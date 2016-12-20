40 процентов казахстанцев скептически относится к будущему своих пенсионных накоплений

Участниками опроса стали 1 963 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана.

Почти половина казахстанцев скептически относится к будущему своих пенсионных накоплений. Об этом свидетельствуют данные бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, передает Tengrinews.kz.

Согласно опросу граждан, в то, что пенсионные взносы есть гарантия стабильных выплат по достижении пенсионного возраста, верит 41 процент казахстанцев. 43 процента граждан Казахстана высказали сомнения, что получат когда-либо свои пенсионные отчисления. Наибольшее сомнение (51 процент) выразили участники в возрастной категории 30-39 лет. В географическом разрезе более скептически настроены жители Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей — 70 процентов и 72 процента соответственно. Еще 16 процентов опрошенных заявили, что пенсионные отчисления, по сути, это еще один дополнительный налог и «большую часть этих денег в итоге расхитят».

При этом суть накопительной пенсионной системы в Казахстане одобряют 35 процентов участников опроса. Немногим менее (31 процент) противоположны во мнении и считают, что пенсионную систему необходимо менять, так как действующая модель себя не оправдывает. Еще 34 процента вообще затруднились с ответом.

Те, кто уже получает пенсию на данный момент, были в большинстве комплементарны в отношении действующей пенсионной системы. В ходе исследования были опрошены две группы старшего поколения — 60-69 лет и 70 и старше. В гарантированность и стабильность пенсионных выплат верят 74 процента первых и 76 процентов вторых.

36 процентов респондентов не рады использованию пенсионных средств в качестве инвестиций в различные отрасли экономики, но с пониманием относятся к этому с учетом современных экономических реалий. Противников такого использования денег больше всего в Восточно-Казахстанской (67 процентов) и Кызылординской областях (68 процентов).

35 процентов казахстанцев выступают категорически против подобного использования пенсионных средств и считают, что лучше всего отправить пенсионные накопления на банковский депозит.

Оставшиеся 29 процентов одобряют инвестирование различных сфер экономики за счет денег ЕНПФ и надеются, что средства будут грамотно использованы и увеличат доходность пенсионных накоплений.

Более положительно к использованию средств пенсионных фондов в качестве инвестиций в различные отрасли отнеслись мужчины — 43 процента. Доля женщин, поддерживающих такой вид использования пенсионных накоплений, значительно ниже — 26 процентов.

49 процентов респондентов считают, что существующий пенсионный возраст нужно уменьшить, так как состояние здоровья большинства граждан к этому возрасту не позволяет уже работать. В этом вопросе оказались солидарны и мужчины, и женщины.

Еще 34 процента оппонируют им, по их мнению, «до этого возраста можно работать, но найти работу пожилому почти невозможно». И только 17 процентов оптимистично отметили, что до пенсионного возраста большинство граждан способно эффективно работать.

Напомним, что пенсионный возраст для мужчин в Казахстане начинается в 63 года, для женщин — в 58 лет до 2018 года. В соответствии со статьей 11 закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года. Таким образом, женщины, родившиеся в 1964 году, выйдут на пенсию в 63 года наравне с мужчинами.

Участниками опроса стали 1 963 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На вопросы ответили 82 процента женщин и 18 процентов мужчин старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 90 процентов не превышает 1,33 процента. Методы опроса – интервью по телефону и онлайн. Опрос проведен с 3 по 13 декабря 2016 года.