- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Министерство образования и науки запрещает учителям и директорам школ заниматься поборами.
В МОН РК прокомментировали слухи о запрете на проведение новогодних утренников в школах, передает Today.kz со ссылкой на официальную страницу Министерства образования и науки РК в Facebook.
«Министерство образования и науки РК не запрещает проводить новогодние праздники и чаепития для детей в школьных стенах. Министерством было запрещено учителям и директорам школ заниматься поборами — собирать деньги с родителей учащихся, но не проводить новогодние утренники для детей, а тем более чаепития», — говорится в сообщении.
В МОН РК порекомендовали уточнять информацию о запрете утренников в местных органах управления — акиматах.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32243 материалов.
Посетители оставили 185701 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Да вроде не слышал, чтобы МОН запрещал новый год в школах. Каждый год празднуют. А вот поборы в школах — это неправильно. Хорошо что МОН насчет этого предупредил
тала
16 декабря, 2016 в 12:48
видимо кто-то плохо понял … хорошо,что ситуацию прояснили! теперь будет праздник детям, не стоит переживать
Лунара
18 декабря, 2016 в 00:42
Новогодние елки будут, это же такая традиция, дети ждут и готовятся. То, что запретили поборы — это хорошо. Конфеты на подарки — это не так уж и дорого, думаю в детсадах что-нибудь придумают.
Гаухар
19 декабря, 2016 в 14:40
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Детские утренники отменять нельзя, но можно все провести и без сбора средств. А подарки пусть местные власти приготовят.
Серик
19 декабря, 2016 в 14:41
Помню, в детском саду на утренники готовились почти за месяц, разучивали стихи и танцы. А подарки, кажется, родители приносили, а воспитательница потом раздавала.
Сапар
19 декабря, 2016 в 14:41
Поборы поборам рознь. А на какие деньги тогда подарки покупать? Дети их ждут и стихи будут рассказывать для получения подарка. Мешок у Деда Мороза чем-то же должен быть заполнен.
Асет
19 декабря, 2016 в 14:42
Правильно, что детские утренники не отменили. Это же часть детства. Что касается сбора средств на подарки — здесь надо внимательно подумать. Или найти деньги в бюджете или все-таки разрешить собирать с родителей.
Гани
19 декабря, 2016 в 14:42
Все таки плохо, что люди не располагая точной информацией делают поспешные и ложные выводы.
Poti Syzdykov
25 декабря, 2016 в 21:35