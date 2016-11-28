Для карагандинского «Политеха» выбирают нового ректора

Кто сменит Арыстана Газалиева пока неизвестно

В Карагандинском государственном техническом университете в скором времени сменится ректор. На этот пост претендуют несколько кандидатов. Сегодня за них голосовали члены Наблюдательного совета.

Свои кандидатуры на пост ректора вставили девять претендентов. Среди них были нынешний ректор «Политеха» Арыстан Газалиев (1951 года рождения), декан горного факультета КарГТУ Сергей Ожигин (1962 года рождения) и ректор Карагандинского государственного индустриального университета Марат Ибатов (1961 года рождения). Члены Наблюдательного совета проводили голосование по каждой кандидатуре отдельно.

В итоге в лидеры вырвались Сергей Ожигин и Марат Ибатов. Они набрали 2/3 голосов членов Наблюдательного совета. Причем декан горного факультета опередил оппонента на один голос «за». А вот нынешний ректор Арыстан Газалиев не преодолел необходимый порог.

В итоге Сергей Ожигин и Марат Ибатов проходят во второй тур. В его рамках их кандидатуры обсудят на заседании комиссии при правительстве Казахстана. После этого станет известна фамилия нового ректора Карагандинского государственного технического университета.

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