своего…
2. Рабыня родит себе королеву
Давайте, продолжайте в том же духе, показывайте картинки с интернета.
Недобитый
22 ноября, 2016 в 17:35
Мудрая пословица гласит: » За одного битого семерых небитых дают».
Интересненькое дело получается: государство ни в чем не помогает женщине, рожающей ребенка.Декретные выплаты смешны, и это одноразовая «помощь». А дальше государство ни в чем не участвует.Воспитание, обучение в школе, в вузе, содержание — все родители. Без помощи государства!!! Но государство при этом хочет иметь право наказывать родителей за воспитание… Это неправильно!Родитель имеет право и приласкать, и поддать, если надо. Если без жестокости, конечно, это неприемлемо.
Янина
22 ноября, 2016 в 18:10
Подход к воспитанию своего чада у каждого свой,спору нет.но нынешняя балосня уж очень быстро в разнос уходит если вовремя это не пресечь, «учителей» много и в школе и детсада(сверстники).наше поколение совсем было иное…порой даже физически меньше приченяешь боль,чем моральнее…кто в теме-поймет.
GRAD
22 ноября, 2016 в 18:13
А в качестве наказания нужно штраф, и побольше. Вот честно. Хоть что ни будь они путное могут придумать? А?
Да уш!!!
22 ноября, 2016 в 18:38
Да, а где штрафы за это? У нас все любят штрафами обложить…
Прохожий
22 ноября, 2016 в 19:38
озвучат, не переживайте!
Эх и жизнь пошла, такая штрафанутая…
матрос с Наутилуса
22 ноября, 2016 в 21:29
Нет, тут штрафами не отделаешься. Будут внедрять «передовой мировой опыт».
Сегодня ты крикнул на своего ребенка — завтра к тебе придут чиновники из отдела социальной опеки, непонятно кем выбранные и кому подотчётные, и отберут у тебя ребенка…
Потом будешь по судам бегать и доказывать, что имеешь право на своего ребенка.
Надо же чем-то органам опеки заниматься, вот будут себе работу делать.
Хрупкий орех
23 ноября, 2016 в 09:00
Во фантазия! Какая то анонимная группа защитников детей ляпнула какое то предложение и уже домыслы понеслись!
матрос с Наутилуса
23 ноября, 2016 в 10:09
матрос с Наутилуса, какие уж тут домыслы — суровая правда жизни!
Вот так вот в еуропе делают: https://www.youtube.com/watch?v=c3bZrWWN-Fo
просто — приходят и отбирают силой детей.
Хрупкий орех
23 ноября, 2016 в 14:10
И вот ещё, подробный рассказ, как работает ювенальная юстиция в «продвинутой европе» — просто бизнес чинуш.
https://www.youtube.com/watch?v=NuA4AhkHkUU
Наши чинуши тоже решили так зарабатывать, на шлепках воспитательных.
Хрупкий орех
23 ноября, 2016 в 14:22
Да что истерить то? У нас до этой суровой европейской правды не дойдёт просто — позабудется, векторы и приоритеты поменяются или ещё чё нибудь. Когда и что у нас до конца доводилось из уже решённого? А тут тока проект и то, просто анонимный. Чё нас европой то пужать? Суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, безалаберностью и бесконтрольностью.
матрос с Наутилуса
23 ноября, 2016 в 22:25
Это просто по книгам Оруэлла…кто не читал,загляните!
Ева
23 ноября, 2016 в 09:11
А кто меня защитит от наказания со стороны органов? Давайте тогда запретим всех наказывать! А то что это — детей нельзя, а взрослых можно! Этим ущемляются мои права и нарушается моя психика. Особенно, если ребенок захочет, чтобы ему купили какую-нибудь игрушку стоимостью в ползарплаты, а денег нет. Получается, что все, ущемили ребенка — добро пожаловать в тюрьму, а ребенка — в детдом. Так что-ли? С дуба рухнули совсем! С такими законами скоро никто не останется в этой стране. Все уедут. Ибо физическое насилие в качестве наказания — это основа хорошего воспитания ребенка. Если правильно применять, то из мальчика вырастет настоящий мужчина, Т.к. мужчина должен уметь терпеть боль, отвечать за свои поступки. А если не будет наказаний, то как тогда привить ответственность ребенку? Он будет делать то, что хочет и будет знать, что ему ничего не будет. и Потом повзрослев, он тоже будет думать, что за грабежи и насилие ему ничего не будет — и пойдет грабить, насиловать, убивать, т.к. не знает, как это — отвечать за свои действия. А вот еще вопрос: Драки между детьми — может тогда виновников драки тоже штрафовать, сажать? А что, один пункт УК и все — делов то.
Владимир Алексевич
23 ноября, 2016 в 09:21
Лучше бы защитники прав детей предложили увеличить социальные пособия на детей! А то, чуть что, так смотрят, как там у них на западе? А на то, что, например,в Германии на всех детей в возрасте до 18 лет(!!!), а в некоторых случаях и на детей совершеннолетних (до 25), платят пособие, которое называется «Детские деньги» (Kindergeld), у нас внимание не обращают. Их внимание заслуживает только то, за что штраф можно взять!!!
О детских деньгах в Германии можно тут почитать http://www.tupa-germania.ru/posobija/kindergeld-posobie-na-detey.html
Ольга
23 ноября, 2016 в 09:38
Меня забавляют двадцатилетние детсадовские недопсихологи, которые моют мозги, причем с мылом, таким же юным мамкам, призывая к конструктивному диалогу с собственным чадом, подчеркивают недопустимость физического воздействия в воспитательных целях. А как они смущаются вопроса — у вас самих есть дети?
Вот мне-то в детстве доставалось не только по мягкому месту! Чем только не воспитывали, и ремешком, и подзатыльники были, зато результат налицо — вырастили сокровище!
Фуагра
23 ноября, 2016 в 12:05
Владимир Алексеевич тотально прав! Чувство вседозволенности и безнаказанности не есть хорошо! Наше поколение родители пороли, мы знали что со спичками не играть, далеко от дома не уходить и т.д. Что за это можно получить. Это сдерживало. Были понятия что можно и что нельзя. И ремень — отличная граница между ними!
Артем
23 ноября, 2016 в 12:09
ЛГБТ в России пропихнуло этот закон в думе, только Путин наложил на него вето, выразив озабоченность озабоченностью депутатов. В прошлом же году европарламент сформировал комиссию по фактам злоупотреблений полномочиями по изъятию детей из семьи органами опеки европейских стран. Что скажете, госпожа уполномоченный?
Горожанин
24 декабря, 2016 в 21:24