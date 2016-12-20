В Казахстане выбрали ректоров трех государственных вузов

Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала на должность ректора Карагандинского государственного технического университета Марата Ибатова

Сегодня в Астане при участии заместителя Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетова состоялось очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Так, в ходе заседания членами Республиканской комиссии были изучены представленные документы и проведено собеседование с участниками конкурса. Отбор кандидатов проходил на должности ректоров трех вузов – Карагандинского государственного технического университета, Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова и Павлодарского государственного педагогического института. Отметим, все претенденты соответствуют предъявляемым требованиям – наличие высшего образования, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а также наличие разработанной программы развития вуза. Что касается качественного состава претендентов, в конкурсе участвовало 26 представителей системы образования и науки (16 докторов наук, 8 кандидатов наук).

По итогам собеседования и обсуждения представленных программ развития вузов Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала к назначению на вакантные должности ректором Карагандинского государственного технического университета Марата Ибатова, ректором Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова Куата Баймырзаева и ректором Павлодарского государственного педагогического института Алтынбека Нухулы.

Напомним, с этого года в Казахстане изменились правила назначения ректоров государственных вузов. Теперь эта должность является выборной и назначение ректоров осуществляется путем открытого конкурса. В прежние годы ректоров государственных вузов назначал министр образования и науки РК. При этом, руководители вузов зачастую занимали свои посты по 3 года в течение двух сроков. Как сообщалось ранее, это новшество продиктовано необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью.