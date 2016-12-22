В праздники запустят дополнительный поезд Караганда-Жезказган

С 1-го января его расписание изменят

Перед новым годом запустят дополнительный поезд с сообщением «Караганда — Жезказган». Он будет отправляться из шахтерской столицы 29-го декабря, а обратно выедет 30-го.

Кроме того, ранее сообщалось, что, по просьбам путешественников, расписание этого поезда измениться. Администрация АО «Пассажирские перевозки» сделало официальное заявление: «Поезд № 307/308 сообщением Астана — Жезказган будет ежедневно отправляться из Жезказгана в 18 часов 30 минут и прибывать в Караганду в 7 часов 52 минуты, а в Астану — в 12 часов 30 минут. Обратно пассажирский поезд будет отправляться из Астаны в 15 часов, прибывать в Караганду в 19 часов 52 минуты, а в Жезказган — в 9:00»