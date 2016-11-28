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Кто сменит Арыстана Газалиева пока неизвестно
В Карагандинском государственном техническом университете в скором времени сменится ректор. На этот пост претендуют несколько кандидатов. Сегодня за них голосовали члены Наблюдательного совета.
Свои кандидатуры на пост ректора вставили девять претендентов. Среди них были нынешний ректор «Политеха» Арыстан Газалиев (1951 года рождения), декан горного факультета КарГТУ Сергей Ожигин (1962 года рождения) и ректор Карагандинского государственного индустриального университета Марат Ибатов (1961 года рождения). Члены Наблюдательного совета проводили голосование по каждой кандидатуре отдельно.
В итоге в лидеры вырвались Сергей Ожигин и Марат Ибатов. Они набрали 2/3 голосов членов Наблюдательного совета. Причем декан горного факультета опередил оппонента на один голос «за». А вот нынешний ректор Арыстан Газалиев не преодолел необходимый порог.
В итоге Сергей Ожигин и Марат Ибатов проходят во второй тур. В его рамках их кандидатуры обсудят на заседании комиссии при правительстве Казахстана. После этого станет известна фамилия нового ректора Карагандинского государственного технического университета.
Отметим, что наш «Политех» является республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
А вот нынешний ректор Арыстан Газалиев
не преодолел необходимый порог.
ТИПА ПОРА НА ЗАСЛУЖЁННЫЙ ОТДЫХ_ПЕНСИЮ???
ТИПА ПОРА НА ЗАСЛУЖЁННЫЙ ОТДЫХ_ПЕНСИЮ???
28 ноября, 2016 в 20:31
Это приятнейшая новость для простых преподавателей. и принепреятнейшая для прихвостней ну это к лучшему господа )
браво
28 ноября, 2016 в 21:07
Минусуют, видимо, те самые прихвостни, странно, что только двое, их там поболее.
Бюджетник
29 ноября, 2016 в 07:39
Prilkhvostny na to I prikhvostny…. Seychas ony budut gromche vseh polyvat griaziy svoego hoziaina….
Xdd
29 ноября, 2016 в 13:13
Арыстан Мауленович, выходите, мы вас узнали
тТ
29 ноября, 2016 в 12:59
Кто же интересно будет? Сергей Ожигин или Марат Ибатов… Я думаю в нашей стране и гадать не нужно!
ANd
28 ноября, 2016 в 20:52
В самую точку!
гость
28 ноября, 2016 в 21:30
…пенсия ждет..пора отдыхать..
препод
28 ноября, 2016 в 21:16
А что ему в индустриальном университете не сидится?
Санёк
28 ноября, 2016 в 21:23
Трындыкс всем подрядчикам, делающим ремонт в корпусах политеха. Новая метла — новые условия, новые люди.
Ибо нефик
28 ноября, 2016 в 22:11
1 472 просмотров=!!!
Политех? ПОЛЕ тех?
И кого же ждет успех?
НЕУЖЕЛИ_СМЕНА ВЕХ?
и кто же скажет-ЙЕХ?
НЕУЖЕЛИ_СМЕНА ВЕХ? и кто же скажет-ЙЕХ?
28 ноября, 2016 в 23:17
Гадаем на кумысной пене, как же фамилия то будет в свете последних событий с ономастиками…
Нина
28 ноября, 2016 в 23:23
Вы считаете Ожигина переименуют?
Санёк
29 ноября, 2016 в 02:20
Похоже что Сергей подставной, изображает типа-альтернативу, псевдо-демократию.
Из какого он рода? Хотелось бы ошибаться, но боюсь что в этой стране уже все.
Мой №245
29 ноября, 2016 в 03:24
Этого ждал политех 8 лет!!! Неужели закончится весь этот расплодившийся маразм с буклетами,стендами,ремонтами и многим другим. Закончатся репрессии в политехе и вернутся нормальные люди назад, а не эти жо… лизы, которые остались.Наконец таки наши молитвы услашаны!
Верим в светлое будущее
29 ноября, 2016 в 07:25
Газалиев не вышел во второй тур…. Поздравляю Политех!!! Это лучшее, что могло с ним произойти. Дедушке пора на пенсию.
Гость
29 ноября, 2016 в 08:39
В политехе праздник! Закочились 8 лет безвременья, когда за красивым картонным фасдом практически уничтожался профессорско-преподавательский состав, когда практически был заброшен учебный процесс — ведь студенты почти не получают знаний, потому что преподаватели вынуждены денно и нощно готовить отчеты в министерство о том как все хорошо в политехе. За эти 8 лет престиж и авторитет преподавателя упал ниже плинтуса — любая техничка или охранник может наорать на профессора… Зарплаты преподавателей это вообще отдельная история! Прекрано себя чувствовали только лизоблюды при руководстве. Да, за нескончаемые ремонты уже было сказано выше. Сегодня в политехе ПРАЗДНИК!!!!!!!
Наблюдатель
29 ноября, 2016 в 10:03
Рано радуетесь, господа. Плохо вы знаете нынешнего…
Баке
29 ноября, 2016 в 11:14
Может новый ректор перестанет вырезать тотально деревья наголо перед ГК?
Коркин
29 ноября, 2016 в 11:27
Да ничего там не изменится
Аноним
29 ноября, 2016 в 11:49
Один кандидат-злопамятен, любитель перекладывать ответственность на другого, никакой «учёный», является креатурой спикера Мажилиса; другой-просто подставное лицо для придания «интриги» самой процедуре. Вот такой расклад.
Не расслабляться
29 ноября, 2016 в 13:12
Ликуйте друзья! За 8 лет имидж преподавателя КарГТУ изменился в не лучшую сторону((( Надеюсь, с приходом нового ректора имидж преподавателя поднимется и образовательный процесс перейдет на более продвинутый уровень.
Сочувствующий
29 ноября, 2016 в 13:22
Поздравляю коллег КарГТУ с таким поворотом замечательных событий! Когда то же должна была произойти смена ректора. Мы так долго этого ждали! Класс!!!
Наконец то терпению пришел конец, в хорошем плане. Конечно, нельзя списывать заслуги Газалиева А.М., но реальность такова, что время идет и надо дорогу уступать молодым и продвинутым руководителям. Появилась надежда, что мы будем заниматься тем, чем должны и студенты будут получать знания в полном объеме.
Коллега
29 ноября, 2016 в 13:52
Да, интрига можно сказать Ожигин или Ибатов? Принимаются ставки 1:1 000 000. Типа вот вам альтернатива, вот вам демократия.
Безусловный плюс что не Газалиев. Чего стоит ГПИИР там где надо и где не надо, чаще где совсем не надо, что даже не знаешь уже смеяться или плакать. С бесконечными ремонтами. Грязными раковинами и унитазами на каждом ректорском по 1,5 часа. С обдиранием кафедр на плакаты, буклеты, бумагу, а с недавнего времени и мел каждый лектор должен купить себе сам. Никого уже ничему не учим, только бесконечные бумажки, да планы с отчетами пишем и с тряпочкой по общежитиям бегаем.
Но неизвестно что будет при новой власти, по сути смена одного прораба на другого, ученных в руководстве политеха не предвидится. Я думаю вуз Темиртау с радостью Ибатова передаст политеху и еще приплатит чтобы забрали побыстрее.
гость
29 ноября, 2016 в 14:42
Ой рано радуетесь господа, ой рано Мы с при великой радостью отдадим вам Ибатова ведь он ваш и был , а замашки у него те же что и у нынешнего Привет вам всем из Темиртау
Муля
30 ноября, 2016 в 18:03
Опасения, конечно, есть. С Ибатовым знакомы, про его замашки слышали. Но хуже чем с Газалиевым быть не должно. Хуже, наверное, не куда. Газалиев это ЗЛО!
Михаил
01 декабря, 2016 в 17:25
Я,не знаю что будет, Все ректора Вуза воры.
Пара Пара уходить
29 ноября, 2016 в 14:49
не все ректора вузов воры. ошибаетесь. в частных вузах ректорам смысла нет воровать. там все и так принадлежит им. вот там реальная забота о собственных средствах, экономия ресурсов и оптимизация.
карагандинка
30 ноября, 2016 в 21:36
ППС универа, 8 лет терпел унижения от Газалиева А.М., теперь может новый руководсто задумается, они тоже работали под прессом Газалиева.
Газалиеву, надо работать зам. акимом области по хозяйству.
Наверно Все деканы факультета и зав. кафедры радуется т.к. через какой ад прошли они и унижение оскарбления, обман.
Сколько денег вложенно стендам и нервы.
Пара Пара уходить
29 ноября, 2016 в 15:07
Все кто против Ректора Газалиева А.М. не знают истории КарГТУ. В 2007 году «политех» имел вид сарая с туалетным запахом. Пришел Газалиев все улучшилось учебные корпуса и условия для студентов. Я за Газалиева за порядок и дисциплину.
Лось
29 ноября, 2016 в 15:28
Вы же понимаете что чистые туалеты и прочее это было дело времени. в любом случае корпуса бы за 8 лет приобрели подобающий вид при любом ректоре..дело не чистоте и уюте. а в том что отношение нечеловеческое..нынешний ректор неуважительно относился и к женщинам и пожилым..мог тыкать и оскорблять при докторантах магистрантах…а это вообще непозволительно…а по поводу ремонтов корпусов и аудиторий…отмывание денег..и все это понимают когда видят что в аудитории с облупленной краской в углу полностью проводят ремонтные работ по всей квадратуре
препод
29 ноября, 2016 в 16:38
Да кому нужны эти чистые туалеты и внешний лоск? Политех потерял душу с приходом Газалиева, где все профессора, ученные…? Нет той душевности и теплоты что были раньше. Наука вымерла… ни грамма уважения к преподавателям и студентам. В принудительном порядке то билеты в театр покупать, то газетки непонятные, то на стенд очередной скидываться. Студентов за людей не считают, как стадо баранов гоняют…
Незнакомка
02 декабря, 2016 в 18:43
Ой, ребята, что нас ожидает, даже не знаю. К Газалиеву уже привыкли и знаем, что от него ожидать, а вот Ибатов — это вообще капец.
Аноним
29 ноября, 2016 в 15:39
Не вижу радости в глазах преподавателей. Тоже мне событие, заслуженный человек собирается на пенсию. Кто считатет, это событие радостным, ошибается, придет новый и год полной анархии. Пока раскачается и включится. Газалиев полон сил и имеет желание работать. Я верю в него.
Лось
29 ноября, 2016 в 15:43
Вуз это ни один человек в лице ректора, а целый механизм, и к счастью он работает не плохо, у нас нет ни одного проректора о котором можно сказать, что он не на своем месте. И много квалифицированных деканов и заведующих кафедрами, которые выдержали прессинг Газалиева и до сих пор работают и работают хорошо. Так что говорить о смутных временах рано. Но даже самые терпеливые и работоспособные рано или поздно растрачивают свой запас прочности, взять хотя бы смерть Егорова. Так что нельзя требовать от людей работать на пределе, без выходных и отпусков в режиме 24х7. Так что не смотря на то что Газалиев много сделал для улучшение фасада в вуза, его хамское отношение к персоналу, высококвалифицированному и работоспособному и потребительское отношение к людям перечеркивает все его заслуги.
гость
29 ноября, 2016 в 18:03
Коллеги, давайте всё же мыслить трезво! Я на 100% уверен, что в основном радуются те, которые толком не работали и не хотят работать. Любые ректор будет гонять таких!!!
Нынешний ректор был требователен как к другим, так и к себе! Тут многие пишут про ремонты… но те кто помнит политех 8 лет назад помнит, какой он мрачный был с виду, с висящими проводами и отбитыми ступеньками в главном корпусе, с грязными туалетами без кабинок и водой по колено в переходе между первым и главным…
Жалуются и те, кто разводили сессии студентам пачками, сейчас это конечно ещё не ушло полностью, но очень контролируется и по этому поводу был уволен ни один преподаватель.
В-третьих, руководитель это такая должность, которая всегда будет под горой критики… это можно продолжать и продолжать…
Так что давайте лучше работайте, чем здесь сидеть и злорадствовать. Так поступают только недалекие люди!!!
Коллега
29 ноября, 2016 в 15:52
в этом то и проблема..ректор и те кто под его крылом всегда считали что преподаватели не работают и ничего делают…здесь высказываются не лодыри как считаете Вы коллега а обычные люди у которых наболело..и таких немало
препод
29 ноября, 2016 в 16:50
Вот именно, кто тащит, того и погоняют. И так можно загнать до смерти, потом «загнаннах лошадей на переправах у нас МЕНЯЮТ». Правы те, кто говоярят, что нельзя работать в режиме 24/7, это подрывает здоровье на корню. Что осталось от тех, кто проработал эти 8 лет в режиме «по-газалиевски», рожки да ножки?
Всё должно в меру
16 декабря, 2016 в 08:35
Что же будет, что же будет?
Клубничка
29 ноября, 2016 в 15:55
Никто и не говорит, что нынешний ректор мало сделал для КарГТУ. Политех из сарая превратился в картинку. Техники море. Хозяйственная и техническая часть на фантастическом уровне. Коррупцию извел до минимума. Он очень много сделал полезного. Но, вместе с тем, ЛИП — музей невостребованной техники. Научная работа — сплошное очковтирательство. Учебный процесс — присмерти. Масса классных специалистов ушла или их ушли. Насчет особенностей характера тоже все осведомлены. Работу ректора можно и нужно оценивать критически. Он человек и, разумеется, есть ошибки, есть достижения. А еще, нельзя забывать про то, что прошла законная, легитимная процедура выборов. КарГТУ сам себе, под руководством ректора, придумал эту процедуру. И тот факт, что несмотря на все заслуги Газалиева, наблюдательный совет выбрал для второго тура другие кандидатуры, надо уважать. А Газалиева А.М. с уважением, признанием его заслуг и, бесспорно огромного вклада в развитие КарГТУ, отправить на пенсию.
xdd
29 ноября, 2016 в 16:32
«Превратил Политех из сарая в картинку» Вы это серьезно??? До его прихода у КарГТУ была богатейшая лабораторная база, которую он быстренько продал, аргументируя это тем, что стенды обучающие и любое оборудование-это прошлый век. И что все лабораторные работы необходимо проводить виртуально!!! А то как он унижал преподавателей, деканов, зав.кафедрами, проректоров при студентах и магистрантах. Вы этого не слышали??? Как, после его «выступлений», студенты могут уважительно относиться к преподавателям? Если Газалиев называет проректора «Лось», преподавателей -колхозниками и это можно продолжать бесконечно. А это постоянное вымогательство денег от кафедр… А вы забыли о том, чтобы пройти конкурс или перезаключить контракт главное условие — сколько абитуриентов вы привели на платное отделение.
гость
29 ноября, 2016 в 17:50
Из 9 человек, причем большинство достойных, выбрали только двоих и упомянув только нынешнего ректора. Да и распределение баллов вызывает сомнения. При всех недостатках нынешнего ректора, участие его во втором туре должно быть естественным. Далее уже на правительственном уровне рассмотрели бы наиболее достойного. Здесь же рассматривались программа и формальные признаки… Я уже не пишу об остальных кандидатах, о которых не сказали ни слова и которые также имеют участвовать во втором туре. Но о них не слова… Так что не ругайте Газалиева, а готовьтесь к новой метле, которая еще не понятно как заметет
Законная, легитимная процедура...
29 ноября, 2016 в 18:57
При выборах естественно одно — соблюдать правила. И правила должны быть одни для всех. Если в них было бы записано, что действующий ректор автоматически проходит во второй тур, тогда было бы естественным Газалиева отправить во второй тур независимо от результатов голосования. Но в правилах не так. Газалиев пролетел. Во второй тур прошли Ожигин и Ибатов. И это естественно
Xdd
29 ноября, 2016 в 21:10
Арыстан Мауленович мы уважаем вас. Мы за вас! Я очень рада, что с вами вместе работаю. Мы поддерживаем вас! Вы многое сделали для политеха. Удачи.
дина
29 ноября, 2016 в 17:11
Дина !..?
Lili Kim
30 ноября, 2016 в 19:21
Всем привет. Правда я незнаю какой был ректор до Газалиева А.М. Но он делает все для сотрудников и студентов. Придет другой, что нас ждет ребята. Лучше Газалиева А.М. ни кого не вижу. Я лично за Газалиева
Знайка
29 ноября, 2016 в 17:17
А можно узнать, что он сделал для студентов. При ректорах до его правления студенты-платники из малоимущих семей могли получить скидку на обучение или отсрочку платежа, сейчас об этом не приходится даже и мечтать, не оплатил вовремя — вычеркиваем тебя из аттестационной ведомости. Я конечно все понимаю, что оплата студентов — это зарплата преподавателей, но нужно быть хоть немного человечнее, а не жить по принципу «Делай деньги, делай деньги, остальное дребедень». Но может я чего-то не знаю и он действительно, что-то делал для студентов, просветите…
гость
29 ноября, 2016 в 18:23
Уважаемый Знайка, начните с себя, что Вы сделали для студенчества. Ваш личный вклад, в создание качественной студенческой жизни? Жас Орда, Дворец студенчества, новые места в общежитии и построенный корпус общежития, — и многое другое — это сделано Газалиевым и его командой.
Лось
30 ноября, 2016 в 11:44
Очень печально что вы не видели лучше людей чем Газалиев…! 5 лет училась при Пивне, вот это настоящий ученный, прекрасный руководитель и чудесный человек! Вообще не понимаю, как человек без технического образования может управлять техническим ВУЗом? Он все стены перекрасил в белый цвет, как в психушке!
Незнакомка
02 декабря, 2016 в 18:52
Да, заслуги есть — сделали ремонт, туалеты отмыли, курилки из учебных корпусов убрали. А в остальном? Сплошная обдираловка. ППС должны повышать квалификацию за свой счет, покупать себе канцтовары и даже мел. Оборудование для учебного процесса не закупается последние несколько лет. Зато ЛИП, как отметили выше — музей невостребованной техники. Все работают только над тем, чтобы показать, как эффективно они работают, пустить пыль в глаза. Только на единичных кафедрах поставлена наука, академическая мобильность, реальное сотрудничество с работодателями и зарубежными учёными. А какие в КарГТУ зарплаты, премии, дифоплата… Кому и как они начисляются и распределяются… Та ещё песня…
Свой
29 ноября, 2016 в 17:58
Хотелось бы обратится к будущему ректору к Марату Кенсеовичу. Мы знаем, что и вы работали под руководством Газалиева и видим , что многие его «методы» успели перенять и воплотить в темртаусском ВУЗе. Вы видите, как Сколько негатива «выплескивает» ППС на Газалиева. И поверьте вы не услышите ни одного положительного отзыва о нем, хороших слов о нем просто нет. Желаю вам , чтобы власть не развратила вас, не превратила в алчного, самодовольного ректора. Пусть после вашего руководства в КарГТУ говорили о вас только с уважением!
из той же оперы
29 ноября, 2016 в 19:13
О О О.. как подняли головы!!! наконец заговорили об унижениях и хамском обращении РЕКТОРА с людьми!! Да, я одна из потерпевших… Боже, так унижать и растоптать мог он и его лизоблюды. А он окружил себя такими, вроде и не глупый, но вот чванливость не позволила смотреть вокруг себя реально. Все через очки прислужников. Жаль учебный процесс стал на бумажках, все без реальных учебных центров , где бы можно было бы в реали научить будущих инженерных работников. А как зав хоз ему цены нет .Предлагаю- поставить его в главные завхозы медицины республики. Как заблещут наши поликлиники и больницы, толк будет. Людей жалко — для него нет людей.
людмила
29 ноября, 2016 в 19:31
Газалиев-КарГТУ — Политех Лучше Всех. Я тоже рад, что работаю с Газалиевым. Старый ректор, лучше нового ректора.
Знайка
29 ноября, 2016 в 20:44
Всем своим опытом работы Газалиев успешно доказал, что незаменимых нет. Не боги горшки обжигают. И Ибатов и Ожигин прекрасно справятся с ректорством.
Xdd
29 ноября, 2016 в 21:15
Ой не смешите! Ожигину даже не подчиняются магистранты и студенты, не говоря уже о преподавателях. Как он может стать ректором не пойму вообще!
Махмет
10 декабря, 2016 в 13:37
Газалиев сильный, требовательный и пробивной организатор. Но слабый учёный и педагог, химик так и не вышедший из пробирки, в техническом ВУЗе таким тяжело руководить. ЛИП — хорошая задумка, но в Казахстане мало осталось учёных — экспериментаторов, тем более в ВУЗах, способных правильно использовать такую технику. Желаем новому ректору не превратиться в «бая-феодала» окружённого льстивыми «аткаминерами», а стать примером научного, педагогического авторитета для всей научно- педагогической общественности Казахстана. Повысить уважение к технической интелегенции, профессуре. А Газалиеву надо отдать должное, с уважением и памятными подарками. У него есть заслуги перед КарГТУ, это надо признать, невзирая на симпатии и антипатии, без которых не бывает эффективного руководства.
Гость
29 ноября, 2016 в 20:56
За последние 8 лет Политех стал таким, каким должно быть высшее учебное заведение. Красивые корпуса, аудитории и лаборатории, оснащенные современной техникой и оборудованием. Всего этого ласковым словом не добиться. А преподаватели, если они любят свое дело, будут работать по-настоящему при любом ректоре
Патриот
29 ноября, 2016 в 21:13
люди, какие вы самодовольные и алчные люди! Как можно забыть тот факт, что При Газалиеве вы узнали что такое жалюзи и кондиционеры. Вспомните в каком сарае вы жили и работали! А общаги были все расподаеы! Газалиев единственный человек, при котором реально начали думать о наших детях в лице студентов. Оглянитесь вокруг! Подумайте о нашем будущем. Новый ректор начнет складывать себе капитал
Коллега
29 ноября, 2016 в 21:26
Жалюзи и кондиционеры это конечно хорошо! Но никто еще не умирал от их отсутствия. Политех забыл для чего он создан. Деканы занимаются чистотой унитазов, преподаватели пишут нелепые брошюры по воспитанию. Преподаватель, которого при студентах регулярно называют «дураком и «колхозником» не способен воспитать хорошего специалиста. Так давайте определимся: честь и хвала Газалиеву за вылизанные корпуса и позор — за уничтожение науки и учебного процесса в КарГТУ!
ППС
29 ноября, 2016 в 22:10
Ну наконец-то какие-то изменения. Больно было видеть умирающий за все эти годы родной универ. Аплодирую стоя и со слезами на глазах (серьезно) . А кто будет Ожигин или Ибатов уже не важно, главное чтобы новый вернул доброе имя самому замечательному техническому институту в области и вернул его добрейших преподавателей. Надеюсь политеха перстанет быть рассадником коррупции среди универов и избавится от этой дурной славы. А господам комментаторам посоветовал бы убавить тон в теме национальности , у нас действительно права национальностей не ущемлены, во всяком случае в области.
Обыватель
29 ноября, 2016 в 22:16
Дорогие коллеги из Политеха!!! Мы несказанно рады за вас,что наконец таки вы отмучились! Пусть придет достойный ректор в достойный ВУЗ! И не Газалиев ему сделал политех достойным, а сплоченная и результативная научная работа многих людей при Пивне, которых он в свою очередь быстренько уволил придя к власти,как неугодных и слишком умных. Остались одни очковтиратели рядом. Надеюсь новый ректор приведет достойную команду!
Коллега из КарГУ
29 ноября, 2016 в 22:17
Интересно, а когда в КарГУ ректора поменяют? По-моему тоже давно пора.
карагандинка
29 ноября, 2016 в 23:03
Газалиев был ректором периода всяких реформ в высшем образовании. И надо сказать — соответствовал этому периоду. довольно успешно претворил их в стенах КарГТУ. Что ж, время такое было, и, наверно, долго ещё так и будет. Но пришло время перейти к основным видам деятельности — подготовке инженеров и заниматься научной деятельностью, настоящей. При этом не растерять того, что сделал Газалиев, а правильно и эффективно это использовать во имя Высшей технической школы Казахстана.
Гость
29 ноября, 2016 в 22:23
Думаю всем легче станет.
Павел
29 ноября, 2016 в 23:26
Уважаемый Павел, легче станет лентяем и «холодным» профессорам.
Лось
30 ноября, 2016 в 11:46
По сути все комментарии против Газалиева пишут люди, которых заставили наконец-то поработать, а не пить водку закрывшись в каморках. Теперь бедненьким негде и некогда осеки погонять
Коллега
30 ноября, 2016 в 05:32
Политех — это все же не галера, а ППС — не рабы понимающие только язык кнута. Заставить работать нельзя, можно только мотивировать. Нехватка культуры общения, неумение разговаривать с людьми и непонимание таких вещей и привело к создавшейся ситуации. Нет в Казахстане ВУЗа, где бы ректора обвиняли в открытом хамстве. Он просто надоел. Надоел, как сварливая жена. И кому нужны его достижения и совершенства, если люди, работающие в политехе не чувствуют себя людьми.
Xdd
30 ноября, 2016 в 11:25
Ну что за чушь вы несете???кто пил водку до Газалиева, тот и сейчас пьет..посмотрите вокруг!просто приходиться ходить в понедельник на ученый совет с перегаром вот и вся разница!а коморки и шкафчики как ломились от взяток в виде коньячка у приближенных, так и ломятся!
Наталья
30 ноября, 2016 в 12:12
знаю только одно, что Газалиев А.М. Сделал многое для студентов и ППС. Студентам создал возможность получать знания на более высоком уровне, воспитательная работа на каком уровне, обратите внимание, бал ректора, дебют, всевозможные конкурсы. Для ППС — пишите, что только «грязные туалеты» и т.д. Отремонтировал, а разве неприятно находиться в корпусах нынешнего вида, разве неприятно вести занятия в аудиториях, которые оснащены ИКТ. Только и умеете хаить! У ППС есть возможность получать зарплату повышенную, только нужно приложить усилия! Моё мнение Газалиев заслуживает эту должность, тк он не старик, как пишут, он трудяга! Удачи вам!
Astra
30 ноября, 2016 в 07:19
Арыстан Мауленович, хватит себя нахваливать
серега
30 ноября, 2016 в 09:55
Газалиев лучший ректор. Жаль что его подчиненные такие щакалы. Пивень продал общежитию. А он заново построил!
Студент
30 ноября, 2016 в 08:33
Не говорите о том, что не знаете. Пивень действительно отдал общежите, но это не вся правда, а вся правда в том, что в этом общежитие рядовые преподаватели получили квартиры и имеют свое собственное жилье, которое при других обстоятельствах им не видать никогда, а это дорогово стоит,спросите об этом у старшего поколение, а кто при правлении нынешнего ректора квартиру получил бесплатно, что-то не припомню.
гость
30 ноября, 2016 в 18:18
Газалиев А.М. — трудяга, результаты его деЯтельности видны! Разве не приятно вести занятия в отремонтированных корпусах, а то пишите, только грязные туалеты, обратите внимание, что аудитории оснащены современными ИКТ, а для студентов — открыты возможности получать знания на высоком уровне, также для них Газалиев создал возможность развиваться всесторонне! А воспитательная Часть на каком уровне?! Разве не результат плодотворной деятельности Газалиева А.М.
Astra
30 ноября, 2016 в 08:57
с приходом Газалиева русло развития вуза стремительно направляется вверх. Результат многолетнего труда
Astra
30 ноября, 2016 в 09:25
Ожигин и Ибатов, знаете ли, не на базаре семечками торговали. У одного опыт работы декана, второй ректором уже несколько лет отработал. Они специалисты грамотные, опытные, молодые. И тот, и другой прекрасно справятся с обязанностями ректора. Не надо думать, что с уходом Газалиева наступит конец света. Нет, просто политех получит новый вектор развития.
Xdd
30 ноября, 2016 в 10:23
Уважаемый Xdd, я согласен с кандидатурами на место Ректора. Но на примере Газалиева их не заметно. Один сльно суетлив и перестраховщик, второй слепой подражатель и труслив.
Лось
30 ноября, 2016 в 11:56
Арыстан Мауленович, хорош троллить свои заслуги
ППС
30 ноября, 2016 в 10:31
Из 55 коментаторов пятеро пытались высосать из пальца заслуги ректора, а остальные просто говорили правду! Это ли не показатель! Так вот насчет заслуг. Когда в 1994г. в Политех пришел новый ректор тогда действительно ничего не было. вообще. поднимали с колен, выживали, учились зарабатывать деньги. Пивень Г. Г. умело распоряжался огромным потенциалом научной среды. со своей мощной командой достиг многого. Политех стал махиной!! Лучшим техническим ВУЗом страны на деле а не на бумагах. На работу шли с удовольствием! и это многие подтвердят.
Очень просто прийти в 2008г. на все готовое, отполировать фасад, выдраить унитазы и кричать о своих великих заслугах. Так их кроме унитазов и нет! Извините, но это не уровень ректора. Это проректор АХЧ — завхоз! и ведет себя подобающе. разве не учили его в детстве уважать старших и почитать стариков (А у казахов это вообще в крови). отношение к женщинам отдельный разговор — хам!
гнетущая атмосфера доносов стукачества поборов и унижений. На работу как на войну. Говорили за жалюзи и оборудование. А ничего что половина кафедр скидывалась из своих скудных зарплат на эти жалюзи и представляли как спонсорскую помощь. а вы забыли как большая часть коммерчеких денег до 2008 года шла на доплаты преподавателям, а не на нескончаемые ремонты в корпусах. Политех потерял статусность, имидж и авторитет. Все величие только в буклетах, отчетах и на стендах. и это вы считаете заслугами? Обидно за КарГТУ…. Он достоин лучшего руководства.
Наблюдатель
30 ноября, 2016 в 09:27
Уважаемый Наюлюдатель😈 ваши беззубые покусования не более чем гнев неудачника. Сидели тихо наблюдали и в воду нечаянно . Добро и справедливость восторжествуют.
Лось 1
30 ноября, 2016 в 10:01
Все так пишут, как будто политех сейчас находится непонятно где!
На самом деле наш Политех всегда и до сих пор на лидирующих позициях, прекрасно прошел аттестацию и так далее! Конечно, это заслуга всего коллектива, но если бы руководитель был таким, как ту некоторые пишут, то не было бы этих высот (если вам угодно — не удержали бы все высоты, которым славен Политех).
У любого человека есть неудачц, а к руководителю тем более всегда найдутся претензии недовольных — всем не угодишь!
Поэтому не стоит умолять заслуги ректора Газалиева А.М. Он всё делает, чтобы Политех был всегда на высоких позициях, везде узнаваем, в том числе и в Министерстве и Правительстве! А без этого никуда!!!
Наблюдатель над наблюдателем
30 ноября, 2016 в 10:12
Политех лучшее всех, это блогодаря ректора Арстана Мауленовича. Спасибо вам, уважаемый Арстан Мауленович, за ваш бесценный труд для народа и для студентов. Мы верим, что в вы многое хорошое сделайте для политеха.
aaa
30 ноября, 2016 в 09:46
О трудовой деятельности Газалиева А.М. можно говорить и писать много. Хочу отметить, что вуз сейчас достиг высокого уровня, и он действительно выпускает достойных специалистов.
Astra
30 ноября, 2016 в 09:55
Политех лучшее всех, это благодаря ректора Арстана Мауленовича. Он многое сделал для народа и для студентов. Мы очень благодарны вам. Спасибо вам за ваш бесценный труд.
aaa
30 ноября, 2016 в 10:19
Пол тех лучшее всех, благодаря ректора Арстана Мауленовича. Он многое сделал для политеха, для народа. Мы благодарны вам. Спасибо Вам за Ваш бесценный труд.
Аbc
30 ноября, 2016 в 10:39
Не дорожите, что имеете, а потом плачите. Ректор на своем месте и никто его не может потеснить.
Лось
30 ноября, 2016 в 11:48
Строительство и ремонт это прежде всего БИЗНЕС, а все остальное вторично.
Неравнодушный
30 ноября, 2016 в 11:49
не надо говорить,что тут все пишут из зависти. Лось, Лось1 ну и т.д. ну чему завидовать то?подумайте..что вас так публично обзывают? той всеобщей ненависти, ярости, хамства, которое ваш господин (а по другому его никак не назовешь) выливает на вас каждый ученый совет и ежедневно при подносе челобитных ему.
поверьте жалости ни капли..одно сочувствие.
Профессора, мужчины!!!Обращаюсь к вам!уже встаньте вы с колен, обтрехнитесь!отпустите вы его, господина своего!прекратите писать смешные письма в правительство, ну не позорьтесь уже!и не позорьте в вашем лице весь политех!!!имейте каплю гордости!
Наталья
30 ноября, 2016 в 12:13
у нас даже комментарии пишутся под дудку ректора.дан шаблон который копируют даже с теми же ошибками…смешно и глупо..
препод
30 ноября, 2016 в 13:42
Уважаемые преподаватели Политеха. Вот пишут тут, какой нынешний ректор замечательный. Не спорю, человек талантлив, ученый-химик, ремонт сделал….. Туалеты, двери, полы….. А то, что преподаватели дежурят в новопостроенном общежитии как охранники, двери осматривают, плитку в туалетах считают, в туалетах и душевых чистоту проверяют и письменно замечания свои прикладывают, об этом вы забыли????? Что сущность преподавателя утратила свою истинную ценность???? Отчеты, буклеты, стенды, и это только малая часть!!!!! Какой учебный процесс идет сейчас, если ни оборудования, ни лабораторного фонда никакого нет. Студентов нечему учить, да и некогда, времени нет ни на что, кроме написания объяснительных, отчетов, несуществующих работ. Кондиционеры, окна и жалюзи вспомнили, а то, что это все на деньги кафедр и преподавателей, вы забыли???? Просто поинтересуйтесь, сколько преподавателей, кандидатов наук покинуло за эти годы КарГТУ???? Конечно, о заслугах ректора пишут те, кто с его уходом место работы потеряет, те, кто эту систему в Политехе и создал, систему несуществующей научной и практической деятельности, взаимного кляузничества, покрывательства приближенных, на 60 комментариев 6 или 7 положительных. Вам самим не смешно, не стыдно???? Уважаемые преподаватели, не сдавайтесь, держитесь!!!!!! Очень надеюсь, что эти 8 лет эпохи мыльных пузырей закончились!!!!!!!!
Незабудка
30 ноября, 2016 в 13:46
Уважаемый Лось! (Звучит странно, но Если Вас так зовут….)
Страшного Ничего не случится. Не боги горшки обжигают. Газалиев тоже ректором не родится. Его даже с должности первого проректора КарГУ как-то уволили. А молодеже надо давать рости. Будут не единолично править — будут советоваться. Будут не единоличного все решать — будут делегировать полномочия. Ну, а то, что они не такие яркие и харизматичные — расцветут. Ректор тщательно следил, чтобы умнее, успешнее, харизматичнее него в политехе и близко не было. Ничего страшного в смене ректора я не вижу. Газалиев не колеблясь увольнял «незаменимых» и ничего. Политех не умер. Думаю, что и Ожигин и Ибатов с ректорством справятся. Надеюсь, они не будут все решения за цикливать на себе, а будут делегировать полномочия и ответственность. Кризис в политехе — это системный кризис управления и он может быть решен только изменением системы. Нельзя требовать от аксакала изменяться в 65 лет. Но его авторитарно-диктаторский стиль управления, эффективный в кризисных ситуациях и в режиме военных действий, абсолютно не пригоден для рутинного, созидательного, эволюционного развития. В политехе восемь лет идут революционные преобразования. Люди устали, они вымотаны. Они уже даже умирают: Швоев, Егоров. Помимо работы есть 24/7/365 есть и другие аспекты жизни. Однозначно, Газалиева на посту ректора надо менять. Уверен, он и в 65 и в 70 найдет место приложения своей кипучей энергии. А политеху надо заняться обыденными, рутинными делами, например, студентов учить. Совершенствованию качести
Xdd
30 ноября, 2016 в 14:00
Здравствуйте, если уж мы должны общаться. Уважаемые мои доброжелатели и недоброжелатели. Я сейчас в полнейшем ужасе от того, что происходит в данном костекте. Какие то персоны замечают только то , что шикарный ремонт и стенды. А, пятерка топ вузов.. А, бесконечные договоры с ведущими мировыми вузами, академическая мобильность, программа Болашак. Бесконечные договора с поедприятиями- работодателями. Все образовательные программы хорошо действуют. Самое большое количество грантов по магистратуре. Я не знаю, какой человек может видеть минусы. Столько договорных тематик, есть рейтинг преподавателей. Не знаю, я бы поддержала престиж Политеха. Поддержала бы действующего ректора.
Lica
30 ноября, 2016 в 17:53
Начнём по порядку:
1. Академическая мобильность, Болошак, международные связи, рейтинг, связь с работодателями и даже ГПИИР это полная заслуга заведующих и деканов. И не думайте, что это заслуга Кнута Газалиева. Ему просто повезло работать в таком коллективе, который он доводит до » ручки»
2. Вот когда стенды, билеты на непонятных и невостребованных артистов, выписка миллионных тиражей макулатуры пройдут через ваш карман и обойдётся это вам не одной 10 тыс. Тг. При самой большой преподавательской нагрузке, с неучтенными часами срсп, кураторских часов, бесконечных консультаций Воуд, круглосуточных дежурств в общежитии и плюс в придачу заполнениями ненужных журналов кураторов, отчетов его любимой zimbri. Скомканной сессии, когда не до качества знаний. Тогда чуствуюешь, что это все благодаря политике нынешнего ректора. И заметьте это чувство у каждого в КарГТУ
Ппс
30 ноября, 2016 в 19:10
Когда Сталин на параде победы обращался к армии он своё обращение начал с солдат и матросов и закончил генералами и адмиралами. Он понимал, что все тяготы победы легли на штыки солдат.
В КарГТУ во всех ошибках виноваты сотрудники, зато все достижения приписываются только одному человеку и вы своим письмом это убедительно подтвердили.
Уверен, что вы считаете, что это администрация платит зарплату ППС…. Ничего, что все с точностью до наоборот (Капиталл, Маркс)?
Газалиев ввёл Болонский процесс (Швоев, царство ему небесное, жизнь положил на это), учебный процесс наладил Егоров (царство ему небесное) и его команда. Качественное преподавание обеспечили сотрудники кафедр. Или вы думаете, что бестолковые и ленивые могут обеспечить преподавание на уровне 5 места в республике? Миллиард хоздоговорных денег Газалиев заработал? Нет, доктора и профессора кафедр. О том, что у некоторых из них он отжал их проекты, мы пока обсуждать не будем.
Ну и почему же весь этот чат заполнен жалобами на хамское руководство? Вы свои письма Лика (предположу, Анжелла А.) перечитайте. Откуда столько гонора и высокомерия?
Как минимум 4 более высокими по рейтингу, чем КарГТУ ВУЗами страны руководит не Газалиев и они успешно развиваются. Так, что на Газалиеве свет клином точно не сошёлся. Газалиев уникальный ректор. В частности, его уникальность заключается в том, что он единственный кого обвиняют в хамстве и грубости по отношению к ППС!!! Кстати, недавно какого-то акима сняли за хамское отношение к подчиненным.
На каком-то этапе развития Газалиев и компания звезду поймали, абсолютно уверились в своей непогрешимости и безнаказанности, перестали развиваться. Что толку, что ВУЗ такой хороший, если людям в нем плохо!? Результаты выборов — это законный результат.
Xdd
01 декабря, 2016 в 12:27
Закончились 8 лет рабства.
«Гитлер» капут!!!!
Преподаватель
30 ноября, 2016 в 18:38
Наивные люди — наплевать на наблюдательный совет. Я уверен Газалиев останется ректором. Ставки 1:1000000
Неверующий
30 ноября, 2016 в 18:54
Согласен, Ректор просто так не сдастся. Я не знаю что, я не знаю как… Ох как я бы не хотел бы быть на месте Ожигина…. Радоваться ещё очень рано.
Xdd
30 ноября, 2016 в 19:55
Ой рано радуетесь господа, ой рано Мы с при великой радостью отдадим вам Ибатова ведь он ваш и был , а замашки у него те же что и у нынешнего Привет вам всем из Темиртау
Муля
30 ноября, 2016 в 20:11
Шоколадный король тает
Дима Кисилев
30 ноября, 2016 в 20:14
Сейчас нет ни одного настоящего ректора, достойного этого звания. Они все в борьбе за свои кресла стали функционерами, борющимися за лучшие показатели. При этом никакой этики по отношению к ППС, бай-шонжарское отношение к ним, кумовщина, абсолютно узкий научный и технический кругозор нынешних ректоров действительно низверг авторитет ППС и научных работников ниже завхозов -АХЧ! Проректор по АХЧ для них ценнее чем толковый проректор по науке и учебной части. Среди ППС сплошное уныние, пессимизм, упадничество вместо гордости и уважения своей профессией. Это передалось и студентам, многие из них видя такое отношение учителей так же переполняются пораженческими настроениями, цинизмом. Господа ректора — будьте мудрее, вы руководите самыми демократичными коллективами, так было раньше в универах, так есть в развитых странах. Университет это не режимное предприятие, и тем более не коммерческий «кошелёк» отданный вам на откуп, из которого все хотят вытащить кое-что себе и своим покровителям!
Гость
30 ноября, 2016 в 22:17
Ой,хорошие мои. Не судите, да и не судимы будем. Да,на ректорате бы высказали бы свое «ню» дорогие мои профессора. Да, просто, зайдите и скажите, что не устраивает, вместо анонимных писем. Где Вы??? Вы создали среду непонимания. Ректор нормальный, подумайте…
Lica
30 ноября, 2016 в 23:21
Просто, прекратите унижать заслуженного доктора наук, академика НАН РК. Да, никогда в Вузах не будет порядка, если не такой как он. Коррупция- нет.,
Lica
30 ноября, 2016 в 23:38
Ой не надо ля-ля! Можно подумать, что в КарГУ, меде или Копере не учат. Учат! Или не учат в гордости нашей страны Назарбаев университете? Тоже учат! Я уже молчу про Гарвард и Кембридж, там тоже ГАМ с коррупцией борется и учебный процесс налаживает? Или вы думаете в Стенфорде или МГУ сотрудники недельные планы-отчеты пишут? Не смешите меня! Не надо сказки рассказывать: успешных ВУЗов много, а на хамское руководство жалуются только в КарГТУ.
Гость
01 декабря, 2016 в 00:44
Это карма, она возвращается.
Коменты почитать — это ужас. Речь в них точно идёт об академике, научной элите страны?
Гость
01 декабря, 2016 в 00:47
Фамильярная Вы моя, а кто Вам разрешил в таком фамильярно-высокомерном тоне обращаться к докторам-профессорам? Но на Ваш вопрос можно ответить. Не подскажите ли, Анжелика, сколько профессоров и докторов лишились должностей и работы от того, что в каких-то вопросах не согласились с ректором?
Гость
01 декабря, 2016 в 00:12
Ох, фамильярная вы моя, кто вам разрешил так высокомерно с людьми разговаривать? Должность управленческая? Профессиональная деформация личности…. Понимаю. Поэтому на руководящих должностях люди не должны засиживаться слишком долго, чтобы не забывать, что они сделаны из мяса и костей и, что какашки у них не золотые.
Гость
01 декабря, 2016 в 00:53
Думаете не пытались, ему высказывать? И что с ними потом стало? Мелкая мстительность и уничтожение этих людей. Вот его методы работы. И где они сейчас эти люди Акимбеков, Хамимолда и многие другие.
Ппс
01 декабря, 2016 в 06:25
Высказывали… И. Где они? Кто то ушёл, кого ушли, а кто и в ином мире. Вот , что ожидает каждого кто посмеет что либо высказать. Имея власть нынешний ректор не стеснялся никаких методов лишьбы отомстить!
Высказывающиеся
01 декабря, 2016 в 07:23
«Ректор нормальный, подумайте…»
Наверное в этой вашей фразе надо было расставить знаки по другому:
«Ректор нормальный? подумайте…» Это упование властью когда ты можешь втоптать в грязь любого, а он не может ответить, потому как просто воспитан и умнее оппонента. Ведь газалиев же размазывает и получает от этого удовольствие. Это великое зло для Политеха и Политех ждет избавления. Вы снимите розовые очки и услышьте людей вокруг. А еще очень хотелось бы чтобы эту ветку комментариев прочли в министерстве. Хотя….
Наблюдатель
01 декабря, 2016 в 10:49
За какие заслуги голосуем? Политика страны в основе образования. Думайте, кто уже против…
Lica
30 ноября, 2016 в 23:43
Вот, все немного подумали и , заткнулись. Какого шута гнобить образование в политехе? Да, ректор все делал для этого. А, интерес узкоруких- только и взятки брать, . Мы учим детей. своих, своих и далее… Не видела, что бы ректор кого-то унизил…
Lica
01 декабря, 2016 в 00:04
Хамство и высокомерие в действии. Хамит и думает, что так и надо. И не замечает этого. Непонятно только уборщица или учёный секретарь.
Мы не заткнулись , мы спать пошли. Или дальше ваши сказки читать?
Гость
01 декабря, 2016 в 00:28
«. заткнулись» …… Ох до боли знакомый хамоватый стиль речи . Передайте привет А. Газалиеву
Ппс
01 декабря, 2016 в 07:46
Все-таки хочется, чтоб последнее слово было за правдой, а не за подкупленными лицами. Ректор Газалиев — настоящий тиран! Как он унижает людей! И самое главное, никто даже не может с ним поспорить, на ректорском даже самые уважаемые профессора поднимаются с мест и молчат опускают голову: «исправимся, исправимся…» И это при всех! Чего стоит «не трогай подголовник своими грязными руками» из уст ректора, человека, представляющего лицо нынешнего политеха! Однозначно, политех такого не заслужил, нужны перемены и адекватный руководитель!
Kafedra
01 декабря, 2016 в 00:25
Есть причины. Есть причины. Есть причина, почему образование отстой, и это та причина, которая никогда, никогда не будет исправлена. И никогда не будет лучше. И не ищите. Будьте рады тому, что есть. Потому что владельцы этой страны не хотят этого. Я говорю сейчас о настоящих владельцах… Настоящих владельцах. Больших, богатых бизнесменов, которые контролируют вещи и делают все важные решения. Забудьте политиков. Политики поставлены, чтобы дать вам идею того, что у вас есть свобода выбора. А у вас её нет! У вас нет выбора! У вас есть хозяева. Они владеют вами. Они владеют всем. . Им принадлежит вся важная земля… Они владеют и контролируют корпорации, они купили и проплачивают сенат, конгресс, законодателей, управы. … и все они владеют всеми большими медиа-компаниями, так что они контролируют. Почти все новости и информацию, которые вы услышите. Они держат вас за яйца! Они тратят миллиарды долларов каждый год лоббируя, чтобы получить, что они хотят. Они хотят больше для себя и меньше для всех остальных Но я скажу вам чего они не хотят. Они не хотят население граждан, способных к критическому мышлению. Они не хотят хорошо информированных.. …хорошо образованных людей, способных к критическому мышлению. Они в этом не заинтересованы. Это им не поможет. Это против их интересов. Именно так! Они не хотят людей достаточно умных, чтобы сидеть за кухонным столом и выяснять как сильно их поимела система, и выбросила за борт тридцать лет назад. Они не хотят этого! Знаете чего они хотят?
Они хотят покорных работников! Покорных работников! Людей, которые достаточно умны чтобы управлять техникой и делать бумажную работу и достаточно тупы чтобы послушно принять.. …все эти дерьмовые работы, с низкой зарплатой, большим временем, урезанными льготами и без оплаты сверхурочных.. …и испаряющаяся пенсия, которая исчезает в тот момент как ты идёшь её получать, и сейчас они пришли за вашими деньгами социального обеспечения. Они хотят ваши грёбаные пенсионные деньги! Они хотят их назад! Чтобы они могли дать их своим криминальным друзьям! знаете что? Они получат их! Рано или поздно они всё от вас получат. Потому что они владеют этим грёбаным местом. Это большой клуб, и вас в нём нет! Вы и я не в большом клубе. Кстати, этот тот же большой клуб который целыми днями вдалбливал вам в голову чему нужно верить.. Целый день били вас по башке с помощью СМИ, чему верить, что думать и что покупать… Стол перекошен народ! Игра подстроена! И никто похоже не замечает, и никому нет дела.. Добропорядочные, трудящиеся люди. Белые воротнички, синие.. Неважно какого цвета у вас рубашка.. Добропорядочные, трудящиеся люди продолжают.. Эти люди со скромными возможностями… …продолжают выбирать этих богатых уродов которым пофиг на них! Им пофиг на вас! Они не заботятся о вас! Нисколько! Нисколько! Нисколько! (с) Дж. Карлин
Да так
01 декабря, 2016 в 02:41
Уважаемые дорогие мои политеховцы, сегодня день первого президента — праздничный день. Давайте поставим жирную точку в этих комментах. Ведь нас читают студенты и их родители. Да, понимаю накипело — наболело от бессилия против нынешнего Ректора. Вы думаете это его изменит? Нет… Это изменит будущего ректора? … А ведь во всем этом и наша вина тоже есть. Нас поставили в неприглядное положение, мы молча опустив головы все это стерпели, молча порознь поодиночке, в нас не хватило жилки вместе дать отпор тем же планам отчетам, тем же стендам буклетам, общагам, поборам, пустым учёным советам. Так что задумайтесь и делайте выводы. При таком раскладе следующий может нас втройне прогнуть и мы стерпим….
Горожанин
01 декабря, 2016 в 11:08
Арыстан Мауленович,ну посмотрите как вас все ненавидят. Не питайте надежды о том,что это пишут не ближайшие ваши соратники.Ну уже найдите в себе силы, мудрость,гордость…уйдите с высоко поднятой головой со словами » я устал,я ухожу» и возможно вас вновь зауважают..хотя бы будут вспоминать не как выше описано в комментариях. Это как то компенсирует хамство,поборы,унижения,репрессии,наконец смерти,хотя людей не вернешь
Уйдите ж по человечески!!!
Преподаватель
01 декабря, 2016 в 13:05
Вся нужная ректору деятельность ВУЗа, держалась на уважении к Егорову.
Егорова больше нет. К сожалению…
Арстан, тебе сейчас лучше уйти, иначе люди тебя выгонят поганой метлой.
А Марату скажу, веди себя прилично, те кто тебя поставили тоже не вечные.
Жертва террора газона
02 декабря, 2016 в 00:06
Арстан Мауленович, Вы бы уже написали что-то от себя. Неужели вам нечего сказать? Почти 9 лет, каждое утро понедельника, вы по 3-4 часа говорите без умолка, людям слова не даёте сказать.
Декан
02 декабря, 2016 в 00:16
Все чего достигли как вы пишите ППС и тд, благодаря отличному руководству! Надо это признать. И сами понимаете под чьим — Газалиевым А.М.!
Ltb
02 декабря, 2016 в 02:26
Нет. Это руководство достигло премий, орденов и медалей благодаря хорошей работе ППС и присвоению их заслуг.
АНЕКДОТ В ТЕМУ.
Руководитель подъезжает на шикарной машине к работе. Встречает сотрудника и спрашивает — Нравится?
Тот говорит — да, очень.
— Ну если ты будешь хорошо работать, то на следующий год я куплю себе еще лучше.
Xdd
02 декабря, 2016 в 10:09
Я не понимаю, почему главным достоинством правления вы пишите места, рейтинги и медали, т.е. предполагается что до Газалиева Поитех был в хвосте науки? Вообще-то нет, политех был всегда в топе лучших вузов как до него, так я думаю будет и после него, и да, даже с ним, не смотря на то, что многие лучшие специалисты, благодаря ему больше здесь не работают. А вот фасада качественного не было поэтому здесь и ставят ему это в заслугу.
ППС
02 декабря, 2016 в 13:40
Возможно Вы, ltb, всё, что достигли, достигли благодаря ГАМ. Не буду спорить. Можно выразить только сожаление о том, что Вы сами ни на что не способны. Но в Политехе около 60 докторов наук, несколько сотен кандидатов и они ими стали задолго до того, как познакомились с ГАМ. Многие заведовали кафедрами и факультетами и были просто успешными, уважаемыми и интересными людьми задолго до того, как ГАМ переступил порог политеха. Вы ещё напишите, что благодаря ГАМ глубоко мною уважаемый Дрижд стал руководителем КАРАГАНДАУГОЛЬ. Я понимаю, что в желании лизнуть чувство меры Вам не знакомо, но хоть попытайтесь! В Политехе работает очень много самостоятельно мыслящих, независимых личностей, которые самостоятельно достигали и достигают успехов в профессиональной сфере. Желание руководства и приближенных к нему представить коллектив Политеха бестолковой серой массой, бездельниками, лентяями, взяточниками и любителями спиртного в высшей мере глупо и вызывает вопросы и возмущение! Почему за 8 лет ректорства их не уволили? И кого тогда увольняли эти 8 лет? Талантливых и работоспособных и умных? Хотя да, тех, кто имел наглость думать по своему и хоть что-то возражать, увольняли. Присвоить все заслуги многотысячного коллектива и выставить их в заслугу одному человеку — это уже перебор. Поверьте, и без ГАМ справились бы. Справлялось же почти 60 лет без него и при этом политех был одним из лучших ВУЗов СССР. Грамотное руководство подразумевает признание и вознаграждение заслуг подчиненных. Особенно в таких структурах, как ВУЗ.
Насчёт незаменимости…. в мире есть примерно тысяча более успешных, и престижных, чем Политех ВУЗов, в которых никто не слышал ни о ГАМ, ни о его методах управления и ничего: процветают и развиваются.
Xdd
04 декабря, 2016 в 00:59
У газалиевского стиля управления есть свои поклонники и последователи и среди его учеников и среди его коллег. Разумеется, способность проламывать головой стены, несгибаемая воля в достижении целей заслуживает уважение, но что касается методов, и манеры взаимодействия с людьми…. Его конец — это справедливая закономерность. Это участь любого тирана. И подобный конец постигнет любого, кто посчитает газолиевщину уместной и эффективной в управлении людьми.
Надеюсь, новый ректор будет человеком мудрым, построит свое управление на современых управленческих технологиях, демократических принципах и сделает все возможное для восстановления престижа и имиджа ППС. Удачи ему!
Xdd
02 декабря, 2016 в 10:02
Уважаемые, коллеги! Давайте прекратим эти бессмысленные рассуждения и оскорбления! Время все расставит по своим местам и воздаст каждому по заслугам без нас. Давайте уважительно относится друг к другу — ведь нам всем вместе продолжать работать в этом коллективе!
alma mater
02 декабря, 2016 в 18:21
Очень надеюсь, что уже без Газалиева А.М.
Михаил
03 декабря, 2016 в 20:39
И без тех, кто кинулся тут ему петь «славься»
КО
03 декабря, 2016 в 21:44
Короля делает свита. Судя по их коментам, свита эта не отличается ни умом, ни воспитанием и, вероятно, кроме, как петь славься и плести интриги, ни на что более не способна.
Гость
05 декабря, 2016 в 08:47
Под руководством Газалиева А.М. я проработала 2 года. За эти годы было много всякого, но тот опыт, который я получила благодаря ему, очень пригодился мне в дальнейшей жизни и работе, за что я очень ему благодарна!
zzz
03 декабря, 2016 в 13:24
А я — все 8 лет. Опыт действительно бесценный! Я сейчас точно знаю, до какой степени может дойти людская алчность, хамство и беспринципность. Он достойный пример худшего типа руководителя.
ППС
03 декабря, 2016 в 14:38
Вот интересно — какой смысл распинаться и лизоблюдствовать — если вы под псевдонимом пишете?
КО
03 декабря, 2016 в 14:54
Ваш Арыстан — лев (царь), который нагнул под себя людишек, пишущих здесь жалкие и тщедушные комменты. При …батове будете вспоминать царя по-доброму.
Саке
03 декабря, 2016 в 23:27
На днях из этого «царя» сделают либо чучело, либо прикроватный коврик. Чтобы другим «царям» неповадно было.
Гость
05 декабря, 2016 в 08:42
Какие-то шуты на потешном столбе висят.
Тут нечего ловить, не задерживай беглый взгляд.
Ты лучше посмотри, как там реет победный стяг,
Веселый кинофильм просто великолепно снят!
Тут лести нет, как пятна на белой стене,
А если видишь бедность и гнев — то дело в тебе.
Тело в тепле, мы сильнее и целостнее;
Винить систему теперь стало уделом свиней.
У таких прицел на спине. Ну же, начни с себя!
Докажи, что ты — не свинья. Укажи, кто змея.
Накажи за себя, за других — община, семья,
За тебя, Земляк — отомсти, если мнишь мужчиной себя.
Нелепые лохи недовольны всегда и всем!
По кухням непрерывно идет череда бесед.
Очкарик очерняет нас всех под чая десерт,
А значит, получает из вне на чай себе.
Пора про них рассказать, ибо рак проник,
Повсюду отравляя родник, рукава в крови.
Врага боготворит, и врата вытворил им,
Всякий кто хает мир, подозрительно грамотно говорит.
Провокаторы, главари — будь на чеку,
Почуяв недуг — они принесут беду к твоему очагу.
Бунт, войну и чуму, смуту пулей, мы так негодуем,
Но умников не линчуем, а почему?
Вперед! Силенки в кулак, веревку берем.
На приговоренных «Трепло!», народ во всю глотку орет.
Эшафот и мешок, неизбежной победы стяг,
Какие-то шуты на потешном столбе висят.
Oxxxymiron
Да так
04 декабря, 2016 в 13:50
Ты думаешь кто-то будет читать это)))
ДДД
10 декабря, 2016 в 13:33
Есть ВУЗы, сотрудники которых говорят:
«У нас при таком-то ректоре двое получили Нобелевку по математике, и один — Нобелевку по географии».
А есть такие ВУЗы, сотрудники которых говорят:
«А у нас при таком-то ректоре СТАЛИ ЧИСТЫМИ ТУАЛЕТЫ».
КО
04 декабря, 2016 в 16:20
А мы даже туалетами не можем похвастаться…. Начальству пофиг и на туалеты и на нас. Класс!!!!
гость
04 декабря, 2016 в 19:44
нобелевки по математике нет.
Guest
04 декабря, 2016 в 21:26
А у нашего ректора — будет.
Александр
04 декабря, 2016 в 21:53
По географии тоже нет. Я специально фразу построил так, чтобы не было никакой привязки к конкретике.
КО
05 декабря, 2016 в 00:16
Короля делает свита.
Судя по их коментам, свита эта не отличается ни умом, ни воспитанием и,
вероятно, кроме, как петь славься и плести интриги,
ни на что более не способна.
На русском языке стихотворение известно в переводе С. Я. Маршака:
Шалтай- Болтай.
Сидел на стене.
Шалтай -Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может
Шалтая,
Не может
Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!
Пс.
В современном английском языке слово «шалтай-болтай» (HUM pty DUM pty)
имеет два значения:
«толстячок-коротышка»
и «ВЕЩЬ, УПАВШАЯ ИЛИ РАЗБИТАЯ
и НЕвосстанавливаемая».
слово «шалтай-болтай» (HUM pty DUM pty)-В современном англ. ЯЗе
05 декабря, 2016 в 10:28
Что я заметила, так это то, что Газалиев никогда не забывает о духовности, воспитании патриотизма. Постоянно по телевизору показывают, как в Политехе проводят конференции в честь заслуженных людей — в память о Ташенове, Нурмакове, Бокейханове и т.д. Пусть это и технический вуз, но студенты должны знать об этих людях и о том, что они сделали для нашей страны!
Карагандинка
05 декабря, 2016 в 10:51
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм».
Лев Толстой
Баке
05 декабря, 2016 в 12:22
Духовность — понятие трансцедентное, как и вся техническая наука. Допустим. Уверен, что ректор — неглупый человек, более того, учёный, и знает о том, что дважды два — четыре. И если пытливый ум сходит два раза в магазин, и возьмёт каждый раз по два литра пива — у него будет четыре литра пива. Да, так рассуждает школьник, а учёный знает, что всё не так. Потому что любое измерение имеет точность и погрешность (где-то недолив, где-то перелив), поэтому «два» — это абстракция, соглашение с целью удобства научных расчётов, на самом же деле такой сущности не существует. Поэтому наука никак не противоречит духовности, более того — наука духовна сама по себе.
Александр
05 декабря, 2016 в 12:44
Японские военные врачи внесли неоценимый вклад в изучение внутриутробного развития человека. Они вспарывали заживо беременных женщин и так день за днём проследили развитие эмбриона от яйцеклетки до младенца. Так, как каждую точку необходимо исследовать несколько раз, отбросить неудачные эксперименты… Посчитайте сколько жизней беременных женщин и детей они положили ради научных экспериментов!!!
Подобным образом, на людях, они ещё много что изучили.
Ну и как? Вы до сих пор считаете, что Наука духовна сама по себе? Я уверен, Духовность и Наука — разные вещи. И они далеко не всегда совпадают в одном человеке. Поэтому, не стоит обобщать. Наличие этих качеств индивидуально.
Гость
05 декабря, 2016 в 14:19
Это какая-то вторая карагандинка появилась. Моя с маленькой буквы писАлась чуть выше в комментах. Но вот с этой мыслью второй моей тезки я тоже соглашусь… и ещё много именных аудиторий стало в политехе тоже с подачи Газалиева. Это нельзя не заметить.
карагандинка
05 декабря, 2016 в 17:17
Необходимо срочно назвать именем Газалиева самый чистый туалет главного корпуса!
Батя
05 декабря, 2016 в 21:34
Конференции… А ничего, что в них именно заставляют участвовать преподавателей и студентов? Конференции непрекращающиеся, постоянно нужно участвовать, платить свои деньги — т.е. отнимать их у своей семьи, свои детей… Стоимость участия 2500-3000 с человека… Тезисы докладов данных конференций — сплошь плагиат из интернета. Создание видимости работы КарГТУ и его руководства. Ещё одно очковтирательство.
Батя
05 декабря, 2016 в 21:31
Уважаемая Карагандинка!
Все передачи по ТВ и публикации в прессе возникают не бесплатно. Эти деньги не из личных сбережений ректора, они фактически общественные, весьма нагло отжимаемые у исполнителей тем и хоздоговоров. Причем их имена на этих передачах не упоминаются. Им это собственно и не нужно, лишь бы много не забирали. То что писали о поборах на кафедрах, да это существует, как и любом ВУЗе. Но отъем денег из научных тем в КарГТУ — постоянная практика. Касательно нового общежития — построено на деньги госбюджета, но качество строительства весьма посредственное. После завершения строительства долгое время не могли оформить проектно сметную документацию!!! После!!!
В корпусе 9 этажей ППС перемещаются по ним по лестницам, поскольку лифт не работает (время от времени!), должны вламываться к вообще то взрослым людям в комнаты и вести «ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ». Некоторые так и делают — бог им судья.
Знающий
09 декабря, 2016 в 18:51
Это точно! Те у кого отжали часть денег легко отделались. У некоторых отжали и проекты. В КарГТУ в отношении проектов полный беспредел. И ничего с этим не сделать. Всех кто пытался бороться — всех уволили.
Xdd
10 декабря, 2016 в 10:56
Когда наукой руководят туповатые и ушловатые академики — ей приходит конец! Эти академики продали нас за тридцать сребренников и продолжают это делать. Их число не сокращается, а наоборот прибывает! И все толкутся у кормушки, сидя на последних учёных-конягах… «кокпар» одним словом. Только на кокпаре коней кормят и холят, а нас гнобят и клячят ! Конец настоящей науке — конец государству. Но у них уже счета за бугром и дети и дома там же. Не даром слово «академик» стало синонимом слова — «прохиндей»!
Гость
06 декабря, 2016 в 00:19
Не только Вы потеряли доверие к академикам. Все гораздо круче.
Если нынешние академики приписывают себе все заслуги казахстанской науки себе, то и все косяки тоже их. И академиков, как лиц неспособных перенять современную культуру научных исследований решили с почетом проводить в прошлое. Будущее им не доверили.
1. Академикам не доверили воспитывать талантливую и энергичную молодежь и отправили ее от местных феодалов набираться ума и культуры в дальние страны.
2. Когда построили Назарбаев Университет, ректором назначили японца, а профессорами иностранцев. Местная профессура только-только стала появляться в стенах НУ и пока ее подавляющее меньшинство.
3. Академию наук сделали общественной организацией.
4. Покончили с рабовладельческим-строем в науке, отменив аспирантов и соискателей, введя болонскую систему. Ибо академики в прежней системе, по объему прав, льгот и привелегий были воплощением Бога на земле. Болонская система подразумевает развитие конкуренции в науке.
5. Создали новую систему экспертизы научных проектов в которой важную роль играют не местные светила, а иностранные эксперты.
6. Министром образования и науки назначили не умудренного годами аксакала, с медалями, орденами, степенями, званиями…. Нет министром назначили МАГИСТРА, закончившего один из лучших университетов США, носителя современных культурных традиций в сфере образования и науки. И это должно быть понято представителями старой школы правильно…. пора на пенсию, господа!
abb23
09 декабря, 2016 в 08:52
Неужели наконец-то решились убрать Газалиева.
Я меня сестра работает в универе, как же весь состав преподавателей его ненавидели из-за его хамства, именно хамства. Не уважает ни старость, ни критику.
Асет
06 декабря, 2016 в 19:12
Всему бог судья. Справедливость восторжествовала! Поздравляю всех с приятной новостью и с Новым 2017 годом!
BAHA
20 декабря, 2016 в 20:35
Политехе входит в новый год с новыми надеждами и главное с новым руководством!!! Ура,товарищи! Это лучшая новость этого года! Будем отмечать вдвойне новогодние праздники,да черт с ним даже в Политехник можно пойти по такому случаю.
Татьяна
20 декабря, 2016 в 22:24
Закончилась эпоха газона… и так символично завершился год обезьяны
Тень Пивня
24 декабря, 2016 в 01:19
В 2016 году Газалиев магистрантам кому уже исполнилось 30 лет не выплатили дорожные выплаты. Ссылались на то что есть положение, что лицам достигшими 30 лет не положенно дорожные выплаты. >( . П
Сауле
06 февраля, 2017 в 21:06