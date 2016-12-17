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«Карагандинский зоопарк ничего, кроме жестокого обращения с животными, детям не дает.
В Караганде члены общественного совета предложили закрыть местный зоопарк, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На очередном заседании Общественного совета обсуждался бюджет Караганды на 2017 год. Говорилось о необходимости строительства нового здания для содержания животных зоопарка. На разработку проектно-сметной документации требуется 1,7 млн. тенге. Некоторых членов совета смутили не затраты, а, в принципе, работа заведения. «Карагандинский зоопарк ничего, кроме жестокого обращения с животными, детям не дает. Если так тяжело его нормально содержать, может быть, нужно закрыть? — заявил член совета, предприниматель Николай Абт. — В таком состоянии, в котором существует зоопарк и в каких условиях обитают животные, такого быть не может. Тут не деньги жалко, а животных». Напомним, в Караганде основное здание зоопарка, 1968 года постройки, было признано аварийным и пошло под снос. Прежде заявлялось о возможности передачи зверинца в доверительное управление с сохранением статуса. Ранее сообщалось об уголовном деле по факту злоупотреблений в зоопарке, которое возбудили после прокурорской проверки. Карагандинский зоопарк действует с 1938 года и является старейшим в республике. В настоящее время здесь содержится 700 особей животных свыше 200 видов. Общая территория зоопарка — 43,5 га, из которой на сегодня освоено 8 га.
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Давно пора!И построить недвижимость,продать и всем будет хорошо.И кто бумаги подпишет и кто построит.
Дмитрий
16 декабря, 2016 в 12:51
Приезжаешь в некогда родной город и понимаешь, что пойти с детьми некуда. Ботанический сад закрыли, центральный парк — убожество, нормального пляжа в городе нет, в цирке гастролируют откровенно слабые труппы… Только сауны и рестораны
Иностранец
16 декабря, 2016 в 17:19
а если распустить ничего не дающий футбольный клуб, то и на новый зоопарк с достойным содержанием зверей хватит
один из массы
16 декабря, 2016 в 12:52
Эту схему не тронь, она хорошо налажена.
Водитель
16 декабря, 2016 в 23:39
Ну да, закрыть же легче. А как насчет порядок навести??? Плохо обращаются с животными — в чем проблема сменить руководство? Или 1.7 ляма уже давно поделен и потрачен?
И так с дитем пойти не куда, и последнее давайте закрывайте. А потом говорим поколение плохое. Так им заняться нечем и пойти некуда. Остаются только гаждеты.
Я
16 декабря, 2016 в 12:59
конечно, проще закрыть, чем что делать и исправлять. а уголовное дело тут при чем? если после каждого уг.дела закрывать конторы, то в городе, да и города не останется.
Glory
16 декабря, 2016 в 13:11
Тут единственное что приходит на ум, николаю абту и его совету уже негде особняки и элитные дома строить. Слишком лакомый кусок города занимает этот зоопарк.
Name
16 декабря, 2016 в 13:20
Жестокое обращение с животными это ст. 316 УК РК. Т.е. по словам господина Абта администрация зоопарка совершает предусмотренное уголовным кодексом преступление. В случае, если господин Абт не может предоставить вступившее в законную силу решение суда, которое бы устанавливало доказанность данного деяния, виновность администрации в совершении этого преступления, то слова господина Абта нарушают принцип презумпции невиновности и подпадают под статью 130 УК РК «Клевета». Мне кажется уполномоченные правоохранительные органы должны присмотреться внимательней к совершению таких поступков, да еще и с использованием СМИ.
ычычыч
16 декабря, 2016 в 13:31
Тема не новая, уже давно обсуждается на сайте ekaraganda.kz. Поддерживаю! На зоопарк денег у бюджета нет.И потому животных нечего мучить. Раздать в зоопарки России, там они побогаче и лучше финансируемые.Не патриотично это, конечно, но мне животных жалко.
Янина
16 декабря, 2016 в 13:31
Так и на культурные заведения нет денег в бюджете, была статья такая. Их тоже закрыть? Да и на граждан в бюджете денег нет, давайте нас раздадим в другие страны… У наших чинуш деньги только на себя предусмотрены. Куда деньги от нефти и других ископаемых наших деваются. Глупый вопрос конечно, ответ очевиден, но всё-же. Машины…Дома…..
Я
16 декабря, 2016 в 16:43
Что за отстой. Летом был с ребёнком в зоопарке — восторгам не было предела. Мучений животных никто не заметил. Народу в зоопарке масса, все дети рады. Убери зоопарк — вообще ничего для детей в городе не останется. Может, это у общественного совета в голове кто-то мучается?..
Александр
16 декабря, 2016 в 14:59
Даже взрослому интересно в зоопарке.
Елена
18 декабря, 2016 в 09:47
Пусть,абт денег поткинет,че ему жалко!
Бай
16 декабря, 2016 в 15:10
Узнаю бывших соотечественников — я сдесь бай, а денег пусть подкинет кто нибудь другой…
Иностранец
16 декабря, 2016 в 17:13
Закрыть — проще всего, а вот перестать покупать авто, мебель в акимат на пару лет, ремонтировать по …дцать раз из года в год одни и те же улицы и дороги, тем самым экономя деньги бюджета — это слабо!
Константин
16 декабря, 2016 в 15:25
Да вообще в городе ерунда твариться… Зачем городу парки, дворы развлечения, театры зоопарки, все требует денег и содержание! Снести все под чистую и строить недвижимость, подороже и поэлитней! И пусть стоит. А все эти развлекушечки избыток советского прошлого. На месте озера таун-хаус, нс месте стадиона рынок. И в новых корпусах теннис, ледовый бокс отлично поместятся бутики с шмотками.
Нина
16 декабря, 2016 в 15:37
Что к людям, что к животным одно отношение.
Абай
16 декабря, 2016 в 15:39
Не в бровь а в глаз!
cinic
16 декабря, 2016 в 22:21
Закрыть зоопарк легко, а вот открыть потом вряд ли когда получится! Сколько садиков закрыли в одночасье когда то? Восстанавливать и открывать новые получается очень тяжело. Закрыть зоопарк это значит лишить большинство детей возможности увидеть разных зверей, птиц и рептилий вживую. У нас кризис теперь по моему навсегда и отдых за рубежом стал роскошью и отдыхом немногих. У нас и многие взрослые никогда не видели моря. Зоопарк давал представление о многообразии мира, а теперь и этого не будет. Караганда это третий по значимости город страны, это индустриальный центр , и если у такого города нет средств на содержание зверинца, то я сильно сомневаюсь в необходимости проведения всяких международных дорогостоящих мероприятий. Если власти закроют зоопарк, то пройдёт время, все приоритеты поменяются, а они останутся в памяти как погубившие зверинец. В тяжёлые годы становления республики как то находили средства на содержание зоопарка, а по прошествии четверти века, к юбилею, что, вконец обнищали? В войну находили средства на эвакуацию и содержание зоопарков, не уничтожали…
один из массы
16 декабря, 2016 в 15:54
http://www.zoopicture.ru/spbzoo-vo-vremya-blokady/
один из массы
16 декабря, 2016 в 16:09
Спасибо! Классный материал!!
Day
17 декабря, 2016 в 18:26
А ещё можно умышленно до такого состояния довести зоопарк, чтобы потом сказать — мучаются зверушки, убираем.
Холодная
16 декабря, 2016 в 16:44
«мучаются зверушки» — это излюбленная спекуляция. Собака на цепи тоже мучается, только все это спокойно воспринимают. И никто хозяина не корит за темный сарай в котором мучаются коровы и свиньи. Дикие животные на воле больше мучаются, так как нет у них там гарантированного ежедневного питания и возможности погибнуть у них там побольше. При всей внешней неприглядности зоопарка у зверей есть хоть и плохонькие но вольеры, они получают корм и ветеринар приглядывает.
один из массы
16 декабря, 2016 в 18:07
А где городским детям увидеть как на самом деле выглядят животные? В дебильных картинках мультиков?
Alex
16 декабря, 2016 в 17:38
На всём постсоветском пространстве все люди знают, что только в Караганде есть остановка с названием два зоопарка. Но трогайте святое. Носы пооткушу.
Ибо нефик
16 декабря, 2016 в 19:45
землю под коттеджи присмотрели!
алекс
16 декабря, 2016 в 19:51
А две распилочные конторы, не умеющих бегать по полю и льду, когда уберут? Там тоже накупили обезьян, а толку нуль. А в зоопарке детям радость.
Да уш!!!
16 декабря, 2016 в 21:12
Понятно. Земли зоопарка нужны некоторым в общественном совете
Жанболат
16 декабря, 2016 в 21:18
А слабо властям карагандинцам вернуть зелентрест? или его содержание тоже неподъемно для города?
999
16 декабря, 2016 в 21:34
Закрыть нужно не зоопарк,а того кто такой бред несёт.
Nikolay
16 декабря, 2016 в 21:52
Если карагандинский зоопарк действует с 1938 года и является старейшим в республике, то значит он пережил тяжелейшие военные годы и не менее тяжёлые послевоенные. Так неужели в наше время на зоопарк не найдётся средств. Хотя назвать зоопарком обитель зверей находящихся в клетушках трудно, это скорее всего зверинец.
Если бюджет не позволяет выделение средств на строительство нового зоопарка, то может быть возможно выпустить с благотворительной целью цветной буклет, или календарь с фотографиями животных?
Я уверен, что люди будут покупать такие буклеты и календари.
Даже крупные магазины могли бы взяться один раз выпустить такой буклет вместо своих еженедельных, красочных, цветных буклетов рекламы товара.
А может устраивать благотворительные вечера для богатых спонсоров с пожертвованиями для зоопарка, концерты местных музыкальных групп, спектакли карагандинских артистов.
Думаю, при желании можно было бы собрать не малые деньги. Лишь бы найти активистов и волонтёров.
Я бы и сам подписался на такое дело, но часто нахожусь в отъезде за рубежом Казахстана, но всегда просматриваю этот сайт НВ.
Уважаемые журналисты НВ может вы сможете открыть благотворительный счёт в каком — либо банке? А ещё бы лучше посредством СМС, скажем в 100 — 200 тенге ? Если наберётся 10 тыс. таких СМС, то это уже будет 2 миллиона.
Roma
16 декабря, 2016 в 22:57
В то время как в Актобе открывают зоопарк,в Караганде хотят от него избавиться…
Совсем обнищала Караганда?
Ирен
17 декабря, 2016 в 19:20
Аким с Актобе решил наш зоопарк туда перетащить
name
19 декабря, 2016 в 18:59
Ну- ну, а что в бонаническом что ли тесно уже стало???
игорь
17 декабря, 2016 в 23:16
мы с супругом были в нашем зоопарке летом с младшими детьми, малышам понравилось кормить рогатых, у них просторные загоны, и птичий питомник тоже не плохо содержится, единственно жалко хищников, тесные клетки, мишки большие не могут встать на задние лапы во весь рост, упираются головой в клетку, у львов тоже не очень просторные вольеры. Если нет хороших условий для таких животных то их нужно передать в другие зоопарки, а не мучить.
элиза
18 декабря, 2016 в 00:41
Скоро в Караганде останутся одни
таблички здесь был зоопарк, здесь был
зоосад ,здесь был зелен трест
а растение и животных будем показывать
только на картинках и всё это
якобы по желанию общества!
Штрек Иван
18 декабря, 2016 в 23:12
Иван Георгиевич, таких табличек не будет. У нас если и меняют таблички, то совсем по другому поводу.
один из массы
19 декабря, 2016 в 10:49
Да уж точно! Как переименовать улицы с вековой историей так быстро вопрос решается и как-то деньги находят на переименование !
Ирина
19 декабря, 2016 в 23:06
У руководства деньги на все есть а на ремонт зоопарка как обычно нет средств
Лариса
19 декабря, 2016 в 13:08
Летом был с детьми в Карагандинском зоопарке Чисто,аккуратно, Животные в порядке Спасибо за островок природы!
Россиянин
19 декабря, 2016 в 18:55
Посмотрите какие зоопарки в Китае, а у нас? И это при том что на 1 жителя Казахстана приходится надцать км2 страны…
Константин
19 декабря, 2016 в 18:56
Да кто такой этот Абт?простой смертный.народ не даст зоопарк снести закрыть.в карманы шакальё меньше бы ложили бы денег.хватило бы тогда 5 таких зоопаркой содержать.Спрашивается где деньги?вКараганде деревьев то и не осталось.на каждом шагу сауны кабаки торговые дома.а детям нашим идти то и не куда.уроды Статью читала что у нас не хватает чиновников.куда еще больше баранов разводить то.ну если и будут закрывать зоопарк точно народ взбунтуется.НЕ ДАДИМ ЗООПАРКУ УМЕРЕТЬ.ЗВЕРУШЕК ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ.СВИНЬИ ЗАЖРАВШИЕСЯ.В наглые халенные рожи бы им плюнуть.
Директор
19 декабря, 2016 в 20:17
Господи, да какие проблемы! Будем ездить в зоопарк в Алмату! Господин Абт изволит бредить, я так понимаю
Олеся
19 декабря, 2016 в 20:52
Абт зажрался? Хотя возможно это было сказано специально, что бы обратить внимание общественности. Был в гостях в особняке в парковой зоне так что я вам скажу летом дышать там не возможно . . . если ветер со стороны зоопарка это караул))) понастроили блин элита))) так вот они спят и видят что бы его закрыли. . .
Swan
20 декабря, 2016 в 00:11
Лучше бы неудачников из сарыарки и безногий клуб шахтер разогнали на зоопарк тут же деньги найдутся
алина
22 декабря, 2016 в 16:15
Разогнать-то этих давно бы не мешало. Вот только на зоопарк эти деньги всё одно не потратят — а найдут им более бесполезное применение
КО
22 декабря, 2016 в 17:17