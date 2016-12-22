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«Это случилось по халатности водителя»
В ночь с 24 на 25 ноября произошел пожар на автомойке по улице Волочаевская 5/2. Как позже выяснили специалисты пожарной лаборатории, его причиной стала утечка газа из баллона «Тойоты Ланд Крузер». Газовоздушная смесь взорвалась от открытого пламени, фрикционной искры, либо искры при работе электроустановочных изделий.
В этот момент на мойке находились двое рабочих — Нурлан и Нурсулу — брат и сестра Кенжибековы (фамилия изменена по просьбе родственников). Как рассказала их третья сестра Салтанат, 29-летний Нурлан подрабатывал на автомойке больше года. А 38-летняя Нурсулу пришла туда только во второй раз. Ей срочно потребовались деньги. Муж заболел и находился на больничном, а нужно было платить за съемную квартиру.
По словам Салтанат, автомойка уже была закрыта. Она работает до полуночи. Нурсулу и Нурлан, которые работали два дня подряд, спали в помещении для персонала. А взрыв произошел после двух часов ночи из-за утечки газа из баллона машины, которая принадлежит арендатору автомойки. Объятые пламенем брат с сестрой нашли в себе силы выбежать на улицу. Катались по снегу, сбивая огонь.
-Арендатор ночью завез свою машину в бокс. Помните, тогда стояли сорокоградусные морозы. Элементарная физика, восьмой класс. Когда газ находится на сильном холоде, а потом его перемещают в тепло, он имеет свойство расширяться. И поэтому произошел взрыв, — считает Салтанат. — Это случилось по халатности водителя. Он знал, что так может быть, но заехал с мороза в теплое в помещение.
Благодаря тому, что Нурлан и Нурсулу выбежали на улицу, они не погибли внутри автомойки. Кто-то из жителей ближайших домов вызвал пожарных и медиков. Автомойщиков на «скорой» доставили в реанимацию ожогового центра.
— У Нурлана было обожжено 46 процентов тела. У Нурсулу — 36 процентов тела. Ожоги очень тяжелые, глубокие. Четвертая степень. Они еще оба худенькие. То есть местами там чуть ли не до кости ожоги, — говорит Салтанат. — 20 дней Нурлан боролся за жизнь. Ему делали операции по пересадке кожи. Но потом начался инфекционно-токсический шок. У него стали отказывать внутренние органы. 15 декабря он скончался. Сейчас с Нурсулу происходит то же самое. У нее желудок не воспринимает пищу. Ее кормили с помощью зонда. Но пища не усваивается, выходит наружу. И поэтому сейчас ей колют поддерживающие препараты. У нее уже почки отказывают. У нее отек головного мозга. То есть у нас сейчас очень тяжелое положение.
Родственникам Нурсулу врачи не дают никаких гарантий. Они продолжают бороться за ее жизнь. Надежда еще есть. Но ожоги очень серьезные, поэтому случится может все, что угодно.
Несколько дней назад Нурлана Кенжибекова похоронили. У него остались дети. У Нурсулу также есть трое детей и супруг. Старшему сыну Нурсулу 12 лет, средней дочери 9 лет и младшей девочке — пять. Родственники очень переживают за их судьбу.
В несчастье, случившемся с братом и сестрой, Салтанат винит владельца «Тойтоты».
-При детальном осмотре автомашины «Тойота Ланд Крузер», установлено, что от воздействия высокой температуры повреждены задний бампер и задние блок-фары. Имеется локальное выгорание лакокрасочного покрытия и высокотемпературная окалина на поверхности двери багажного отсека. Установлено, что «Тойота» дополнительно была оснащена газобалонным оборудованием марки «Lovato». В качестве топлива применялось СПБТ. Газовый бак имеет механическую деформацию и разрыв корпуса в нижней центральной части, — сказано в официальном документе специалистов пожарной лаборатории. — Анализ возможных причин пожара показал, что следов проведения электросварочных работ в помещении автомойки не обнаружено. Причинно-следственной связи возникновения пожара от малокалорийного источника (например, от тлеющего табачного изделия) не установлено.
-Это случилось 25 ноября. Но уже 26 числа дело списали в архив. Как будто никакого преступления не было, — возмущается Салтанат. — У них есть внутренние распорядки, что если заключения от пожарных в течение суток не поступает, то дело списывают. Но когда готово заключение, то дело должны возобновить. Заключение было готово еще 7 декабря. Но никто ничего не сделал. Я ходила в Юго-восточный отдел полиции. Но ни начальника отдела полиции, ни его заместителя не было на месте. За четыре недели они ни разу не обращались к моим родственникам. То есть совершенно ничего не сделано. Сейчас дело возобновляют. Но только потому, что мы сами привезли заключения в полицию и их подшили к делу.
Родные пострадавших автомойщиков боятся, что полицейские закроют дело. Поэтому Салтанат поспешила обратиться с заявлением в прокуратуру. В нем она просит привлечь к ответственности виновника взрыва и пожара на автомойке и наказать полицейских.
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!!!!!!!!!!???
Ван
22 декабря, 2016 в 11:49
Родственникам сочувствую,правильно что в прокуратуру обратились.Желаю вам добиться правды.
Житель
22 декабря, 2016 в 12:03
«Элементарная физика, восьмой класс. Когда газ находится на сильном холоде, а потом его перемещают в тепло, он имеет свойство расширяться. И поэтому произошел взрыв»
Физика то элементарная, но с элементарной физикой разбираются технологические решения, согласно которым в конструкции газового баллона учтено давление с хорошим запасом.
«газобалонным оборудованием марки «Lenovo»»
Это чей бред? Журналистов или родственников? Lovato надо полагать а не Lenovо.
Тут по любому причины в ГБО. Либо на заправке перелили газа сверх нормы и при отогревании и том самом перепаде давления баллон лопнул. Либо дефект заводской самого баллона. Либо где то утечка шла и мороз тут точно не причем.
Вины владельца тут по большому счету нет. То что он машину с мороза в тепло поставил не является преступлением. И ни в каких правилах о пользовании ГБО об этом не сказано.
А чтобы разобраться чья вина, заправщиков, установщиков оборудования или производителей оборудования нужно сильно попотеть и во многом разобраться, экспертизы провести и т.д. Для нашей полиции это как высшая математика для первоклашки.
Lex
22 декабря, 2016 в 12:13
А разве техрегламентом позволено вносить изменения в конструкцию авто, не предусмотренные производителем? Это я к тому, что газовое оборудование нужно запретить нафиг, ведь не зря же автопроизводители не выпускают газовые автомобили!
Всегда умиляли нищеброды, купившие повозку, но переоборудовавшие ее на газ, чтобы сэкономить свои никчемные 5 копеек на бензине, при этом подвергающие опасности жизнь посторонних людей.
Нет денег на бензин — ходи пешком!
Ушлепок
22 декабря, 2016 в 12:55
Чушь не пиши. Автопроизводители снимают авто с гарантии если ставишь ГБО не у их официалов, а если у них до добро пожаловать. Соответственно внесены измененения одобренные производителем.
Ну и погугли, все серьезные автопроизводители выпускают авто на газу, просто к нам их не везут.
Lex
22 декабря, 2016 в 14:21
Ошибаешься. Автопроизводители устанавливают ГБО на свои … «Повозки»,) Сам-то на чём ездишь, мажор?
Макс
22 декабря, 2016 в 15:26
Речь идет об утырках, у которых нашлись деньги на повозку, а на бензин денег нет.
А нормальные люди ездят на машинах и заливают бензин, незаморачиваясь колхозным тюнингом ради копеечной экономии.
Мою мысль понял надеюсь?
Ушлепок
22 декабря, 2016 в 16:13
Нет, потому что излагаешь её чересчур пафосно и понтовито и свысока. А ответил ты не читая меня, просто продолжил гнуть свою линию.
Макс
22 декабря, 2016 в 16:59
У троих моих друзей на машинах ГБО, у всех дорогие машины возрастом до 3 лет, с деньгами проблем у них нет, как и с мозгами, потому что умеют считать и вкладываться в выгодные вещи. Это тоже выгодное вложение.
А утырки, ушлепки, у которых деньги как раз на повозку есть, на ГБО нет, брызжут слюной из зависти про колхозный тюнинг и другой бред.
Мою мысль понял?
Lex
22 декабря, 2016 в 17:06
А разработки инженеров которым уже более тридцати лет (я о битопливном двигателе), называете колхозным тюнингом?? Прям интересная мысль,)
Макс
22 декабря, 2016 в 17:08
Во-вторых, если ГБО с сертификатом, а станция имеет разрешение на установку оборудования, то собрав нужные документы, занимаешь очередь в 404-й кабинет в обл. ГАИ. Там вносят поправки в свидетельство о регистрации транспортного средства (уверен, что ты не знаешь, что это такое, поэтому сразу поясню, что речь о так называемом тех. паспорте), о дополнительно установленном оборудовании. Это то, о чём можно было почитать, используя GOOGle, дабы не сотрясать попусту просторы интернета, преисполненными горечью и негодованием, но совершенно не несущими смысловой нагрузки громкими словами.
А если нужен более конкретный ответ, то:» В определённых законодательством случаях, можно вносить изменения в конструкцию авто, не предусмотренные заводом-изготовителем».
Макс
22 декабря, 2016 в 15:35
Правда жизни такова, что: у газового баллона есть есть поплавок уровня топлива.
В баллон емкостью 100л можно залить всего лишь 80л. Но многие его срезают.
От этого 20% объема на расширение в баллоне и нету.
По поводу внесения изменений в конструкцию, разрешено если оборудование прошло сертификацию и установлено согласно норм.
В моем авто стоит электроклапан, который при превышении давления скинет лишнее.
Если поискать картинки, то можно увидеть что в поземные паркинге в европе запрещено въезжать на газу, а надо перейти на бензин…..
Завтра
22 декабря, 2016 в 13:24