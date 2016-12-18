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Помимо подарков роженицам вручили денежные сертификаты.
Сотрудники районного акимата Караганды навестили рожениц, чьи малыши появились на свет 16 декабря. Чиновники вручили им подарки и денежные сертификаты, передает Today.kz.
«Рождение ребенка – это большое событие в жизни каждой семьи. А появление на свет в знаменательный день, когда вся страна празднует обретение независимости, это радость вдвойне», — обратилась к роженицам аким района имени Казыбек би Караганды Татьяна Шатохина.
Вместе с акимом женщин поздравила и депутат Карагандинского областного маслихата Гульнара Ратаева.
Также делегация посетила областной перинатальный центр. В этих двух медицинских учреждениях появились на свет семеро младенцев.
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Подарки это хорошо. Только удивляет традиция чиновничьей доброты — одаривать случайно родившихся к знаменательной дате. В статье немного ниже, где мальчик из многодетной семьи просит подарок у Деда Мороза, описывается положение семьи. Его матери, недавно родившей, положенную молочную смесь почти не выдают. Вот лучше таким бы помогли, а не благополучным, вся исключительность которых родиться в праздник.
один из массы
18 декабря, 2016 в 12:27
Полностью согласна.Одаривать нуэнл или заслуженных людей, сделавших много для государства или из социально уязвимых слоев обществая (одиноких пенсионеров, инвалидов, детей — сирот).А так получается денежки на халяву заграбастали.Вот и думай о справедливости….
Янина
18 декабря, 2016 в 14:24
Несправедливо по отношению к женщинам, родившим в обычный день!!!!…или дарить всем родившим подарки или прекратить эту глупую дискриминацию!!!!
Qwerty
18 декабря, 2016 в 14:51
Чем хуже дети,родившиеся в другие дни?
Валентина
18 декабря, 2016 в 19:13
Ничем. Третий сорт не брак.
Шахтёр
19 декабря, 2016 в 17:11
Ну что за чушь вы несете, какой третий сорт? Все дети равны! Ну повезло роженицам, что родили в праздник и наши чиновники решили подарить им подарки. Что здесь плохого или роженицы специально все решили рожать в праздник из-за выгоды? Или это преступный заговор, чиновники со своими женами подсчитали и специально зачали детей в определенный день, что бы родить на праздник и поучить подарок?
Игорь
19 декабря, 2016 в 17:58
Блин ну что вы все за люди…
Мне кажется, очень хорошо. Приятно. А кто в другие дни родился — тоже кто-нибудь что-нибудь подарит..
Александр
18 декабря, 2016 в 22:22
Странный народ…
С советских времен идет, то что в памятные и юбилейные даты роженицам дарят подарки. Что тут плохого?
Игорь
18 декабря, 2016 в 23:14
А про советские времена можно поподробнее, с примерами? Что не припоминаю я фотосессий чиновников одаривающих рожениц. Может и дарили чё, вот только без вспышек фотокамер и публикации по всем ресурсам. Самопиар и показуха, вот что неприятно.
и ещё, Игорь, о странности народа рассуждать не слишком? не высоко парите часом?
один из массы
19 декабря, 2016 в 10:41
Дарили, уверяю Вас. У меня брат 7 ноября родился, по этому не по наслышке знаю. А то, что народ странный, так не стоит завидовать, что кому то подарили максимум тысяч 5-10. Единственное плохо, что не на все государственные праздники дарят.
Игорь
19 декабря, 2016 в 11:32
Надо иногда хоть радоваться, что кому то повезло, что хоть иногда наши чиновники делают хорошие поступки!
Игорь
19 декабря, 2016 в 12:28
Слишком уж помпезно об этом говорят….чуть праздник какой то и тут же поздравления,подарки…….надо дарить всем родившим подарки,так будет справедливо
Qwerty
19 декабря, 2016 в 08:14
Я родила 16 декабря 2014 года в праздник так мне никто и никакого подарка даже не подарил .где справедливость значит одним дарят а другие чем хуже которые как и я родили 16 декабря? ?????
Елена
19 декабря, 2016 в 10:39
Да ,тоже самое ,родила на 16 декабря 2016г. утром , мальчика , не то что подарка,поздралений не было от местной власти , думаю если бы родила жена какого ни будь чиновника , ууу закидали бы подарками ,а тут тишина ,еще говорят про праздник и подарки,ну ничего главное что бы детки выросли здоровыми и счастливыми
рашида
27 декабря, 2016 в 23:26