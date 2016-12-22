Владимир Крючков пытается снять незаконный арест с ТОО «Сантехпром»

Бизнесмен считает, что арест должны были снять уже давно

В Палату предпринимателей Карагандинской области обратился бизнесмен Владимир Крючков. После прорыва злополучной дамбы в поселке Кокпекты, Владимир Крючков стал главным подозреваемым. По версии следствия, предприниматель незаконно изменил конструкции шлюзов, что привело к прорыву дамбы и затоплению поселка. Еще во время расследования, следственные органы наложили арест на предприятия Крючкова ТОО «Сантехпром» и ТОО «Табигат XXI».

Суд по этому делу уже давно прошел. Бухаржырауский районный суд признал Владимира Крючкова виновным. Он обжаловал этот приговор. Коллегия оправдала Крючкова по самой серьезной статье — «Нарушении техники безопасности при ведении горных и строительных работ». Судьбу материальных исков пострадавших коллегия оставила без изменений. Кокпектинцы должны были в гражданском порядке доказывать какие потери они понесли.

С момента пересмотра кокпектинского дела прошло почти три месяца. Однако арест с предприятий Владимира Крючкова так и не был снят.

— Коллегия не нашла доводов, необходимых для гражданских исков в рамках уголовного дела. Соответственно, в рамках приговора должно было быть упомянуто, что снимаются ограничения или аресты. которые были наложены органами досудебного расследования. Однако это сделано не было. По этому вопросу Палата предпринимателей направляла в прокуратуру области обращение. Прокуратура, рассмотрев его, сделала выводы, что Крючкову необходимо обратиться в суд, чтобы снять арест с имущества, — докладывал главный специалист правового отдела Игорь Кветинский.

Палата предпринимателей получила письмо из суда, в котором говорилось, что снимать арест суд не будет. Обжаловать письмо Владимир Крючков не может. Так как письмо — это не судебный акт. Предприниматель оказался в заложниках бюрократии. Пока органы решают, кто должен снимать арест с имущества, ТОО «Сантехпром» несет колоссальные убытки.

-Мы никак не можем обжаловать письмо, — говорит Владимир Крючков. — Суд вынес постановление, что я должен оплатить штраф. В течение 10 дней я его оплатил. Большее миллиона шестисот тысяч тенге. Я выполнил все свои обязательства перед судом. Все остальное — это гражданско-правовые отношения. Имущество арестовано уже больше 2, 5 лет. Сейчас от этого всего в первую очередь страдает деятельность предприятия. Оно еле-еле работает. Это градообразующее для Октябрьского района предприятие. Пострадать ведь могут 350 его сотрудников. Мы на грани остановки. У нас нет возможности, не говоря уже о реконструкции, выплачивать поставщикам деньги за сырье. Поэтому мы решили вынесли эту ситуацию на рассмотрение в Палате предпринимателей. Хотим получить от прокуратуры совет, что делать дальше. Чтобы в прокуратуре взяли ее на контроль так, как считаем абсолютно незаконной.

За бизнесмена вступился замдиректора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Геннадий Жмук, а также председатель Совета по защите предпринимателей Серик Торегельдин.

-Прокуратура должна была нормально отреагировать, разобраться в деле. Однако как мы видим, получили отписку — «обращайтесь в суд». Теперь коллизия возникает. В приговоре суда об аресте ни слова. Что делать дальше непонятно? Обращаться в следствие? Там нам тоже сейчас откажут. Они давно передало дело в суд, — объяснял Геннадий Жмук. — Права прокуратуры довольно обширны. И в том числе, что касается отмены неправильных приговоров, решений и прочего.

-Я выступал в Национальной палате предпринимателей по паводкам. И каждый раз готовясь, я отмечал материалы по этому вопросу. Там было очень много белых пятен. В какой-то степени там были какие-то влияния. Каких-то сил, каких-то должностных лиц, которые инкогнито в Астане сидели, — сказал Серик Торегельдин.