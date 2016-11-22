«В первую очередь, моральная ответственность. Во-вторых, нетерпимость общества. Даже на улице, вы видите, что мама дергает или бьет ребенка, то обязательно кто-то найдется и сделает замечание. Потом будем дальше смотреть. У нас есть несколько форм ответственности, в том числе предупреждение, административные взыскание, а если родители и этого не понимают, то и уголовный проступок, арест на несколько суток и до уголовного», — пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В то же время она заверяет, что не будут допускаться такие случаи, когда ребенок оговорит своих родителей. «Смею заверить, что до таких крайних случаев не дойдет. Мы будем работать, разговаривать с малышом и с мамой. На первом этапе нужна просто психологическая коррекция», — отметила Балиева.

По ее мнению, на сегодняшний день молодых мам необходимо учить обходиться без шлепков к ребенку, который потянулся к горячему чайнику. Например, родитель может предложить ребенку слегка прикоснуться к теплой или горячей воде либо просто показать картинки с ожогами из интернета.