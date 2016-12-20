- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Участниками опроса стали 1 963 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана.
Почти половина казахстанцев скептически относится к будущему своих пенсионных накоплений. Об этом свидетельствуют данные бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope, передает Tengrinews.kz.
Согласно опросу граждан, в то, что пенсионные взносы есть гарантия стабильных выплат по достижении пенсионного возраста, верит 41 процент казахстанцев. 43 процента граждан Казахстана высказали сомнения, что получат когда-либо свои пенсионные отчисления. Наибольшее сомнение (51 процент) выразили участники в возрастной категории 30-39 лет. В географическом разрезе более скептически настроены жители Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей — 70 процентов и 72 процента соответственно. Еще 16 процентов опрошенных заявили, что пенсионные отчисления, по сути, это еще один дополнительный налог и «большую часть этих денег в итоге расхитят».
При этом суть накопительной пенсионной системы в Казахстане одобряют 35 процентов участников опроса. Немногим менее (31 процент) противоположны во мнении и считают, что пенсионную систему необходимо менять, так как действующая модель себя не оправдывает. Еще 34 процента вообще затруднились с ответом.
Те, кто уже получает пенсию на данный момент, были в большинстве комплементарны в отношении действующей пенсионной системы. В ходе исследования были опрошены две группы старшего поколения — 60-69 лет и 70 и старше. В гарантированность и стабильность пенсионных выплат верят 74 процента первых и 76 процентов вторых.
36 процентов респондентов не рады использованию пенсионных средств в качестве инвестиций в различные отрасли экономики, но с пониманием относятся к этому с учетом современных экономических реалий. Противников такого использования денег больше всего в Восточно-Казахстанской (67 процентов) и Кызылординской областях (68 процентов).
35 процентов казахстанцев выступают категорически против подобного использования пенсионных средств и считают, что лучше всего отправить пенсионные накопления на банковский депозит.
Оставшиеся 29 процентов одобряют инвестирование различных сфер экономики за счет денег ЕНПФ и надеются, что средства будут грамотно использованы и увеличат доходность пенсионных накоплений.
Более положительно к использованию средств пенсионных фондов в качестве инвестиций в различные отрасли отнеслись мужчины — 43 процента. Доля женщин, поддерживающих такой вид использования пенсионных накоплений, значительно ниже — 26 процентов.
49 процентов респондентов считают, что существующий пенсионный возраст нужно уменьшить, так как состояние здоровья большинства граждан к этому возрасту не позволяет уже работать. В этом вопросе оказались солидарны и мужчины, и женщины.
Еще 34 процента оппонируют им, по их мнению, «до этого возраста можно работать, но найти работу пожилому почти невозможно». И только 17 процентов оптимистично отметили, что до пенсионного возраста большинство граждан способно эффективно работать.
Напомним, что пенсионный возраст для мужчин в Казахстане начинается в 63 года, для женщин — в 58 лет до 2018 года. В соответствии со статьей 11 закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года. Таким образом, женщины, родившиеся в 1964 году, выйдут на пенсию в 63 года наравне с мужчинами.
Участниками опроса стали 1 963 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На вопросы ответили 82 процента женщин и 18 процентов мужчин старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 90 процентов не превышает 1,33 процента. Методы опроса – интервью по телефону и онлайн. Опрос проведен с 3 по 13 декабря 2016 года.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32217 материалов.
Посетители оставили 185415 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Даже ежели в очередной раз не «кинут» с накоплениями,то к моменту выхода на пенсию сорокалетних на все сбережения можно будет приобрести лишь упаковку контрацептива. А к тому времени он уже и не понадобится…
Чукча
20 декабря, 2016 в 22:43
А как же обещания, что всю работу будут делать роботы?! А жители страны будут только на пляжах пузы греть.
Да уш!!!
20 декабря, 2016 в 23:02
Уважаемые журналисты, вы же правильно пишите: — «40 процентов казахстанцев…. верит 41 процент казахстанцев. 43 процента граждан Казахстана…»
Так почему же написали: — «Участниками опроса стали 1 963 человек….» ?
Как — то слух режет.
Roma
21 декабря, 2016 в 00:36
Удерживают на пенсию с марта 1998 года когда курс доллара был 76 тенге. Если ежемесячно мои отчисления в тенге переводить по курсу в доллары то удержали 9676$US. Если то, что перечислил в тенге перевести на сегодняшний курс получается у меня накоплено 4427$US. Т.е. у меня государство украло 5249$US. Правда мне дополнительно начислено дивидентов почти 2500$US. Выходит украло меньше всего 2750$US. Но так и до пенсии ещё далеко … успеют
Канат
21 декабря, 2016 в 08:57
Тоже не верю, что увижу свои накопления.
rrb
21 декабря, 2016 в 11:29
Опрос почти двух тысяч человек не совсем объективно передает мнение народа. Как бы там социологи (или кто там еще) не пытались доказать обратное в помощью всяких умных слов. Это раз. Два, очень часто народ вводят в заблуждение, когда пишут некорректную информацию или не совсем правильную. Элементарно: все всполошились (аж до сих пор шумят, это главный «аргумент») из-за того ЭКСПО строят за деньги фонда, а на самом деле фонд предоставил инвестиции на строительство объектов НА ТЕРРИТОРИИ выставки. Это не одно и то же. И таких примеров много.
Дима
21 декабря, 2016 в 12:41
Стоит помнить , что народ -это несведущий в большинстве своем персонаж. Если народ будет считать, что ходить на 4 конечностях сейчас норма, Вы будете ходить так? Едва ли. Поэтому лучше довериться людям компетентным в этом вопросе А народ…скажи, что на небе 1234578891365281 звезд, он поверит. Скажи, что скамейка окрашена, он тут же потрогает ее пальцем.
Sabirova
21 декабря, 2016 в 13:56
Да в любом случае это лучше чем какие-нибудь частные пенсионные фонды, где реально не знаешь получишь ты деньги или нет, тут хоть какая-то гарантия обеспечения хоть какого-то минимума. А если просто отдать эти деньги прямо сейчас большинство их просто потратят и в старости вообще ничего у них не будет
Нуркен
21 декабря, 2016 в 13:12
В том-то и дело. Идеальной системы пока не придумали. Но совсем без нее тоже нельзя.
Максим
21 декабря, 2016 в 13:36
Есть 100% гарантия, что государство эти деньги отберет. Посмотрите на судьбу пенсионных накоплений в России.
Почитайте интервью с Марченко. Он прямо говорит, что доходность государственных НПФ будет вдвое ниже, чем частных.
КО
21 декабря, 2016 в 18:07
В ЕНПФ фактически и денег то нет, а распоряжается этими деньгами нацбанк и прочие, а вот КАК распоряжается это вопрос другой, на счет этого ЭКСПО и всего остального надо спрашивать именно с нацбанка
Нуркен
21 декабря, 2016 в 13:16
Ну ЕНПФ тоже несет определенную ответственность за сохранность средств. Просто так деньги спустить никому не дадут, потому что тогда государству все равно придется решать эту проблему.
Максим
21 декабря, 2016 в 13:33
Можете подтвердить свои слова цитатами из НПА?
Или пропихиваете чей-то чиновничий интерес — рассказывая нам про «ответственность за сохранность средств»?
Или забыли, как утек за рубеж именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОМС? Ну и как государство «решило эту проблему»? Деньги вернули? Медицина снова стала бесплатной?
Я вам расскажу. Скандал утих — и «решающее проблемы государство» СНОВА создало ФОНД. Только аппетиты выросли — и ставки нового ФОМС теперь втрое выше.
КО
21 декабря, 2016 в 18:01
Люди просто не вникают в смысл системы, проще паниковать, чем думать. Государство также заинтересовано в том, чтобы в нем не было людей, лишенных средств к существованию. ЭКСПО, не ЭКСПО, если бы деньги просто лежали, это бы никак не отменяло девальвации. А это уже проблема совсем иного порядка.
Максим
21 декабря, 2016 в 13:32
Не надо сказок об идеальном социальном государстве. Нищими ПРОЩЕ УПРАВЛЯТЬ.
Так что государство с точки зрения управления как раз заинтересовано в том, его подданные были нищими.
КО
21 декабря, 2016 в 18:04
Уверен что ни копья не будет в мои 63…буду сидеть за хлеб с солью где нибудь на КПП в охране.
GRAD
21 декабря, 2016 в 13:58
Не будете. Потому что к вашим 63-м рабочие места охранников будут в большом дефиците.
КО
21 декабря, 2016 в 14:51
Уважаемые комментаторы. Сижу и читаю ваши комментарии и абсолютно не понимаю ваши недовольства. К примеру, пенсионный возраст на сегодня в Италии 66 лет, Германии, Дании, Испании, Нидерландах, Люксембурге, Португалии и некоторых других странах составляет 65 лет, в Австрии и Франции 62,5. В Швеции средний возраст выхода на пенсию 65 лет, но есть и верхний предел – 67 лет. Положить деньги на депозит выгоднее. Но так в чем проблема, почему тем, кто желает положить свой капитал на депозит этого не сделают. Казахстан развивающаяся и молодая страна, имеющая курс развития страны. Лично я являясь студентом- благодарен за мирное небо и хороший процесс развития нашей страны. Говорить, что всё не так хорошо, что тут проблемы, здесь плохо- может каждый. Но что делает сам, чтобы было лучше?!
Эльдар
21 декабря, 2016 в 14:27
Сейчас вообще происходит какая-то шумиха с этими пенсионными накоплениями. Давайте вернемся на несколько лет назад и вспомним то время, когда частные пенсионные фонды «кидали» наших сограждан. Я отчетливо помню то время, потому что моя тетя попала в лапы этих мошенников. И с тех пор я обхожу стороной частные фонды. Лично я лучше доверюсь государственному регулятору…а вообще, ментальность наша такова, что мы не умеем правильно распоряжаться своими средствами. Просто из интереса провела опрос насчет затрат на тои…это же ужас, господа. Прежде чем обвинять государство и других людей, надо бы нам с вами научиться правильно распоряжаться доходом…хотя бы в свою пользу. Тогда уже можно будет возмущаться.
Диана
21 декабря, 2016 в 15:52
Во-первых про частные пенсионные фонды вы НАГЛО ВРЕТЕ!
Ни одной ссылки ни на один случай вы привести не сможете.
Во-вторых национализация ЧПФ была проведена для того, чтобы передать все накопленные согражданами деньги государству — то есть ЧИНОВНИКАМ В УПРАВЛЕНИЕ.
А потом эти же самые чиновники передают то, что отобрали у нас — опять же в руки «своих» — ЧАСТНЫХ банков и структур вроде «Самрук Казына»
Так что не надо нам тут ваших сказок про «научиться правильно распоряжаться доходом». Мы прекрасно понимаем, КТО рулит нашими деньгами — предварительно отобрав у каждого хоть что-то производящего по десятине.
КО
21 декабря, 2016 в 17:54
Государство — это прежде всего граждане. Давайте не забывать об этом. Поэтому Правительство не хуже нашего заботится о нашем благосостоянии. Чего не скажешь о частных фондах…так что лично я больше за государство, тем более власти становятся лучше и лучше. Вот Байбек как Аким мне очень импонирует. Поэтому у нашего государства есть будущее, однозначно. Давайте поддержим наше государство
ДСМ
21 декабря, 2016 в 16:03
«История показывает, что государство, как особый аппарат принуждения людей, возникало только там и тогда, где и когда появлялось разделение общества на классы – значит, разделение на такие группы людей, из которых одни постоянно могут присваивать труд других, где один эксплуатирует другого.»
—-
Ленин
«Политическая власть в собственном смысле слова, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс, – это организованное насилие одного класса для подавления другого»
«Государство, – утверждал Ф.Энгельс, – есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим»
—
Граждане, говорите? И что у меня общего может быть с чиновником, который делит МОИ налоги — и выводит их в офшоры — чтобы положить в собственный карман?
КО
21 декабря, 2016 в 17:40
В такой кризисный период есть большое недоверие к банкам, мне кажется. А если бах и «прикроют лавку» эти банки, тогда что?! Так что, лучше как все нормальные люди здраво все отдавать государственным, куда более ответственным структурам.
Аманова
23 декабря, 2016 в 08:59