Мажилисмен Мухтар Тиникеев попал в больницу

У него проблемы с сердцем

Сегодня, 21 декабря, стало известно о том, что депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев попал в больницу. У него проблемы с сердцем. В связи с этим он не пришел на пленарное заседание палаты Парламента.

«Я ему звонил, он в больнице, — сообщил столичным журналистам председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Глеб Щегельский. – У него было на сегодня запланировано плановое обследование. У него проблемы с сердцем».

Вместе с тем господин Щегельский отметил, что видел ролик, на котором запечатлен его коллега, но предпочел оценку не давать.

«У меня предложение: нормально с вами (с журналистами – авт.) пообщаться, возможно, после обеда, — сказал он. – Я узнаю его медицинское состояние. Может быть, поеду к нему в больницу. Если это правда, а не шутка, то моя оценка негативная. Но давайте дождемся».