«Щелкунчика» поставили в Караганде (видео)

Новогоднюю сказку подготовил театр имени Станиславского

Сюжет навеян знаменитым произведением Эрнста Гофмана, музыка взята из балета Петра Чайковского. Голова Щелкунчика скопирована из советского мультфильма. Восемь персонажей в интересных костюмах и минимум декораций на сцене. Это новая новогодняя сказка, которую сегодня представили в карагандинском театре имени Станиславского.

Главный режиссер Александра Большакова максимально упростила богатое интригами и разноплановыми подробностями произведение немецкого романтика. От настоящего «Щелкунчика» осталась лишь общая идея.

— Персонажи частично Гофмана, частично выдуманы мной, — поясняет Александра. — В оригинале сказка очень жестокая и запутанная. Ни пугать, ни сбивать с толку детей я бы не хотела. Все режиссеры на земле, которые ставят «Щелкунчика», ставят именно по мотивам. Потому что когда читают саму сказку, понимают, что материал слишком жуткий получается. Там Щелкунчику, например, выбивают зубы. Деревянные зубы катятся по полу. Бедная Мари их собирает, поднимает Щелкунчика, плачет. Такой кошмар! Зачем это? Я за доброту и красоту! Мы хотим подарить детям сказку в добрых традициях Нового года. Для каждого ребенка, в какой бы семье ни рос, на каком бы языке ни разговаривал, Новый год всегда остается самым волшебным праздником. У нас получилась красивая история о влюбленности. О том, что с детства нужно учить человека тому, что нельзя с первого взгляда кого-то оценивать раз и навсегда. Ведь кажется, что в деревянной игрушке нет души. А если внимательно посмотреть, да еще и к сердцу прижать, может получиться необыкновенная история.

Из интересных находок сценографов можно отметить трон из сыра, на котором выезжает Мышильда. А также часы, через которые Мари попадает в пряничное королевство. Костюмеры тоже постарались. Особенно над мышами, которые вертят длинными хвостами и щеголяют в в роскошных двухсторонних плащах и зубастых масках с большими ушами.

https://www.youtube.com/watch?v=vYJKqwIag48&feature=youtu.be