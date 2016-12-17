Закрыть зоопарк предложили в Караганде

«Карагандинский зоопарк ничего, кроме жестокого обращения с животными, детям не дает.

В Караганде члены общественного совета предложили закрыть местный зоопарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На очередном заседании Общественного совета обсуждался бюджет Караганды на 2017 год. Говорилось о необходимости строительства нового здания для содержания животных зоопарка. На разработку проектно-сметной документации требуется 1,7 млн. тенге. Некоторых членов совета смутили не затраты, а, в принципе, работа заведения. «Карагандинский зоопарк ничего, кроме жестокого обращения с животными, детям не дает. Если так тяжело его нормально содержать, может быть, нужно закрыть? — заявил член совета, предприниматель Николай Абт. — В таком состоянии, в котором существует зоопарк и в каких условиях обитают животные, такого быть не может. Тут не деньги жалко, а животных». Напомним, в Караганде основное здание зоопарка, 1968 года постройки, было признано аварийным и пошло под снос. Прежде заявлялось о возможности передачи зверинца в доверительное управление с сохранением статуса. Ранее сообщалось об уголовном деле по факту злоупотреблений в зоопарке, которое возбудили после прокурорской проверки. Карагандинский зоопарк действует с 1938 года и является старейшим в республике. В настоящее время здесь содержится 700 особей животных свыше 200 видов. Общая территория зоопарка — 43,5 га, из которой на сегодня освоено 8 га.