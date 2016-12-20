Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала на должность ректора Карагандинского государственного технического университета Марата Ибатова
Сегодня в Астане при участии заместителя Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетова состоялось очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
Так, в ходе заседания членами Республиканской комиссии были изучены представленные документы и проведено собеседование с участниками конкурса. Отбор кандидатов проходил на должности ректоров трех вузов – Карагандинского государственного технического университета, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова и Павлодарского государственного педагогического института. Отметим, все претенденты соответствуют предъявляемым требованиям – наличие высшего образования, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а также наличие разработанной программы развития вуза. Что касается качественного состава претендентов, в конкурсе участвовало 26 представителей системы образования и науки (16 докторов наук, 8 кандидатов наук).
По итогам собеседования и обсуждения представленных программ развития вузов Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала к назначению на вакантные должности ректором Карагандинского государственного технического университета Марата Ибатова, ректором Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова Куата Баймырзаева и ректором Павлодарского государственного педагогического института Алтынбека Нухулы.
Напомним, с этого года в Казахстане изменились правила назначения ректоров государственных вузов. Теперь эта должность является выборной и назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. В прежние годы ректоров государственных вузов назначал министр образования и науки РК. При этом, руководители вузов зачастую занимали свои посты по 3 года в течение двух сроков. Как сообщалось ранее, это новшество продиктовано необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью.
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Мой коммент к статье о выборах «Похоже что Сергей подставной, изображает типа-альтернативу, псевдо-демократию.
Из какого он рода? Хотелось бы ошибаться, но боюсь что в этой стране уже все.»- увы, подтвердился. А кто сомневался?:(
Мой №245
20 декабря, 2016 в 20:56
Какие выборы??? Вы о чём…? Забудьте на ближайшие годы…
Канат
21 декабря, 2016 в 09:04
И о специалистах тоже можете забыть, как и о лекарстве от рака изобретённым нашими «академиками»
Канат
21 декабря, 2016 в 09:06
Сегодняшнее назначение Ожогина проректором было предсказуемым событием. Удобная позиция не одному так другому услужил. Хотя для него и должность декана была не по плечу. Что же будет теперь с учебным процессом.
Препод
22 декабря, 2016 в 17:34