МОН РК: Запрета на проведение новогодних утренников в школах нет

Министерство образования и науки запрещает учителям и директорам школ заниматься поборами.

В МОН РК прокомментировали слухи о запрете на проведение новогодних утренников в школах, передает Today.kz со ссылкой на официальную страницу Министерства образования и науки РК в Facebook.

«Министерство образования и науки РК не запрещает проводить новогодние праздники и чаепития для детей в школьных стенах. Министерством было запрещено учителям и директорам школ заниматься поборами — собирать деньги с родителей учащихся, но не проводить новогодние утренники для детей, а тем более чаепития», — говорится в сообщении.

В МОН РК порекомендовали уточнять информацию о запрете утренников в местных органах управления — акиматах.