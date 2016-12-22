Родные рабочих, пострадавших во время взрыва на автомойке, боятся, что дело закроют (видео)

«Это случилось по халатности водителя»

В ночь с 24 на 25 ноября произошел пожар на автомойке по улице Волочаевская 5/2. Как позже выяснили специалисты пожарной лаборатории, его причиной стала утечка газа из баллона «Тойоты Ланд Крузер». Газовоздушная смесь взорвалась от открытого пламени, фрикционной искры, либо искры при работе электроустановочных изделий.

В этот момент на мойке находились двое рабочих — Нурлан и Нурсулу — брат и сестра Кенжибековы (фамилия изменена по просьбе родственников). Как рассказала их третья сестра Салтанат, 29-летний Нурлан подрабатывал на автомойке больше года. А 38-летняя Нурсулу пришла туда только во второй раз. Ей срочно потребовались деньги. Муж заболел и находился на больничном, а нужно было платить за съемную квартиру.

По словам Салтанат, автомойка уже была закрыта. Она работает до полуночи. Нурсулу и Нурлан, которые работали два дня подряд, спали в помещении для персонала. А взрыв произошел после двух часов ночи из-за утечки газа из баллона машины, которая принадлежит арендатору автомойки. Объятые пламенем брат с сестрой нашли в себе силы выбежать на улицу. Катались по снегу, сбивая огонь.

-Арендатор ночью завез свою машину в бокс. Помните, тогда стояли сорокоградусные морозы. Элементарная физика, восьмой класс. Когда газ находится на сильном холоде, а потом его перемещают в тепло, он имеет свойство расширяться. И поэтому произошел взрыв, — считает Салтанат. — Это случилось по халатности водителя. Он знал, что так может быть, но заехал с мороза в теплое в помещение.

Благодаря тому, что Нурлан и Нурсулу выбежали на улицу, они не погибли внутри автомойки. Кто-то из жителей ближайших домов вызвал пожарных и медиков. Автомойщиков на «скорой» доставили в реанимацию ожогового центра.

— У Нурлана было обожжено 46 процентов тела. У Нурсулу — 36 процентов тела. Ожоги очень тяжелые, глубокие. Четвертая степень. Они еще оба худенькие. То есть местами там чуть ли не до кости ожоги, — говорит Салтанат. — 20 дней Нурлан боролся за жизнь. Ему делали операции по пересадке кожи. Но потом начался инфекционно-токсический шок. У него стали отказывать внутренние органы. 15 декабря он скончался. Сейчас с Нурсулу происходит то же самое. У нее желудок не воспринимает пищу. Ее кормили с помощью зонда. Но пища не усваивается, выходит наружу. И поэтому сейчас ей колют поддерживающие препараты. У нее уже почки отказывают. У нее отек головного мозга. То есть у нас сейчас очень тяжелое положение.

Родственникам Нурсулу врачи не дают никаких гарантий. Они продолжают бороться за ее жизнь. Надежда еще есть. Но ожоги очень серьезные, поэтому случится может все, что угодно.

Несколько дней назад Нурлана Кенжибекова похоронили. У него остались дети. У Нурсулу также есть трое детей и супруг. Старшему сыну Нурсулу 12 лет, средней дочери 9 лет и младшей девочке — пять. Родственники очень переживают за их судьбу.

В несчастье, случившемся с братом и сестрой, Салтанат винит владельца «Тойтоты».

-При детальном осмотре автомашины «Тойота Ланд Крузер», установлено, что от воздействия высокой температуры повреждены задний бампер и задние блок-фары. Имеется локальное выгорание лакокрасочного покрытия и высокотемпературная окалина на поверхности двери багажного отсека. Установлено, что «Тойота» дополнительно была оснащена газобалонным оборудованием марки «Lovato». В качестве топлива применялось СПБТ. Газовый бак имеет механическую деформацию и разрыв корпуса в нижней центральной части, — сказано в официальном документе специалистов пожарной лаборатории. — Анализ возможных причин пожара показал, что следов проведения электросварочных работ в помещении автомойки не обнаружено. Причинно-следственной связи возникновения пожара от малокалорийного источника (например, от тлеющего табачного изделия) не установлено.

-Это случилось 25 ноября. Но уже 26 числа дело списали в архив. Как будто никакого преступления не было, — возмущается Салтанат. — У них есть внутренние распорядки, что если заключения от пожарных в течение суток не поступает, то дело списывают. Но когда готово заключение, то дело должны возобновить. Заключение было готово еще 7 декабря. Но никто ничего не сделал. Я ходила в Юго-восточный отдел полиции. Но ни начальника отдела полиции, ни его заместителя не было на месте. За четыре недели они ни разу не обращались к моим родственникам. То есть совершенно ничего не сделано. Сейчас дело возобновляют. Но только потому, что мы сами привезли заключения в полицию и их подшили к делу.

Родные пострадавших автомойщиков боятся, что полицейские закроют дело. Поэтому Салтанат поспешила обратиться с заявлением в прокуратуру. В нем она просит привлечь к ответственности виновника взрыва и пожара на автомойке и наказать полицейских.