За что мажилисмен Мухтар Тиникеев бьет бывшего депутата маслихата Караганды Николая Полевого? (ВИДЕО)

Мухтар Бакирович: «Это шутка была!»

Сегодня, 20 декабря, в Сети появилось видео, на котором запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. Первый держит последнего за волосы и бьет со словами «Ходишь или не ходишь?». Полевой отвечает: «Нет» и его отпускают.

После этого сцена прерывается и в кадре появляется Николай Полевой, который держит в руке фужер.Он говорит о том, что «Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом…» При каких обстоятельствах и когда сделана эта запись — неизвестно.

Корреспондент nv.kz обратился к Мухтару Тиникееву за комментариями.

— Это старая запись! — сказал мажилисмен. — Это происходило два года назад. Это была шутка!

Кто разместил эту запись в Интернет и для чего, неизвестно. Возможно, кто-то пытается скомпрометировать человека, занимающего высокий государственный пост.