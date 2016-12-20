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Мухтар Бакирович: «Это шутка была!»
Сегодня, 20 декабря, в Сети появилось видео, на котором запечатлены мажилисмен Мухтар Тиникеев и экс-депутат карагандинского гормаслихата Николай Полевой. Первый держит последнего за волосы и бьет со словами «Ходишь или не ходишь?». Полевой отвечает: «Нет» и его отпускают.
После этого сцена прерывается и в кадре появляется Николай Полевой, который держит в руке фужер.Он говорит о том, что «Мухтар Бакирович меня поднял, сделал меня депутатом…» При каких обстоятельствах и когда сделана эта запись — неизвестно.
Корреспондент nv.kz обратился к Мухтару Тиникееву за комментариями.
— Это старая запись! — сказал мажилисмен. — Это происходило два года назад. Это была шутка!
Кто разместил эту запись в Интернет и для чего, неизвестно. Возможно, кто-то пытается скомпрометировать человека, занимающего высокий государственный пост.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Крутая шутка,ничего не скажешь. Теперь господин Тиникеев просто ОБЯЗАН сложить свои полномочия.(Если конечно у нас демократическое правовое государство???)
Чукча
20 декабря, 2016 в 16:54
Если за то, о чём там говорится, то Тиникееву надо благодарность объявить.
Санёк
20 декабря, 2016 в 17:55
Вот невнимательно Санек слушаешь.Ведь четко и ясно Полевой сказал что не изменял Мухтару Бакировичу.И не «трогал» не только жену брата, но и брата ни близких ни друзей тоже не «трогал»!!!
Чукча
20 декабря, 2016 в 19:25
Только после третьего просмотра ролика понял глубокую суть Вашего комментария. )))
Санёк
20 декабря, 2016 в 22:32
Так кому таперича благодарность,Миколке аль Мухтару?
Чукча
20 декабря, 2016 в 22:47
Я когда в ментовке работал рексы меня пытались им попугать…😂 щас говорят Мухтарик приедет. Он действительно приезжал)) и сдулся начал фото свое с Назарбаевым показывать… не проканало
Руслан опер
20 декабря, 2016 в 21:27
Обычные депутаты… это они так о благе народа думают…, денно и ношно, не покладая рук(стаканов), не жалея живота своего(столько пить), и лица своего(принимая удары на себя).
Обычные гопники…
Ну а выборы
Эй власть… они же вас позорят, у вас же есть комитет по депутатской этике, или он тоже из таких же состоит?
Канат
21 декабря, 2016 в 08:36
Хоть бы боярышника им там кто налил, уважил братков.
Lex
21 декабря, 2016 в 09:53
интеллигенция, сливки общества, аристократы 21 века ….
один из массы
21 декабря, 2016 в 11:18
Какие избиратели, такие и избранники))
cinic
21 декабря, 2016 в 12:49
По-моему спрашивают «Входишь или не входишь?». Т.е. по условиям шутки, человек неизвестно на кого похожий должен был войти деньгами в какой-то проект. А денег у него нет или он не хочет их туда вкладывать, понимая что прибыли не будет. Что все на шутку спишут потом. Он отказывается. А по условиям шутки опять же своими деньгами финансировать этот проект нельзя. Только чужими. Такая вот шутка.
мамама
20 декабря, 2016 в 17:15
Это у них ролевые игры в Иа и Пятачка. Помните «Входит и выходит, входит и выходит, а теперь опять входит»?
Lex
21 декабря, 2016 в 09:40
а что прикольно…
наши слуги народа упоротые себя ведут как, просто загляденье
vasya
20 декабря, 2016 в 17:18
Это он ему мастеркласс от GGG показывал. Все ж знают, что Мухтар Теникеев, ярый поклонник Генадия Головкина.
И вообще, это Полевой пытался нокаутировать Мухтара, щекой в ладошку.
Ибо нефик
20 декабря, 2016 в 17:23
Я еще помню что в конце лихих 90-х и начале 2000-х про Тиникеева писали, когда со свободой слова попроще было, это сейчас он такой респектабельный и правильный, а тогда…
Lex
20 декабря, 2016 в 17:31
гнать его надо, давно ведёт себя неподобающе, пьяный вечно
Нурсултан
20 декабря, 2016 в 17:45
Я по ресторанам редко хожу, но как не приду в… не буду рекламировать куда. Он постоянно там ошивается с какими-то бандюганами распедаливает.
Мой №245
20 декабря, 2016 в 23:29
есть ещё видео, где он его материл и унижал
Нурсултан
20 декабря, 2016 в 17:47
В каком комитете он заседает? Кажется Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе!
andrey
20 декабря, 2016 в 17:55
А мы наивные на выборы ходим и выбираем депутатов ,а их Тиникеев делает!
andrey
20 декабря, 2016 в 18:18
Это вы так думаете что кого либо»выбираете».А Мыколка в ролике чесТно говорит Хто «делает» депутатов…
Чукча
20 декабря, 2016 в 19:17
А почему мои Коментарии удаляете?
andrey
20 декабря, 2016 в 18:20
НЕ ожидал от тиникеева такого…
Мойша
20 декабря, 2016 в 18:32
Этим видео кто то расчищает теплое место
Прохожий
20 декабря, 2016 в 18:49
Боже мой! Эти люди избраны представлять наши интересы! На самом деле- пьяницы! Противно!
Alex
20 декабря, 2016 в 19:08
«Возможно, кто-то пытается скомпрометировать человека, занимающего высокий государственный пост.» так сам же себя скомпроментировал!
Надо уезжать по-дальше!
Alex
20 декабря, 2016 в 19:17
А я думал депутатов мы выбираем
Если они на службе то пить нельзя
И надо по мужски уйти
В шоке
20 декабря, 2016 в 19:29
Кто-то ещё верит, что избранники народные?
Да уш!!!
20 декабря, 2016 в 19:58
Хорошая шутка случилась на днях! Что же вы врете господин Тиникеев! За свои поступки надо отвечать и перед законом и перед людьми! Уважаемо президент, обратите внимание какие люди правят нашей «демократической» страной! Вот она другая сторона медали , утром сидишь в парламент обсуждаешь законы, а вечером пьяный выбиваешь с криминалам выбиваешь деньги у народа! Сами снимали и сами отослали, типо чтоб вас боялись . Но у вас есть не только друзья, но и враги. Которые вас » очень любят» и выложили на общественное обозрение! Видела бы это ваша мама, какого она » достойного» сына воспитала. Аллах все видит и все вернётся вашим детям!
Гость
20 декабря, 2016 в 20:14
Опять комменты удаляют. Позорная газетенка.
Alex
20 декабря, 2016 в 20:27
….В 66-м году у нее родился мальчик Варлаам.
-Да это не мой ребенок!!! 1000% кто-то пытается скомпрометировать человека, занимающего высокий государственный пост, да и давно это было.
Мой №245
20 декабря, 2016 в 21:03
А почему, когда я в адрес Тиникеева писал комментарии с матом, их удаляли?
А тут это крендель также отжигает, но его маты на всеобщее обозрение выставили?
Ушлепок
20 декабря, 2016 в 21:03
Обсудили и … забыли
cinic
20 декабря, 2016 в 21:12
Самое справедливое правовое государство!!! P.S. Это тоже была шутка 😂
Это я
20 декабря, 2016 в 21:22
Всё сгнило. Противно.
Как там у Радищева — «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.»(с)
один из массы
20 декабря, 2016 в 21:40
«сделал меня депутатом…»
А мне вот интересно-как это «делают» депутатов? Далеко не дурак-знаю,что «их» не выбирают, а «делают». Вот один из них и проговорился на люди. «Сделанный депутат». Пусть расскажут как,вот как «их» «делают»??? простому «народу»(который «их» якобы выбирал»). Ооочень интересная технология производства депутатов должна быть. Ассоциаций с понятием «делают» много,модератор не пропустит. И так омерзительно,видео даже не открывал. Компромат или нет-это уже не суть важно. Факт был. И не важно когда. «Сделанные» Ага.
02556
20 декабря, 2016 в 22:15
Как делают депутатов. Дпутаты Парламента проходят по парламентским спискам сейчас. Раньше были прямые выборы и прямая конкуренция среди депутатов Парламента и народ оценивал и выбирал каждого депутата сам (отступление небольшое). За депутатов маслихатов голосуют опять практически персонально, у кандидатов есть выборный штаб. Так вот в случае обсластного кандидата в депутаты играет роль кто за него агитирует. За Полевого агитировал Тиникеев, учил Полевого как говорить,как работать с избирателями, как организовать предвыборную агитацию,-одним словом, сделал его депутатом. Слово и рекомендация Тиникеева для Караганды- это дорогого стоит,Тиникеева знает вся Караганда. Кстати, он выигрывал самостояетельно выборы еще, когда персонально голосовали, в условиях живой конкуренции, он конкурировал с денежными мешками и победил их дважды!! Народ ему верил тгда-верит и сейчас. Вот так делают депутата! И так депутаты совершают мужские поступки, доказывая свою состоятельность и принципиальность. Не отрвался Тиникеев от народа ни в чём. Достойный мужской ответ его в видео, явно причины были.
Сергей
22 декабря, 2016 в 19:31
Браво! Адвокат лучше не скажет!
cinic
22 декабря, 2016 в 21:06
зато эти двое с зеленым змием теперь точно распрощаются
элиза
20 декабря, 2016 в 22:55
Новый Вестник, вы на Ленту.ру попали. Растёте.))) https://m.lenta.ru/news/2016/12/20/deputat/
Санёк
20 декабря, 2016 в 23:17
На Тенгриньюс написали, что разглядели бегущую строку на экране. Действие происходило 17 декабря 2016 года.
Абырвалг
20 декабря, 2016 в 23:44
Марат Жыланбаев пишет в своем комментарии: «Тиникеев нагло (…), что это было два года назад, там на экране ТВ-титры о победе Акимовой. Это было 16 декабря этого года, Татьяна Акимова завоевала золотую медаль в женской спринтерской гонке на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место. Эта победа стала первой для Акимовой в Кубке мира».http://www.ratel.kz/scandal/kak_kazahstantsy_otsenili_shutku_muhtara_tinikeeva?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=50874
Чукча
21 декабря, 2016 в 13:29
На тенгри уже все коменты стёрли
ККК
21 декабря, 2016 в 00:08
Елена Ульянкина покажите нам, как ЖУРНАЛИСТ может (должен) работать — проведите журналистское расследование, пожалуйста! Заранее спасибо)
cinic
21 декабря, 2016 в 00:47
Вся страна в этом погрязла . Демонкратия
Егор
21 декабря, 2016 в 07:17
На самом деле ничего странного, в том же «Левиафане» Звягинцева то же самое по сути и показано. И есть подозрение, что там, наверху — все так и живут..
Александр
21 декабря, 2016 в 08:09
Причем здесь «Ходишь или не ходишь?» он говорит «Входишь или не Входишь»
Я так понимаю подразумевается денежное участие в каком то начинании (скорей всего мутном) ))) У а дальше собственно комментарий — «у меня денег нет» — нечем входить.
Евгений MDF
21 декабря, 2016 в 08:33
Именно входишь или не входишь. В состав меценатов и спонсоров чемпионата по боевым искусствам. И что в этом начинании мутного? Тиникеев спорт очень поддерживает, по его рекомендации многие бизнесмены помогают проводить соревнования, отправляют детей на спортивные сборы. А что сделали Вы? Не для себя и своих близких? А для людей?
Сергей
22 декабря, 2016 в 19:00
Блестяще! Жгите!
cinic
22 декабря, 2016 в 21:08
Да нет Вы сергей не правы. Какое меценатство?Послушайте внимательно. Тема у них сугубо сексуальная. И притом за деньги.Кое кто просто приревновал. А кое кто клянется в верности отрицая связь с женой брата,самим братом и друзьями. Послушайте пожалуйста внимательно.
Чукча
22 декабря, 2016 в 22:00
Он сам себя компрометирует
Аноним
21 декабря, 2016 в 09:09
А что ктото чтото необычное увидел? В принципе о депутатах наших мы определенного мнения и разве это видео с ним в противоречие вошло? И о выборах все всё знают, чтото новое тут узнали? И то что реакции никакой на это видео не будет тоже ведь все знают? Все же знают где мы живем, в стране где все осведомлены о гнилой основе многих из тех кто у кормушки и несмотря на это это гнилье будет так же оставаться у кормушки и никуда не денеться.
Lex
21 декабря, 2016 в 09:52
Да бросьте, ниче не будет, или забыли где живем?) таких полный мажилис и сенат, ушел один-сделают или поднимут другого, тем более желающих всегда с лихвой.
Стас
21 декабря, 2016 в 10:45
видать аффтар видео рамсанул с действующими лицами и решил всех вкрячить)) как там поговорка?знают трое-знает свинья
kazax
21 декабря, 2016 в 10:48
обсудили и забыли? дальше то что? какая нибудь реакция будет на эту «шутку»?
один из массы
21 декабря, 2016 в 10:48
мы же выбирали инопланетян в депутаты…а оказался обычный человек…как и все. иногда встречается с компаньонами, коллегами…матерятся…а видео сделано скрытно…тайно…и не может быть доказательством) так как не является законно полученным) они друзья…а друзья могут и в нос друг другу дать…а потом пожать руки. это нормально..!
dasistja
21 декабря, 2016 в 11:54
Под рубашкой от «БРИОНИ» наколки на груди… Б. Гребенщиков
Дядя До
21 декабря, 2016 в 19:07
Это видео не старое.Потому что в видео есть телик,а в телие репортаж 17 го декабря 2016 года.ТИНЕКЕЕВ нас обмановает
мади
21 декабря, 2016 в 20:59
Раз не пропускаете коменты
Тогда они Герои Казахстана
Как семья
Как муж и жена
И кто нас защищать будет мухтар ты где
Не голубчик
22 декабря, 2016 в 00:36
Бандитский Петербург отдыхает!
Лиза
22 декабря, 2016 в 00:50
Таки люди сажают Казахстан, Президента,Народ ниже плинтуса!!
madi
22 декабря, 2016 в 01:51
IOWA – Марш р Утка (новая версия)
Просмотров: 202 371
//На пОСЛЕДНЕМ свидании говорилИ о КАРДА балете —
ВСЕ, ГЛазели как утроен торГ.
Сказал МУХТАР, что слов не бросает на ветер;
Покорил сердце моё- СКАЗАЛ БОРИС.
ХОТЬ ФЕЙСОМ ВНИЗ-
СУДЬБЫ КАПРИЗ-
НО ДЕПУТАТ ЖЕ — НЕ СЮРприз?
Припев:
Это ВСЕ шутки, мы встретились НЕ в маршрутке
Под номером один-МУХТАР, едИм ,БУХАЕМ и КРИчим.
Он говорит: «Доброе утро», а я не слышу будто;
И Он ПОДДал мне рукОЙ сильно, —
Отвечу, как бывает в лучших фильмах.
Я вижу, твой взгляд-УДАР МУХТАР всё ЗВЕРЕЕТ с годами
Сжимается сердце моё.
И про ДЕПУТАТСКИЙ ОБЛ-МАНДАТ говорил БОРИС своей маме:
«Я всё отдам за неё».
ПС.
Да в штате IOWA
Жить нех…
ило,
Пусть даже и начистят рыло.
в штате IOWA Жить нех…ило,Пусть даже и начистят рыло
22 декабря, 2016 в 23:03