Родившим в День независимости РК жительницам Караганды вручили подарки

Помимо подарков роженицам вручили денежные сертификаты.

Сотрудники районного акимата Караганды навестили рожениц, чьи малыши появились на свет 16 декабря. Чиновники вручили им подарки и денежные сертификаты, передает Today.kz.

«Рождение ребенка – это большое событие в жизни каждой семьи. А появление на свет в знаменательный день, когда вся страна празднует обретение независимости, это радость вдвойне», — обратилась к роженицам аким района имени Казыбек би Караганды Татьяна Шатохина.

Вместе с акимом женщин поздравила и депутат Карагандинского областного маслихата Гульнара Ратаева.

Также делегация посетила областной перинатальный центр. В этих двух медицинских учреждениях появились на свет семеро младенцев.