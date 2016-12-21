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У него проблемы с сердцем
Сегодня, 21 декабря, стало известно о том, что депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев попал в больницу. У него проблемы с сердцем. В связи с этим он не пришел на пленарное заседание палаты Парламента.
«Я ему звонил, он в больнице, — сообщил столичным журналистам председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Глеб Щегельский. – У него было на сегодня запланировано плановое обследование. У него проблемы с сердцем».
Вместе с тем господин Щегельский отметил, что видел ролик, на котором запечатлен его коллега, но предпочел оценку не давать.
«У меня предложение: нормально с вами (с журналистами – авт.) пообщаться, возможно, после обеда, — сказал он. – Я узнаю его медицинское состояние. Может быть, поеду к нему в больницу. Если это правда, а не шутка, то моя оценка негативная. Но давайте дождемся».
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Переживал за видео.
Водитель
21 декабря, 2016 в 12:20
Ещё бы! Свои же ребята и такая фигня! Так не вовремя!
один из массы
21 декабря, 2016 в 13:07
Водитель, да прям переживал…
От журналистов спрятался.
А понятие «в больнице» — не синоним «заболел», может он в больнице родственника навещал или мочу сдавал на анализы.
Хрупкий орех
21 декабря, 2016 в 14:20
Так не за себя переживал, а за утечку секрета принятия в депутаты, в акимы в парламент и вообще на госслужбу. Представляете весь устоявшийся порядок аттестаций, тестирований на госслужбу, в корпус «А» менять придется, а законы которые под себя любимых писали, сними что делать? Это провал товарисчи!!! Всё пропало, всё пропало.
Водитель
21 декабря, 2016 в 19:55
Водитель, а для кого это секрет???
Кто-то не знал?
Кто-то верил в выборы и конкурсы?
Такие наивные уже давно все вымерли, как мамонты. Все давно всё знают.
Хрупкий орех
21 декабря, 2016 в 20:52
Ходили на выборы депутатов значит не знали.
Если знали или подозревали но не видели. А тут такое.
Например не знал про такое господин Щегельский. Увидел и не поверил увиденному.
Водитель
21 декабря, 2016 в 22:35
Вот довели бедолагу.Видно недоливали. Да это все Микола Полевой виноват.Таперича хто будет законы принимать? Ежели у Мухтара инфаркт микарду,вот такоооой рубец..
Чукча
21 декабря, 2016 в 12:23
Да это тоже шутка. Всё нормально у него со здоровьем.
dcdcd
21 декабря, 2016 в 12:49
Со здоровьем у него все нормально на 100%!
А вот с совестью большие проблемы… т.е. проблемы в её полном отсутствии!
Вот так и живем, какие людишки — такие и депутаты… Ничего удивительного!
Ушлепок
21 декабря, 2016 в 14:40
Совсем шуточное видео….поганой метлой гнать с золотого места…и срок еще дать…
Яромира
21 декабря, 2016 в 12:55
Упала Маска. И стало ясно
И все вокруг увидели лицо
Была ли драка? Бывает всяко
Не надо плакать. Было и прошло!
Ну пусть об этом поболтают.
А ты в больнице отлежись
Ну пошутил, с кем не бывает!
Всё будет в общем…хорошо
Забудь о Маске
Наденем Каску
Тебе и в каске очень хорошо
старые песни на новый лад
21 декабря, 2016 в 15:53
Все они такие. Чуть што, так сразу больные. Видно чей-то избранник, дорогу перешёл тому, кто его навыбирал.
Ибо нефик
21 декабря, 2016 в 13:30
Обычная практика «сильных мира сего». За «упоротый косяк» ложиться на больничку. Все «они» так делают. Примеров-масса. Человек на больничной койке в трениках вызывает только жалость. «Лежачего не бьют»! Даже киркоров малахову в психушке-(срочно!!! в психушку-оттуда труднее всего достать!!!) плакал и жаловался,какой он белый и пушистый. А сейчас скачет как ни в чем не бывало. А журналистов оскорблять перестал,однако.
А видео все-таки открыл. Так даже гопники не «базарят» За такое не только по физике лица можно схлопотать-а еще и похуже. Потрясло про жену брата. Чья жена и чей брат??? Мерзость. Какова будет реакция на такие пьяные «откровения» «вышестоящих»?
Достоин жалости.
02556
21 декабря, 2016 в 13:39
«Какова будет реакция на такие пьяные «откровения» «вышестоящих»?»
02556, не беспокойтиесь — реакция будет НИКАКАЯ. Т.е. не будет никакой реакции.
Скажут, что-то типа: «бытовой конфликт — личное дело двух людей. Моральную сторону пусть судят избиратели, которые его выбрали…»
И делов-то.
Хрупкий орех
21 декабря, 2016 в 14:19
Вы правы,только их никто не «выбирал». Они сами себя «делают». И вот «что» и «кого» «наделали». И «мы», кроме как здесь — «осудить» моральное разложение «их» никак не можем. Ну еще на кухне за чаем соседу сказать можно.
02556
21 декабря, 2016 в 14:57
02556, ну понятно, что никто не выбирал.
Я же написал «скажут». Т.е. они так скажут — что мол кто выбирал — тот пусть и оценивает, отзывает, снимает…
А по факту-то понятно — как сидел в тепленьком местечке и проворачивал свои делишки — так и будет сидеть.
Хрупкий орех
21 декабря, 2016 в 15:53
Ого? А почему безобидные комменты удаляете? Ну вот, не нравится мне этот непорядочной человек, так зачем удалять то коммент про это?
Ушлепок
21 декабря, 2016 в 13:53
Союз Мусульман Казахстана (СМК) присвоили Мухтару Тиникееву звание «Шутник года» и направили поздравление в связи с присуждением почетного звания, и предложили ему создать сатирический театр в мажилисе парламента, в котором депутаты могли бы реализовывать свои неординарные таланты. Источник нур кз.
Ибо нефик
21 декабря, 2016 в 13:54
Из видео я поняла, что мырза Тиникеев считает холопом господина Полевого. У последнего отсутствует чувство собственного достоинства, потому что он после такого унижения еще в благодарностях рассыпается. Как же деньги ломают людей! Лижут сапоги у хозяина после пинков.
Янина
21 декабря, 2016 в 14:22
Оттого и пакостно на душе. Эти люди принимают Законы, «решают» и «жуют» как нам жить. Распальцованные и на матах. Весь свой лоск и респектабельность утопили в стакане. Не думаю,что они одни такие. «Не мы такие-жисть такая!»
02556
21 декабря, 2016 в 15:02
Янина, вот-вот…
Там все такие сидят или «в законе» или их холопы.
Хрупкий орех
21 декабря, 2016 в 15:52
Тот Господин хоть Полевой
Но не Борис. А ролик кстати
Не про войну, но боевой
«О настоящем Депутате»
.
21 декабря, 2016 в 16:29
Это обряд посвящения в депутаты!
valya
21 декабря, 2016 в 18:06
Явно существует технология считывания информации с телефона без ведома владельца
Слить такое видео это самоубийство
Скорее всего нуротан просто уберёт его из депутатов
Хотя вспоминаю как подобным образом кое кто отмёл Кендалу в Алмате
Даже тесть не помог
Слоняра
21 декабря, 2016 в 14:35
Это не технология в телефоне,просто нужно знать с кем пить.
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.»
Омар Хайям.
Nikolay
21 декабря, 2016 в 15:33
Эх муха муха. Как же так… Придется временно уйти из политики.
Box
21 декабря, 2016 в 14:37
На канале «евразия» ведущая телеканала «пошутила»-Познер в бешенстве и назвал эту «шутку» «наглостью». Тут депутаты в пьяном виде «шутят»,а после оправдываются и говорят-«что «они» вообще не пьют». Так публичные люди «шутят» и «развлекаются». Видать у этих людей действительно «жизнь удалась» и можно себе позволить такие дикие выходки.
02556
21 декабря, 2016 в 15:28
Да там еще продолжение есть!!! Вторая серия!!! Журналисты НВ еще пожалели мухтара!
02556
21 декабря, 2016 в 16:14
Мухтара всегда окружали какие то мутные криминальные лица и сам он себя позиционировал крупным криминальным авторитом. К сожалению с годами он не изменился. Аллах дал ему светлую голову, но к сожалению не указал направление жиненного пути. А мог бы стать великим человеком.
Ермек
21 декабря, 2016 в 18:59
На кол посадить таких слуг народа…обоих причем!!! Попутали видать,кем работают…хамы…дела надо вершить а не разборки на бабло раскручивать…
Lol
21 декабря, 2016 в 18:36
Тиникеев, сними конец видео, где вы дарите Полевому подарок на день рождения, ну например ладу-приору, а это типа розыгрыш был, пранк.
gotta
21 декабря, 2016 в 20:32
депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев попал в больницу.
У него проблемы с сердцем.
*******
Пока вы тут какмухи-все жу-жу и жужу-
уронили мой имидж в лужу-
я в больничке полежу.
А там будет НОВЫЙ год-
будет все наоборот-
кто назад и ктов перот..
ну так как-то ВОТ.
вы тут какмухи-все жу-жу и жужу-я в больничке полежу.
21 декабря, 2016 в 22:24
Лично я, хотел бы заменить (в роли депутата) приболевшего Тиникеева Мухтара Бакировича (в свете последнего видео-ролика)) на Головкина Геннадия Геннадьевича. Кто за!?
cinic
22 декабря, 2016 в 00:17
есть такой депутат как Валуев, и что изменилось??
День
22 декабря, 2016 в 10:53
Опрос http://rus.azattyq.org/
Как вы думаете, является ли частным делом инцидент с избиением одного общественного деятеля другим, если об этом стало общественности, а сам инцидент носит подозрительный характер?
Депутат парламента Мухтар Тиникеев назвал весь инцидент шуткой.
• Депутат парламента – тоже человек, в мужской компании могут быть грубости, особенно за дружеским дастарханом 4 %
• Это однозначно аморальный инцидент, депутат должен покинуть парламент 86 %
• Всё бы ничего, да за столом речь шла о деньгах, вот это подозрительно 6 %
• У меня нет слов 3 %
Опрос не является научным исследованием,
отражает мнения только его участников
аморальный инцидент, депутат должен покинуть парламент
22 декабря, 2016 в 11:00
Вот и соросовские шавки подтянулись.
Опрос про дядю сороса лучше б забабахали. А тут и без них все ясно.
Lex
22 декабря, 2016 в 12:41
Да… Поэтому наверное так и живем, что рады укусить исподтишка человека, который не вписывается в наш форматированный взгляд на власть… Эй, вы где вы были, когда он один выбивал деньги для регрессников? Кто-нибудь поинтересовался,сколько бедолаг- инвалидов, которые горбили на шахтах и оставили там свое здоровье, получили с ним и надежду на справедливость? Когда он один поднял голос против опухших от безнаказанности жолполовцев? Кто-нибудь вышел, сказал — молодца, а? Нет… Молчали и платили. И сколько еще таких случаев, когда он один бодался с системой и не боялся говорить то, что думает?
Теперь по сути. Маты? Что здесь собрались поборники изящной словесности, которые случайно попав по своему пальцу молотком, говорят- о боже ж мой, какая досада, как неудачно получилось? Есть такие? Ау! Откликнитесь!
Пьяный? Он что, с трибуны выступал пьяный? Да, он во власти и это налагает определенный свод требований, но есть еще и личная жизнь! Он что, у вас у всех дома пил? Или у нас появилась некая норма- бастык, значит не пей? Самим не смешно? Мера нужна во всем. В застолье тоже. Но и в желании облить грязью — тоже. Уберете его своими комментами, придет другой. Тихий и примерный овощ, готовый к любому одобряму, если он идет сверху. Почему Тиникеев такой? Вы сначала к зеркалу подойдите. Если бы его критиковали бы представители высоконравственного общества, я бы еще понял. Но вы спросите себя- в чем я лучше? Начните с себя, и если почувствуете в себе моральное право на эти комментарии- флаг в руки!
Руслан
22 декабря, 2016 в 17:15
Руслан, все что вы высказали хорошо и правильно, но хотелось бы от самого Мухтара услышать. Я думаю он своё слово скажет. Загибать пальцы, перечисляя прошлые заслуги не надо, они не забыты, хотя заслуги не индульгенция по большому счёту. Так можно по аналогии Бориса Николаевича вспомнить, — он тоже не побоялся в своё время наперекор Горбачеву пойти, один геройствовал, а что потом?
Осадок от увиденного очень неприятен, особенно поведение господина Полевого. Публичный человек не может отговориться правом вести себя как хочу в личной жизни. Издержки профессии, так уж повелось. Недавно тут с такой яростью обсуждали прокурора за стихи, а уж и трезвый был и стихи в приватном кругу были читаны, но тем не менее диссовет разбирался.
Мухтар Тинекеев человек волевой, решительный, ему адвокаты без надобности. Он сможет разъяснить ситуацию сам.
один из массы
22 декабря, 2016 в 20:33
Я не в адвокаты записываются Тиникееву, вы правы, он человек волевой, сам разберется. Я не о нем. Я о нас правильных, безгрешных ангелочках. О тех, кто молчит при любом режиме. Я не говорю о предыдущих ораторах, все комменты примерно однотипные и смахивают на заказуху. Мне более интересны молчуны.Тут проблема морально- социальная, если угодно.
Руслан
22 декабря, 2016 в 22:49